Зеленський про можливу відмову Байдена від Плану перемоги: Україна опиниться у дуже довгій війні
План перемоги України розрахований на те, що президент США Джо Байден підтримає його. Припущення, що очільник Білого дому не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою", оскільки це означатиме довгу і виснажливу війну.
Про це президент Зеленський розповів в інтерв'ю New Yorker опублікованому напередодні його візиту до США, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, План перемоги - це план, який "швидко зміцнить Україну".
"Сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл перемовин. Я в цьому переконаний", - сказав глава держави.
Ключовим, за словами президента, є підтримка американського лідера Джо Байдена. А припущення журналіста New Yorker, що Байден не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою". На запитання, чи існує у такому разі план "Б" глава держави відповів:
"Ми роками живемо в плані "Б". План "А" був запропонований ще до повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій та превентивного посилення України різним озброєнням. Я сказав нашим партнерам: якщо Україна буде дуже сильною, нічого не буде. Вони не послухали. Відтоді вони всі визнали мою рацію. Посилення України значно знизило б ймовірність вторгнення Путіна", - сказав Зеленський.
Президент заявив, що зараз він пропонує "новий план А".
"Цей план означає, що ми змінюємо поточний курс, де ми встояли лише завдяки силі нашої армії, героїчній відданості європейським цінностям нашого народу та наших бійців", - розповів Зеленський.
Глава держави зазначив, що якщо партнери не хочуть, аби ця війна затягувалась, щоб Путін "поховав нас під трупами свого народу, забравши більше українських життів під час цього" – то їм пропонується план зміцнення України.
"Це не фантазія і не наукова фантастика, і, що дуже важливо, для досягнення успіху він не вимагає від росіян співпраці. Скоріше, в цьому плані йдеться про те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія - це бажання обох сторін, то, перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить тільки від нас і від наших партнерів", - сказав український лідер.
За словами Зеленського, якщо Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, то Україна повинна буде продовжувати жити за планом "Б".
"Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну - неможливу, виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей", - сказав президент.
Водночас він висловив вдячність Байдену за "потужний та історичний крок" підтримки України на початку повномасштабної війни.
"Ми визнаємо величезну заслугу Байдена в цьому відношенні. Цей його крок уже став історичною перемогою", - додав Зеленський.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
Будь ласка, зачекайте...
1. Поставити умови, які партнери виконати не можуть.
2. Звинуватити партнерів, що вони не дають закінчити війну до кінця року.
Або відкривай кордони.
бачити президента країни яка мене вигодувала в лінялих треніках в Вшингтоні? - ***** би він пішов!
наступнику.
ООН не має незалежного інвестування і це лебідь, рак та щука.
Довга війна буде поки погранці та поліцаї будуть на пікапах зайців на кордоні ганяти.
Коли дороги та укриття будуть в сирій зоні будувати.
Коли будуть оборонні активи за приватним власниками, не націоналізовані.
А если серьезно:
Я согласен, что помогать нужно больше, в первую очередь оружием, но проблемы с рашей начались ещё в 2003 году, если не раньше.
ні? - гуляй до трампа, таке ж саме бидло як і ти
а не це чмо
Ненавиджу коли на почуттях українців грають. Грають цинічно, грають підло, грають на патріотизмі, грають на втомі від війни. І я фізично не можу слухати сентенції нашого Президента про "План Перемоги". Тут воістину - "Слово произнесенное есть ложь". Президент ЗАЗДАЛЕГІДЬ переклав відповідальність за неминучий провал свого "Плану" на голови союзників прекрасно знаючи при цьому, що половину цього плану в принципі не можна втілити в життя при будь яких обставинах. І зовсім не тому, що наші союзники погані.
Знаєте, хто перший ворог надання нам необхідної для здобуття Перемоги зброї? Це військові країн - донорів нашої Безпеки, міністри оборони та радники з Нацбезпеки усіх країн - донорів зброї. Навіть Великобританії. Причина проста - НІХТО не збирається передавати нам те, чого у своїй країні критично мало при зростаючій нестабільності у світі. . Ніхто не буде вигрібати заради нас стратегічні, створені на випадок війни з Китаєм та з тією ж росією, запаси ***********, а вони у країн НАТО, в першу чергу у США, зараз менше критично необхідних для ведення бойових дій. Наша війна вигребла запаси до рівня нижче критичного рівня. Та ж історія у Франції, Великобританії, Німеччини... Промисловість цих країн вийде на рівень забезпечення відновлення власних запасів та задовільнення потреб України тільки навесні наступного року у кращому випадку.
Про системи ППО краще не згадувати - союзники оголяють своє небо віддаючи нам необхідні системи, а Німеччина, Норвегія та США взагалі призупинили постачання систем по довоєнним контрактам у треті держави для задовольнення українських потреб тільки що виробленими системами. Не вистачає ракет та інших *********** для цих систем. І нам всього цього не вистачає...
