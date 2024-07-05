Ердоган запропонував Путіну створити зерновий коридор в Африку
Туреччина сподівається на поновлення зернової угоди, але у новому форматі - в обхід країн Заходу.
Про це журналістам розповів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган за результатами візиту в Астану, де він брав участь у саміті ШОС, пише CNN Türk, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зробили дуже хороший старт (на переговорах з Путіним - ред.), особливо щодо Чорноморського зернового коридору. Як відомо, коридором ми провезли 30 мільйонів тонн зерна. Я запитав їхню думку щодо початку нового процесу, залишивши осторонь відвантаження зерна на Захід, як вони наполягають, створення коридору через Туреччину до Африки та інших чутливих до продовольчої безпеки регіонів", - сказав турецький лідер.
Ердоган додав, що керманич РФ зацікавився такою перспективою та пообіцяв докласти зусиль для постачання зерна в бідні країни Африки.
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санкції такі пекельні, такі пекельні, що кацапам, насрати на них!
нафта торгнується, зерно торгується, золото алмази торгуються, нікель алюміній торгується....
тупого кріпосного бидла, як гівна.
а, наш зе!прострочений, навіть і назбирається, вчитися рахувати до п'яти!
Вони в НАТО що не бачать що їх руйнують з середини?!
то Орбан, то рдоган.