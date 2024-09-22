Зеленский прибыл в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН

22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что начиная с воскресенья, запланирован ряд двусторонних встреч президента с лидерами государств и международных организаций, а также руководителями американских компаний по обеспечению энергетических потребностей Украины.

Так в понедельник глава государства выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, в среду ожидается его выступление на общих дебатах в Генассамблее ООН.

Позже сам Зеленский подтвердил свой визит.

"Прибыли в Соединенные Штаты Америки. Главная задача – укрепление Украины, защиты всех наших людей. Эту войну можно завершить справедливым миром только на основе глобальной работы. Каждый, кто ценит жизнь, может помочь. И наиболее действенная помощь – это решительность. План победы Украины будет на столе у ​​всех наших союзников", – написал он.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.

Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп также говорил что может встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой неделе.

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