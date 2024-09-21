Белый дом пока не знаком с деталями плана победы Зеленского, - Карпентер

Белый дом пока не знаком с деталями плана победы Украины, который президент Владимир Зеленский планирует представить своему американскому коллеге Джо Байдену в Вашингтоне.

Об этом в в интервью украинской службе "Голоса Америки" заявил директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Вашингтон находится в постоянной коммуникации с украинскими партнерами по всем вопросам. Однако пока Белый дом не знаком с деталями плана победы Украины.

"Однако в этом конкретном случае, я так понимаю, президент Зеленский хотел приехать сюда и проинформировать об этом плане президента Байдена лично. Поэтому нет, мы не ознакомлены с планом, но президенты будут иметь возможность вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации, что будет очень важно", - заявил представитель Совбеза США.

На вопрос, стоит ли Украине рассчитывать на полную поддержку Белым домом этого плана, Карпентер ответил, что не может сказать, поскольку не знает содержания плана.

"Поэтому я не могу вам сказать, какой будет реакция. Но, конечно, президент Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности", - заявил чиновник.

Также, по его словам, Байден поручил "сдвинуть небо и землю", чтобы предоставить Украине нужную помощь.

"Он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле - чтобы выделить все это как можно скорее. Это его указания нам, и мы их выполняем в этот момент", - подчеркнул Карпентер.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

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