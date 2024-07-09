УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11249 відвідувачів онлайн
Новини
750 15

Між Україною та Єврокомісією розпочалися двосторонні зустрічі в рамках процесу скринінгу законодавства

У Брюсселі відбулася двостороння зустріч Україна-ЄС щодо скринінгу законодавства

У Брюсселі у понеділок, 8 липня, розпочалась перша двостороння зустріч Україна-ЄС щодо оцінки адаптації українського законодавства до права ЄС. Це є наступним важливим кроком на шляху до членства в ЄС.

Про це повідомили в Офісі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дводенна зустріч Європейської комісії та України в межах здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС присвячена переговорному розділу 5 "Публічні закупівлі".

Цей розділ входить до кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС" – саме цей кластер під час перемовин відкривають першим і закриють останнім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна рухається до членства в ЄС зі швидкістю світла, - Боррель

Вказано, що українська делегація презентує стан наближення законодавства України до права ЄС у сфері публічних закупівель, та інституційну спроможність сектору, заходи із протидії корупції, а також план повного наближення законодавства до права ЄС.

Хто представляє делегацію України на зустрічі?

Українську делегацію очолила заступниця міністра економіки України Надія Бігун. Заступником голови делегації визначено генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександра Ількова.

Також до складу делегації увійшли заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка, голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, генеральний директор Prozorro Микола Ткаченко, голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

Зустріч відбувається у гібридному форматі з присутністю основної частини української делегації у Брюсселі.

Читайте також: Посол ЄС Матернова про переговори з Україною щодо вступу: Кілька місяців проводитиметься двосторонній скринінг 

Нагадаємо, що 25 червня у Люксембурзі відбулася перша Міжурядова конференція, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.

Автор: 

Єврокомісія (2186) членство в ЄС (1300) Євросоюз (13686)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
я правильно розумію - скринінг законодавства , це пошук за конів за якими МАРОДЕРНЯ набивала свої скрині в офшорах?
показати весь коментар
09.07.2024 10:00 Відповісти
+1
😂
показати весь коментар
09.07.2024 09:54 Відповісти
+1
показати весь коментар
09.07.2024 10:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😂
показати весь коментар
09.07.2024 09:54 Відповісти
я правильно розумію - скринінг законодавства , це пошук за конів за якими МАРОДЕРНЯ набивала свої скрині в офшорах?
показати весь коментар
09.07.2024 10:00 Відповісти
тримайте мене семеро!
показати весь коментар
09.07.2024 09:58 Відповісти
Сподіваюсь, що скрініг відкриє повне не співпадіння прав і свобод громадян України правам і свободам демократичних країн, і не тільки цього
показати весь коментар
09.07.2024 09:59 Відповісти
ніфіга!
наша конституція, одна з самих прогресивних, ще з часів пилипа орлика.
от, тільки наші можновладці срали на конституцію, та підтираються конституцією.
так що, в законодавстві, все чікі пікі.
показати весь коментар
09.07.2024 10:04 Відповісти
Наші:

Перелік очільників уряду Радянської України[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0&action=edit&section=1 ред. код ]
#ФотоПрізвищеПочаток повноваженьЗавершення повноваженьПартіяГолова Народного секретаріату https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4 УНРР
1917-1918-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D0%BE%D1%88_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0.jpg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%88 Євгенія Бош
(1879-1925)
(в. о.)https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 17 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 9 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків) 1https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Skrypnyk_Mykola.jpg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Микола Скрипник
(1872-1933)https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 9 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 17 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків) Голова Ради Народних Комісарів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ОРР
19181https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Silver_-_replace_this_image_male.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Юдовський
(1880-1949)https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 18 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 13 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків) Голова Ради Народних Комісарів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ДКРР
19181https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Fyodor_Sergeyev.JPG https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%94%D1%94%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Федір Сергєєв
(1883-1921)https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 14 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 17 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків) Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Тимчасового Робітничо-Селянського Уряду України
1918-19191https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Christian_Rakovsky_1920s.jpg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Християн Раковський
(1873-1941)https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 17 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 28 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Російська комуністична партія (більшовиків) 2https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BByatakov_GL.jpg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій П'ятаков
(1890-1937)https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 28 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 6 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Російська комуністична партія (більшовиків) Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Ради Народних Комісарів УСРР (пізніше УРСР)
1919-19461https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BByatakov_GL.jpg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій П'ятаков
(1890-1937)https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 6 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 29 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Російська комуністична партія (більшовиків) 2https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Christian_Rakovsky_1920s.jpg
показати весь коментар
09.07.2024 10:10 Відповісти
Скрінінг це не тільки те, що надруковано, але і те як надруковане виконується, головним чином саме останнє.
показати весь коментар
09.07.2024 10:11 Відповісти
В нас законодавства нема-ОПа д'єрмака керує країною!
показати весь коментар
09.07.2024 10:07 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2024 10:12 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2024 10:14 Відповісти
Безмозгла бастардка Овоща... Оце так поворот
показати весь коментар
09.07.2024 11:19 Відповісти
Х@їнінг... ДОРОГА РЕДАКЦІЄ, пишіть будьласка свої статті ДЕРЖАВНОЮ мовою, а не тим псевдосуржиком!
показати весь коментар
09.07.2024 11:17 Відповісти
 
 