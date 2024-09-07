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Зеленський (22416) членство в НАТО (1643) членство в ЄС (1160)

Україна має стати членом ЄС і НАТО, щоб запобігти повторенню агресії Росії, - Зеленський

Зеленський вручив нагороди сім’ям Героїв України

Президент Володимир Зеленський вважає, що після війни Україна має стати повноправним членом ЄС і НАТО, а також частиною майбутньої безпекової інфраструктури Європи та світу.

Про це він заявив під час сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті", що проходить в Італії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна – це частина майбутньої безпекової інфраструктури світу, і передусім Європи, бо ми на цьому континенті. А від безпеки в Європі залежить безпека у всьому світі, тому Україна повинна бути частиною цього безпекового союзу, з багатьох точок зору – оборонної, енергетичної, технологічної, продовольчої", - наголосив Зеленський.

Він висловив переконання, що Україна повинна бути рівноправною частиною Європейського Союзу, а також НАТО. "Що це нам дає? Це неможливість повторення агресії Росії чи будь-кого", -  зазначив президент.

Також читайте: План перемоги із Зеленським ми не обговорювали, - Остін

За словами глави держави, "територіально війна триває в Україні, а постраждав увесь світ". Зокрема через блокування експорту українського зерна почали зростати ціни на продовольство, багатьом країнам почав загрожувати голод. Тому, на думку Зеленського, дуже важливо, щоб Україна у повоєнному майбутньому стала складовою безпекових союзів.

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Топ коментарі
+18
"Здать" кацапам Україну не вдалося...... Тепер мусить очолить Україну що опирається агресії. (Щоб не повісили на Хрещатику!)
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07.09.2024 00:44
+12
Мене від Корчинського нудить ще з часів Придністров"я! Такий самий "козачок засланий" - як і недавно застрелена нам відома особа!
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07.09.2024 00:56
+8
Не з тобою, дядя. Не з тобою...
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07.09.2024 00:40
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Не з тобою, дядя. Не з тобою...
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07.09.2024 00:40 Відповісти
"Здать" кацапам Україну не вдалося...... Тепер мусить очолить Україну що опирається агресії. (Щоб не повісили на Хрещатику!)
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07.09.2024 00:44 Відповісти
Цікава інфа і коменти

Потужні зміни ЗЕ. Вугледар під загрозою! Корчинський фанат Зеленського! ЛГБТ міністр ветеранів

https://youtu.be/R46IOXsBLY8?si=NWRy0RQuFKmF0nOV
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07.09.2024 00:51 Відповісти
Мене від Корчинського нудить ще з часів Придністров"я! Такий самий "козачок засланий" - як і недавно застрелена нам відома особа!
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07.09.2024 00:56 Відповісти
В Україні засланих казачков багато . А ось інфу він видає цікаву.
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07.09.2024 01:14 Відповісти
"Правда" з уст тпродажної людини - отрутою відгонить!

"Теплий кожух, тілько шкода

Не на мене шитий,

А розумне ваше слово

Брехнею підбите".
(Т. Шевченко "Гайдамаки")
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07.09.2024 04:10 Відповісти
Ваша не любов до Корчинського , Фаріон та націоналистів мені давно відома . Вважаю що ваше несприннятя ціх особистостей на вашій підсвідомості. Наприклад кацапи ( до Вас це не відноситься) просто бояться українських націоналістів генетично.
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07.09.2024 12:00 Відповісти
На Вашу думку: чи може людина давать оцінку тим чи іншим діячам тієї чи іншої політичної течії, чи вчення, людина, яка не читала програмних документів партії чи руху? Я знайомий з працями Донцова та Міхновського Читав статті Коновальця, Бандери, Стецька Тому можу порівнять ці документи та їх діяльність з діяльністю тієї ж УНА-УНСО чи висловлюваннями Фаріон І провів цікаву аналогію: всім відомо, що Карл Маркс вважається основоположником теорії комунізму Так от - він неодноразово подавав скарги до поліції на місцевий комуністичний осередок Тому що їх діяльність мала таке ж відношення до комунізму, як діяльність митрополита дореволюційної РПЦ - до діяльності бойовиків "Союза архангела Михаила"
Корчинський з Фаріон - не "націоналісти" Вони - звичайні "вуличні ********", які прикривають свій "бєспрєдєл" "політичною тріскотнею"!
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07.09.2024 12:22 Відповісти
Я вважаю що якщо в Україні було б багато таких як Фаріон і корчинський, то Україна не втрачала би свої землі з 1991 року.
але в Україні москалі і іноверці правлять бал - візьміть любе прізвище политика і ви побачите що до етничних украінців він взагалі відношення не має, тому і торгує українською землею і життями українців . Вас не засмучує що Україною правлять усі крім українців? Вас не засмучує що у Кабмину практично нема українських призвіщ ? Різні Портнови , Татарова, геттманцеви, найеми, Шмигали і т п. І усі ці ПОНАІХАВШИ ненавидять Фаріон і корчинського . Подумайте про це .

