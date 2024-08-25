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Зеленский о вступлении Украины в ЕС: Это вопрос времени, будем делать все возможное

Зеленський про вступ України до ЄС: Це питання часу, будемо робити все можливе

Украинская власть будет делать все возможное, чтобы приблизить момент присоединения Украины к Европейскому Союзу.

Об этом в интервью индийским СМИ сказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, когда, по его мнению, Украина присоединится к ЕС. Отвечая, Зеленский выразил убеждение, что Украина присоединится к Евросоюзу, однако пока сложно сказать, когда.

По его словам, это вопрос времени. В то же время Зеленский заявил, что украинская власть будет делать все возможное, чтобы приблизить момент вступления Украины в ЕС.

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"Мы завершили все те аспекты, которые стояли на нашем пути в ЕС. Поэтому все зависит от времени на решение технических аспектов. Я думаю, что на сегодня есть где-то 99%... такое общее желание европейских стран пригласить нас и видеть Украину страной-членом ЕС. Поэтому я думаю, что это будет, но когда - сложно сказать. Сейчас это вопрос времени. Мы будем делать все возможное, чтобы приблизить этот момент", - сказал глава государства.

Напомним, что недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что Украина имеет шансы стать членом Европейского Союза в конце этого десятилетия или в начале следующего.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) членство в ЕС (997) Евросоюз (17067)


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Топ комментарии
+14
Він поїхав про вступ до ЕС домовлятися
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25.08.2024 19:12
+12
а дмитрука коли зловиш?
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25.08.2024 19:08
+10
Українська влада робитиме все можливе, щоб наблизити момент приєднання України до Європейського Союзу.,,,поки що"прорашистська зелена зрада" з 2019 року зробила все можливе,що від неї залежало.щоб Україна і її народ не були в ЄС НАЙБЛИЖЧІ 50 РОКІВ...(а какая разніца?)
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25.08.2024 19:14
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а дмитрука коли зловиш?
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25.08.2024 19:08 Ответить
Він поїхав про вступ до ЕС домовлятися
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25.08.2024 19:12 Ответить
коли в ЄС вступимо
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25.08.2024 19:12 Ответить
воно взавтра на росії вже буде
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25.08.2024 19:24 Ответить
...на росії такої наволочі уже вистачає,-їм кацапи роботу дають в ЄС,-паплюжити і компроментувати Україну.Саме для того русня вигодувала таких яничар.
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25.08.2024 19:34 Ответить
який ЄС???
таможнний союз скорiше.
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25.08.2024 19:09 Ответить
тайожний ..
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25.08.2024 19:39 Ответить
буферан федерація вже нікому не цікава
бульбофюрер - відмовився
армяни - відмовилися
казахстан під Китаєм
можливо таджики та таліби підтягнуться в росію для рішення російської демографічної кризи
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25.08.2024 19:45 Ответить
А сракою до кремля?
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25.08.2024 19:47 Ответить
"Ми завершили всі ті аспекти, які стояли на нашому шляху до ЄС." Джерело:

Ви до Європейської Солідарності!?
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25.08.2024 19:14 Ответить
Українська влада робитиме все можливе, щоб наблизити момент приєднання України до Європейського Союзу.,,,поки що"прорашистська зелена зрада" з 2019 року зробила все можливе,що від неї залежало.щоб Україна і її народ не були в ЄС НАЙБЛИЖЧІ 50 РОКІВ...(а какая разніца?)
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25.08.2024 19:14 Ответить
Не на часі.....
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25.08.2024 19:17 Ответить
Скоро зима. По льоду через Тису швидко доберемося в ЕС.
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25.08.2024 19:18 Ответить
100% по льоду через річку Сейм легше наступати на Москву
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25.08.2024 19:46 Ответить
Володимир Потужний сьогодні якийсь дуже гіперактивний,чимось новим почав закидуватись?
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25.08.2024 19:24 Ответить
Йому ж пальчевський дав справку від лабораторії, що він хворий. Тепер йому дають медичний канабіс
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25.08.2024 20:48 Ответить
Наразі ішак і Ко все робило і робить для зворотнього. Доки ішак буде рахуватись президентом, доти ніякий вступ до ЄС, а тим більше НАТО не світить. Це чмо і є головною перешкодою.
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25.08.2024 19:29 Ответить
...будемо робити все можливе. Та ніт. Треба буде зробити неможливе, після зекерування
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25.08.2024 19:30 Ответить
Прям ось так й "будемо робити все можливе" щоб все що вкрадено перевезти в ЕС до себе по віллах і палацах.
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25.08.2024 19:32 Ответить
Ось депутат Дмитрук учора вже вступив в ЄС!
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25.08.2024 19:36 Ответить
він до ківи поїхав.

