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Зеленський про можливу відмову Байдена від Плану перемоги: Україна опиниться у дуже довгій війні

Зеленський про План перемоги

План перемоги України розрахований на те, що президент США Джо Байден підтримає його. Припущення, що очільник Білого дому не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою", оскільки це означатиме довгу і виснажливу війну.

Про це президент Зеленський розповів в інтерв'ю New Yorker опублікованому напередодні його візиту до США, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, План перемоги - це план, який "швидко зміцнить Україну".

"Сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл перемовин. Я в цьому переконаний", - сказав глава держави.

Ключовим, за словами президента, є підтримка американського лідера Джо Байдена. А припущення журналіста New Yorker, що Байден не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою". На запитання, чи існує у такому разі план "Б" глава держави відповів:

"Ми роками живемо в плані "Б". План "А" був запропонований ще до повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій та превентивного посилення України різним озброєнням. Я сказав нашим партнерам: якщо Україна буде дуже сильною, нічого не буде. Вони не послухали. Відтоді вони всі визнали мою рацію. Посилення України значно знизило б ймовірність вторгнення Путіна", - сказав Зеленський.

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Президент заявив, що зараз він пропонує "новий план А".

"Цей план означає, що ми змінюємо поточний курс, де ми встояли лише завдяки силі нашої армії, героїчній відданості європейським цінностям нашого народу та наших бійців", - розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що якщо  партнери не хочуть, аби ця війна затягувалась, щоб Путін "поховав нас під трупами свого народу, забравши більше українських життів під час цього" – то їм пропонується план зміцнення України.

"Це не фантазія і не наукова фантастика, і, що дуже важливо, для досягнення успіху він не вимагає від росіян співпраці. Скоріше, в цьому плані йдеться про те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія - це бажання обох сторін, то, перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить тільки від нас і від наших партнерів", - сказав український лідер.

За словами Зеленського, якщо Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, то Україна повинна буде продовжувати жити за планом "Б".

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"Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну - неможливу, виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей", - сказав президент.

Водночас він висловив  вдячність Байдену за "потужний та історичний крок" підтримки України на початку повномасштабної війни.

"Ми визнаємо величезну заслугу Байдена в цьому відношенні. Цей його крок уже став історичною перемогою", - додав Зеленський.

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План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

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Топ коментарі
+73
Зе не хоче кінця війни, тому вигадує ніздійсненні плани, а Байден вже наперед визнаний винним. Війна пролонгує владу пу та зе і їм обом вона потрібна
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22.09.2024 20:27
+72
І тобі, прострочений, персонально "дякуємо" за цю, повномаштабну війну, яку ти і ******** привели в Україну. Шоб тобі повилазило за це, мразота неголена, і вам, ******** також.
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22.09.2024 20:29
+47
Уходь, придурок!
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22.09.2024 20:28
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так вона і живе собі і бьється як та тігра за право жити і бути Україною...
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22.09.2024 21:47 Відповісти
Який він може запропонувати план перемоги ? це дайте більше грошей і більше зброї ,а ось свої помилки він не хоче визнавати ,як здача Півдня ,замороження ракетних програм ,зміна вищого військового керівництва ,зрив мобілізації ,корупція і непрофесіоналізм на всіх рівнях та російська агентура в верхніх ешалонах влади. Боюсь що б він не ускладнив відносини з США та іншими союзниками ,може краще він не їхав ?
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22.09.2024 21:44 Відповісти
Ключовим моментом є можливість надання ************** американського озброєння.
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22.09.2024 21:51 Відповісти
Став відомий план Зеленского.
1. Поставити умови, які партнери виконати не можуть.
2. Звинуватити партнерів, що вони не дають закінчити війну до кінця року.
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22.09.2024 21:55 Відповісти
саме так.
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22.09.2024 22:03 Відповісти
А може ти просто підеш нах#й і буде більш компетентний президент, який заморозить війну?
Або відкривай кордони.
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22.09.2024 21:55 Відповісти
...і ЗЕ! буде довічним президентом, чого і вам бажаю, зловмисники виборці зелених!
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22.09.2024 21:57 Відповісти
план вже успішно виконується 2,5 роки. Безконтрольна абсолютна влада та багаточисленні фінансові потоки
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22.09.2024 21:58 Відповісти
кращє б не їхало але приперлося...
бачити президента країни яка мене вигодувала в лінялих треніках в Вшингтоні? - ***** би він пішов!
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22.09.2024 21:58 Відповісти
Байден не буде підсовувати свиню
наступнику.
ООН не має незалежного інвестування і це лебідь, рак та щука.
Довга війна буде поки погранці та поліцаї будуть на пікапах зайців на кордоні ганяти.
Коли дороги та укриття будуть в сирій зоні будувати.
Коли будуть оборонні активи за приватним власниками, не націоналізовані.
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22.09.2024 22:07 Відповісти
Снова "биден" виноват... . Всегда виноват кто-то но не власть...
А если серьезно:
Я согласен, что помогать нужно больше, в первую очередь оружием, но проблемы с рашей начались ещё в 2003 году, если не раньше.
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22.09.2024 22:07 Відповісти
умова - костюм троєчка і бабочка як мінінімум...
ні? - гуляй до трампа, таке ж саме бидло як і ти
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22.09.2024 22:09 Відповісти
нам потрібен компетентний президент

