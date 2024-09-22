Зеленский о возможном отказе Байдена от Плана победы: Украина окажется в очень долгой войне
План победы Украины рассчитан на то, что президент США Джо Байден поддержит его. Предположение, что глава Белого дома не поддержит этот план, Зеленский назвал "ужасной мыслью", поскольку это будет означать долгую и изнурительную войну.
Об этом президент Зеленский рассказал в интервью New Yorker опубликованном накануне его визита в США, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, План победы - это план, который "быстро укрепит Украину".
"Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я в этом убежден", - сказал глава государства.
Ключевым, по словам президента, является поддержка американского лидера Джо Байдена. А предположение журналиста New Yorker, что Байден не поддержит этот план, Зеленский назвал "ужасной мыслью". На вопрос, существует ли в таком случае план "Б" глава государства ответил:
"Мы годами живем в плане "Б". План "А" был предложен еще до полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различным вооружением. Я сказал нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не будет. Они не послушали. С тех пор они все признали мою правоту. Усиление Украины значительно снизило бы вероятность вторжения Путина", - сказал Зеленский.
Президент заявил, что сейчас он предлагает "новый план А".
"Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где мы устояли только благодаря силе нашей армии, героической преданности европейским ценностям нашего народа и наших бойцов", - рассказал Зеленский.
Глава государства отметил, что если партнеры не хотят, чтобы эта война затягивалась, чтобы Путин "похоронил нас под трупами своего народа, забрав больше украинских жизней во время этого" - то им предлагается план укрепления Украины.
"Это не фантазия и не научная фантастика, и, что очень важно, для достижения успеха он не требует от россиян сотрудничества. Скорее, в этом плане речь идет о том, что наши партнеры могут сделать без участия России. Если дипломатия - это желание обеих сторон, то, прежде чем дипломатия станет эффективной, реализация нашего плана зависит только от нас и от наших партнеров", - сказал украинский лидер.
По словам Зеленского, если Байден не поддержит предложенный Украиной План победы, то Украина должна будет продолжать жить по плану "Б".
"Это ужасная мысль. Это будет означать, что Байден не хочет заканчивать войну таким образом, чтобы лишить Россию победы. И в итоге мы получим очень долгую войну - невозможную, изнурительную ситуацию, в которой погибнет огромное количество людей", - сказал президент.
В то же время он выразил благодарность Байдену за "мощный и исторический шаг" поддержки Украины в начале полномасштабной войны.
"Мы признаем огромную заслугу Байдена в этом отношении. Этот его шаг уже стал исторической победой", - добавил Зеленский.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
Пожалуйста, подождите...
1. Поставити умови, які партнери виконати не можуть.
2. Звинуватити партнерів, що вони не дають закінчити війну до кінця року.
Або відкривай кордони.
бачити президента країни яка мене вигодувала в лінялих треніках в Вшингтоні? - ***** би він пішов!
наступнику.
ООН не має незалежного інвестування і це лебідь, рак та щука.
Довга війна буде поки погранці та поліцаї будуть на пікапах зайців на кордоні ганяти.
Коли дороги та укриття будуть в сирій зоні будувати.
Коли будуть оборонні активи за приватним власниками, не націоналізовані.
А если серьезно:
Я согласен, что помогать нужно больше, в первую очередь оружием, но проблемы с рашей начались ещё в 2003 году, если не раньше.
ні? - гуляй до трампа, таке ж саме бидло як і ти
а не це чмо
Ненавиджу коли на почуттях українців грають. Грають цинічно, грають підло, грають на патріотизмі, грають на втомі від війни. І я фізично не можу слухати сентенції нашого Президента про "План Перемоги". Тут воістину - "Слово произнесенное есть ложь". Президент ЗАЗДАЛЕГІДЬ переклав відповідальність за неминучий провал свого "Плану" на голови союзників прекрасно знаючи при цьому, що половину цього плану в принципі не можна втілити в життя при будь яких обставинах. І зовсім не тому, що наші союзники погані.
Знаєте, хто перший ворог надання нам необхідної для здобуття Перемоги зброї? Це військові країн - донорів нашої Безпеки, міністри оборони та радники з Нацбезпеки усіх країн - донорів зброї. Навіть Великобританії. Причина проста - НІХТО не збирається передавати нам те, чого у своїй країні критично мало при зростаючій нестабільності у світі. . Ніхто не буде вигрібати заради нас стратегічні, створені на випадок війни з Китаєм та з тією ж росією, запаси ***********, а вони у країн НАТО, в першу чергу у США, зараз менше критично необхідних для ведення бойових дій. Наша війна вигребла запаси до рівня нижче критичного рівня. Та ж історія у Франції, Великобританії, Німеччини... Промисловість цих країн вийде на рівень забезпечення відновлення власних запасів та задовільнення потреб України тільки навесні наступного року у кращому випадку.
Про системи ППО краще не згадувати - союзники оголяють своє небо віддаючи нам необхідні системи, а Німеччина, Норвегія та США взагалі призупинили постачання систем по довоєнним контрактам у треті держави для задовольнення українських потреб тільки що виробленими системами. Не вистачає ракет та інших *********** для цих систем. І нам всього цього не вистачає...
