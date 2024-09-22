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Байден (2764) Зеленский (19056) план (188)

Зеленский о возможном отказе Байдена от Плана победы: Украина окажется в очень долгой войне

Зеленський про План перемоги

План победы Украины рассчитан на то, что президент США Джо Байден поддержит его. Предположение, что глава Белого дома не поддержит этот план, Зеленский назвал "ужасной мыслью", поскольку это будет означать долгую и изнурительную войну.

Об этом президент Зеленский рассказал в интервью New Yorker опубликованном накануне его визита в США, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, План победы - это план, который "быстро укрепит Украину".

"Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я в этом убежден", - сказал глава государства.

Ключевым, по словам президента, является поддержка американского лидера Джо Байдена. А предположение журналиста New Yorker, что Байден не поддержит этот план, Зеленский назвал "ужасной мыслью". На вопрос, существует ли в таком случае план "Б" глава государства ответил:

"Мы годами живем в плане "Б". План "А" был предложен еще до полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различным вооружением. Я сказал нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не будет. Они не послушали. С тех пор они все признали мою правоту. Усиление Украины значительно снизило бы вероятность вторжения Путина", - сказал Зеленский.

Читайте также: В плане победы Украины есть 4 основных пункта и один дополнительный относительно послевоенного будущего, - Зеленский

Президент заявил, что сейчас он предлагает "новый план А".

"Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где мы устояли только благодаря силе нашей армии, героической преданности европейским ценностям нашего народа и наших бойцов", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что если партнеры не хотят, чтобы эта война затягивалась, чтобы Путин "похоронил нас под трупами своего народа, забрав больше украинских жизней во время этого" - то им предлагается план укрепления Украины.

"Это не фантазия и не научная фантастика, и, что очень важно, для достижения успеха он не требует от россиян сотрудничества. Скорее, в этом плане речь идет о том, что наши партнеры могут сделать без участия России. Если дипломатия - это желание обеих сторон, то, прежде чем дипломатия станет эффективной, реализация нашего плана зависит только от нас и от наших партнеров", - сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, если Байден не поддержит предложенный Украиной План победы, то Украина должна будет продолжать жить по плану "Б".

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"Это ужасная мысль. Это будет означать, что Байден не хочет заканчивать войну таким образом, чтобы лишить Россию победы. И в итоге мы получим очень долгую войну - невозможную, изнурительную ситуацию, в которой погибнет огромное количество людей", - сказал президент.

В то же время он выразил благодарность Байдену за "мощный и исторический шаг" поддержки Украины в начале полномасштабной войны.

"Мы признаем огромную заслугу Байдена в этом отношении. Этот его шаг уже стал исторической победой", - добавил Зеленский.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