а не це чмо
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22.09.2024 22:15 Відповісти
Так а що він неправильно сказав? Чи ви хочете щоб США і надалі балаболили про "всеосяжну підтримку", а передавали по 100 джавелінів і стінгерів раз в 2 місяці для довгої окопної війни, у якій Україна буде лише втрачати?
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22.09.2024 22:17 Відповісти
Шантаж Буратинки долбаноюі мітацією програмування Миру від Єрмака-Козира... БИКУВАННЯ НА СТРТІ !!!
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22.09.2024 22:39 Відповісти
Капітуляція, це самий короткий шлях до "миру"!
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22.09.2024 22:44 Відповісти
Короче дайте нам кучу оружия и разрешите бить по всей рашке. Нет Вова, не дам. А да, пук ой ну тогда все🤣
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22.09.2024 22:52 Відповісти
РЕАЛ ТА ПІДЛІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА.

Ненавиджу коли на почуттях українців грають. Грають цинічно, грають підло, грають на патріотизмі, грають на втомі від війни. І я фізично не можу слухати сентенції нашого Президента про "План Перемоги". Тут воістину - "Слово произнесенное есть ложь". Президент ЗАЗДАЛЕГІДЬ переклав відповідальність за неминучий провал свого "Плану" на голови союзників прекрасно знаючи при цьому, що половину цього плану в принципі не можна втілити в життя при будь яких обставинах. І зовсім не тому, що наші союзники погані.

Знаєте, хто перший ворог надання нам необхідної для здобуття Перемоги зброї? Це військові країн - донорів нашої Безпеки, міністри оборони та радники з Нацбезпеки усіх країн - донорів зброї. Навіть Великобританії. Причина проста - НІХТО не збирається передавати нам те, чого у своїй країні критично мало при зростаючій нестабільності у світі. . Ніхто не буде вигрібати заради нас стратегічні, створені на випадок війни з Китаєм та з тією ж росією, запаси ***********, а вони у країн НАТО, в першу чергу у США, зараз менше критично необхідних для ведення бойових дій. Наша війна вигребла запаси до рівня нижче критичного рівня. Та ж історія у Франції, Великобританії, Німеччини... Промисловість цих країн вийде на рівень забезпечення відновлення власних запасів та задовільнення потреб України тільки навесні наступного року у кращому випадку.

Про системи ППО краще не згадувати - союзники оголяють своє небо віддаючи нам необхідні системи, а Німеччина, Норвегія та США взагалі призупинили постачання систем по довоєнним контрактам у треті держави для задовольнення українських потреб тільки що виробленими системами. Не вистачає ракет та інших *********** для цих систем. І нам всього цього не вистачає...

