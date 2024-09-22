РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4034 посетителя онлайн
Новости
10 609 67
Зеленский (19056) ООН (4053) США (24852)

Зеленский прибыл в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН

Володимир Зеленський прибув у США (фото ілюстративне)

22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что начиная с воскресенья, запланирован ряд двусторонних встреч президента с лидерами государств и международных организаций, а также руководителями американских компаний по обеспечению энергетических потребностей Украины.

Так в понедельник глава государства выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, в среду ожидается его выступление на общих дебатах в Генассамблее ООН.

Позже сам Зеленский подтвердил свой визит.

"Прибыли в Соединенные Штаты Америки. Главная задача – укрепление Украины, защиты всех наших людей. Эту войну можно завершить справедливым миром только на основе глобальной работы. Каждый, кто ценит жизнь, может помочь. И наиболее действенная помощь – это решительность. План победы Украины будет на столе у ​​всех наших союзников", – написал он.

Володимир Зеленський, Олена Зеленсьька, посол України в США Діана Маркарова та постпред України в ООН Сергій Кислиця під час візиту президента в США

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.

Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп также говорил что может встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой неделе.

Также читайте: Зеленский о возможном отказе Байдена от Плана победы: Украина окажется в очень долгой войне
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
https://www.facebook.com/iv.sim007?__cft__[0]=AZXSrLE80hmkW13conFQTiEr9JadkatSzPsUkJVZ9bTxp8g1sD-CEJz81yqzN0y6svU5zAgrfU9ylauxmM-I5yYvoZVI7phWHIG0KSxY-6_YAhcX1Zt3kzSR5WWrslDGjL1kWSbEaysm383XoYwg-8EGZ6GeltDl36X4JquUpE6tlA&__tn__=-UC%2CP-R Іван Сімочкін

https://www.facebook.com/iv.sim007/posts/pfbid09DG12EkZodVUN7gVVBtLtsVGzLRWoyX8iaFZ9SoYTJNos1EQmrpb5oTK8iWCwxM4l?__cft__[0]=AZXSrLE80hmkW13conFQTiEr9JadkatSzPsUkJVZ9bTxp8g1sD-CEJz81yqzN0y6svU5zAgrfU9ylauxmM-I5yYvoZVI7phWHIG0KSxY-6_YAhcX1Zt3kzSR5WWrslDGjL1kWSbEaysm383XoYwg-8EGZ6GeltDl36X4JquUpE6tlA&__tn__=%2CO%2CP-R 1h В коментах якась пані написала абсолютно слушну думку, що якщо сприймати всі дії Зеленського як усвідомлені дії ворога, то від усієї "нелогічності" не залишається і сліда, все стає абсолютно послідовним.

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Власне, я про це кажу з 2019 року і ось що ще до цього хотів додати:

До речі, і про "невдалість" і "некомпетентність" одразу стане смішно. Зруйнувати все, що тільки можна уявити, в першу чергу - оборону і армію під час війни! Зруйнувати вщент, розгромити розграбувати економіку - відкрито, нахабно, у всіх на очах. Вкрасти ВЕСЬ КОВІДНИЙ ФОНД - і залишити подихати сотні тисяч, вивести країну за смертністю від ковіду на друге місце у світі. Відкрити дорогу орді, здати під знищення десятки населених пунктів і сотні тисяч людей.

І все це БЕЗ ЖОДНОГО СПРОТИВУ, навіть без натяку на спротив! І навіть завзяті критики типа Ігоря Лапіна кожен день розповідають "яку велику користь країні приніс Зеленський на початку вторгнення".

Вони його ХВАЛЯТЬ! Оцього виродка! Це ппц, я не можу в цій психлікарні знаходитися.

показать весь комментарий
22.09.2024 22:09
+10
Щоб ти подох. Падло зелене.

Я навіть вже нк кажу прозагиблих, щоб ти подохло.

