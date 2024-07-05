Наше послання РФ чітке – Україна стане членом НАТО та ЄС, - президент Фінляндії Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що головними темами саміту НАТО у Вашингтоні стануть підтримка України, сприяння членству України в Альянсі та гарантії безпеки для Києва.
Про це він сказав на пресконференції 5 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
За його словами, серед союзників є розбіжності щодо підтримки України, проте лідер Фінляндії висловив сподівання, що сторони порозуміються.
Стубба запитали, чи може країна, яка перебуває в стані війни, стати членом Альянсу.
"Наше послання Росії має бути чітким – у майбутньому Україна стане членом НАТО та ЄС", - наголосив він.
Топ коментарі
+3 tanix pristavka
показати весь коментар05.07.2024 15:43 Відповісти Посилання
+2 Полтава и Харьков
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+2 Dust
показати весь коментар05.07.2024 15:49 Відповісти Посилання
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і проіснує ще стільки ж
без НАТО рашка вже давно проковтнула б Європу
будемо ми в НАТО ! будем !
він дотримується позиції свого радника по нацобороні Саллівана, що "росія не має виграти, але не має і програти".
америка не готова нам оплачувати звільнення наших територій і америка не готова давати для цього зброю.
вони бояться, що, якщо україна вийде на свої кордони - путін нанесе ядерний удар. захід не буде ризикувати ядерним ударом в світі заради якихось територій якоїсь там України.
трамп ще гірший у цьому питанні.
і стубб тут нічим не допоможе.
Це в 2014-21 рр. можна було обмежитися такими "чіткими" посланнями. Зараз же чітке послання має виглядати конкретно і зовсім по іншому: "Якщо рф не припинить свою агресивну політику, то НАТО її знищить! А для початку Захід ФІЗИЧНО знищить путлера та людей з його оточення". Ось так, не більше і не менше.