Ракет ATACMS, Storm shadow\SCALP виробляється у місяць не більше трьох десятків в усіх країнах. Ракет JASSM вистачає - не вистачає літаків наданих Україні з яких тими можна працювати. А літаки не дають бо не підготовлена інфраструктура та обслуговуючий персонал, і навіть при залученні до пілотування добровольців з країн НАТО нам дадуть тільки ту кількість літаків, які потягне інфраструктура та обслуговуючий персонал. Тому бажання нашого Президента отримати необхідну кількість далекобійної зброї від союзників лише вологі мрії без реальної можливості їх здійснення.

Зеленський у крайньому інтрев'ю практично відкрито визнав, що його ультиматуми на адресу союзників зараз, та на майбутніх переговорах з росією потім, які, як нарешті визнав Президент (а я про це стільки раз розповідав), йшли та йдуть у заочному, через посередників, форматі, а найближчим часом перейдуть у очну фазу, служать єдиній цілі - ВИСТАВИТИ РОСІЮ НЕДОГОВОРИБЕЛЬНИМ КОНТРАГЕНТОМ та примусити союзників продовжувати надавати військову та фінансову допомогу Україні. Чи спрацює це?

Стовідсотково - НІ. Без компромісних пропозицій ніхто Зеленського слухати не буде. Союзники на всіх рівнях вже практично відкрито кажуть, що росія зараз немічна та така, яка йде на останньому подиху своєї економіки, а тому нездатна не те що підкорити Україну - здобути істотні територіальні надбання взагалі. І в той же час у України та союзників на даний час немає можливості здобути Перемогу на полі бою через брак ресурсів, в першу чергу людських. Зеленський вимагає підсилити санкції до критичного для рф забуваючи при тому, що це неминуче викликає фінансові втрати у союзників. Чи підуть західні політики які знаходяться у владі на зниження рівня життя населення у своїх Державах? В жодному випадку -вони усі проти знищення росії у короткостроковій перспективі.

І нас чекає фіаско Зеленського з просуванням "Плану Перемоги" як свого часу і у випадку з просуванням аналогічної "Формули миру" - Україна максимум отримає "нічию" на цих переговорах. І закінчиться все тим, що в усьому знову будуть винуваті Стармер, Шольц. Макрон та Байден з Трампом та Гарріс - тільки не наш Президент. Сказати правду Українцям про реальний стан справ - визнати себе брехуном та мрійником який категорично не бажає сприймати реал та тупо грає на бажанні українців Справедливого Миру

досягти який станом на зараз, на превеликий жаль, просто неможливо - не буде кордонів 91го року, максимум - "Лінія 24". та й та не повсюди. Чесно сказати це людям Президент вже не може - загрався у брехню потік якої зупинити вже не може.

