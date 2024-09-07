Украина должна стать членом ЕС и НАТО, чтобы предотвратить повторение агрессии России, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что после войны Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО, а также частью будущей инфраструктуры безопасности Европы и мира.
Об этом он заявил во время сессии 50-го международного форума "Амброзетти", проходящего в Италии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина - это часть будущей инфраструктуры безопасности мира, и прежде всего Европы, потому что мы на этом континенте. А от безопасности в Европе зависит безопасность во всем мире, поэтому Украина должна быть частью этого союза безопасности, с многих точек зрения - оборонной, энергетической, технологической, продовольственной", - подчеркнул Зеленский.
Он выразил убеждение, что Украина должна быть равноправной частью Европейского Союза, а также НАТО. "Что это нам дает? Это невозможность повторения агрессии России или кого-либо", - отметил президент.
По словам главы государства, "территориально война продолжается в Украине, а пострадал весь мир". В частности из-за блокирования экспорта украинского зерна начали расти цены на продовольствие, многим странам начал угрожать голод. Поэтому, по мнению Зеленского, очень важно, чтобы Украина в послевоенном будущем стала составляющей союзов безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Потужні зміни ЗЕ. Вугледар під загрозою! Корчинський фанат Зеленського! ЛГБТ міністр ветеранів
https://youtu.be/R46IOXsBLY8?si=NWRy0RQuFKmF0nOV
"Теплий кожух, тілько шкода
Не на мене шитий,
А розумне ваше слово
Брехнею підбите".
(Т. Шевченко "Гайдамаки")
Корчинський з Фаріон - не "націоналісти" Вони - звичайні "вуличні ********", які прикривають свій "бєспрєдєл" "політичною тріскотнею"!
але в Україні москалі і іноверці правлять бал - візьміть любе прізвище политика і ви побачите що до етничних украінців він взагалі відношення не має, тому і торгує українською землею і життями українців . Вас не засмучує що Україною правлять усі крім українців? Вас не засмучує що у Кабмину практично нема українських призвіщ ? Різні Портнови , Татарова, геттманцеви, найеми, Шмигали і т п. І усі ці ПОНАІХАВШИ ненавидять Фаріон і корчинського . Подумайте про це .
ПАНЕ ЯРЕ, я Ваші погляди трошки корректирую
Донцов - росіянин
Міхновський - поляк
Шептицький - наполовину поляк
Ребет - єврей!
Продовжувать?
Ніколи світа-сонця не видав,
За ворогів іде в огонь і в воду,
Катам своїх поводарів оддав.
«Загадка» гунів: історична правда українців незручна для всіх
Одним із найзагадковіших періодів української історії є епоха, коли на неозорих просторах України проживав гордий народ, який європейські історики дружно назвали гунами. Цей період є доступним для об'єктивного дослідження, але він став одним із найбільш сфальсифікованих і міфологізованих в світовій історії.
Якби ці події відбувалися на просторах Московії чи Німеччини, то, без сумніву, усе було б зрозумілим. А гунський період став би об'єктом гордості московитів, чи німців. Однак, центром і генератором неймовірних за своєю величчю та драматичністю подій V ст. стала саме Україна, а головною діючою особою - український народ.
Об'єктивний історичний аналіз і сумлінне дослідження першоджерел призвели б до переосмислення багатьох історичних процесів, а також перекреслили б багато міфів. Довелося б визнати, що у V ст. українці створили могутню імперію скіфів, яка поставила на коліна Римську імперію. А це назавжди поховало би міф про слабкість українців та їхню споконвічну бездержавність.
Ця правда незручна для німців, котрі завжди вважали слов'ян неповноцінними. А в часи Великої Скіфії німці навіть ще власної держави не мали. Ця ж правда незручна і для московитів. Адже спростовується ціла низка міфів, які Московія сама собі вигадала. Наприклад, про вищість і першість «великоросів» серед слов'янського світу, про неможливість існування будь-якої державності на території України у період до Київської Русі, про залежність «малоросів» від Росії у силу їхньої неспроможності створити власну державу тощо.
ЦІКАВЕ ПРОДОВЖЕННЯ ТУТ https://www.facebook.com/oleksander.turchynov
"ВЕЛИЧ УКРАЇНЦІВ" - міфами "розвіювати" міфи в історичній науці не прийнято.
Україна географічно розташована так, що до цієї землі всі сусіди завжди мали якісь "справи". Тож, майбутні українці мали бути - або рабами, або воїнами. Тож, українці = воїни, але століття системного знищення кацапами (й не тільки кацапами) тих воїнів, митців та мислителів, та перетворення тих хто лишився на рабів, залишили свій слід...