Але тривоги задовбали. Щоб твої *****@ки здохли. Будь де.
показать весь комментарий
22.09.2024 22:02
+9
Ви про того зе який побудував дороги для кацапів і розмінував чонгар? Чи є ще якісь шаблезубий зе?
показать весь комментарий
22.09.2024 23:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який потужний призедент
показать весь комментарий
22.09.2024 21:52 Ответить
Який нарід -такий і преЗЕдент...
показать весь комментарий
22.09.2024 22:45 Ответить
А чого Х@йло не приїхало ?
показать весь комментарий
23.09.2024 02:28 Ответить
Сівохо воскрес в образі Сибіги ? Ото Єрмак дайот , ото ПРевоплощєнія
показать весь комментарий
23.09.2024 03:00 Ответить

Єрмак це ти?
показать весь комментарий
23.09.2024 03:05 Ответить
Молимося за Україну.....🙏
Аби цей стратег щось не ляпнув.
показать весь комментарий
22.09.2024 22:00 Ответить
Знову ж - як довго й на чому у залежно ще й від кількості готував його ПРодсер Козир , залежить бикування чині, якщо бикування то на якому рівні ...
показать весь комментарий
22.09.2024 22:04 Ответить
СБУ змусило арештованого блогера хвалити ЗЕ Єрмака і сварити Байдена-ютуб

Ростислав Шапрошнікові-СБУ арештувало блогера Дмитра Корнейчука і шантажуючи кримінальною справою вимагає записуваті відео про "хорошего" Зеленського і Єрмака і "плохого" президента США Байдена.
показать весь комментарий
22.09.2024 22:06 Ответить
Щоб ти подох. Падло зелене.

Я навіть вже нк кажу прозагиблих, щоб ти подохло.

Але тривоги задовбали. Щоб твої *****@ки здохли. Будь де.
показать весь комментарий
22.09.2024 22:02 Ответить
Ордер про арешт на Зе ще не виписали? Питання часу!
показать весь комментарий
22.09.2024 22:05 Ответить
https://www.facebook.com/iv.sim007?__cft__[0]=AZXSrLE80hmkW13conFQTiEr9JadkatSzPsUkJVZ9bTxp8g1sD-CEJz81yqzN0y6svU5zAgrfU9ylauxmM-I5yYvoZVI7phWHIG0KSxY-6_YAhcX1Zt3kzSR5WWrslDGjL1kWSbEaysm383XoYwg-8EGZ6GeltDl36X4JquUpE6tlA&__tn__=-UC%2CP-R Іван Сімочкін

https://www.facebook.com/iv.sim007/posts/pfbid09DG12EkZodVUN7gVVBtLtsVGzLRWoyX8iaFZ9SoYTJNos1EQmrpb5oTK8iWCwxM4l?__cft__[0]=AZXSrLE80hmkW13conFQTiEr9JadkatSzPsUkJVZ9bTxp8g1sD-CEJz81yqzN0y6svU5zAgrfU9ylauxmM-I5yYvoZVI7phWHIG0KSxY-6_YAhcX1Zt3kzSR5WWrslDGjL1kWSbEaysm383XoYwg-8EGZ6GeltDl36X4JquUpE6tlA&__tn__=%2CO%2CP-R 1h В коментах якась пані написала абсолютно слушну думку, що якщо сприймати всі дії Зеленського як усвідомлені дії ворога, то від усієї "нелогічності" не залишається і сліда, все стає абсолютно послідовним.

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Власне, я про це кажу з 2019 року і ось що ще до цього хотів додати:

До речі, і про "невдалість" і "некомпетентність" одразу стане смішно. Зруйнувати все, що тільки можна уявити, в першу чергу - оборону і армію під час війни! Зруйнувати вщент, розгромити розграбувати економіку - відкрито, нахабно, у всіх на очах. Вкрасти ВЕСЬ КОВІДНИЙ ФОНД - і залишити подихати сотні тисяч, вивести країну за смертністю від ковіду на друге місце у світі. Відкрити дорогу орді, здати під знищення десятки населених пунктів і сотні тисяч людей.

І все це БЕЗ ЖОДНОГО СПРОТИВУ, навіть без натяку на спротив! І навіть завзяті критики типа Ігоря Лапіна кожен день розповідають "яку велику користь країні приніс Зеленський на початку вторгнення".

Вони його ХВАЛЯТЬ! Оцього виродка! Це ппц, я не можу в цій психлікарні знаходитися.

