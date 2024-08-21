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Украина может войти в ЕС к концу этого десятилетия или в начале следующего, - Сикорский

Україна може увійти до ЄС під кінець цього десятиліття або на початку наступного, - Сікорський

По мнению главы польского МИД Радослава Сикорского, Украина имеет шансы стать членом Европейского Союза к концу этого десятилетия или в начале следующего.

Об этом польский дипломат сказал в интервью "Эспрессо", сообщает Цензор.НЕТ.

Сикорский отметил, что продолжительность пути Украины в ЕС зависит от ряда факторов. Прежде всего, по его словам, от ситуации на фронте, потому что от этого будут зависеть бюджетные возможности Украины.

"Здесь многое будет зависеть, во-первых, от того, какой будет ситуация на фронте, потому что от этого будут зависеть бюджетные возможности Украины, но также и насколько далеко европейское право должно достигать; от того, насколько быстро будете проводить реформы, потому что переговоры на самом деле означают, что Украина должна перенять практику европейского законодательства, то есть перевести на украинский язык и проголосовать в Раде несколько десятков тысяч страниц европейского законодательства - огромная работа. 35 разделов для переговоров, в частности, такие сложные, как сельское хозяйство или транспорт", - сказал глава МИД Польши.

Дипломат отметил, что Украина большая страна, поэтому будет играть значительную роль в экономике ЕС, а также будет иметь много голосов в Европарламенте и Совете Европы. Также он считает, что под влиянием Украины изменится и сам Европейский Союз.

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В то же время польский министр признает, что это будет нелегкий процесс, поскольку будут затрагиваться важные интересы и Украины, и ЕС.

"И согласование этого всего так, чтобы все выиграли, легким не будет. Но если мы все сделаем то, что в наших силах, тогда, по моему мнению, к концу этого десятилетия или в начале следующего Украина может войти в Евросоюз", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

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Автор: 

Польша (8393) Сикорский (398) членство в ЕС (996)


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Топ комментарии
+8
нафуй той єс? асоціація та європейські закони , безвіз - так . а гомосятину та всебачуще око хай залишать собі
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21.08.2024 20:53
+7
Великому бізнесу не вигідний ЕС. Вони просто не витримають конкуренції. Та й найбільшим у галактиці хабарникам це не на руку. Тому той "кінець" будуть відтягувати довго.
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21.08.2024 20:48
+6
Якщо Україна не буде максимум через пів року в ЕС то деякі країни які були в Варшавському договорі знову там опиняця і ні що їх не спасе, вони вільні поки вільна Україна, тим паче український нарід на відміну від інших заплатив за вступ в НАТО і ЕС знищенням третього ядерного потенціала в Світі ще у далекому 1996 році і зараз платить кровью українських захисників , тому ні яка країна не може завадити до вступу в ЕС і НАТО крім корупційної власної влади.
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21.08.2024 20:57
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Правила форума Совет форумчан
Угу. Угорцям це скажи.
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21.08.2024 20:41 Ответить
'Україна може увійти до ЄС під кінець.' Джерело: https://censor.net/ua/n3505938
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21.08.2024 20:43 Ответить
))))))) Тоді коли тут лишиться 10-15 млн. Логічно - кому треба найбільша країна в Европі з 45 млн населення - конкурент усім.
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21.08.2024 20:46 Ответить
Великому бізнесу не вигідний ЕС. Вони просто не витримають конкуренції. Та й найбільшим у галактиці хабарникам це не на руку. Тому той "кінець" будуть відтягувати довго.
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21.08.2024 20:48 Ответить
Якщо не витримають чому тоді країни східної Європи так втикають палки в колеса нашому екпорту....

А щодо корупціонерів то я думаю що вони давно мріють в ЄС, враховуючи скільки міліардів ті влили в Польщу, Грецію або Італію без якогось дієвого механізму контролю.... в Італію то взагалі триліон євро Берлусконі накинули
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21.08.2024 22:14 Ответить
Наш експорт грає не за правилами ЕС. В першу чергу екологічні та вимоги до здоровя. А також базується на корупційній співпраці з чиновниками.
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22.08.2024 08:14 Ответить
В ЄС все сг на дотаціях по яких правилах... у них перевага це тільки щодо зернових а решта
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22.08.2024 08:58 Ответить
Тю... свят-свят-свят... Прочитав - наприкiнцi цего столiття...
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21.08.2024 20:49 Ответить
Звісно якщо ЄС під кінець десятиліття ще буде існувати!
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21.08.2024 20:51 Ответить
нафуй той єс? асоціація та європейські закони , безвіз - так . а гомосятину та всебачуще око хай залишать собі
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21.08.2024 20:53 Ответить
Якщо Україна не буде максимум через пів року в ЕС то деякі країни які були в Варшавському договорі знову там опиняця і ні що їх не спасе, вони вільні поки вільна Україна, тим паче український нарід на відміну від інших заплатив за вступ в НАТО і ЕС знищенням третього ядерного потенціала в Світі ще у далекому 1996 році і зараз платить кровью українських захисників , тому ні яка країна не може завадити до вступу в ЕС і НАТО крім корупційної власної влади.
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21.08.2024 20:57 Ответить
Ну Греції корупці не заважала вступити чи Болгарам, нам більше позиція раші заважає вступити та їх договорняки з німцями і французами
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21.08.2024 22:25 Ответить
Збсь! Скільки тут залишилось?
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21.08.2024 21:13 Ответить
Сікорський оптиміст.
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21.08.2024 21:50 Ответить
Перспектива так собі. Є шанс повторити шлях Туреччини. Вона тупцює на порозі вже років п'ятдесят здається? Там після Ата Тюрка ердоган сформувався і скоро помре, а країна тупцює...
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21.08.2024 22:02 Ответить
Так з Ердоганом Турція хібащо у Тайожний союз вступити може.
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21.08.2024 22:47 Ответить
Тобто, все залежить від того, як довго ЗЄ буде залишатися при владі.
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21.08.2024 22:45 Ответить
а кому взагалі той ЄС потрібен? крім пересічних українців, які сподіваються на польський рівень ЗП - нікому.
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21.08.2024 22:57 Ответить
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21.08.2024 23:24 Ответить
Йдіть ви всі в сраку зі своїм ЄС
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22.08.2024 01:42 Ответить
 
 