План победы рассчитан на быстрые решения наших партнеров до декабря, - Зеленский
План победы Украины, который будет представлен действующему президенту США Джо Байдену, должен сработать до декабря этого года. Процесс не следует затягивать.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно плана победы. Хотелось все же быть последовательным человеком. И все детали я буду обсуждать прежде всего с президентом США. Потому что в большинстве решения по плану зависят именно от него", - отметил глава государства.
Также это зависит от других союзников, однако есть пункты, которые должны поддержать США.
Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны произойти начиная с октября до декабря месяца и не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", - подчеркнул Зеленский.
Также президент заявил, что Украина уже живет по "плану Б", поскольку она никогда не имела "плана А".
"Меня спросили: что будет, если Байден не поддержит ваш мирный план, есть ли у вас "план Б"? Я скажу честно, мы уже в "плане Б". Мы в нем живем, боремся. У нас никогда не было "плана А". Потому что "план А" был в том, чтобы не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и ввести санкции против России", - добавил Зеленский.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
Пожалуйста, подождите...
а по приколуа росіі
"У всьому винні партнери".
А особливо колишній Президент Байден.
Якому у грудні вже буде на все начхати.
На Байдена можливо буде спихнути навіть "розійдемся десь посередине".
"План" реалізація якого залежить геть не від тебе та не від України - це план?
"План", вірогідність реалізації якого десь 3%?
Може це план "замирення" з ******, а винними заплановано зробити Захід - "ото не дали те що ми просили"?
Але від швидкого застосування може виникнути передоз - а для нього це в кайф.
цієі війни ( якще не дай Бог так станеться )
тільки себе і свою банду він не винить 😡
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Бабель
Головний інспектор Міноборони Ігор Вороченко на Ставці у президента розкритикував рівень підготовки новобранців, того ж дня його звільнили. Співпадіння?
Пояснюємо. Шістнадцятого вересня на Ставці верховного головнокомандувача головний інспектор Міністерства оборони Ігор Воронченко зробив важливу доповідь - розказав президенту про якість роботи центрів бойової підготовки ЗСУ.
Деталі доповіді засекречені, однак джерела «Бабеля», які були на Ставці, розказують, що виступ був критичним - Воронченко багато говорив про помилки й недоліки.
У відповідь президент доручив Генеральному штабу підготувати план, як ситуацію можна покращити. Самого ж Воронченка, каже депутатка від «слуг» Марʼяна Безугла, після цієї доповіді звільнили.
За її версією, зробив це голова Міноборони Рустем Умєров на вимогу головкома Олександра Сирського.
пс *****, все ж хотілося сподіватися, що зеленому підару це так просто не подарують!!
План "Б" потрібно щоби Америка за місяць ( до листопада ) надала зброї на 6 млрд $ . Навчила та доставила.
А якщо ні - то влада зробила все що могла. І ніяких запитань та відповідальності буди не може.
Де інша наша зброя?
Чому досі оборонні кошти методично закатують в асфальт?
Чому Данія фінансує виробництво нашої артилерії, а в Україні на це грошей нема?
Типу,зараз же зайдіть в НАТО і негайно.
І нікому не показав в країні,що за план,лише закордоном,вищим офіційним особам.
Чи можна звангувати,чим закінчиться його план,відірваний від реальності?
Напевно,що можна і з більшою вірогідністю,як у бунади.
Kurt Wootz:
Це передвиборний план ЗЕленського.
Хтось реально думає, що він виконає план справжньої перемоги?https://uk.tgstat.com/channel/@dmitriy_chekalkyn
, в " плані" понарізали завдань союзникам. І ще терміни виконання їм встановили.
А якщо щось, " я ж наувіноватий, це союзнікі нє віканалі мій план "