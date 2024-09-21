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Белый дом пока не знаком с деталями плана победы Зеленского, - Карпентер

Карпентер каже, що Білий дім поки не знайомий з деталями плану перемоги Зеленського

Белый дом пока не знаком с деталями плана победы Украины, который президент Владимир Зеленский планирует представить своему американскому коллеге Джо Байдену в Вашингтоне.

Об этом в в интервью украинской службе "Голоса Америки" заявил директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Вашингтон находится в постоянной коммуникации с украинскими партнерами по всем вопросам. Однако пока Белый дом не знаком с деталями плана победы Украины.

"Однако в этом конкретном случае, я так понимаю, президент Зеленский хотел приехать сюда и проинформировать об этом плане президента Байдена лично. Поэтому нет, мы не ознакомлены с планом, но президенты будут иметь возможность вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации, что будет очень важно", - заявил представитель Совбеза США.

На вопрос, стоит ли Украине рассчитывать на полную поддержку Белым домом этого плана, Карпентер ответил, что не может сказать, поскольку не знает содержания плана.

"Поэтому я не могу вам сказать, какой будет реакция. Но, конечно, президент Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности", - заявил чиновник.

Также, по его словам, Байден поручил "сдвинуть небо и землю", чтобы предоставить Украине нужную помощь.

"Он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле - чтобы выделить все это как можно скорее. Это его указания нам, и мы их выполняем в этот момент", - подчеркнул Карпентер.

Читайте также: План победы рассчитан на быстрые решения наших партнеров до декабря, - Зеленский

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Читайте также: Украина уже подготовила три пункта плана для того, чтобы говорить с РФ в любом формате, - Зеленский (уточнено)
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Топ комментарии
+11
ну головне москва вже ознайомлена
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21.09.2024 19:35
+8
Значить довго сміялись від прочитаного
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21.09.2024 19:33
+7
На відміну від Зєлі, там план не курять...
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21.09.2024 19:34
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Значить довго сміялись від прочитаного
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21.09.2024 19:33 Ответить
Три роки дєда не дає нам ні програти ні перемогти. Починати самим і менше звіздіти Партнєрам.
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21.09.2024 19:56 Ответить
От клятий пуйло, не дає вам нічого 😀
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22.09.2024 08:18 Ответить
На відміну від Зєлі, там план не курять...
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21.09.2024 19:34 Ответить
ну головне москва вже ознайомлена
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21.09.2024 19:35 Ответить
Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!

Тому що з якимось вони знайомі, виходить, планів зе! не менш ніж два? Посол США при ООН Томас-Грінфілд: Вашингтон вже ознайомився з мирним планом Зеленського Джерело:
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21.09.2024 19:36 Ответить
Поки єрмак(козирь) на Банковій Білий Дім не Визначився.
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21.09.2024 19:36 Ответить
А вам це до чого? Давайте в бюджет бабки- вова Україну до виборів Єрмака готує та Татарова
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21.09.2024 19:37 Ответить
И кто обманывает?

Посол США при ООН Томас-Грінфілд: Вашингтон вже ознайомився з мирним планом Зеленського Джерело:

Блінкен ознайомився з елементами мирного плану Зеленського, чекаємо на зустріч президентів, - речник Держдепу Міллер Джерело:
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21.09.2024 19:39 Ответить
Ніхто. Планів, їх багато, їх неможливо порахувати!
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21.09.2024 19:45 Ответить
Звичайно ж узєлєнскі! У вас є сумніви? Поясрю простіше: якщо у вас є елементи танка, скажімо трак від гусениці і вихлопна, то це не значить, що у вас є танк. 😊 І Зєлєнскій вже всіх просвітлив, шо план буде готовий у листопаді. Розумієте? У листопаді!!! Отже до того його не було!!!
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21.09.2024 19:50 Ответить
До речi...
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21.09.2024 20:02 Ответить
- Берримор, що там з планом перемоги Зеленського, хоч хтось знає що у тому плані ?
- Єрмак, сер.
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21.09.2024 19:41 Ответить
За голосною назвою черговий вихлоп кокаїну
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21.09.2024 19:43 Ответить
вживає він там шось, чи з дитинства кретинькуватий - від цього, нажаль, на цю хвилину, не міняється нічого...
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21.09.2024 20:03 Ответить
У зеленського просто талант: він вміє виглядати повним ідіотом в любій, навіть самій простій ситуації.
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21.09.2024 19:49 Ответить
Зелен план перемоги лубянка пише?
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21.09.2024 19:52 Ответить
дізнаєтесь? - будете приємно, чи неприємно здивовані, бо нічого нового там не буде.
надайте, дозвольте, посильте - і спробуйте тільки не виконати!
зірвете план бубінський Перемоги і будете винні і тоді в буби будуть всі підстави
і він з легким серцем заспіває свою наулюбленішу пісню про зазирнути ***** в очі і зійтися песередині...
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21.09.2024 19:57 Ответить
Вот же скотиняки, Зельц сидел пыхтел дни на пролёт писал план, а они даже не удосужились ознакомиться с шедевром!
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21.09.2024 20:00 Ответить
Може союзників (особливо тих, хто найбільше допомагає) варто було б ознайомити зі своїм забористим планом? Чи це зайве?
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21.09.2024 20:01 Ответить
Так они на его план и не сбрасывались Раз косяк, два косяк и граница на замке. Там только такой план, скоро раскурят
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21.09.2024 20:02 Ответить
Починає походити на історію з контрнаступом - аби у москалів цього плану для ознайомлення не було вже
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21.09.2024 20:03 Ответить
В нього після чергової ''доріжки'' новий план, і воно вже незнає на якому зупинитися
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21.09.2024 20:06 Ответить
Шо там знакомиться
1) заглянуть путину в шоколадный глаз
2) сдать Донбасс
3) вместе поехать на шашлыки в Крым под песни Киркорова
План прост и гениален как и наш верховный ********** Зе
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21.09.2024 20:07 Ответить
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21.09.2024 20:16 Ответить
Есть подозрение, что план победы будет такой же потужный, как и прошлый саммит мира, о котором Зеля все уши прожужжал
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21.09.2024 20:27 Ответить
Чим би дитина не балувалась ,тільки б від нас відї@алась.
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21.09.2024 21:01 Ответить
та і зеленський також ще не знайомий з цім планом
єрмак його ще пишить..
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21.09.2024 22:27 Ответить
Запитайте у своєї послиці ООН. Вона вже декілька днів як в курсі
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21.09.2024 22:59 Ответить
Зрозумілою мовою: Білий Дім це про політику а не про роботу психіатрів та наркологів
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22.09.2024 00:43 Ответить
Интересно, Белый Дом знаком с решением Конгресса, о предоставлении Украине 61 млрд. доллаоров?
Через неделю заканчивается финансовый год США, все недоплаты возвращаются в бюджет США.
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22.09.2024 04:21 Ответить
 
 