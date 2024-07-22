Стефанишина о членстве Украины в ЕС: Впереди еще много работы

В рамках евроинтеграционного процесса Украина должна выполнить еще много работы, впрочем, этот процесс не растянется надолго.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Стефанишиной, у Украины впереди много работы, чтобы стать способной присоединиться к ЕС и быть частью внутреннего рынка. Она отметила, что независимо от политической воли, невозможно стать членом политического блока, если не соответствовать его критериям.

"Это самое важное время для нас, чтобы быть готовыми, чтобы иметь возможность открыть все кластеры и разделы по вступлению, а также процесс скрининга", - добавила она.

Стефанишина добавила, что интеграция Украины, по ее мнению, не потребует длительного времени, поскольку страна не является новичком в процессе евроинтеграции.

"Мы имеем за плечами 10-летний опыт Соглашения об ассоциации, а также многочисленные элементы отраслевой интеграции, которые выходят за пределы самого соглашения, и которое является самым амбициозным соглашением, которое когда-либо заключал ЕС с третьей страной", - отметила она.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что между Украиной и Еврокомиссией начались двусторонние встречи в рамках процесса скрининга законодательства.

Напомним, что 25 июня в Люксембурге состоялась первая Межправительственная конференция, которая дает официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.