ПАНЕ ЯРЕ, я Ваші погляди трошки корректирую
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07.09.2024 15:41 Відповісти
Ну то й я Вас "підкорегую" :
Донцов - росіянин
Міхновський - поляк
Шептицький - наполовину поляк
Ребет - єврей!
Продовжувать?
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07.09.2024 16:48 Відповісти
Тобто ви хочете цім сказати що етнічні украінці- дурні ?
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07.09.2024 16:50 Відповісти
Я хочу сказать що не треба наслідувать нашого "друга "шамова" та інших "великих генетиків" з НСДАП Не треба визначать ступінь "арійськості" чисто з генетичних позицій
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07.09.2024 16:56 Відповісти
Народ наш, мов дитя сліпеє зроду,

Ніколи світа-сонця не видав,

За ворогів іде в огонь і в воду,

Катам своїх поводарів оддав.
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07.09.2024 17:04 Відповісти
Дуже цікавий матеріал про ВЕЛИЧ УКРАЇНЦІВ

«Загадка» гунів: історична правда українців незручна для всіх

Одним із найзагадковіших періодів української історії є епоха, коли на неозорих просторах України проживав гордий народ, який європейські історики дружно назвали гунами. Цей період є доступним для об'єктивного дослідження, але він став одним із найбільш сфальсифікованих і міфологізованих в світовій історії.

Якби ці події відбувалися на просторах Московії чи Німеччини, то, без сумніву, усе було б зрозумілим. А гунський період став би об'єктом гордості московитів, чи німців. Однак, центром і генератором неймовірних за своєю величчю та драматичністю подій V ст. стала саме Україна, а головною діючою особою - український народ.

Об'єктивний історичний аналіз і сумлінне дослідження першоджерел призвели б до переосмислення багатьох історичних процесів, а також перекреслили б багато міфів. Довелося б визнати, що у V ст. українці створили могутню імперію скіфів, яка поставила на коліна Римську імперію. А це назавжди поховало би міф про слабкість українців та їхню споконвічну бездержавність.

Ця правда незручна для німців, котрі завжди вважали слов'ян неповноцінними. А в часи Великої Скіфії німці навіть ще власної держави не мали. Ця ж правда незручна і для московитів. Адже спростовується ціла низка міфів, які Московія сама собі вигадала. Наприклад, про вищість і першість «великоросів» серед слов'янського світу, про неможливість існування будь-якої державності на території України у період до Київської Русі, про залежність «малоросів» від Росії у силу їхньої неспроможності створити власну державу тощо.
ЦІКАВЕ ПРОДОВЖЕННЯ ТУТ https://www.facebook.com/oleksander.turchynov
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07.09.2024 17:10 Відповісти
"Олександр Турчинов"..., я вже думав що то в Пастора кукуха почала їхати
"ВЕЛИЧ УКРАЇНЦІВ" - міфами "розвіювати" міфи в історичній науці не прийнято.

Україна географічно розташована так, що до цієї землі всі сусіди завжди мали якісь "справи". Тож, майбутні українці мали бути - або рабами, або воїнами. Тож, українці = воїни, але століття системного знищення кацапами (й не тільки кацапами) тих воїнів, митців та мислителів, та перетворення тих хто лишився на рабів, залишили свій слід...
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07.09.2024 17:45 Відповісти
Цікавий ньюанс висвітив КАПРАНОВ в цьому інтервью ,
про це історики мало говорять, а кацапи постійно ************ історию .
А українці не раби . Тому в Україні і Майдани. Вчили ли ви у школі - на майдані коло церкви революція іде , хай чабан , усі гукнули за отамана буде. Дивиться скількі пришлих слів - майдан ( тур) , чабан, отаман

Раскрываем тайны украинской истории с Братом Капрановым | Интервью
https://youtu.be/fOSJ70m1Jdo?si=7fMFyeqi4R-giQmA
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07.09.2024 21:35 Відповісти
В мене написано: українці = воїни, тобто - щоби писати мені: "а українці не раби" (тобто - заперечення на щось що вам здалося), потрібно десь в мене було знайти: "українці = раби".
Капранов - не історик, розкривати "таємниці історії" мають фахові історики. Капранови - непогані популяризатори українського, але часто їх заносило до міфології...

