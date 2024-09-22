Зеленский прибыл в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН
22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что начиная с воскресенья, запланирован ряд двусторонних встреч президента с лидерами государств и международных организаций, а также руководителями американских компаний по обеспечению энергетических потребностей Украины.
Так в понедельник глава государства выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, в среду ожидается его выступление на общих дебатах в Генассамблее ООН.
Позже сам Зеленский подтвердил свой визит.
"Прибыли в Соединенные Штаты Америки. Главная задача – укрепление Украины, защиты всех наших людей. Эту войну можно завершить справедливым миром только на основе глобальной работы. Каждый, кто ценит жизнь, может помочь. И наиболее действенная помощь – это решительность. План победы Украины будет на столе у всех наших союзников", – написал он.
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.
Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп также говорил что может встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой неделе.
Пожалуйста, подождите...
Єрмак це ти?
Аби цей стратег щось не ляпнув.
Ростислав Шапрошнікові-СБУ арештувало блогера Дмитра Корнейчука і шантажуючи кримінальною справою вимагає записуваті відео про "хорошего" Зеленського і Єрмака і "плохого" президента США Байдена.
Я навіть вже нк кажу прозагиблих, щоб ти подохло.
Але тривоги задовбали. Щоб твої *****@ки здохли. Будь де.
https://www.facebook.com/iv.sim007/posts/pfbid09DG12EkZodVUN7gVVBtLtsVGzLRWoyX8iaFZ9SoYTJNos1EQmrpb5oTK8iWCwxM4l?__cft__[0]=AZXSrLE80hmkW13conFQTiEr9JadkatSzPsUkJVZ9bTxp8g1sD-CEJz81yqzN0y6svU5zAgrfU9ylauxmM-I5yYvoZVI7phWHIG0KSxY-6_YAhcX1Zt3kzSR5WWrslDGjL1kWSbEaysm383XoYwg-8EGZ6GeltDl36X4JquUpE6tlA&__tn__=%2CO%2CP-R 1h В коментах якась пані написала абсолютно слушну думку, що якщо сприймати всі дії Зеленського як усвідомлені дії ворога, то від усієї "нелогічності" не залишається і сліда, все стає абсолютно послідовним.
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA
Власне, я про це кажу з 2019 року і ось що ще до цього хотів додати:
До речі, і про "невдалість" і "некомпетентність" одразу стане смішно. Зруйнувати все, що тільки можна уявити, в першу чергу - оборону і армію під час війни! Зруйнувати вщент, розгромити розграбувати економіку - відкрито, нахабно, у всіх на очах. Вкрасти ВЕСЬ КОВІДНИЙ ФОНД - і залишити подихати сотні тисяч, вивести країну за смертністю від ковіду на друге місце у світі. Відкрити дорогу орді, здати під знищення десятки населених пунктів і сотні тисяч людей.
І все це БЕЗ ЖОДНОГО СПРОТИВУ, навіть без натяку на спротив! І навіть завзяті критики типа Ігоря Лапіна кожен день розповідають "яку велику користь країні приніс Зеленський на початку вторгнення".
Вони його ХВАЛЯТЬ! Оцього виродка! Це ппц, я не можу в цій психлікарні знаходитися.
як що, пішлють нахер, а саме так і буде, то будуть співати всі утюги, що нас примушують до перемовин/капітуляції і іншого виходу нема.
всьо! приїхали! кіна більше не буде.
грошей, зе!шоблє, більше не дадуть.
рішення було прийнято не вірне.
дали час до осені.
все! термін вичерпано.
тепер, вся дурість і тупість, зе!утирка, поллється на українців. зе!гандон, буде упиратися та чіплятися за будь що.
Може і цього разу він щось підготував цікавеньке.
А от, якщо розглядати ЗЄ, як зрадника, що діє навмисно, то всі його дії логічні та послідовні.
Територія навколо заводу з виробництва *********** була ізольована з самого ранку, через кілька блокпостів стояли муніципальні сміттєвози, а поліція міста була дуже інтенсивною, включаючи солдатів на конях.
так і Бубон - ну шас я ім всєм дам, ох дам.....
Тобто чи ти просто палєзний путлєру ідіот, чи дешева шавка як оті маргіналии, що підпалюють автомобілі ЗСУ.
Подивийся на думку людей про твого "шаблезубого героя", знайди хоч одне добре слово і запитайся - нахюя воно поперлося в президенти? Щоб збаламутити народ і угробити Україну?