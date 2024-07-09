Между Украиной и Еврокомиссией начались двусторонние встречи в рамках процесса скрининга законодательства

В Брюсселе в понедельник, 8 июля, началась первая двусторонняя встреча Украина-ЕС по оценке адаптации украинского законодательства к праву ЕС. Это является следующим важным шагом на пути к членству в ЕС.

Об этом сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, двухдневная встреча Европейской комиссии и Украины в рамках осуществления официального скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС посвящена переговорному разделу 5 - "Публичные закупки".

Этот раздел входит в кластер 1 - "Основы процесса вступления в ЕС": именно этот кластер во время переговоров открывают первым и закрывают последним.

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Указано, что украинская делегация представит состояние приближения законодательства Украины к праву ЕС в сфере публичных закупок, и институциональную способность сектора, меры по противодействию коррупции, а также план полного приближения законодательства к праву ЕС.

Кто представляет делегацию Украины на встрече?

Украинскую делегацию возглавила заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун. Заместителем главы делегации определен генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков.

Также в состав делегации вошли заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка, председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, генеральный директор Prozorro Николай Ткаченко, председатель Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.

Встреча проходит в гибридном формате с присутствием основной части украинской делегации в Брюсселе.

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Напомним, что 25 июня в Люксембурге состоялась первая Межправительственная конференция, которая дает официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.