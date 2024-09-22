Зеленський про можливу відмову Байдена від Плану перемоги: Україна опиниться у дуже довгій війні

План перемоги України розрахований на те, що президент США Джо Байден підтримає його. Припущення, що очільник Білого дому не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою", оскільки це означатиме довгу і виснажливу війну.

Про це президент Зеленський розповів в інтерв'ю New Yorker опублікованому напередодні його візиту до США, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, План перемоги - це план, який "швидко зміцнить Україну".

"Сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл перемовин. Я в цьому переконаний", - сказав глава держави.

Ключовим, за словами президента, є підтримка американського лідера Джо Байдена. А припущення журналіста New Yorker, що Байден не підтримає цей план, Зеленський назвав "жахливою думкою". На запитання, чи існує у такому разі план "Б" глава держави відповів:

"Ми роками живемо в плані "Б". План "А" був запропонований ще до повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій та превентивного посилення України різним озброєнням. Я сказав нашим партнерам: якщо Україна буде дуже сильною, нічого не буде. Вони не послухали. Відтоді вони всі визнали мою рацію. Посилення України значно знизило б ймовірність вторгнення Путіна", - сказав Зеленський.

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Президент заявив, що зараз він пропонує "новий план А".

"Цей план означає, що ми змінюємо поточний курс, де ми встояли лише завдяки силі нашої армії, героїчній відданості європейським цінностям нашого народу та наших бійців", - розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що якщо партнери не хочуть, аби ця війна затягувалась, щоб Путін "поховав нас під трупами свого народу, забравши більше українських життів під час цього" – то їм пропонується план зміцнення України.

"Це не фантазія і не наукова фантастика, і, що дуже важливо, для досягнення успіху він не вимагає від росіян співпраці. Скоріше, в цьому плані йдеться про те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія - це бажання обох сторін, то, перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить тільки від нас і від наших партнерів", - сказав український лідер.

За словами Зеленського, якщо Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, то Україна повинна буде продовжувати жити за планом "Б".

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"Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну - неможливу, виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей", - сказав президент.

Водночас він висловив вдячність Байдену за "потужний та історичний крок" підтримки України на початку повномасштабної війни.

"Ми визнаємо величезну заслугу Байдена в цьому відношенні. Цей його крок уже став історичною перемогою", - додав Зеленський.

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План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

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