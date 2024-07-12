Эрдоган на саммите НАТО обсуждал с Зеленским возобновление "зернового коридора"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским восстановление "зернового коридора" из украинских портов. Этот вопрос турецкий лидер поднял на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Об этом Эрдоган рассказал во время разговора с журналистами, пишет Habertürk, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Турции выразил надежду, что "зерновой коридор" снова заработает.

"Мы сейчас ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Мы еще не пришли к согласию по этому вопросу", - сказал Эрдоган.

Глава Турции отметил, что во время встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным он обсуждал этот вопрос с ним. А со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским Эрдоган поднял этот вопрос на саммите НАТО.

"Я надеюсь, что мы сможем снова запустить этот коридор", - добавил Эрдоган в разговоре с журналистами.