Ракет ATACMS, Storm shadow\SCALP виробляється у місяць не більше трьох десятків в усіх країнах. Ракет JASSM вистачає - не вистачає літаків наданих Україні з яких тими можна працювати. А літаки не дають бо не підготовлена інфраструктура та обслуговуючий персонал, і навіть при залученні до пілотування добровольців з країн НАТО нам дадуть тільки ту кількість літаків, які потягне інфраструктура та обслуговуючий персонал. Тому бажання нашого Президента отримати необхідну кількість далекобійної зброї від союзників лише вологі мрії без реальної можливості їх здійснення.
Зеленський у крайньому інтрев'ю практично відкрито визнав, що його ультиматуми на адресу союзників зараз, та на майбутніх переговорах з росією потім, які, як нарешті визнав Президент (а я про це стільки раз розповідав), йшли та йдуть у заочному, через посередників, форматі, а найближчим часом перейдуть у очну фазу, служать єдиній цілі - ВИСТАВИТИ РОСІЮ НЕДОГОВОРИБЕЛЬНИМ КОНТРАГЕНТОМ та примусити союзників продовжувати надавати військову та фінансову допомогу Україні. Чи спрацює це?
Стовідсотково - НІ. Без компромісних пропозицій ніхто Зеленського слухати не буде. Союзники на всіх рівнях вже практично відкрито кажуть, що росія зараз немічна та така, яка йде на останньому подиху своєї економіки, а тому нездатна не те що підкорити Україну - здобути істотні територіальні надбання взагалі. І в той же час у України та союзників на даний час немає можливості здобути Перемогу на полі бою через брак ресурсів, в першу чергу людських. Зеленський вимагає підсилити санкції до критичного для рф забуваючи при тому, що це неминуче викликає фінансові втрати у союзників. Чи підуть західні політики які знаходяться у владі на зниження рівня життя населення у своїх Державах? В жодному випадку -вони усі проти знищення росії у короткостроковій перспективі.
І нас чекає фіаско Зеленського з просуванням "Плану Перемоги" як свого часу і у випадку з просуванням аналогічної "Формули миру" - Україна максимум отримає "нічию" на цих переговорах. І закінчиться все тим, що в усьому знову будуть винуваті Стармер, Шольц. Макрон та Байден з Трампом та Гарріс - тільки не наш Президент. Сказати правду Українцям про реальний стан справ - визнати себе брехуном та мрійником який категорично не бажає сприймати реал та тупо грає на бажанні українців Справедливого Миру
досягти який станом на зараз, на превеликий жаль, просто неможливо - не буде кордонів 91го року, максимум - "Лінія 24". та й та не повсюди. Чесно сказати це людям Президент вже не може - загрався у брехню потік якої зупинити вже не може.
Написав я все це не для того щоби сподобатися - від мене після цього допису багато хто відпишеться. Просто я за правду і проти того щоби українці жили в ілюзіях - чергові розбиті вщент мрії їх серця та голови можуть вже не витримати. Про перебіг переговорів буду давати докладний звіт. Тримайтеся. На хитру дупу нашого Президента знайдеться не менш хитрий хрін союзників і нашого Президента примусять примиритися з реальністю - я в цьому впевнений. Ну і є надія на те, що врешті решт в Україні запрацює перший незаангажований жодним українським політиком чи олігархом інформаційний канал який буде включати у себе і ТБ, і Телеграм, і Ю-Туб мовлення. Про подробиці не питайте - коли буде офіційний анонс, тоді й відповім на питання про власників та спонсорів. Одне скажу - спротив його появі зі сторони нашої влади дуже серйозний. Тверезості думок та критичного мислення вам, українці, ну а мрії залиште для мирних часів котрі вже доволі скоро неминуче настануть.
А суть хитрого "плану" може бути саме в тому, щоб викрити це небажання, про яке офіційно заявити ніхто не зважається
"План "А" был предложен еще до полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различным вооружением. Я сказал нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не будет. Они не послушали".
А ты бы в это время тратил деньги на асфальт, чтобы потом пиарится на этом. Кто ж тебе даст тогда оружие? Дали бы и помогли, если бы видели, как ты стараешься своими силами вооружиться. Тогда бы помогли, как не помочь.
"Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где мы устояли только благодаря силе нашей армии, героической преданности европейским ценностям нашего народа и наших бойцов". Что ж ты народом и армией прикрываешься? Все на Западе смотрят какая Украина как государство. А с закрытием границ, бусикофикацией, и с множественным подтеранием Конституцией, европейскими ценностями тут и не пахнет. Воняет КНДР.
Короче, он скоро что-то подпишет, но свалит всё на Запад. Типа, Запад нас кинул. Поэтому я подписал. Из-за этого, он всю эту движуху и затеял со своими планами А,Б,В... абырвалг недоделанный. Приходится врать постоянно, а что делать?