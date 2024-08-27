РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5588 посетителей онлайн
Новости
860 18

Украина хочет быть технически готова к вступлению в ЕС и НАТО сразу после победы, - Шмыгаль

Шмигаль про вступ України в ЄС та НАТО

Вступление Украины в Европейский Союз должно быть обязательным условием справедливого мира. Сейчас продолжается скрининг законодательства страны на соответствие европейскому.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У нас есть амбициозная цель - мы хотим быть технически готовыми к вступлению в ЕС и в НАТО сразу после нашей победы. У нас есть команда, переговорные планы, поддержка партнеров. Надо сделать все это быстро. Считаем, что вступление в ЕС должно быть обязательным условием справедливого мира. За два с половиной года мы доказали, что можем преодолевать порой непреодолимые барьеры и достигать порой недостижимых целей", - отметил он.

Шмыгаль отметил, что ключевой целью сейчас является открытие всех переговорных разделов в первой половине следующего года, когда Польша будет председательствовать в Совете ЕС.

"Хотим двигаться параллельно, сразу по всем направлениям, и делать наши "домашние задания" очень быстро, как мы и делали все предыдущие годы", - добавил премьер.

Также читайте: Зеленский о вступлении Украины в ЕС: Это вопрос времени, будем делать все возможное

Автор: 

членство в НАТО (1507) членство в ЕС (999) Шмыгаль Денис (2677)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Україна-то хоче а ти,бездарність,не дуже
показать весь комментарий
27.08.2024 13:28
+2
Ото бздув шо в носі зашкварчав шмарок..бу га га га..переможець куєв..
показать весь комментарий
27.08.2024 13:34
+2
ЧІЄЇ ПЕРЕМОГИ?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна-то хоче а ти,бездарність,не дуже
показать весь комментарий
27.08.2024 13:28 Ответить
Ото бздув шо в носі зашкварчав шмарок..бу га га га..переможець куєв..
показать весь комментарий
27.08.2024 13:34 Ответить
ЧІЄЇ ПЕРЕМОГИ?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:35 Ответить
"Технічно готова" це ми будемо готові починати перемовини про вступ?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:39 Ответить
Законодавство може бути ідеальним і відповідати чому завгодно. Особливо, коли всі клали на його виконання.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:40 Ответить
мля... одні фалоси - ліліпутін - то куй вже давно - що з світом коїться
показать весь комментарий
27.08.2024 14:27 Ответить
Мгм, пам'ятаю: "Трясітє вагон, создавайтє відімостть єзди!" (с)
показать весь комментарий
27.08.2024 13:40 Ответить
Когда в стране экономикой керуе туповатый и закомплексованный социопат с непрофильным образованием,по призванию лотерейщик и помощник агента фсб,то если страна куда то вступит,то не дальше чем в дерьмо.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:40 Ответить
не вірте. Всі, хто зараз при владі, грабують Україну, в ЄС це унеможливлюється. Тому, по -перше, влада робитиме все, щоб війна продовжувалась, бо вони крадуть, як в останній день Помпеї. По-друге, зрозуміло, що ніхто з них при здоровому глузді не бажає того, щоб ЄС фінансово контролювало їх. Всім розумним людям це зрозуміло. Вступати в ЄС потрібно лише після чистки цих Авгієвих конюшень - всі повинні бути викинуті від влади, тому що у всіх рила в корупції, і стати до неї нові, зовсім нові, українці, які вболівають за Україну. Це технічно НЕМОЖЛИВО. Тому, поки існує ця мразнота, ми не вступимо в ЄС.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:40 Ответить
ну, переможемо росію, вступимо в ЄС тоді європейці допоможуть Україні в її прагнені бути Великою нацією - йдемо до цього. 👍
показать весь комментарий
27.08.2024 14:25 Ответить
закрий вже пащу бовдуре
показать весь комментарий
27.08.2024 13:41 Ответить
Домашнє завдання то побудувати систему, з незалежними органи що будуть перевіряти навіть громадянина на контракті президента.
Де отримувати хабаря і платню за вкрадений секрет у НАТО для Московії буде і страшенно жахливо і неможливо.
От тільки тоді будете готові.
А так, поставити під ружжьо всіх кріпаків до 60 років звучить несерйозно.
показать весь комментарий
27.08.2024 14:06 Ответить
Д...бо...б
показать весь комментарий
27.08.2024 14:20 Ответить
Слідкуємо за руками,теревенити вони вміють
показать весь комментарий
27.08.2024 14:25 Ответить
Если и примут, то только после смены политического режима в кацапии. Ведь Победа нужна народу Украины. А Западу в реале нет. Теперь стало ясно это. Нам предстоит тяжкий путь. И долгий. Первые 25 лет независимости мы выбросили на свалку своей новейшей истории. Все беды и причины беды растут оттуда.
показать весь комментарий
27.08.2024 14:29 Ответить
Яка з тебе користь ,нікчемна істота яка немає ніякого впливу.
показать весь комментарий
27.08.2024 14:34 Ответить
 
 