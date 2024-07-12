РУС
Эрдоган на саммите НАТО обсуждал с Зеленским возобновление "зернового коридора"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским восстановление "зернового коридора" из украинских портов. Этот вопрос турецкий лидер поднял на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Об этом Эрдоган рассказал во время разговора с журналистами, пишет Habertürk, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Турции выразил надежду, что "зерновой коридор" снова заработает.

"Мы сейчас ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Мы еще не пришли к согласию по этому вопросу", - сказал Эрдоган.

Глава Турции отметил, что во время встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным он обсуждал этот вопрос с ним. А со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским Эрдоган поднял этот вопрос на саммите НАТО.

"Я надеюсь, что мы сможем снова запустить этот коридор", - добавил Эрдоган в разговоре с журналистами.

россия (97281) Эрдоган Реджеп Тайип (949) зерновой коридор (227)
+9
Це щоб рашка знову оглядала кораблі, а Ердоган отримував за це гроші?
12.07.2024 22:57 Ответить
+7
"Зерновий коридор" забезпечило ЗСУ!
Що вони там НАХ обговорюють?
"Стамбульську капітуляцію" 2022 року?
12.07.2024 22:57 Ответить
+7
турецьки посібник рашистського вбивці і окупанта України не обговорює виведеня рашистських війск з окупованої України, а обговорює "гешефт" українським хлібом, котрий в крові українських хліборобів разом із"зеленими" і рашистами
12.07.2024 23:13 Ответить
хрома кобила обговорює своє повернення на Нюрбургрінг?
12.07.2024 22:56 Ответить
хай Едік краще потурбується про нафтовий коридор для рашки, бо один удар дронами по танкеру в Новоросійську і ..."ага" !
13.07.2024 07:08 Ответить
Це щоб рашка знову оглядала кораблі, а Ердоган отримував за це гроші?
12.07.2024 22:57 Ответить
Знову зелені граблі? Знову перестати стріляти і одні уйобки сядуть з другими за стіл переговорів?
13.07.2024 07:33 Ответить
"Зерновий коридор" забезпечило ЗСУ!
Що вони там НАХ обговорюють?
"Стамбульську капітуляцію" 2022 року?
12.07.2024 22:57 Ответить
Про щоби ти з турком не домовився - він завжди тебе надує!...
12.07.2024 23:05 Ответить
турецьки посібник рашистського вбивці і окупанта України не обговорює виведеня рашистських війск з окупованої України, а обговорює "гешефт" українським хлібом, котрий в крові українських хліборобів разом із"зеленими" і рашистами
12.07.2024 23:13 Ответить
Я сподіваюся, що ми зможемо знову запустити цей коридор", - додав Ердоган у розмові із журналістами Джерело:
Ми також сподіваємося. Наше зерно не повинно десь гнити, а має приносити гроші країні
12.07.2024 23:14 Ответить
та здохни ти падло сереш тут
12.07.2024 23:46 Ответить
Ахмєтову - пахану Єрмака та слузі Кремля
13.07.2024 01:28 Ответить
Вже рік зерно пречудово експортується і без всяких коридорів .
Питання Знатокам передачі - што -хдє -когда - нахея той коридор потрібен . Врємя пошло .. !
12.07.2024 23:16 Ответить
Точно нахея чи може нахєру?
показать весь комментарий
Перед президентськими та парламентськими виборами в Туреччині у травні 2023 року Кремль зробив однозначну ставку на Ердогана, а також на його Партію справедливості та розвитку (ПСР). Москва надала Анкарі $20 млрд на будівництво АЕС «Аккую», а також відстрочку оплати за поставлений у 2022 році природний газ (також на $20 млрд).

Російське керівництво, очевидно, розраховувало на те, що після свого переобрання Ердоган піде на дружні кроки у відповідь.
Однак цього не сталося: проблеми в економіці скоріше ************ Анкару до діалогу зі США та ЄС.
12.07.2024 23:18 Ответить
Наприкінці січня Анкара припинила блокувати заявку Швеції на вступ до НАТО, після чого США відкликали свої заперечення щодо постачання модернізованих винищувачів F-16 - у лютому Конгрес США дав зелене світло на їх експорт до Туреччини.
Таким чином, Анкара остаточно відмовилася від ідеї придбання у Москви винищувачів Су-35 і Су-57 як альтернативи F-16, хоча турецькі офіційні особи в останні роки неодноразово висловлювалися про можливість такого варіанту. Більш того, Туреччина та США активізували переговори щодо повернення Анкари до програми винищувачів F-35 за умови відмови турецької сторони від російських зенітно-ракетних комплексів С-400.
12.07.2024 23:21 Ответить
На початку лютого стало відомо, що турецька оборонна компанія Baykar розпочала будівництво заводу в Київській області, де вироблятимуть безпілотники TB2 або TB3. У компанії працюватиме близько 500 осіб.
12.07.2024 23:22 Ответить
З 1 січня турецькі банки припинили здійснювати грошові перекази з Росії через загрозу санкцій США. Це сталося після того, як президент США Джо Байден видав указ, згідно з яким іноземні банки можуть втратити доступ до фінансової системи США, якщо вестимуть справи з російським військово-промисловим комплексом. Незважаючи на періодичні запевнення з боку Анкари та Москви про те, що проблема вирішується, жодних змін досі не відбулося.
Як наслідок, обсяги російсько-турецької торгівлі неухильно скорочуються. Так, у лютому турецький експорт до Росії впав на 33% порівняно з аналогічним місяцем 2023 року.
Минулого року російський експорт до Туреччини скоротився з $58,8 млрд до $45,5 млрд (на 23%), хоча турецький експорт до Росії зріс з $9,3 млрд до $10,9 млрд (на 17%).
12.07.2024 23:27 Ответить
Як там Ердоган знову 25% собі захоче чи зменшить свою комісію на цей раз.
показать весь комментарий
Повія.
12.07.2024 23:29 Ответить
Та ще й брудна
13.07.2024 00:05 Ответить
Кардіган, доведеться вдовольнитися лососнуттям тунця.
показать весь комментарий
Ностальгія (за прибутками) чи старечий маразм?
показать весь комментарий
Ердоган припізДнився.

А що цей лузер може гарантувати?
показать весь комментарий
📍Спутниковые снимки Черноморского Коридора Украины пару дней назад.

Вся вот эта активность стала возможна в основном, благодаря работе украинских БЭКов "Magura V5".

На снимке, в моменте зафиксировано 17 судов.

12.07.2024 23:49 Ответить
Око Гора ✙ https://t.me/oko_gora
12.07.2024 23:50 Ответить
Коридор під патронатом морських дронів працює краще, ніж під наглядом ***** та Ердогана.
13.07.2024 00:13 Ответить
А нахер он нам всрался этот коридор,? се ходит, как и ходило до 2022 года. Это для того, чтобы кацапские корыта не топить?
показать весь комментарий
