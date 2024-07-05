Эрдоган предложил Путину создать зерновой коридор в Африку

Турция надеется на возобновление зерновой сделки, но в новом формате - в обход стран Запада.

Об этом журналистам рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по результатам визита в Астану, где он принимал участие в саммите ШОС, пишет CNN Türk, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сделали очень хороший старт (на переговорах с Путиным - ред.), особенно по Черноморскому зерновому коридору. Как известно, по коридору мы провезли 30 миллионов тонн зерна. Я спросил их мнение относительно начала нового процесса, оставив в стороне отгрузки зерна на Запад, как они настаивают, создание коридора через Турцию в Африку и другие чувствительные к продовольственной безопасности регионы", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что глава РФ заинтересовался такой перспективой и пообещал приложить усилия для поставки зерна в бедные страны Африки.

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