Украина может войти в ЕС к концу этого десятилетия или в начале следующего, - Сикорский

По мнению главы польского МИД Радослава Сикорского, Украина имеет шансы стать членом Европейского Союза к концу этого десятилетия или в начале следующего.

Об этом польский дипломат сказал в интервью "Эспрессо", сообщает Цензор.НЕТ.

Сикорский отметил, что продолжительность пути Украины в ЕС зависит от ряда факторов. Прежде всего, по его словам, от ситуации на фронте, потому что от этого будут зависеть бюджетные возможности Украины.

"Здесь многое будет зависеть, во-первых, от того, какой будет ситуация на фронте, потому что от этого будут зависеть бюджетные возможности Украины, но также и насколько далеко европейское право должно достигать; от того, насколько быстро будете проводить реформы, потому что переговоры на самом деле означают, что Украина должна перенять практику европейского законодательства, то есть перевести на украинский язык и проголосовать в Раде несколько десятков тысяч страниц европейского законодательства - огромная работа. 35 разделов для переговоров, в частности, такие сложные, как сельское хозяйство или транспорт", - сказал глава МИД Польши.

Дипломат отметил, что Украина большая страна, поэтому будет играть значительную роль в экономике ЕС, а также будет иметь много голосов в Европарламенте и Совете Европы. Также он считает, что под влиянием Украины изменится и сам Европейский Союз.

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В то же время польский министр признает, что это будет нелегкий процесс, поскольку будут затрагиваться важные интересы и Украины, и ЕС.

"И согласование этого всего так, чтобы все выиграли, легким не будет. Но если мы все сделаем то, что в наших силах, тогда, по моему мнению, к концу этого десятилетия или в начале следующего Украина может войти в Евросоюз", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

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