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Топ комментарии
+73
Зе не хоче кінця війни, тому вигадує ніздійсненні плани, а Байден вже наперед визнаний винним. Війна пролонгує владу пу та зе і їм обом вона потрібна
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22.09.2024 20:27
+72
І тобі, прострочений, персонально "дякуємо" за цю, повномаштабну війну, яку ти і ******** привели в Україну. Шоб тобі повилазило за це, мразота неголена, і вам, ******** також.
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22.09.2024 20:29
+47
Уходь, придурок!
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22.09.2024 20:28
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так вона і живе собі і бьється як та тігра за право жити і бути Україною...
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22.09.2024 21:47 Ответить
Який він може запропонувати план перемоги ? це дайте більше грошей і більше зброї ,а ось свої помилки він не хоче визнавати ,як здача Півдня ,замороження ракетних програм ,зміна вищого військового керівництва ,зрив мобілізації ,корупція і непрофесіоналізм на всіх рівнях та російська агентура в верхніх ешалонах влади. Боюсь що б він не ускладнив відносини з США та іншими союзниками ,може краще він не їхав ?
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22.09.2024 21:44 Ответить
Ключовим моментом є можливість надання ************** американського озброєння.
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22.09.2024 21:51 Ответить
Став відомий план Зеленского.
1. Поставити умови, які партнери виконати не можуть.
2. Звинуватити партнерів, що вони не дають закінчити війну до кінця року.
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22.09.2024 21:55 Ответить
саме так.
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22.09.2024 22:03 Ответить
А може ти просто підеш нах#й і буде більш компетентний президент, який заморозить війну?
Або відкривай кордони.
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22.09.2024 21:55 Ответить
...і ЗЕ! буде довічним президентом, чого і вам бажаю, зловмисники виборці зелених!
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22.09.2024 21:57 Ответить
план вже успішно виконується 2,5 роки. Безконтрольна абсолютна влада та багаточисленні фінансові потоки
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22.09.2024 21:58 Ответить
кращє б не їхало але приперлося...
бачити президента країни яка мене вигодувала в лінялих треніках в Вшингтоні? - ***** би він пішов!
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22.09.2024 21:58 Ответить
Байден не буде підсовувати свиню
наступнику.
ООН не має незалежного інвестування і це лебідь, рак та щука.
Довга війна буде поки погранці та поліцаї будуть на пікапах зайців на кордоні ганяти.
Коли дороги та укриття будуть в сирій зоні будувати.
Коли будуть оборонні активи за приватним власниками, не націоналізовані.
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22.09.2024 22:07 Ответить
Снова "биден" виноват... . Всегда виноват кто-то но не власть...
А если серьезно:
Я согласен, что помогать нужно больше, в первую очередь оружием, но проблемы с рашей начались ещё в 2003 году, если не раньше.
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22.09.2024 22:07 Ответить
умова - костюм троєчка і бабочка як мінінімум...
ні? - гуляй до трампа, таке ж саме бидло як і ти
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22.09.2024 22:09 Ответить
нам потрібен компетентний президент

а не це чмо
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22.09.2024 22:15 Ответить
Так а що він неправильно сказав? Чи ви хочете щоб США і надалі балаболили про "всеосяжну підтримку", а передавали по 100 джавелінів і стінгерів раз в 2 місяці для довгої окопної війни, у якій Україна буде лише втрачати?
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22.09.2024 22:17 Ответить
Шантаж Буратинки долбаноюі мітацією програмування Миру від Єрмака-Козира... БИКУВАННЯ НА СТРТІ !!!
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22.09.2024 22:39 Ответить
Капітуляція, це самий короткий шлях до "миру"!
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22.09.2024 22:44 Ответить
Короче дайте нам кучу оружия и разрешите бить по всей рашке. Нет Вова, не дам. А да, пук ой ну тогда все🤣
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22.09.2024 22:52 Ответить
РЕАЛ ТА ПІДЛІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА.

Ненавиджу коли на почуттях українців грають. Грають цинічно, грають підло, грають на патріотизмі, грають на втомі від війни. І я фізично не можу слухати сентенції нашого Президента про "План Перемоги". Тут воістину - "Слово произнесенное есть ложь". Президент ЗАЗДАЛЕГІДЬ переклав відповідальність за неминучий провал свого "Плану" на голови союзників прекрасно знаючи при цьому, що половину цього плану в принципі не можна втілити в життя при будь яких обставинах. І зовсім не тому, що наші союзники погані.

Знаєте, хто перший ворог надання нам необхідної для здобуття Перемоги зброї? Це військові країн - донорів нашої Безпеки, міністри оборони та радники з Нацбезпеки усіх країн - донорів зброї. Навіть Великобританії. Причина проста - НІХТО не збирається передавати нам те, чого у своїй країні критично мало при зростаючій нестабільності у світі. . Ніхто не буде вигрібати заради нас стратегічні, створені на випадок війни з Китаєм та з тією ж росією, запаси ***********, а вони у країн НАТО, в першу чергу у США, зараз менше критично необхідних для ведення бойових дій. Наша війна вигребла запаси до рівня нижче критичного рівня. Та ж історія у Франції, Великобританії, Німеччини... Промисловість цих країн вийде на рівень забезпечення відновлення власних запасів та задовільнення потреб України тільки навесні наступного року у кращому випадку.

