Эрдоган на саммите НАТО обсуждал с Зеленским возобновление "зернового коридора"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским восстановление "зернового коридора" из украинских портов. Этот вопрос турецкий лидер поднял на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
Об этом Эрдоган рассказал во время разговора с журналистами, пишет Habertürk, информирует Цензор.НЕТ.
Президент Турции выразил надежду, что "зерновой коридор" снова заработает.
"Мы сейчас ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Мы еще не пришли к согласию по этому вопросу", - сказал Эрдоган.
Глава Турции отметил, что во время встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным он обсуждал этот вопрос с ним. А со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским Эрдоган поднял этот вопрос на саммите НАТО.
"Я надеюсь, что мы сможем снова запустить этот коридор", - добавил Эрдоган в разговоре с журналистами.
Що вони там НАХ обговорюють?
"Стамбульську капітуляцію" 2022 року?
Ми також сподіваємося. Наше зерно не повинно десь гнити, а має приносити гроші країні
Питання Знатокам передачі - што -хдє -когда - нахея той коридор потрібен . Врємя пошло .. !
Російське керівництво, очевидно, розраховувало на те, що після свого переобрання Ердоган піде на дружні кроки у відповідь.
Однак цього не сталося: проблеми в економіці скоріше ************ Анкару до діалогу зі США та ЄС.
Таким чином, Анкара остаточно відмовилася від ідеї придбання у Москви винищувачів Су-35 і Су-57 як альтернативи F-16, хоча турецькі офіційні особи в останні роки неодноразово висловлювалися про можливість такого варіанту. Більш того, Туреччина та США активізували переговори щодо повернення Анкари до програми винищувачів F-35 за умови відмови турецької сторони від російських зенітно-ракетних комплексів С-400.
Як наслідок, обсяги російсько-турецької торгівлі неухильно скорочуються. Так, у лютому турецький експорт до Росії впав на 33% порівняно з аналогічним місяцем 2023 року.
Минулого року російський експорт до Туреччини скоротився з $58,8 млрд до $45,5 млрд (на 23%), хоча турецький експорт до Росії зріс з $9,3 млрд до $10,9 млрд (на 17%).
А що цей лузер може гарантувати?
Вся вот эта активность стала возможна в основном, благодаря работе украинских БЭКов "Magura V5".
На снимке, в моменте зафиксировано 17 судов.