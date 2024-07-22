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Стефанишина о членстве Украины в ЕС: Впереди еще много работы

Ольга Стефанішина

В рамках евроинтеграционного процесса Украина должна выполнить еще много работы, впрочем, этот процесс не растянется надолго.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Стефанишиной, у Украины впереди много работы, чтобы стать способной присоединиться к ЕС и быть частью внутреннего рынка. Она отметила, что независимо от политической воли, невозможно стать членом политического блока, если не соответствовать его критериям.

"Это самое важное время для нас, чтобы быть готовыми, чтобы иметь возможность открыть все кластеры и разделы по вступлению, а также процесс скрининга", - добавила она.

Стефанишина добавила, что интеграция Украины, по ее мнению, не потребует длительного времени, поскольку страна не является новичком в процессе евроинтеграции.

"Мы имеем за плечами 10-летний опыт Соглашения об ассоциации, а также многочисленные элементы отраслевой интеграции, которые выходят за пределы самого соглашения, и которое является самым амбициозным соглашением, которое когда-либо заключал ЕС с третьей страной", - отметила она.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что между Украиной и Еврокомиссией начались двусторонние встречи в рамках процесса скрининга законодательства.

Напомним, что 25 июня в Люксембурге состоялась первая Межправительственная конференция, которая дает официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.

Автор: 

евроинтеграция (2123) членство в ЕС (997) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


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Щоб не набути кулі...

Даайте реформуємо-

Рагулей...
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22.07.2024 15:59 Ответить
Може як меньше ****@ити гроші та публічних зашкварів можновладців, то буде бистрійше?
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22.07.2024 15:59 Ответить
"Єщьо чуть-чуть" відміняється.

Стрімкий домкрат вступу у Стефанішиної нарешті зламався.
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22.07.2024 16:34 Ответить
одна проблема, топ чиновники, сім'ї яких вже живуть у ЄС мають захотіти підвести свої статки та надходження під контроль інтерполу... малоймовірно
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22.07.2024 16:42 Ответить
Очень !
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22.07.2024 16:50 Ответить
Може вже без Стефанішиної, бо набридла
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22.07.2024 17:32 Ответить
Ну яка робота, що ти звиздиш. Ніхто туди брати не збирається і не візьме повністю розграбовану країну з коруюцією як державним устроєм. Дурень думкою багатіє.
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22.07.2024 17:43 Ответить
пригадую перші трансляції з зали Верховної Ради: разом з Вєніславським вона видавалася достатньо адекватною. Потім влада для слуги виявилася занадто п'янкою (гроші, влада, історія).
А тепер "...Україна має виконати ще багато роботи... Джерело: "
"Работку - работать!" так каже не слуга чи лідер, що перейняв більшість відповідальності.
А лише... хазяїн?
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22.07.2024 19:09 Ответить
 
 