Написав я все це не для того щоби сподобатися - від мене після цього допису багато хто відпишеться. Просто я за правду і проти того щоби українці жили в ілюзіях - чергові розбиті вщент мрії їх серця та голови можуть вже не витримати. Про перебіг переговорів буду давати докладний звіт. Тримайтеся. На хитру дупу нашого Президента знайдеться не менш хитрий хрін союзників і нашого Президента примусять примиритися з реальністю - я в цьому впевнений. Ну і є надія на те, що врешті решт в Україні запрацює перший незаангажований жодним українським політиком чи олігархом інформаційний канал який буде включати у себе і ТБ, і Телеграм, і Ю-Туб мовлення. Про подробиці не питайте - коли буде офіційний анонс, тоді й відповім на питання про власників та спонсорів. Одне скажу - спротив його появі зі сторони нашої влади дуже серйозний. Тверезості думок та критичного мислення вам, українці, ну а мрії залиште для мирних часів котрі вже доволі скоро неминуче настануть.
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22.09.2024 23:00 Відповісти
- І в той же час у України та союзників на даний час немає можливості здобути Перемогу на полі бою через брак ресурсів, в першу чергу людських-(c) Тобто ви хочете сказати що багатосотмільйонна західна цивілізація з її безмежними фінансовими та технічними ресурсами фізично неспроможна здолати росію? Навіщо це молоти? Правда якраз в тому що Захід просто НЕ БАЖАЄ кінця російській імперії. На терезах реалполітік ми, Україна, ніхто для них. Росія- майбутній територіальний клин між Заходом та неминучою китайською експансією.
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22.09.2024 23:44 Відповісти
дуже тупий маніпулятивний пост. А ви цю маячню ще й тут виклали.
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23.09.2024 00:52 Відповісти
Щодо неспроможності західного ВПК - це навіть смішно. Чергове фуфло для лохів і фіговий листок, яким захід намагається прикрити своє небажання постачати цю зрою і, відповідно, небажання нанести поразку московії.
А суть хитрого "плану" може бути саме в тому, щоб викрити це небажання, про яке офіційно заявити ніхто не зважається
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23.09.2024 07:23 Відповісти
Ця гнидоза гундоса таки доб'є Україну, як його парагвайський колега-диктатор.
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22.09.2024 23:00 Відповісти
В его речи нет ни слова правды.
"План "А" был предложен еще до полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различным вооружением. Я сказал нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не будет. Они не послушали".
А ты бы в это время тратил деньги на асфальт, чтобы потом пиарится на этом. Кто ж тебе даст тогда оружие? Дали бы и помогли, если бы видели, как ты стараешься своими силами вооружиться. Тогда бы помогли, как не помочь.
"Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где мы устояли только благодаря силе нашей армии, героической преданности европейским ценностям нашего народа и наших бойцов". Что ж ты народом и армией прикрываешься? Все на Западе смотрят какая Украина как государство. А с закрытием границ, бусикофикацией, и с множественным подтеранием Конституцией, европейскими ценностями тут и не пахнет. Воняет КНДР.

Короче, он скоро что-то подпишет, но свалит всё на Запад. Типа, Запад нас кинул. Поэтому я подписал. Из-за этого, он всю эту движуху и затеял со своими планами А,Б,В... абырвалг недоделанный. Приходится врать постоянно, а что делать?
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22.09.2024 23:04 Відповісти
Если что,я опять не виноват.Вот и вся деятельность боневтика гигаВатного.
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22.09.2024 23:24 Відповісти
Обама-чмо москалям у ліфтах сцяв,а Байден Зеленському в штани насрав.
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22.09.2024 23:34 Відповісти
Прикмета: зє з України - кацапські ракети в Україну. А щодо плану, кажуть, він такий же, як і у трампа - ні у того, ні у нашого клоуна його ніхто не бачив. Але здається, що там усе повинні зробити не ми, а Захід - дати, дати і ще раз дати. А хто тим усім буде воювати - люди де? Звісно, що Байден не підтримає ту дурню...
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22.09.2024 23:36 Відповісти
Зеленський молодець зі своїм планом - він ставить Байдена і Гарріс перед вибором - або підтримуй план перемоги України, або ви і тільки ви будете винні в поразці України. І це в той час, коли ні Байден ні Гарріс жодного разу раніше не сказали, що вони хочуть перемоги України (тобто поразки рашки)
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23.09.2024 00:42 Відповісти
в чому він не правий? ботам на зарплаті з мантрами про асфальт, корупцію і вигідну війну не турбувати.
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23.09.2024 00:53 Відповісти
Але ж йому казали мудрі люди що іноді Велике Будівництво закінчується Великим Руйнуванням, особливо якщо нехтувати правилом "Хочеш миру - готуйся до війни" А воно: "Так, ми можемо збільшити фінансування армії, але тоді ми не зможемо будувати дороги" 🐸👏👏👏
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23.09.2024 11:10 Відповісти
План перемоги: Зелю геть! 🐸🤺🇺🇦
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23.09.2024 11:06 Відповісти
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