Украина хочет быть технически готова к вступлению в ЕС и НАТО сразу после победы, - Шмыгаль
Вступление Украины в Европейский Союз должно быть обязательным условием справедливого мира. Сейчас продолжается скрининг законодательства страны на соответствие европейскому.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"У нас есть амбициозная цель - мы хотим быть технически готовыми к вступлению в ЕС и в НАТО сразу после нашей победы. У нас есть команда, переговорные планы, поддержка партнеров. Надо сделать все это быстро. Считаем, что вступление в ЕС должно быть обязательным условием справедливого мира. За два с половиной года мы доказали, что можем преодолевать порой непреодолимые барьеры и достигать порой недостижимых целей", - отметил он.
Шмыгаль отметил, что ключевой целью сейчас является открытие всех переговорных разделов в первой половине следующего года, когда Польша будет председательствовать в Совете ЕС.
"Хотим двигаться параллельно, сразу по всем направлениям, и делать наши "домашние задания" очень быстро, как мы и делали все предыдущие годы", - добавил премьер.
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Де отримувати хабаря і платню за вкрадений секрет у НАТО для Московії буде і страшенно жахливо і неможливо.
От тільки тоді будете готові.
А так, поставити під ружжьо всіх кріпаків до 60 років звучить несерйозно.