Я не питав - чи займаються Корчинські "важливою справою", я питав про інше. От Вілкул, наприклад, також "займається важливою справою", Кива також колись займався...

Холодний добре знає ваш типаж, знає що логікою щось вам довести стосовно ваших вподобань (релігії) - марна справа. Тож він просто періодично заміряє вашу температуру, і нагадує власну позицію.
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08.09.2024 01:12 Відповісти
Якщо маєте докази, що вони заслані, то кажить, а якщо не маєте, то стуліть пельку. А якщо вас нудить, то не їжте лайно. 🤣🤣🤣
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07.09.2024 09:27 Відповісти
Сказать? Скажу!
1. На чиєму боці воювали УНА-УНСО в Придністров"ї?! Я не схвалюю тодішніх "навіжених" "молдовських націоналістів - але ж УНА-УНСО воювали не проти них конкретно - а проти держави - якою-б вона не була!
2. З якого переляку Корчинський "цілувався у ясна" з "козачками" донськими та НОДовцями? Одна участь у спільній прес-конференції з Дугіним чого варта!
3. Скільки хлопців залетіло під суд за "кримінал" - коли під виглядом "патріотичних акцій" Корчинський виконував "замовлення" на "пресування" конкретних бізнес-структур? Він "грів руки" - а хлопців калічили та в тюрми садили!
Досить? Чи ще викласти?
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07.09.2024 09:37 Відповісти
У Придністров'ї УНА-УНСО захищали українські села, їм загрожувала етнічна чистка, як в Югославії, за відокремлення їх від Молдови слова не йшло, участь у пресконференції це політична позиція, дугин тоді Україні не загрожував, як і кизячки у Придністров' ї. Не судіть тодішні події і дії у світі теперішніх, багато води утекло.
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08.09.2024 07:58 Відповісти
Ти бачив ті "етнічні чистки українських сіл"? Не знаю - може в твоїх очах я і вигляжу як "зеля" А ти не помічаєш - що ти нагадуєш Путіна? Той виправдує війну в Україні тим що на Росію в іншому випадку напали-б Україна і НАТО А ти говориш про гіпотетичні "етнічні чистки українських сіл"! На відміну від тебе я з молдовськими націоналістами контакт мав ще в 1992 році Тоді ще служив у Росії та чекав переводу в Україну І їздив до Болграду - у відрядження І бачив під Паланкою і попів з хоругвами І цивільних з автоматами та "триколорами" румунськими Це мені (а не тобі) казали що "Буджак - земля Молдови!" І казали щоб я це в Росії передав (Це при тому що молдавани складають у Буджаку лише десь ШОСТУ частину населення) Але ні про які "етнічні чистки" мови не було! Просто ті "націоналісти" хотіли щоб молдован на власній землі не вважали "людьми другого сорту" (І ще "вимагали нечуваного" - щоб жителі Молдови говорили державною мовою - молдавською!)
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08.09.2024 08:34 Відповісти
А чому ви не згадуєте Абхазію і Чечню? Там теж були хлопці з УНА-УНСО.
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08.09.2024 08:01 Відповісти
Я ж кажу, що ти МАНІПУЛЯТОР! В Абхазії бійці УНА-УНСО воювали на боці законної влади держави! Проти сепаратистів та "іхтамнєтів" з "козачками засланими" В Чечні - питання спірне - бо право на самовизначення для автономних утворень всередині суверенних республік не було законним порядком визначене
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08.09.2024 08:53 Відповісти
Про крімінал. Хлопці залетіли бо пресували, а чому Корчинський не залетів? Бо не пресував. Докази, а не ляляля. Ви як той зеля, на стадіоні блаблабла, а за п'ять років ніяких доказів.
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08.09.2024 08:05 Відповісти
А чому "сидить" генерал Пукач - але не сидить Кучма? Адже всі знають що команду на ліквідацію Гонгадзе дав саме останній! Та тому, що Пукачу команду давав Кравченко! А він "скоропостижно застрелився" Аж двома пострілами в голову! Мій знайомий (колишній керівник НДЕКЦ) сміявся : "За весь період роботи експертом-криміналістом такої брехні ще не чув! Самогубство - акт одноразовий! Якщо людина не застрелилася з першого разу - біль її зупиняє!"
Ті хлопці які "сіли" - здебільшого Корчинським використовувалися "втемну"
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08.09.2024 09:00 Відповісти
На чиємо боці були Нацкорпус Белінського з Харькова до 14го року? Були зв'язки з фашистами москалями? А зараз Нацкорпус москалів б' є, доречі і частина російских фашистів теж на нашому боці воює. До війни були відтінки білого і чорного, і тільки під час війни є чисто чорне і чисто біле.
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08.09.2024 08:10 Відповісти
А "Нацкорпус Білинського" існував ДО 14 року? Та ти , друже, МАНІПУЛЯТОР!
"Національний корпус (також вживають термін «Нацкорпус») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC українська націоналістична політична партія, створена шляхом об'єднання громадського руху «Чесні справи» і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) Громадської організації «Патріот України» 14 жовтня 2016 року. Основою партії стали активісти ГО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB Цивільний Корпус «Азов» , колишні військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB бригади «Азов» , громадські активісти та члени українських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81 ультрас -угруповань. Керівником партії є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Білецький .
Одразу ж після звільнення з в'язниціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)#cite_note-1 [1] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Білецький з побратимами створює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 «Чорний Корпус» - партизанський загін, який отримав назву «чорні чоловічки» та діяв із березня 2014 року