Ракет ATACMS, Storm shadow\SCALP виробляється у місяць не більше трьох десятків в усіх країнах. Ракет JASSM вистачає - не вистачає літаків наданих Україні з яких тими можна працювати. А літаки не дають бо не підготовлена інфраструктура та обслуговуючий персонал, і навіть при залученні до пілотування добровольців з країн НАТО нам дадуть тільки ту кількість літаків, які потягне інфраструктура та обслуговуючий персонал. Тому бажання нашого Президента отримати необхідну кількість далекобійної зброї від союзників лише вологі мрії без реальної можливості їх здійснення.
Зеленський у крайньому інтрев'ю практично відкрито визнав, що його ультиматуми на адресу союзників зараз, та на майбутніх переговорах з росією потім, які, як нарешті визнав Президент (а я про це стільки раз розповідав), йшли та йдуть у заочному, через посередників, форматі, а найближчим часом перейдуть у очну фазу, служать єдиній цілі - ВИСТАВИТИ РОСІЮ НЕДОГОВОРИБЕЛЬНИМ КОНТРАГЕНТОМ та примусити союзників продовжувати надавати військову та фінансову допомогу Україні. Чи спрацює це?
Стовідсотково - НІ. Без компромісних пропозицій ніхто Зеленського слухати не буде. Союзники на всіх рівнях вже практично відкрито кажуть, що росія зараз немічна та така, яка йде на останньому подиху своєї економіки, а тому нездатна не те що підкорити Україну - здобути істотні територіальні надбання взагалі. І в той же час у України та союзників на даний час немає можливості здобути Перемогу на полі бою через брак ресурсів, в першу чергу людських. Зеленський вимагає підсилити санкції до критичного для рф забуваючи при тому, що це неминуче викликає фінансові втрати у союзників. Чи підуть західні політики які знаходяться у владі на зниження рівня життя населення у своїх Державах? В жодному випадку -вони усі проти знищення росії у короткостроковій перспективі.
І нас чекає фіаско Зеленського з просуванням "Плану Перемоги" як свого часу і у випадку з просуванням аналогічної "Формули миру" - Україна максимум отримає "нічию" на цих переговорах. І закінчиться все тим, що в усьому знову будуть винуваті Стармер, Шольц. Макрон та Байден з Трампом та Гарріс - тільки не наш Президент. Сказати правду Українцям про реальний стан справ - визнати себе брехуном та мрійником який категорично не бажає сприймати реал та тупо грає на бажанні українців Справедливого Миру
досягти який станом на зараз, на превеликий жаль, просто неможливо - не буде кордонів 91го року, максимум - "Лінія 24". та й та не повсюди. Чесно сказати це людям Президент вже не може - загрався у брехню потік якої зупинити вже не може.
Написав я все це не для того щоби сподобатися - від мене після цього допису багато хто відпишеться. Просто я за правду і проти того щоби українці жили в ілюзіях - чергові розбиті вщент мрії їх серця та голови можуть вже не витримати. Про перебіг переговорів буду давати докладний звіт. Тримайтеся. На хитру дупу нашого Президента знайдеться не менш хитрий хрін союзників і нашого Президента примусять примиритися з реальністю - я в цьому впевнений. Ну і є надія на те, що врешті решт в Україні запрацює перший незаангажований жодним українським політиком чи олігархом інформаційний канал який буде включати у себе і ТБ, і Телеграм, і Ю-Туб мовлення. Про подробиці не питайте - коли буде офіційний анонс, тоді й відповім на питання про власників та спонсорів. Одне скажу - спротив його появі зі сторони нашої влади дуже серйозний. Тверезості думок та критичного мислення вам, українці, ну а мрії залиште для мирних часів котрі вже доволі скоро неминуче настануть.
А суть хитрого "плану" може бути саме в тому, щоб викрити це небажання, про яке офіційно заявити ніхто не зважається
"План "А" был предложен еще до полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различным вооружением. Я сказал нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не будет. Они не послушали".
А ты бы в это время тратил деньги на асфальт, чтобы потом пиарится на этом. Кто ж тебе даст тогда оружие? Дали бы и помогли, если бы видели, как ты стараешься своими силами вооружиться. Тогда бы помогли, как не помочь.
"Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где мы устояли только благодаря силе нашей армии, героической преданности европейским ценностям нашего народа и наших бойцов". Что ж ты народом и армией прикрываешься? Все на Западе смотрят какая Украина как государство. А с закрытием границ, бусикофикацией, и с множественным подтеранием Конституцией, европейскими ценностями тут и не пахнет. Воняет КНДР.
Короче, он скоро что-то подпишет, но свалит всё на Запад. Типа, Запад нас кинул. Поэтому я подписал. Из-за этого, он всю эту движуху и затеял со своими планами А,Б,В... абырвалг недоделанный. Приходится врать постоянно, а что делать?