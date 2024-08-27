Украина хочет быть технически готова к вступлению в ЕС и НАТО сразу после победы, - Шмыгаль

Вступление Украины в Европейский Союз должно быть обязательным условием справедливого мира. Сейчас продолжается скрининг законодательства страны на соответствие европейскому.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У нас есть амбициозная цель - мы хотим быть технически готовыми к вступлению в ЕС и в НАТО сразу после нашей победы. У нас есть команда, переговорные планы, поддержка партнеров. Надо сделать все это быстро. Считаем, что вступление в ЕС должно быть обязательным условием справедливого мира. За два с половиной года мы доказали, что можем преодолевать порой непреодолимые барьеры и достигать порой недостижимых целей", - отметил он.

Шмыгаль отметил, что ключевой целью сейчас является открытие всех переговорных разделов в первой половине следующего года, когда Польша будет председательствовать в Совете ЕС.

"Хотим двигаться параллельно, сразу по всем направлениям, и делать наши "домашние задания" очень быстро, как мы и делали все предыдущие годы", - добавил премьер.

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