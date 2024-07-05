Ердоган запропонував Путіну створити зерновий коридор в Африку

Туреччина сподівається на поновлення зернової угоди, але у новому форматі - в обхід країн Заходу.

Про це журналістам розповів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган за результатами візиту в Астану, де він брав участь у саміті ШОС, пише CNN Türk, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили дуже хороший старт (на переговорах з Путіним - ред.), особливо щодо Чорноморського зернового коридору. Як відомо, коридором ми провезли 30 мільйонів тонн зерна. Я запитав їхню думку щодо початку нового процесу, залишивши осторонь відвантаження зерна на Захід, як вони наполягають, створення коридору через Туреччину до Африки та інших чутливих до продовольчої безпеки регіонів", - сказав турецький лідер.

Ердоган додав, що керманич РФ зацікавився такою перспективою та пообіцяв докласти зусиль для постачання зерна в бідні країни Африки.

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