Про системи ППО краще не згадувати - союзники оголяють своє небо віддаючи нам необхідні системи, а Німеччина, Норвегія та США взагалі призупинили постачання систем по довоєнним контрактам у треті держави для задовольнення українських потреб тільки що виробленими системами. Не вистачає ракет та інших *********** для цих систем. І нам всього цього не вистачає...

Ракет ATACMS, Storm shadow\SCALP виробляється у місяць не більше трьох десятків в усіх країнах. Ракет JASSM вистачає - не вистачає літаків наданих Україні з яких тими можна працювати. А літаки не дають бо не підготовлена інфраструктура та обслуговуючий персонал, і навіть при залученні до пілотування добровольців з країн НАТО нам дадуть тільки ту кількість літаків, які потягне інфраструктура та обслуговуючий персонал. Тому бажання нашого Президента отримати необхідну кількість далекобійної зброї від союзників лише вологі мрії без реальної можливості їх здійснення.

Зеленський у крайньому інтрев'ю практично відкрито визнав, що його ультиматуми на адресу союзників зараз, та на майбутніх переговорах з росією потім, які, як нарешті визнав Президент (а я про це стільки раз розповідав), йшли та йдуть у заочному, через посередників, форматі, а найближчим часом перейдуть у очну фазу, служать єдиній цілі - ВИСТАВИТИ РОСІЮ НЕДОГОВОРИБЕЛЬНИМ КОНТРАГЕНТОМ та примусити союзників продовжувати надавати військову та фінансову допомогу Україні. Чи спрацює це?

Стовідсотково - НІ. Без компромісних пропозицій ніхто Зеленського слухати не буде. Союзники на всіх рівнях вже практично відкрито кажуть, що росія зараз немічна та така, яка йде на останньому подиху своєї економіки, а тому нездатна не те що підкорити Україну - здобути істотні територіальні надбання взагалі. І в той же час у України та союзників на даний час немає можливості здобути Перемогу на полі бою через брак ресурсів, в першу чергу людських. Зеленський вимагає підсилити санкції до критичного для рф забуваючи при тому, що це неминуче викликає фінансові втрати у союзників. Чи підуть західні політики які знаходяться у владі на зниження рівня життя населення у своїх Державах? В жодному випадку -вони усі проти знищення росії у короткостроковій перспективі.

І нас чекає фіаско Зеленського з просуванням "Плану Перемоги" як свого часу і у випадку з просуванням аналогічної "Формули миру" - Україна максимум отримає "нічию" на цих переговорах. І закінчиться все тим, що в усьому знову будуть винуваті Стармер, Шольц. Макрон та Байден з Трампом та Гарріс - тільки не наш Президент. Сказати правду Українцям про реальний стан справ - визнати себе брехуном та мрійником який категорично не бажає сприймати реал та тупо грає на бажанні українців Справедливого Миру

досягти який станом на зараз, на превеликий жаль, просто неможливо - не буде кордонів 91го року, максимум - "Лінія 24". та й та не повсюди. Чесно сказати це людям Президент вже не може - загрався у брехню потік якої зупинити вже не може.

