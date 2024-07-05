РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11504 посетителя онлайн
Новости
1 522 28

Наше послание РФ четкое - Украина станет членом НАТО и ЕС, - президент Финляндии Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что главными темами саммита НАТО в Вашингтоне станут поддержка Украины, содействие членству Украины в Альянсе и гарантии безопасности для Киева.

Об этом он сказал на пресс-конференции 5 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По его словам, среди союзников есть разногласия относительно поддержки Украины, однако лидер Финляндии выразил надежду, что стороны найдут общий язык.

Стубба спросили, может ли страна, которая находится в состоянии войны, стать членом Альянса.

"Наше послание России должно быть четким - в будущем Украина станет членом НАТО и ЕС", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин должен понять, что он уже проиграл эту войну. Украина стала частью трансатлантического пространства, - президент Финляндии Стубб

Автор: 

НАТО (10082) Финляндия (982) членство в НАТО (1534) членство в ЕС (1057) Стубб Александр (92)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
ви там цього.. між собою домовтеся, бо за 10 років ната Україні може стати непотрібна
показать весь комментарий
05.07.2024 15:43 Ответить
+2
А влада України цього хоче?
показать весь комментарий
05.07.2024 15:46 Ответить
+2
НАТО існує 75 років
і проіснує ще стільки ж

без НАТО рашка вже давно проковтнула б Європу
показать весь комментарий
05.07.2024 15:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ви там цього.. між собою домовтеся, бо за 10 років ната Україні може стати непотрібна
показать весь комментарий
05.07.2024 15:43 Ответить
завжди буде потрібна,"непотрібна" вже була.
показать весь комментарий
05.07.2024 15:47 Ответить
Ой, які ми грізні. І ніжкою туп!
показать весь комментарий
05.07.2024 15:47 Ответить
особливо у такий НАТІ де Угоршина. Слотчина і Турція що обіймаються із ******. На жаль НАТА вже не та. І що буде вона робити, якщо Трамп прибире ядрену парасольку ?
показать весь комментарий
05.07.2024 15:48 Ответить
скоріше трампа приберуть...
показать весь комментарий
05.07.2024 15:52 Ответить
хто? Ті амеріканці що його, можливо, оберуть? Чи шпилі-вілі Боширов і Петров?
показать весь комментарий
05.07.2024 15:59 Ответить
Я не зрозумів, ти за большевіков, аль за камунвстав? (фіільм чапаєв)
показать весь комментарий
05.07.2024 16:25 Ответить
" Я за інтернаціонал"
показать весь комментарий
05.07.2024 17:25 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2024 17:33 Ответить
НАТО існує 75 років
і проіснує ще стільки ж

без НАТО рашка вже давно проковтнула б Європу
показать весь комментарий
05.07.2024 15:49 Ответить
А влада України цього хоче?
показать весь комментарий
05.07.2024 15:46 Ответить
Головне - пообіцяти
показать весь комментарий
05.07.2024 15:49 Ответить
ти нє расстраівайся !

будемо ми в НАТО ! будем !
показать весь комментарий
05.07.2024 15:51 Ответить
Ага, ага. Частіше це собі повторюй.
показать весь комментарий
05.07.2024 15:57 Ответить
Стане членом НАТО В ЦЬОМУ РОЦІ. Бо хутин попреться у Европу
показать весь комментарий
05.07.2024 15:52 Ответить
байден дає україні зброї щоб тільки хватало на оборону.

він дотримується позиції свого радника по нацобороні Саллівана, що "росія не має виграти, але не має і програти".

америка не готова нам оплачувати звільнення наших територій і америка не готова давати для цього зброю.

вони бояться, що, якщо україна вийде на свої кордони - путін нанесе ядерний удар. захід не буде ризикувати ядерним ударом в світі заради якихось територій якоїсь там України.

трамп ще гірший у цьому питанні.

і стубб тут нічим не допоможе.
показать весь комментарий
05.07.2024 15:53 Ответить
фіни чудово розуміють, що допоки Україна однозначно не у НАТО, кацапи будуть творити чухню, розраховуючи, як не дивно, на потенціал України (вже собі у "батареї"), бо самі лише кацапи без України - тільки нікчемний улус Монголії..
показать весь комментарий
05.07.2024 15:54 Ответить
Коли вже західні політики перш, ніж робити заяви, поставлять себе на місце путлера, якому вони їх адресують? Путлер сприймає всі ці "сигнали", як демагогію: поки я воюю, НАТО Україну не прийме, то ж можу воювати поки Київ не капітулює; а коли він капітулює, то приймати буде нікого (навіть якщо там з'явиться якась по суті окупаційна квазі-влада, то вона відкличе заявку).
Це в 2014-21 рр. можна було обмежитися такими "чіткими" посланнями. Зараз же чітке послання має виглядати конкретно і зовсім по іншому: "Якщо рф не припинить свою агресивну політику, то НАТО її знищить! А для початку Захід ФІЗИЧНО знищить путлера та людей з його оточення". Ось так, не більше і не менше.
показать весь комментарий
05.07.2024 16:01 Ответить
В них немає для цього яєць. Тому й квокчуть про "НАТо колись папізже", поки ***** не дочавить зелену владу на капітуляцію, а там і питання відпаде саме собою.
показать весь комментарий
05.07.2024 17:35 Ответить
Чіткішого послання України чим далі від НАТО годі й шукати.
показать весь комментарий
05.07.2024 16:02 Ответить
Ваші всі послання і потужні обіцянки коштують не дорожче за туалетний папір.
показать весь комментарий
05.07.2024 16:04 Ответить
Я к що до ігнорування саміту НАТО козлом ЗЕ,дружба з Китаєм,оні же братья,по средінє???Це НАТО таке нам гоіорило?
показать весь комментарий
05.07.2024 16:13 Ответить
Вустами цих очільників та мед пити
показать весь комментарий
05.07.2024 16:10 Ответить
Ну ******* ЗЕ говорив,що НАТО не зовсім нам і потрібне,то це фіни винуваті?
показать весь комментарий
05.07.2024 16:11 Ответить
Фіни якби за - німці и амери проти
показать весь комментарий
05.07.2024 16:14 Ответить
На марафєті Подоляк розповів ?Шо у голові людей,які таку фігню пишуть,чи це ті 73%?
показать весь комментарий
05.07.2024 16:15 Ответить
Прибігли відразу боти срать про зраду НАТО ,підари подоляцькі
показать весь комментарий
05.07.2024 16:14 Ответить
Коли? Конкретику, будь ласка. Бо мостами та відкритими дверями ми вже ситі під зав'язку з 2008 року.
показать весь комментарий
05.07.2024 17:34 Ответить
 
 