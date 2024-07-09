Між Україною та Єврокомісією розпочалися двосторонні зустрічі в рамках процесу скринінгу законодавства
У Брюсселі у понеділок, 8 липня, розпочалась перша двостороння зустріч Україна-ЄС щодо оцінки адаптації українського законодавства до права ЄС. Це є наступним важливим кроком на шляху до членства в ЄС.
Про це повідомили в Офісі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, дводенна зустріч Європейської комісії та України в межах здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС присвячена переговорному розділу 5 "Публічні закупівлі".
Цей розділ входить до кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС" – саме цей кластер під час перемовин відкривають першим і закриють останнім.
Вказано, що українська делегація презентує стан наближення законодавства України до права ЄС у сфері публічних закупівель, та інституційну спроможність сектору, заходи із протидії корупції, а також план повного наближення законодавства до права ЄС.
Хто представляє делегацію України на зустрічі?
Українську делегацію очолила заступниця міністра економіки України Надія Бігун. Заступником голови делегації визначено генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександра Ількова.
Також до складу делегації увійшли заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка, голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, генеральний директор Prozorro Микола Ткаченко, голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.
Зустріч відбувається у гібридному форматі з присутністю основної частини української делегації у Брюсселі.
Нагадаємо, що 25 червня у Люксембурзі відбулася перша Міжурядова конференція, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.
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наша конституція, одна з самих прогресивних, ще з часів пилипа орлика.
от, тільки наші можновладці срали на конституцію, та підтираються конституцією.
так що, в законодавстві, все чікі пікі.
Перелік очільників уряду Радянської України[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0&action=edit§ion=1 ред. код ]
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