Ідеологія Національного корпусу ґрунтується на праці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D1%96%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Сціборського під назвою «Націократія», а також на ідеях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Донцова , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ярослава Стецька та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Липи . Основними ідеями «націократії» є надкласовість та антипартійність (вважають, що усі суспільні верстви населення мусять об'єднуватися навколо спільної ідеї і праці заради майбутнього, а не конфліктувати на підґрунті статусу чи класу), особиста відповідальність керівників всіх рівнів, якісна суспільна ієрархія та децентралізація і самоврядність населення на місцях. Держава представниками Національного корпусу трактується як найоптимальніша форма існування нації. Таким чином, можна сказати, що окрім основних постулатів націократії, Національний корпус опирається і на принципи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F меритократизму" .
У мене питання: а ти взагалі читав "ідеї" тих "діячів" - що перечислені в останньому абзаці? Чи "Не читав - але підтримую!"??? Ну, наприклад , "Інтегральний націоналізм" Донцова? Я(на відміну від тебе) читав І не тільки його! Та він в могилі перевертається - коли чує як ******* "націоналісти" його ідеї інтерпретують!
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08.09.2024 08:46 Відповісти
Нацкорпус створював Аваков як противагу націоналістам , бо він націоналистів ненавидить .
А зараз нацкорпус крошит москалей, бо захист України від москалів - це святой обовязок. Хоча Жорін сцепівся з Фаріон і потім вибачався. Я розумію ребят з фронта , але в уставі написано - армія говорить державною мовою . І пані професор , як борець за державну мову,просто підтримувала устав
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08.09.2024 10:52 Відповісти
Я вмію відрізнять людей що дійсно вірять в ідеї націоналізму та "українства" - від пройдисвітів які цими ідеями користуються та на них паразитують! Бо она справа - Іван Драч, рновіл та Дзюба з Левком Лук"яненком - з їх діяльністю "шестидесятників" і незламністю в тюрмах І зовсім інша - Фаріон - з її роботою по більш ефективному навчанню іноземних студентів російській мові!
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08.09.2024 11:33 Відповісти
Пане Яре, ви теж були комсомольцем і може комуністом. Чого ви себе не звинувачуєте , а тількі Фаріон
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08.09.2024 11:36 Відповісти
А звідки ВАМ відомо - ким я був і чи не звинувачую я себе в чомусь? Як було кимось розумним сказано: "Часи міняються...... І ми міняємося разом з ними........" Однак люди, якиих я назвав - теж мінялися Єдине що в них залишалося незмінним - відданість Україні та бажання об"єднання українців А Фаріон тільки "каламутила" українців та "срачі" розводила між ними
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08.09.2024 11:42 Відповісти
Знову - "сам дурак"
Різницю між політиком (публічною людиною яка займається агітацією за себе та свою "партію"), та форумчанином на Цензорі - ви бачите?