про це історики мало говорять, а кацапи постійно ************ історию .
А українці не раби . Тому в Україні і Майдани. Вчили ли ви у школі - на майдані коло церкви революція іде , хай чабан , усі гукнули за отамана буде. Дивиться скількі пришлих слів - майдан ( тур) , чабан, отаман
Раскрываем тайны украинской истории с Братом Капрановым | Интервью
https://youtu.be/fOSJ70m1Jdo?si=7fMFyeqi4R-giQmA
Капранов - не історик, розкривати "таємниці історії" мають фахові історики. Капранови - непогані популяризатори українського, але часто їх заносило до міфології...
Я не питав - чи займаються Корчинські "важливою справою", я питав про інше. От Вілкул, наприклад, також "займається важливою справою", Кива також колись займався...
Холодний добре знає ваш типаж, знає що логікою щось вам довести стосовно ваших вподобань (релігії) - марна справа. Тож він просто періодично заміряє вашу температуру, і нагадує власну позицію.
1. На чиєму боці воювали УНА-УНСО в Придністров"ї?! Я не схвалюю тодішніх "навіжених" "молдовських націоналістів - але ж УНА-УНСО воювали не проти них конкретно - а проти держави - якою-б вона не була!
2. З якого переляку Корчинський "цілувався у ясна" з "козачками" донськими та НОДовцями? Одна участь у спільній прес-конференції з Дугіним чого варта!
3. Скільки хлопців залетіло під суд за "кримінал" - коли під виглядом "патріотичних акцій" Корчинський виконував "замовлення" на "пресування" конкретних бізнес-структур? Він "грів руки" - а хлопців калічили та в тюрми садили!
Досить? Чи ще викласти?
Ті хлопці які "сіли" - здебільшого Корчинським використовувалися "втемну"
"Національний корпус (також вживають термін «Нацкорпус») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC українська націоналістична політична партія, створена шляхом об'єднання громадського руху «Чесні справи» і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) Громадської організації «Патріот України» 14 жовтня 2016 року. Основою партії стали активісти ГО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB Цивільний Корпус «Азов» , колишні військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB бригади «Азов» , громадські активісти та члени українських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81 ультрас -угруповань. Керівником партії є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Білецький .
Одразу ж після звільнення з в'язниціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)#cite_note-1 [1] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Білецький з побратимами створює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 «Чорний Корпус» - партизанський загін, який отримав назву «чорні чоловічки» та діяв із березня 2014 року
Ідеологія Національного корпусу ґрунтується на праці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D1%96%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Сціборського під назвою «Націократія», а також на ідеях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Донцова , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ярослава Стецька та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Липи . Основними ідеями «націократії» є надкласовість та антипартійність (вважають, що усі суспільні верстви населення мусять об'єднуватися навколо спільної ідеї і праці заради майбутнього, а не конфліктувати на підґрунті статусу чи класу), особиста відповідальність керівників всіх рівнів, якісна суспільна ієрархія та децентралізація і самоврядність населення на місцях. Держава представниками Національного корпусу трактується як найоптимальніша форма існування нації. Таким чином, можна сказати, що окрім основних постулатів націократії, Національний корпус опирається і на принципи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F меритократизму" .
У мене питання: а ти взагалі читав "ідеї" тих "діячів" - що перечислені в останньому абзаці? Чи "Не читав - але підтримую!"??? Ну, наприклад , "Інтегральний націоналізм" Донцова? Я(на відміну від тебе) читав І не тільки його! Та він в могилі перевертається - коли чує як ******* "націоналісти" його ідеї інтерпретують!
А зараз нацкорпус крошит москалей, бо захист України від москалів - це святой обовязок. Хоча Жорін сцепівся з Фаріон і потім вибачався. Я розумію ребят з фронта , але в уставі написано - армія говорить державною мовою . І пані професор , як борець за державну мову,просто підтримувала устав
Різницю між політиком (публічною людиною яка займається агітацією за себе та свою "партію"), та форумчанином на Цензорі - ви бачите?
Головне навіть не те що вона була комунякою, не її характеристика, а те що "Берегиня" брехала що того не було. Тобто - "свята" (для вас та інших адептів) людина - роками брехала та заперечувала правду.
Десь у 2012 році журналіст Данило Мокрик посидів "трохи" у Львівському архіві та знайшов оту характеристику. Тоді брехня поміняла напрям, з'явилися декілька різних версій, від "таки були часи", до: "я планувала розвалити КП СРСР зсередини"...
https://youtu.be/9vPg_sVTbEA Арестович, Дугин, Корчинский "Евразийский антиоранжевый фронт" (2005)
Жеріть й надалі те лайно.
