Эрдоган предложил Путину создать зерновой коридор в Африку
Турция надеется на возобновление зерновой сделки, но в новом формате - в обход стран Запада.
Об этом журналистам рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по результатам визита в Астану, где он принимал участие в саммите ШОС, пишет CNN Türk, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы сделали очень хороший старт (на переговорах с Путиным - ред.), особенно по Черноморскому зерновому коридору. Как известно, по коридору мы провезли 30 миллионов тонн зерна. Я спросил их мнение относительно начала нового процесса, оставив в стороне отгрузки зерна на Запад, как они настаивают, создание коридора через Турцию в Африку и другие чувствительные к продовольственной безопасности регионы", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган добавил, что глава РФ заинтересовался такой перспективой и пообещал приложить усилия для поставки зерна в бедные страны Африки.
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санкції такі пекельні, такі пекельні, що кацапам, насрати на них!
нафта торгнується, зерно торгується, золото алмази торгуються, нікель алюміній торгується....
тупого кріпосного бидла, як гівна.
а, наш зе!прострочений, навіть і назбирається, вчитися рахувати до п'яти!
Вони в НАТО що не бачать що їх руйнують з середини?!
то Орбан, то рдоган.