показать весь комментарий
22.09.2024 22:09 Ответить
Нажаль вже запізно робити висновки, час пожинати плоди
показать весь комментарий
22.09.2024 22:14 Ответить
Причому підозріваю, що плоди жрать прийдеться ще дуже довго.
показать весь комментарий
22.09.2024 22:53 Ответить
підозрюєте Ольга та не дарма.
показать весь комментарий
23.09.2024 11:10 Ответить
як що, дадуть добро на удари, то це буде впарюватися, як особисте досягнення потужного зе!гундоса.
як що, пішлють нахер, а саме так і буде, то будуть співати всі утюги, що нас примушують до перемовин/капітуляції і іншого виходу нема.
всьо! приїхали! кіна більше не буде.
грошей, зе!шоблє, більше не дадуть.
показать весь комментарий
22.09.2024 22:11 Ответить
Захід не дасть ЗЄ стати переможцем.
показать весь комментарий
22.09.2024 22:24 Ответить
це, вже давно зрозуміло. всі чекали його рішення в травні.
рішення було прийнято не вірне.
дали час до осені.
все! термін вичерпано.
тепер, вся дурість і тупість, зе!утирка, поллється на українців. зе!гандон, буде упиратися та чіплятися за будь що.
показать весь комментарий
22.09.2024 22:30 Ответить
всі стали на ку...
показать весь комментарий
22.09.2024 22:11 Ответить
В антрактах виступати буде з комічними номерами.
показать весь комментарий
22.09.2024 22:23 Ответить
в зеленого жлоба немає гроші на костьюм?
показать весь комментарий
22.09.2024 22:33 Ответить
спільнота скинеться і буде, шлепер, як огучік - але це мозок - і тут спільнота недійова...
показать весь комментарий
22.09.2024 22:42 Ответить
Так в костюме, он не будет выглядеть таким "потужним і незламним лідером"...
показать весь комментарий
22.09.2024 22:49 Ответить
part of the show...
показать весь комментарий
22.09.2024 22:51 Ответить
може в новому році - там заплановано 10 млн грн в день на опу! може тоді виділять трохи на бритву щоб поголити хрипате їюало і костюм?
показать весь комментарий
23.09.2024 09:03 Ответить
Тупой ублюдок-полная характеристика ЗЕ
показать весь комментарий
22.09.2024 22:46 Ответить
А він забув побритися, зневажає цивілізовану Америку.
показать весь комментарий
22.09.2024 22:49 Ответить
якщо без єрмака, то значить нічого там не вирішується, так, переливання з пустого в поржнє
показать весь комментарий
22.09.2024 22:52 Ответить
Попереднього разу ЗЄ в ООН розповідав, як стріляли у Шефіра.

Може і цього разу він щось підготував цікавеньке.
показать весь комментарий
22.09.2024 23:02 Ответить
.... повинні скоро десь кудись стрєльнути....
показать весь комментарий
23.09.2024 11:01 Ответить
Паржать , па пріколу, яжнєлох!
показать весь комментарий
22.09.2024 22:53 Ответить
якщо ми почнемо думати за зе не як за президента України, а як за криворагульного клована? - тут же всі пазли складаються!
показать весь комментарий
22.09.2024 22:59 Ответить
Теж не складається.

А от, якщо розглядати ЗЄ, як зрадника, що діє навмисно, то всі його дії логічні та послідовні.
показать весь комментарий
22.09.2024 23:03 Ответить
Може воно навмисно позорить Україну своїм лахміттям і небритим рилом?
показать весь комментарий
22.09.2024 22:59 Ответить
Ви про того зе який побудував дороги для кацапів і розмінував чонгар? Чи є ще якісь шаблезубий зе?
показать весь комментарий
22.09.2024 23:09 Ответить
Це такий тонкий жарт? Чи ти насправді такий тупий?
показать весь комментарий
23.09.2024 00:44 Ответить
Шаблезубого тигра, кажете...? - десь такого?
показать весь комментарий
23.09.2024 08:36 Ответить
квітень 2019 го - день позора України
показать весь комментарий
22.09.2024 23:11 Ответить
Ганьби.
показать весь комментарий
22.09.2024 23:14 Ответить
Модi у бiлих кальсонах приiзжав, i нiчого.
показать весь комментарий
22.09.2024 23:23 Ответить
Найприпотужніший лідор Зе-зеденте
показать весь комментарий
22.09.2024 23:24 Ответить
Коли кортеж Зеленського прямував до заводу з виробництва *********** у неділю вдень, невеликий контингент прихильників, які розмахували українськими прапорами, зібрався неподалік.