Ви і через 40 років будете згадувати того Дугина
А я вам інший приклад наведу - ТЕЖ КОМПРОМАТ НА ЗЕ . Це теж було давно , але він зараз їздить по світу і шукає зброю для України.
«В 2000-х годах Форте-деи-Марми получил известность как крайне дорогое место отдыха богатых россиян и представителей иных стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93 СНГ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-2 [2] . По некоторым данным, россиянам принадлежит 2500 из 7000 домовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-realty.newsru.com.buratti-3 [3] . Среди владельцев недвижимости в городе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роман Абрамович , семья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олега Дерипаски , семья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Куснировича , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Громов , Андрей Бойкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-realty.newsru.com.buratti-3 [3] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Тиньков , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Зеленский .
В 2010 году власти Форте-деи-Марми ввели запрет на продажу новых домов иностранцам. В интервью британской газете https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Guardian The Guardian мэр города Умберто Буратти (Umberto Buratti) заявил, что запрет на продажу недвижимости иностранцам направлен в первую очередь против россиянhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-4 [4] . В сентябре 2010 года мэр прилетел в Москву, чтобы развеять эти слухиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-realty.newsru.com.buratti-3 [3] .
В 2018 году коммуна получила дополнительную известность благодаря находящейся на её территории вилле заместителя председателя правительства России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александра Хлопонина , которую в 2017 году приобрела за 35,5 млн евро офшорная компания, связанная с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаилом Прохоровым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-5 [5] .»
Корчинський тоді був геть дорослим.
Згадую я не Дугіна, а відео на якому Люся з Корчинським розповідали про "технології по створенню Майдану та як запобігти подібному на росії".
Якщо вам не вистачає обчислювальної потужності щоби зробити аналіз подій 2004-2005 років, та нарешті зрозуміти - на чиєму боці були ти персонажі, то ви й залишитися добровільною жертвою авантюристів та шахраїв, що говорять ротом "правильні слова"...
а Ви просто бубните як старий пень
придивиться уважно до кар
Ви нарешті прочитаєте (хоча би) роздруківку інтерв'ю Бандери радіо Кельн? Націоналіст - це український патріот, державник. Націоналіст - це відповідь червоним фашистам на їхній брехливий "інтернаціоналізм". Немає там ні про "ген українця", ні про "нацифікацію України".
"Фаріон вбила поліція" - чергова міфологічна конспірологія на яку ведуться "наївні".
Корчинський написав якісь бестселер та весь гонорар витратив на допомогу Силам оборони, чи Корчинський має якійсь бізнес та є меценатом ЗС та інших воїнів?
Буданов перетворив ГУР на Шапіто. https://www.youtube.com/watch?v=V-5yhj1f9d4 Олександр Жолобецький - розвідник, мозок операції "Авеню"
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZW2AFIXYotMM3QZCiSTM0VmXrUW4WAE145cYwML91Q91Aklppvi5BLI68RU5hL3tes092r8KWtEwgnnpruMQhn7b65irSrIxA6-cvhYUdg3DHLD3OWKR4-oIrO_5bSXG4Qm59SyCqBpwZaGDxD7jMOIsj43pNTfVr1xGCNGzKgkxS21TQVeBiTuk49n0JEHmMOfhZzphJK68Ls3XBLCesZW&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZW2AFIXYotMM3QZCiSTM0VmXrUW4WAE145cYwML91Q91Aklppvi5BLI68RU5hL3tes092r8KWtEwgnnpruMQhn7b65irSrIxA6-cvhYUdg3DHLD3OWKR4-oIrO_5bSXG4Qm59SyCqBpwZaGDxD7jMOIsj43pNTfVr1xGCNGzKgkxS21TQVeBiTuk49n0JEHmMOfhZzphJK68Ls3XBLCesZW&__tn__=%2CO%2CP-R 3 д. ·
Це фото запамʼятає, мабуть, кожен українець. Ця сімʼя була частиною Пласту. Після сьогоднішньої атаки у Львові в живих залишився лише батько Ярослав. Євгенія та троє доньок відійшли на Вічну Ватру
Ми щиро співчуваємо батьку Ярославу та просимо про спільну молитву!
Мама Євгенія Садовська пластувала в 26 курені ім. О. Пчілки, в 90-х роках, гурток "Первоцвіти", виховниця Надія Цюра.