Головне навіть не те що вона була комунякою, не її характеристика, а те що "Берегиня" брехала що того не було. Тобто - "свята" (для вас та інших адептів) людина - роками брехала та заперечувала правду.
Десь у 2012 році журналіст Данило Мокрик посидів "трохи" у Львівському архіві та знайшов оту характеристику. Тоді брехня поміняла напрям, з'явилися декілька різних версій, від "таки були часи", до: "я планувала розвалити КП СРСР зсередини"...
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08.09.2024 12:09 Відповісти
Я трохи додам аудіо-візуального:
https://youtu.be/9vPg_sVTbEA Арестович, Дугин, Корчинский "Евразийский антиоранжевый фронт" (2005)

Жеріть й надалі те лайно.
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07.09.2024 12:47 Відповісти
Блин, Трофімов, досі кгбистскими тезисами жити . 20 років пройшло! Тількі дураки не змінюють свої погляди.
Ви і через 40 років будете згадувати того Дугина
А я вам інший приклад наведу - ТЕЖ КОМПРОМАТ НА ЗЕ . Це теж було давно , але він зараз їздить по світу і шукає зброю для України.

«В 2000-х годах Форте-деи-Марми получил известность как крайне дорогое место отдыха богатых россиян и представителей иных стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93 СНГ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-2 [2] . По некоторым данным, россиянам принадлежит 2500 из 7000 домовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-realty.newsru.com.buratti-3 [3] . Среди владельцев недвижимости в городе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роман Абрамович , семья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олега Дерипаски , семья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Куснировича , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Громов , Андрей Бойкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-realty.newsru.com.buratti-3 [3] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Тиньков , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Зеленский .

В 2010 году власти Форте-деи-Марми ввели запрет на продажу новых домов иностранцам. В интервью британской газете https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Guardian The Guardian мэр города Умберто Буратти (Umberto Buratti) заявил, что запрет на продажу недвижимости иностранцам направлен в первую очередь против россиянhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-4 [4] . В сентябре 2010 года мэр прилетел в Москву, чтобы развеять эти слухиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-realty.newsru.com.buratti-3 [3] .

В 2018 году коммуна получила дополнительную известность благодаря находящейся на её территории вилле заместителя председателя правительства России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александра Хлопонина , которую в 2017 году приобрела за 35,5 млн евро офшорная компания, связанная с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаилом Прохоровым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-5 [5] .»
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07.09.2024 15:47 Відповісти
Я живу власними тезисами на відміну від таких як ви. Мені не потрібно цитувати якихось ЛСД та їхніх фанатів щоби розповісти мою думку. Думку, яка заснована на моєму аналізі фактів, варіативності та вірогідностях.
Корчинський тоді був геть дорослим.
Згадую я не Дугіна, а відео на якому Люся з Корчинським розповідали про "технології по створенню Майдану та як запобігти подібному на росії".
Якщо вам не вистачає обчислювальної потужності щоби зробити аналіз подій 2004-2005 років, та нарешті зрозуміти - на чиєму боці були ти персонажі, то ви й залишитися добровільною жертвою авантюристів та шахраїв, що говорять ротом "правильні слова"...
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07.09.2024 16:06 Відповісти
Корчинський займається справами для України , Фаріон вбила полиція як´ ненавидить націоналістів
а Ви просто бубните як старий пень
придивиться уважно до кар

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07.09.2024 16:43 Відповісти
Холодний вам написав про те що ти хто називає себе націоналістами здебільшого ними не є. Вам не повчати його треба, а вчитися в нього.
Ви нарешті прочитаєте (хоча би) роздруківку інтерв'ю Бандери радіо Кельн? Націоналіст - це український патріот, державник. Націоналіст - це відповідь червоним фашистам на їхній брехливий "інтернаціоналізм". Немає там ні про "ген українця", ні про "нацифікацію України".

"Фаріон вбила поліція" - чергова міфологічна конспірологія на яку ведуться "наївні".
Корчинський написав якісь бестселер та весь гонорар витратив на допомогу Силам оборони, чи Корчинський має якійсь бізнес та є меценатом ЗС та інших воїнів?

Буданов перетворив ГУР на Шапіто. https://www.youtube.com/watch?v=V-5yhj1f9d4 Олександр Жолобецький - розвідник, мозок операції "Авеню"
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07.09.2024 17:11 Відповісти
КОРЧИНСЬКі займаються важливими справами . Ви б , Сергій, подивились їх фейсбукі . І сами б склали уяву. А с Яром в мене постійній діалог і він вже не настількі категоричен . Пан Яр , колись захистив мене перед війною як мужчина від нападок форумних москалей . Наприклад , білорусок , які напали на мене за слова, що треба своєю країною займатися , а не повчати українських форумчан. І пана Яра тоді ці москалі почали теж хаяти. Тому я з повагою відношусь до Яра, а діалоги про націоналізм нам не заважають спілкуватись , бо ми цивілізовані європейці .
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07.09.2024 21:46 Відповісти
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07.09.2024 21:49 Відповісти
А МОЖЕ ХТОСЬ НАВІВ РАКЕТУ НА ЦЕЙ БУДИНОК?

