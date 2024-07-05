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Новини
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Наше послання РФ чітке – Україна стане членом НАТО та ЄС, - президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що головними темами саміту НАТО у Вашингтоні стануть підтримка України, сприяння членству України в Альянсі та гарантії безпеки для Києва. 

Про це він сказав на пресконференції 5 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

За його словами, серед союзників є розбіжності щодо підтримки України, проте лідер Фінляндії висловив сподівання, що сторони порозуміються.

Стубба запитали, чи може країна, яка перебуває в стані війни, стати членом Альянсу.

"Наше послання Росії має бути чітким – у майбутньому Україна стане членом НАТО та ЄС", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін має зрозуміти, що він вже програв цю війну. Україна стала частиною трансатлантичного простору, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

НАТО (6547) Фінляндія (1329) членство в НАТО (1743) членство в ЄС (1298) Стубб Александр (94)


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Топ коментарі
+3
ви там цього.. між собою домовтеся, бо за 10 років ната Україні може стати непотрібна
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05.07.2024 15:43 Відповісти
+2
А влада України цього хоче?
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05.07.2024 15:46 Відповісти
+2
НАТО існує 75 років
і проіснує ще стільки ж

без НАТО рашка вже давно проковтнула б Європу
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05.07.2024 15:49 Відповісти
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ви там цього.. між собою домовтеся, бо за 10 років ната Україні може стати непотрібна
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05.07.2024 15:43 Відповісти
завжди буде потрібна,"непотрібна" вже була.
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05.07.2024 15:47 Відповісти
Ой, які ми грізні. І ніжкою туп!
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05.07.2024 15:47 Відповісти
особливо у такий НАТІ де Угоршина. Слотчина і Турція що обіймаються із ******. На жаль НАТА вже не та. І що буде вона робити, якщо Трамп прибире ядрену парасольку ?
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05.07.2024 15:48 Відповісти
скоріше трампа приберуть...
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05.07.2024 15:52 Відповісти
хто? Ті амеріканці що його, можливо, оберуть? Чи шпилі-вілі Боширов і Петров?
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05.07.2024 15:59 Відповісти
Я не зрозумів, ти за большевіков, аль за камунвстав? (фіільм чапаєв)
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05.07.2024 16:25 Відповісти
" Я за інтернаціонал"
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05.07.2024 17:25 Відповісти
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05.07.2024 17:33 Відповісти
НАТО існує 75 років
і проіснує ще стільки ж

без НАТО рашка вже давно проковтнула б Європу
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05.07.2024 15:49 Відповісти
А влада України цього хоче?
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05.07.2024 15:46 Відповісти
Головне - пообіцяти
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05.07.2024 15:49 Відповісти
ти нє расстраівайся !

будемо ми в НАТО ! будем !
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05.07.2024 15:51 Відповісти
Ага, ага. Частіше це собі повторюй.
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05.07.2024 15:57 Відповісти
Стане членом НАТО В ЦЬОМУ РОЦІ. Бо хутин попреться у Европу
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05.07.2024 15:52 Відповісти
байден дає україні зброї щоб тільки хватало на оборону.

він дотримується позиції свого радника по нацобороні Саллівана, що "росія не має виграти, але не має і програти".

америка не готова нам оплачувати звільнення наших територій і америка не готова давати для цього зброю.

вони бояться, що, якщо україна вийде на свої кордони - путін нанесе ядерний удар. захід не буде ризикувати ядерним ударом в світі заради якихось територій якоїсь там України.

трамп ще гірший у цьому питанні.

і стубб тут нічим не допоможе.
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05.07.2024 15:53 Відповісти
фіни чудово розуміють, що допоки Україна однозначно не у НАТО, кацапи будуть творити чухню, розраховуючи, як не дивно, на потенціал України (вже собі у "батареї"), бо самі лише кацапи без України - тільки нікчемний улус Монголії..
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05.07.2024 15:54 Відповісти
Коли вже західні політики перш, ніж робити заяви, поставлять себе на місце путлера, якому вони їх адресують? Путлер сприймає всі ці "сигнали", як демагогію: поки я воюю, НАТО Україну не прийме, то ж можу воювати поки Київ не капітулює; а коли він капітулює, то приймати буде нікого (навіть якщо там з'явиться якась по суті окупаційна квазі-влада, то вона відкличе заявку).
Це в 2014-21 рр. можна було обмежитися такими "чіткими" посланнями. Зараз же чітке послання має виглядати конкретно і зовсім по іншому: "Якщо рф не припинить свою агресивну політику, то НАТО її знищить! А для початку Захід ФІЗИЧНО знищить путлера та людей з його оточення". Ось так, не більше і не менше.
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05.07.2024 16:01 Відповісти
В них немає для цього яєць. Тому й квокчуть про "НАТо колись папізже", поки ***** не дочавить зелену владу на капітуляцію, а там і питання відпаде саме собою.
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05.07.2024 17:35 Відповісти
Чіткішого послання України чим далі від НАТО годі й шукати.
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05.07.2024 16:02 Відповісти
Ваші всі послання і потужні обіцянки коштують не дорожче за туалетний папір.
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05.07.2024 16:04 Відповісти
Я к що до ігнорування саміту НАТО козлом ЗЕ,дружба з Китаєм,оні же братья,по средінє???Це НАТО таке нам гоіорило?
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05.07.2024 16:13 Відповісти
Вустами цих очільників та мед пити
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05.07.2024 16:10 Відповісти
Ну ******* ЗЕ говорив,що НАТО не зовсім нам і потрібне,то це фіни винуваті?
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05.07.2024 16:11 Відповісти
Фіни якби за - німці и амери проти
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05.07.2024 16:14 Відповісти
На марафєті Подоляк розповів ?Шо у голові людей,які таку фігню пишуть,чи це ті 73%?
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05.07.2024 16:15 Відповісти
Прибігли відразу боти срать про зраду НАТО ,підари подоляцькі
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05.07.2024 16:14 Відповісти
Коли? Конкретику, будь ласка. Бо мостами та відкритими дверями ми вже ситі під зав'язку з 2008 року.
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05.07.2024 17:34 Відповісти
 
 