Базилевич Дарина 19.03.2006 р.н. пластувала в курені ім. Ганки Коренець в гуртку "Бешкетниці", виховниця Наталя-Гелена Дунай. Перейшла з новацтва у вересні 2017 року і активно пластувала до 2021-го. Завжди була дуже світлою та радісною особистістю. Хоч не мала можливості продовжувати активно пластувати, завжди була на контакті зі своїм гуртком та подругами з куреня.
Базилевич Ярина 05.06.2003 р.н. новакувала в рої «Ельфики», у 36-му гнізді, сестричка Маринка Гнатик. Після юнакувала в Басарабках, виховниця Марта Шанайда, "Іриски". Завжди була дуже світлою та радісною особистістю.
Підтримати Ярослава https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsend.monobank.ua%2Fjar%2F3VCA3LWk8y%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3Fs7_etthaUs62d99Jw9-_SG1NlIVuM1PD_Dd4s2zIexkl9-twV9fWpyY_aem_TmTe337-cPCUbUvePpj0Pg&h=AT35IYZ-Snr3ZMcsaCsTJ7oG9lHY_gYaYzyCyuz6kDFjvWLlEO6wG-LZbO21qgcwgc0492ewAMH1yHtntKJX9aCn3iT6wP5dqGuQLzfpcaqhuLloCO3P_-M-GRok28s2oDANG6dvAaIxszdgN-tV3a8PFQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1fiCmA_i7Wa6Fxn6pwyrkv_9YzM3pk2cCjA4Dj2htD2WgmitdTSo6OEeB45yZIUYYvUC680j8E8I32V0iE9QabkBdaqAnBwY_aJmIBvpYHJakZp5AiSQXunXIlHccP1JSWunViXBzV0VaMuG5GfS0PAP_Xc-94lEIEy7ZQFKwvPyp7j1Ztq8PfrJpAcKnVlOFQ5kTPcfUgSqC7Qsah0Ykpbe3WbwdtjanK https://send.monobank.ua/jar/3VCA3LWk8y
Тихо спіть…
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Тут - те саме! У нас під час блокади був випадок (я описав його у "Хроніках" - на "Ватрі" Бабка отримала поранення від вибуху російської ракети чи снаряда Їй надавали допомогу в українській лікарні А потім сусіди що збирали їй одяг у лікарню - між білизною виявили зошит А там - списки "русофобів" Прізвища, ім"я, по-батькові Номер квартири. І хто що говорив проти Росії чи Путіна ТОбто "бабуся" готувалася "здавать" тих людей що жили поряд з нею!
На місці цієї сім"ї могла буть і подібна "бабка"!
Ось у спальню Вадатурського прилетів снаряд - це теж по Вашему маніпуляція? ЦЕ НАВОДКА.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/31/689829/
Чи це щось на кшталт "хі-хі-хі" Тимошенко коли ***** "жартувало" про краватку Саакашвілі?
Це для вас Арестович "ніхто", для Корчинського він "брат що загубився", а для мільйонів людей (на відміну від пари тисяч для Корчинського) він був "гуру" та "геній"...
В мене написано: "авантюристи та шахраї" саме ці слова добре показують їхні політичні вподобання та дії, та те що у 2004-2005 роках ці персонажі були з протилежного боку від мене.
Діяльність цих двох "братів" у 2013-2014 - також треба досліджувати, яки в них тоді були "політичні позиції".
Відв'янте, жалюгідне, я вам не зоопсихолог.
Ваші приховані копрофагові збочення мене не цікавлять.
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?locale=uk_UA
читати , бубочка , треба самому , а не різним секретуткам
Питання масової евакуації поранених ми у своєму батальйоні підняли в перші дні війни. Зрозумівши ще у лютому, що потік поранених буде безперевним, ми поставили рейси "Кракен" і "Австрійка". Чому такої практики немає в тилу, який повинен бути готовим приймати поранених вже третій рік, не кажучи вже про всі попередні? Описане Ігорем свідчить, що ці процеси навіть не проговорюються на рівні навчань чи теорії. Люди взагалі не розуміють, що робити, коли опиняються поруч з пораненими. Хоча повинні оперувати такими знаннями згадно більшості посадових обов'язків.
Хто відповідатиме за загиблих, на яких не вистачило якісних розхідників? Хто нарешті відповість за нестачу турнікетів всюди, де під прямим ризиком людське життя?
а що поточна агресія вже закінчилась?
А ти?
********** Че виклав свою біографію.
ЕС и США должны принять Украину, чтобы в странах глобального Юга не было голода и они могли успешнее противостоять?
Так себе стратегия.