https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZW2AFIXYotMM3QZCiSTM0VmXrUW4WAE145cYwML91Q91Aklppvi5BLI68RU5hL3tes092r8KWtEwgnnpruMQhn7b65irSrIxA6-cvhYUdg3DHLD3OWKR4-oIrO_5bSXG4Qm59SyCqBpwZaGDxD7jMOIsj43pNTfVr1xGCNGzKgkxS21TQVeBiTuk49n0JEHmMOfhZzphJK68Ls3XBLCesZW&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZW2AFIXYotMM3QZCiSTM0VmXrUW4WAE145cYwML91Q91Aklppvi5BLI68RU5hL3tes092r8KWtEwgnnpruMQhn7b65irSrIxA6-cvhYUdg3DHLD3OWKR4-oIrO_5bSXG4Qm59SyCqBpwZaGDxD7jMOIsj43pNTfVr1xGCNGzKgkxS21TQVeBiTuk49n0JEHmMOfhZzphJK68Ls3XBLCesZW&__tn__=%2CO%2CP-R 3 д. ·

Це фото запамʼятає, мабуть, кожен українець. Ця сімʼя була частиною Пласту. Після сьогоднішньої атаки у Львові в живих залишився лише батько Ярослав. Євгенія та троє доньок відійшли на Вічну Ватру

Ми щиро співчуваємо батьку Ярославу та просимо про спільну молитву!

Мама Євгенія Садовська пластувала в 26 курені ім. О. Пчілки, в 90-х роках, гурток "Первоцвіти", виховниця Надія Цюра.

Базилевич Дарина 19.03.2006 р.н. пластувала в курені ім. Ганки Коренець в гуртку "Бешкетниці", виховниця Наталя-Гелена Дунай. Перейшла з новацтва у вересні 2017 року і активно пластувала до 2021-го. Завжди була дуже світлою та радісною особистістю. Хоч не мала можливості продовжувати активно пластувати, завжди була на контакті зі своїм гуртком та подругами з куреня.

Базилевич Ярина 05.06.2003 р.н. новакувала в рої «Ельфики», у 36-му гнізді, сестричка Маринка Гнатик. Після юнакувала в Басарабках, виховниця Марта Шанайда, "Іриски". Завжди була дуже світлою та радісною особистістю.

Підтримати Ярослава https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsend.monobank.ua%2Fjar%2F3VCA3LWk8y%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3Fs7_etthaUs62d99Jw9-_SG1NlIVuM1PD_Dd4s2zIexkl9-twV9fWpyY_aem_TmTe337-cPCUbUvePpj0Pg&h=AT35IYZ-Snr3ZMcsaCsTJ7oG9lHY_gYaYzyCyuz6kDFjvWLlEO6wG-LZbO21qgcwgc0492ewAMH1yHtntKJX9aCn3iT6wP5dqGuQLzfpcaqhuLloCO3P_-M-GRok28s2oDANG6dvAaIxszdgN-tV3a8PFQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1fiCmA_i7Wa6Fxn6pwyrkv_9YzM3pk2cCjA4Dj2htD2WgmitdTSo6OEeB45yZIUYYvUC680j8E8I32V0iE9QabkBdaqAnBwY_aJmIBvpYHJakZp5AiSQXunXIlHccP1JSWunViXBzV0VaMuG5GfS0PAP_Xc-94lEIEy7ZQFKwvPyp7j1Ztq8PfrJpAcKnVlOFQ5kTPcfUgSqC7Qsah0Ykpbe3WbwdtjanK https://send.monobank.ua/jar/3VCA3LWk8y

