Наше послання РФ чітке – Україна стане членом НАТО та ЄС, - президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що головними темами саміту НАТО у Вашингтоні стануть підтримка України, сприяння членству України в Альянсі та гарантії безпеки для Києва.

Про це він сказав на пресконференції 5 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

За його словами, серед союзників є розбіжності щодо підтримки України, проте лідер Фінляндії висловив сподівання, що сторони порозуміються.

Стубба запитали, чи може країна, яка перебуває в стані війни, стати членом Альянсу.

"Наше послання Росії має бути чітким – у майбутньому Україна стане членом НАТО та ЄС", - наголосив він.

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