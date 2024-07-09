Между Украиной и Еврокомиссией начались двусторонние встречи в рамках процесса скрининга законодательства
В Брюсселе в понедельник, 8 июля, началась первая двусторонняя встреча Украина-ЕС по оценке адаптации украинского законодательства к праву ЕС. Это является следующим важным шагом на пути к членству в ЕС.
Об этом сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, двухдневная встреча Европейской комиссии и Украины в рамках осуществления официального скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС посвящена переговорному разделу 5 - "Публичные закупки".
Этот раздел входит в кластер 1 - "Основы процесса вступления в ЕС": именно этот кластер во время переговоров открывают первым и закрывают последним.
Указано, что украинская делегация представит состояние приближения законодательства Украины к праву ЕС в сфере публичных закупок, и институциональную способность сектора, меры по противодействию коррупции, а также план полного приближения законодательства к праву ЕС.
Кто представляет делегацию Украины на встрече?
Украинскую делегацию возглавила заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун. Заместителем главы делегации определен генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков.
Также в состав делегации вошли заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка, председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, генеральный директор Prozorro Николай Ткаченко, председатель Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.
Встреча проходит в гибридном формате с присутствием основной части украинской делегации в Брюсселе.
Напомним, что 25 июня в Люксембурге состоялась первая Межправительственная конференция, которая дает официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.
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наша конституція, одна з самих прогресивних, ще з часів пилипа орлика.
от, тільки наші можновладці срали на конституцію, та підтираються конституцією.
так що, в законодавстві, все чікі пікі.
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