Написав я все це не для того щоби сподобатися - від мене після цього допису багато хто відпишеться. Просто я за правду і проти того щоби українці жили в ілюзіях - чергові розбиті вщент мрії їх серця та голови можуть вже не витримати. Про перебіг переговорів буду давати докладний звіт. Тримайтеся. На хитру дупу нашого Президента знайдеться не менш хитрий хрін союзників і нашого Президента примусять примиритися з реальністю - я в цьому впевнений. Ну і є надія на те, що врешті решт в Україні запрацює перший незаангажований жодним українським політиком чи олігархом інформаційний канал який буде включати у себе і ТБ, і Телеграм, і Ю-Туб мовлення. Про подробиці не питайте - коли буде офіційний анонс, тоді й відповім на питання про власників та спонсорів. Одне скажу - спротив його появі зі сторони нашої влади дуже серйозний. Тверезості думок та критичного мислення вам, українці, ну а мрії залиште для мирних часів котрі вже доволі скоро неминуче настануть.
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22.09.2024 23:00 Ответить
- І в той же час у України та союзників на даний час немає можливості здобути Перемогу на полі бою через брак ресурсів, в першу чергу людських-(c) Тобто ви хочете сказати що багатосотмільйонна західна цивілізація з її безмежними фінансовими та технічними ресурсами фізично неспроможна здолати росію? Навіщо це молоти? Правда якраз в тому що Захід просто НЕ БАЖАЄ кінця російській імперії. На терезах реалполітік ми, Україна, ніхто для них. Росія- майбутній територіальний клин між Заходом та неминучою китайською експансією.
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22.09.2024 23:44 Ответить
дуже тупий маніпулятивний пост. А ви цю маячню ще й тут виклали.
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23.09.2024 00:52 Ответить
Щодо неспроможності західного ВПК - це навіть смішно. Чергове фуфло для лохів і фіговий листок, яким захід намагається прикрити своє небажання постачати цю зрою і, відповідно, небажання нанести поразку московії.
А суть хитрого "плану" може бути саме в тому, щоб викрити це небажання, про яке офіційно заявити ніхто не зважається
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23.09.2024 07:23 Ответить
Ця гнидоза гундоса таки доб'є Україну, як його парагвайський колега-диктатор.
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22.09.2024 23:00 Ответить
В его речи нет ни слова правды.
"План "А" был предложен еще до полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различным вооружением. Я сказал нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не будет. Они не послушали".
А ты бы в это время тратил деньги на асфальт, чтобы потом пиарится на этом. Кто ж тебе даст тогда оружие? Дали бы и помогли, если бы видели, как ты стараешься своими силами вооружиться. Тогда бы помогли, как не помочь.
"Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где мы устояли только благодаря силе нашей армии, героической преданности европейским ценностям нашего народа и наших бойцов". Что ж ты народом и армией прикрываешься? Все на Западе смотрят какая Украина как государство. А с закрытием границ, бусикофикацией, и с множественным подтеранием Конституцией, европейскими ценностями тут и не пахнет. Воняет КНДР.

Короче, он скоро что-то подпишет, но свалит всё на Запад. Типа, Запад нас кинул. Поэтому я подписал. Из-за этого, он всю эту движуху и затеял со своими планами А,Б,В... абырвалг недоделанный. Приходится врать постоянно, а что делать?
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22.09.2024 23:04 Ответить
Если что,я опять не виноват.Вот и вся деятельность боневтика гигаВатного.
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22.09.2024 23:24 Ответить
Обама-чмо москалям у ліфтах сцяв,а Байден Зеленському в штани насрав.
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22.09.2024 23:34 Ответить
Прикмета: зє з України - кацапські ракети в Україну. А щодо плану, кажуть, він такий же, як і у трампа - ні у того, ні у нашого клоуна його ніхто не бачив. Але здається, що там усе повинні зробити не ми, а Захід - дати, дати і ще раз дати. А хто тим усім буде воювати - люди де? Звісно, що Байден не підтримає ту дурню...
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22.09.2024 23:36 Ответить
Зеленський молодець зі своїм планом - він ставить Байдена і Гарріс перед вибором - або підтримуй план перемоги України, або ви і тільки ви будете винні в поразці України. І це в той час, коли ні Байден ні Гарріс жодного разу раніше не сказали, що вони хочуть перемоги України (тобто поразки рашки)
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23.09.2024 00:42 Ответить
в чому він не правий? ботам на зарплаті з мантрами про асфальт, корупцію і вигідну війну не турбувати.
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23.09.2024 00:53 Ответить
Але ж йому казали мудрі люди що іноді Велике Будівництво закінчується Великим Руйнуванням, особливо якщо нехтувати правилом "Хочеш миру - готуйся до війни" А воно: "Так, ми можемо збільшити фінансування армії, але тоді ми не зможемо будувати дороги" 🐸👏👏👏
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23.09.2024 11:10 Ответить
План перемоги: Зелю геть! 🐸🤺🇺🇦
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23.09.2024 11:06 Ответить
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