Тихо спіть…

https://www.facebook.com/PlastUA?__cft__[0]=AZW2AFIXYotMM3QZCiSTM0VmXrUW4WAE145cYwML91Q91Aklppvi5BLI68RU5hL3tes092r8KWtEwgnnpruMQhn7b65irSrIxA6-cvhYUdg3DHLD3OWKR4-oIrO_5bSXG4Qm59SyCqBpwZaGDxD7jMOIsj43pNTfVr1xGCNGzKgkxS21TQVeBiTuk49n0JEHmMOfhZzphJK68Ls3XBLCesZW&__tn__=-]K-R Пласт
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07.09.2024 21:51 Відповісти
Оце вже "чистої води маніпуляція"!!! Колись відповів одному після початку війни на Донбасі" : "Бомба чи снаряд не визначають національної належності людини чи її політичних вподобань!"
Тут - те саме! У нас під час блокади був випадок (я описав його у "Хроніках" - на "Ватрі" Бабка отримала поранення від вибуху російської ракети чи снаряда Їй надавали допомогу в українській лікарні А потім сусіди що збирали їй одяг у лікарню - між білизною виявили зошит А там - списки "русофобів" Прізвища, ім"я, по-батькові Номер квартири. І хто що говорив проти Росії чи Путіна ТОбто "бабуся" готувалася "здавать" тих людей що жили поряд з нею!
На місці цієї сім"ї могла буть і подібна "бабка"!
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08.09.2024 09:49 Відповісти
А я вважаю, що випадковостей у житті не буває.
Ось у спальню Вадатурського прилетів снаряд - це теж по Вашему маніпуляція? ЦЕ НАВОДКА.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/31/689829/
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08.09.2024 10:45 Відповісти
Де з статті видно - що це була "наводка"? Снаряд був керованим? Невідомо.... То на підставі чого молоть язиком про "наводку"?
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08.09.2024 12:16 Відповісти
Докази де що Корчинський зрадник України? Політична позиція це не зрада, тоді дугин не закликав до знищення України, а арестович і зовсім ніхто.
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08.09.2024 07:51 Відповісти
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08.09.2024 10:46 Відповісти
Що саме викликало сміх?
Чи це щось на кшталт "хі-хі-хі" Тимошенко коли ***** "жартувало" про краватку Саакашвілі?
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08.09.2024 11:52 Відповісти
Докази того що я написав: "Корчинський зрадник України"?
Це для вас Арестович "ніхто", для Корчинського він "брат що загубився", а для мільйонів людей (на відміну від пари тисяч для Корчинського) він був "гуру" та "геній"...
В мене написано: "авантюристи та шахраї" саме ці слова добре показують їхні політичні вподобання та дії, та те що у 2004-2005 роках ці персонажі були з протилежного боку від мене.
Діяльність цих двох "братів" у 2013-2014 - також треба досліджувати, яки в них тоді були "політичні позиції".
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08.09.2024 11:48 Відповісти
Ви не досліджуєте, а лайно збираєте і під час війни кидаєте його не вентілятор, щоб всіх загадити.
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10.09.2024 09:16 Відповісти
Копрофаг знову про лайно, жоден допис без нього.
Відв'янте, жалюгідне, я вам не зоопсихолог.
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10.09.2024 09:48 Відповісти
Підгораєшь, асінізатор🤣🤣🤣
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11.09.2024 08:26 Відповісти
Ви лайно збирали, ви його і хавайте. Під час війни ваше меню нікому не цікаве. Війна показала, хто є хто.
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08.09.2024 08:14 Відповісти
В вас забагато про лайно.
Ваші приховані копрофагові збочення мене не цікавлять.
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08.09.2024 11:49 Відповісти
Как успехи со времен подписаний всяких бумажек 2.5 года назад на эту тему? Болтать несложно.
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07.09.2024 00:47 Відповісти
Бубочка, МЗС зовсім не працює чи почав працювати на рашу?
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07.09.2024 00:48 Відповісти
єрмак йому мабуть вже розказав,що їх чекає після перемоги України,за шашлики,оман,мародерство,розмінування Чонгару і багато іншого,тому будуть тягнути до останнього.
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07.09.2024 00:52 Відповісти
Це піґздець. Курва зелена вже так несе під кайфом.,... Але на марафоні все Ок. по роботі і так бачу . Мудрий нарід вірить в .,., сцк2о в щЕ як би на шашлики млять
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07.09.2024 00:57 Відповісти
Клацайте трохи май інакше.,. Бо неугодні і тд під прицілом даже тут
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07.09.2024 01:00 Відповісти
Ну, а якже тоді з асфальтом?? У 2019 році, Зеленський, про інші напрями глаголив… Невже, отак Оманська зустріч з мішєбратіям вплинула на НЕЗЛАМНОГО і ПОТУЖНОГ?? Мабуть, йому ПОРОБЛЕНО!!!
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07.09.2024 01:14 Відповісти
Може Зе зацікавлять висновки лікарів після трагедій в Полтаві і ахматдета ?
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?locale=uk_UA

читати , бубочка , треба самому , а не різним секретуткам
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07.09.2024 01:27 Відповісти
Перед нами стояв старий величезний ЗіЛ, у який просто завантажували поранених. Їх клали на ганчірки, ковдри, двері, піднімали майже вище голови і закидали в кузов. Місця вже не було, двері закрили, і ЗіЛ поїхав через усе місто до лікарні, набитий людьми, які вмирали. Біля ЗіЛа лежали ще десятки тіл. ДСНС та військові зносили тіла з розбитого будинку і подвір'я під дерева, де сам собою організувався сортувальний пункт".

