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Новости
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Эрдоган предложил Путину создать зерновой коридор в Африку

Ердоган запропонував Путіну створити зерновий коридор в Африку

Турция надеется на возобновление зерновой сделки, но в новом формате - в обход стран Запада.

Об этом журналистам рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по результатам визита в Астану, где он принимал участие в саммите ШОС, пишет CNN Türk, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сделали очень хороший старт (на переговорах с Путиным - ред.), особенно по Черноморскому зерновому коридору. Как известно, по коридору мы провезли 30 миллионов тонн зерна. Я спросил их мнение относительно начала нового процесса, оставив в стороне отгрузки зерна на Запад, как они настаивают, создание коридора через Турцию в Африку и другие чувствительные к продовольственной безопасности регионы", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что глава РФ заинтересовался такой перспективой и пообещал приложить усилия для поставки зерна в бедные страны Африки.

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Автор: 

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Ну-у, турки, як ніхто другий, на війні підлаталися. Скрізь встигли і на Заході і на Сході...
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05.07.2024 17:20 Ответить
буржуї продовжують жувати сраку!
санкції такі пекельні, такі пекельні, що кацапам, насрати на них!
нафта торгнується, зерно торгується, золото алмази торгуються, нікель алюміній торгується....
тупого кріпосного бидла, як гівна.

а, наш зе!прострочений, навіть і назбирається, вчитися рахувати до п'яти!
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05.07.2024 17:48 Ответить
І це краіна НАТО!?

Вони в НАТО що не бачать що їх руйнують з середини?!
то Орбан, то рдоган.
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05.07.2024 18:18 Ответить
Ця гнидотна турецька срака справляється сидіти на двох стільцях одразу.
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05.07.2024 18:47 Ответить
Чому ми не топимо все, що пливе у рашку? Це все забезпечення їх війська. Оголосити район небезпечним і топити все, що пливе ДО них!
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05.07.2024 19:01 Ответить
А що ж так славно Ердоган торгує, що турки по країнах ЄС прихистку просять, і миротворець, і торгаш-економіст, тільки турки хреститися починають, як згадають Туреччину при Ердогані
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05.07.2024 19:04 Ответить
Залишилося ще спитати Малюка.
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05.07.2024 19:41 Ответить
Під землею
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05.07.2024 19:44 Ответить
Що, знову лізимо до пуйла, щоб його військові кораблі контролювали все Чорне море і зупиняли всі без виключення сухогрузи та інші кораблі для перевірки? Невже це нам сьогодні потрнібно, коли ми терористичний флот кацапа відігнали в Новоросійськ і Азовське море?
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05.07.2024 22:32 Ответить
 
 