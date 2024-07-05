Наше послание РФ четкое - Украина станет членом НАТО и ЕС, - президент Финляндии Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что главными темами саммита НАТО в Вашингтоне станут поддержка Украины, содействие членству Украины в Альянсе и гарантии безопасности для Киева.
Об этом он сказал на пресс-конференции 5 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
По его словам, среди союзников есть разногласия относительно поддержки Украины, однако лидер Финляндии выразил надежду, что стороны найдут общий язык.
Стубба спросили, может ли страна, которая находится в состоянии войны, стать членом Альянса.
"Наше послание России должно быть четким - в будущем Украина станет членом НАТО и ЕС", - подчеркнул он.
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+3 tanix pristavka
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і проіснує ще стільки ж
без НАТО рашка вже давно проковтнула б Європу
будемо ми в НАТО ! будем !
він дотримується позиції свого радника по нацобороні Саллівана, що "росія не має виграти, але не має і програти".
америка не готова нам оплачувати звільнення наших територій і америка не готова давати для цього зброю.
вони бояться, що, якщо україна вийде на свої кордони - путін нанесе ядерний удар. захід не буде ризикувати ядерним ударом в світі заради якихось територій якоїсь там України.
трамп ще гірший у цьому питанні.
і стубб тут нічим не допоможе.
Це в 2014-21 рр. можна було обмежитися такими "чіткими" посланнями. Зараз же чітке послання має виглядати конкретно і зовсім по іншому: "Якщо рф не припинить свою агресивну політику, то НАТО її знищить! А для початку Захід ФІЗИЧНО знищить путлера та людей з його оточення". Ось так, не більше і не менше.