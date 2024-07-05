Наше послание РФ четкое - Украина станет членом НАТО и ЕС, - президент Финляндии Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что главными темами саммита НАТО в Вашингтоне станут поддержка Украины, содействие членству Украины в Альянсе и гарантии безопасности для Киева.

Об этом он сказал на пресс-конференции 5 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По его словам, среди союзников есть разногласия относительно поддержки Украины, однако лидер Финляндии выразил надежду, что стороны найдут общий язык.

Стубба спросили, может ли страна, которая находится в состоянии войны, стать членом Альянса.

"Наше послание России должно быть четким - в будущем Украина станет членом НАТО и ЕС", - подчеркнул он.

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