Питання масової евакуації поранених ми у своєму батальйоні підняли в перші дні війни. Зрозумівши ще у лютому, що потік поранених буде безперевним, ми поставили рейси "Кракен" і "Австрійка". Чому такої практики немає в тилу, який повинен бути готовим приймати поранених вже третій рік, не кажучи вже про всі попередні? Описане Ігорем свідчить, що ці процеси навіть не проговорюються на рівні навчань чи теорії. Люди взагалі не розуміють, що робити, коли опиняються поруч з пораненими. Хоча повинні оперувати такими знаннями згадно більшості посадових обов'язків.

Хто відповідатиме за загиблих, на яких не вистачило якісних розхідників? Хто нарешті відповість за нестачу турнікетів всюди, де під прямим ризиком людське життя?
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07.09.2024 01:28 Відповісти
Це тупе "шаманське камлання" від зє. Уявіть себе європейцем і зрозумієте що з таким рівнем корупції та ідіотизму зеленої влади Україна не відповідає стандартам демократичної країни. Спершу реформи. А реформ не буде поки країною править агент патрушєва. Потрібні вибори. Але виборів також не буде бо в країні війна. Замкнене коло вихід з якого тільки раптова "втрата працездатності" і "заміна" провідних діячів режиму зє.
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07.09.2024 04:01 Відповісти
Перша реформа яку треба зробити - реформа ТЦК! Згадайте про верховенство права, притягніть до відповідальності рибаків що викрадають людей на вулицях. Не вірю що Україну приймуть в ЄС. Оце "конституція на паузі" це якась дич яку треба ще розібратися звідки це прийшло. Тому не факт що нам світить ЄС чи НАТО. Хіба-що по балканському сценарію, шматочками.
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07.09.2024 06:42 Відповісти
Мудрий лідер придумав би як зробити так щоб і кордони були відкриті, і бронювання якесь було, і патріотичний дух зберегти. Той-же Ізраїль як приклад, але ж нє, треба було показати чоловікам що вони ніхто, інженерів і лікарів в окопи бусом ловити, а вирибництво зброї то ж не на часі!? Так?
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07.09.2024 06:45 Відповісти
що значить "запобігти повторенню"?
а що поточна агресія вже закінчилась?
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07.09.2024 04:26 Відповісти
Зє! Чому ми не в НАТО?!
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07.09.2024 07:09 Відповісти
Постав це питання собі, родичам, сусідам, взагалі населенню України. Коли отримаєш відповідь питання до зешмарклів зникнуть.
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07.09.2024 07:17 Відповісти
В мене відповідь є! Я хочу щоб це питаня в етері поставили зє!
А ти?
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07.09.2024 07:25 Відповісти
В тебе немає відповіді. Бо коли нормальні люди йшли вчитися, українчики курили абетку в узкій сральні.
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07.09.2024 07:38 Відповісти
Зрозуміло.
********** Че виклав свою біографію.
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07.09.2024 09:02 Відповісти
ВО президента нічого не вважає, він зачитує те що йому напишуть
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07.09.2024 07:15 Відповісти
Та воно неголене,в зеленій піжамі на Левітана не тягне!
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07.09.2024 07:22 Відповісти
Не поборовши корупцію , ми не станемо ні членами НАТО ні ЄС .
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07.09.2024 07:39 Відповісти
Не треба боротися з корупцією. Налаштуй свої мізки і все буде Оk.
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07.09.2024 07:46 Відповісти
щоб спасти рассею,, Як це намагаються зробити деякі політики на Заході, Україну потрібно хутчиш взяти і в ЕС і вНАТО бо буде пізно.
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07.09.2024 07:56 Відповісти
Хворі дурні там непотріб. Нічого особистого, закон природи.
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07.09.2024 08:22 Відповісти
Зеленський, чому ми не в НАТО?
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07.09.2024 09:22 Відповісти
Без тебя, без тебя...
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07.09.2024 09:31 Відповісти
Мир разделился на США, ЕС и Китай со странами глобального Юга.
ЕС и США должны принять Украину, чтобы в странах глобального Юга не было голода и они могли успешнее противостоять?
Так себе стратегия.
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07.09.2024 10:38 Відповісти
 
 