Територія навколо заводу з виробництва *********** була ізольована з самого ранку, через кілька блокпостів стояли муніципальні сміттєвози, а поліція міста була дуже інтенсивною, включаючи солдатів на конях.

показать весь комментарий
22.09.2024 23:38 Ответить
Чудово, так і має бути.
показать весь комментарий
22.09.2024 23:51 Ответить
Як не крути , а він є символом України
показать весь комментарий
23.09.2024 02:32 Ответить
ага, а його скумбрія- мати героїна.
показать весь комментарий
23.09.2024 11:14 Ответить
vote how you feel i will do the same.!
показать весь комментарий
22.09.2024 23:41 Ответить
Шашлики з собою захопив щоб не голодати, чи прихватив свій постійний сухпайок?
показать весь комментарий
22.09.2024 23:45 Ответить
Взяв з собою до США ? са мной будєт мальчік ?
показать весь комментарий
23.09.2024 02:34 Ответить
буаба в плавках!
показать весь комментарий
22.09.2024 23:52 Ответить
так і мав на увазі - ...
показать весь комментарий
23.09.2024 00:04 Ответить
Алені - олені, небриті-неголені...
показать весь комментарий
23.09.2024 00:38 Ответить
Хрипате ще й скумбрію с собою прихватило, мабуть грошиків в Україні забагато
показать весь комментарий
23.09.2024 01:39 Ответить
Обсос і Скумбрія в Америці...Знову будуть соромити собою Україну 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
23.09.2024 01:56 Ответить
Бубон як і х..... від слова глобальний впадає в ейфорію.
показать весь комментарий
23.09.2024 04:40 Ответить
Один мій знайомий служив строкову на крейсері Аврора в екіпажі забезпечення (потім закінчив ВМУ). Якось приїхав у Пітер Голова Президії Підгорний і по традиції відвідав крейсер і залишив запис в книзі почесних гостей (такий був обовязок). Задля ціковості , українець все таки, подивився запис. Він був короткий - посєтіл крейсер Аврора оставіл глубокоє впєчатлєніє.

так і Бубон - ну шас я ім всєм дам, ох дам.....
показать весь комментарий
23.09.2024 04:48 Ответить
цікаво а що він буде робити як положать на стіл оригінали з кацапстанського штабу про курську аферу , про яку вони знали в деталях за пів року , а союзники ні ,то сьогоднішній план також з пуйлом узгоджений ?
показать весь комментарий
23.09.2024 07:50 Ответить
Хоч би костюм надів , а то прямо із спортзалу.
показать весь комментарий
23.09.2024 08:08 Ответить
Чергова екскурсія - гастролі за державний кошт. Разом з першою (б)леді. Ніхто у світі його вже не слухає і не бажає мати справу.
показать весь комментарий
23.09.2024 08:15 Ответить
Це такий грубий жарт? Чи ти насправді такий тупий?
Тобто чи ти просто палєзний путлєру ідіот, чи дешева шавка як оті маргіналии, що підпалюють автомобілі ЗСУ.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:34 Ответить
приїзди вполяче, насолодись правлінням тупого віслюка із дозволу охлосу 73%, а якщо не вставить, подаруємо тобі збірку урочистих промов зедебіла Взесвіту, щоб проблювався.
показать весь комментарий
23.09.2024 11:18 Ответить
Грубо пожартував твій папаша, свого часу забувши нап"ялити нацюцюрника.
Подивийся на думку людей про твого "шаблезубого героя", знайди хоч одне добре слово і запитайся - нахюя воно поперлося в президенти? Щоб збаламутити народ і угробити Україну?
показать весь комментарий
23.09.2024 11:37 Ответить
Без слів. Всьо!
показать весь комментарий
23.09.2024 10:38 Ответить
 
 