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25.08.2024 19:46 Ответить
Це Ківа в пеклі? Щось пекло дуже по домашньому...
Так шо дмитрук того теж? зажмурився?
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25.08.2024 19:48 Ответить
місце на кладовищі вибирає
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25.08.2024 19:55 Ответить
слугам напевно не вигідний вступ до ЄС..,
закони портновські не хочуть міняти, та приймати нові..

видно, що їх не цікавить рівень життя тих, кому вони «служать»,
такий як є в ЄС..
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25.08.2024 19:37 Ответить
Вступають в щось Інше...
Можливо лише Приєднатися ☝️✌️
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25.08.2024 19:38 Ответить
стати членом і ввести в Курську область
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25.08.2024 19:49 Ответить
НЕ ПРИ ЦЬОМУ ЗРАДНИКУ.
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25.08.2024 19:45 Ответить
Война закончится, пройдут выборы, и вот новая (возможно даже папередники) власть уже будет работать над вступлением в ЕС.
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25.08.2024 19:45 Ответить
Ага розвівши корупцію до небес і поставивши раком Конституцію зелені хочуть попасти в ЄС.
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25.08.2024 19:52 Ответить
Доповідь Зеленського до ФСБ про вступ України до ЄС: Це питання часу, будемо робити все можливе ... аби цього ніколи не сталося. Зуб даю.
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25.08.2024 19:59 Ответить
Це можна робити 2 роки або 22 роки.
Судячи як порушуються приватність інформації, майна та свобод - не при цій людині.
Не кажучи про відмови від вугілля, відсоткове співвідношення землі та під заповідні ліса, і ще 18хх нормативів. Які ми тільки спотворюєм. Наприклад, пожиттєвий моніторинг держслужбовців, правки лозового-іонушеса. Судова система - відбору в конституційний суд. І так далі.
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25.08.2024 20:22 Ответить
цей гандон чи гідрант мене вже бісить більш за воросучку. заткнув би вже свою пельку нелох недороблений.
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25.08.2024 20:28 Ответить
Вступ до ЄС буде довга дорога ,при тобі чудо 🤡 ське ...як звалишся ,,з посади президента , ЄС З НАТО приймуть нас ..але без тебе ...ти ж кончений ...дермак державою рулить ..такі як ОПа і нах нікому в ЄС непотрібні ...своїх ліваків вистачає !
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25.08.2024 20:41 Ответить
Ти та твоє кодло, робите все, щоб Україна програла!
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25.08.2024 20:50 Ответить
Одна широко відома у вузьких колах позітівна блогєрка нещодавно палко доводила як впевнено "ми йдемо в Європу зі "слугами народа".

Як у воду дивилась - сьогодні черговий "слуга" Дмитрук встав на лижі і тіхонєчко улєтєл в Італію.

От бачите, виконують обіцянки (a що є ньюанси, то кого вони цікавлять), шах і мат, порохоботікі.
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25.08.2024 20:55 Ответить
Знову бреше.
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25.08.2024 21:12 Ответить
Зробіть все можливе,еснисти,щоб зійти з політичного поприща,щоб вступ у ЄС не став питанням часу.
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25.08.2024 21:20 Ответить
зе з єрмаком не потрібне нато та єс.
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25.08.2024 21:49 Ответить
Яке *** ЄС ??? Нам це не світить ніколи
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25.08.2024 23:01 Ответить
Всегда все власти были только на словах за вступление в ЕС, на деле саботируя вступление. О чем речь, когда у власти клептократическая олигархия, коррупционеры-бюрократы, продажные судьи, депутаты дмитруки и прочие украинские ***********.
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26.08.2024 02:56 Ответить
Вже наробив
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26.08.2024 06:30 Ответить
 
 