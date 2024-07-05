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Ердоган запропонував Путіну створити зерновий коридор в Африку

Ердоган запропонував Путіну створити зерновий коридор в Африку

Туреччина сподівається на поновлення зернової угоди, але у новому форматі - в обхід країн Заходу.

Про це журналістам розповів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган за результатами візиту в Астану, де він брав участь у саміті ШОС, пише CNN Türk, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили дуже хороший старт (на переговорах з Путіним - ред.), особливо щодо Чорноморського зернового коридору. Як відомо, коридором ми провезли 30 мільйонів тонн зерна. Я запитав їхню думку щодо початку нового процесу, залишивши осторонь відвантаження зерна на Захід, як вони наполягають, створення коридору через Туреччину до Африки та інших чутливих до продовольчої безпеки регіонів", - сказав турецький лідер.

Ердоган додав, що керманич РФ зацікавився такою перспективою та пообіцяв докласти зусиль для постачання зерна в бідні країни Африки.

Читайте також: Туреччина продовжує докладати зусиль для відновлення "зернової угоди", - міністр оборони Гюлер

Автор: 

путін володимир (24124) Ердоган Реджеп Таїп (954) зерновий коридор (583)


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Ну-у, турки, як ніхто другий, на війні підлаталися. Скрізь встигли і на Заході і на Сході...
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05.07.2024 17:20 Відповісти
буржуї продовжують жувати сраку!
санкції такі пекельні, такі пекельні, що кацапам, насрати на них!
нафта торгнується, зерно торгується, золото алмази торгуються, нікель алюміній торгується....
тупого кріпосного бидла, як гівна.

а, наш зе!прострочений, навіть і назбирається, вчитися рахувати до п'яти!
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05.07.2024 17:48 Відповісти
І це краіна НАТО!?

Вони в НАТО що не бачать що їх руйнують з середини?!
то Орбан, то рдоган.
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05.07.2024 18:18 Відповісти
Ця гнидотна турецька срака справляється сидіти на двох стільцях одразу.
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05.07.2024 18:47 Відповісти
Чому ми не топимо все, що пливе у рашку? Це все забезпечення їх війська. Оголосити район небезпечним і топити все, що пливе ДО них!
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05.07.2024 19:01 Відповісти
А що ж так славно Ердоган торгує, що турки по країнах ЄС прихистку просять, і миротворець, і торгаш-економіст, тільки турки хреститися починають, як згадають Туреччину при Ердогані
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05.07.2024 19:04 Відповісти
Залишилося ще спитати Малюка.
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05.07.2024 19:41 Відповісти
Під землею
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05.07.2024 19:44 Відповісти
Що, знову лізимо до пуйла, щоб його військові кораблі контролювали все Чорне море і зупиняли всі без виключення сухогрузи та інші кораблі для перевірки? Невже це нам сьогодні потрнібно, коли ми терористичний флот кацапа відігнали в Новоросійськ і Азовське море?
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05.07.2024 22:32 Відповісти
 
 