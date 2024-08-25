Зеленский о вступлении Украины в ЕС: Это вопрос времени, будем делать все возможное
Украинская власть будет делать все возможное, чтобы приблизить момент присоединения Украины к Европейскому Союзу.
Об этом в интервью индийским СМИ сказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты поинтересовались у украинского лидера, когда, по его мнению, Украина присоединится к ЕС. Отвечая, Зеленский выразил убеждение, что Украина присоединится к Евросоюзу, однако пока сложно сказать, когда.
По его словам, это вопрос времени. В то же время Зеленский заявил, что украинская власть будет делать все возможное, чтобы приблизить момент вступления Украины в ЕС.
"Мы завершили все те аспекты, которые стояли на нашем пути в ЕС. Поэтому все зависит от времени на решение технических аспектов. Я думаю, что на сегодня есть где-то 99%... такое общее желание европейских стран пригласить нас и видеть Украину страной-членом ЕС. Поэтому я думаю, что это будет, но когда - сложно сказать. Сейчас это вопрос времени. Мы будем делать все возможное, чтобы приблизить этот момент", - сказал глава государства.
Напомним, что недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что Украина имеет шансы стать членом Европейского Союза в конце этого десятилетия или в начале следующего.
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таможнний союз скорiше.
бульбофюрер - відмовився
армяни - відмовилися
казахстан під Китаєм
можливо таджики та таліби підтягнуться в росію для рішення російської демографічної кризи
Ви до Європейської Солідарності!?
Так шо дмитрук того теж? зажмурився?
закони портновські не хочуть міняти, та приймати нові..
видно, що їх не цікавить рівень життя тих, кому вони «служать»,
такий як є в ЄС..
Можливо лише Приєднатися ☝️✌️
Судячи як порушуються приватність інформації, майна та свобод - не при цій людині.
Не кажучи про відмови від вугілля, відсоткове співвідношення землі та під заповідні ліса, і ще 18хх нормативів. Які ми тільки спотворюєм. Наприклад, пожиттєвий моніторинг держслужбовців, правки лозового-іонушеса. Судова система - відбору в конституційний суд. І так далі.
Як у воду дивилась - сьогодні черговий "слуга" Дмитрук встав на лижі і тіхонєчко улєтєл в Італію.
От бачите, виконують обіцянки (a що є ньюанси, то кого вони цікавлять), шах і мат, порохоботікі.