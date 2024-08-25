Зеленский о вступлении Украины в ЕС: Это вопрос времени, будем делать все возможное

Украинская власть будет делать все возможное, чтобы приблизить момент присоединения Украины к Европейскому Союзу.

Об этом в интервью индийским СМИ сказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, когда, по его мнению, Украина присоединится к ЕС. Отвечая, Зеленский выразил убеждение, что Украина присоединится к Евросоюзу, однако пока сложно сказать, когда.

По его словам, это вопрос времени. В то же время Зеленский заявил, что украинская власть будет делать все возможное, чтобы приблизить момент вступления Украины в ЕС.

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"Мы завершили все те аспекты, которые стояли на нашем пути в ЕС. Поэтому все зависит от времени на решение технических аспектов. Я думаю, что на сегодня есть где-то 99%... такое общее желание европейских стран пригласить нас и видеть Украину страной-членом ЕС. Поэтому я думаю, что это будет, но когда - сложно сказать. Сейчас это вопрос времени. Мы будем делать все возможное, чтобы приблизить этот момент", - сказал глава государства.

Напомним, что недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что Украина имеет шансы стать членом Европейского Союза в конце этого десятилетия или в начале следующего.

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