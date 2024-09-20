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Зеленский (19029) план (188) победа (589)

План победы рассчитан на быстрые решения наших партнеров до декабря, - Зеленский

Зеленський про план перемоги України

План победы Украины, который будет представлен действующему президенту США Джо Байдену, должен сработать до декабря этого года. Процесс не следует затягивать.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно плана победы. Хотелось все же быть последовательным человеком. И все детали я буду обсуждать прежде всего с президентом США. Потому что в большинстве решения по плану зависят именно от него", - отметил глава государства.

Также это зависит от других союзников, однако есть пункты, которые должны поддержать США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: План победы уже полностью готов

Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны произойти начиная с октября до декабря месяца и не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", - подчеркнул Зеленский.

Также президент заявил, что Украина уже живет по "плану Б", поскольку она никогда не имела "плана А".

"Меня спросили: что будет, если Байден не поддержит ваш мирный план, есть ли у вас "план Б"? Я скажу честно, мы уже в "плане Б". Мы в нем живем, боремся. У нас никогда не было "плана А". Потому что "план А" был в том, чтобы не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и ввести санкции против России", - добавил Зеленский.

Читайте также: В плане победы Украины есть 4 основных пункта и один дополнительный относительно послевоенного будущего, - Зеленский

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

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Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Харрис встретятся с Зеленским 26 сентября, - Белый дом
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Топ комментарии
+13
Україна живе планом Б оскільки ніколи не мала плану А. Ну хоч тут він чесний. Мені немає часу думати стратегічно. Це ж його слова чи не так?
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20.09.2024 14:30
+12
Наволоч,ти перекладаєш відповідальність на байдена?То якщо він тобі зірку смерті не надасть ти,с..ка капітулюєш?І винним буде байден?Ні,зе не с..ка,**** нарід що його з бандою до влади привів!!!
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20.09.2024 14:41
+12
Україна живе на плані Ze. І план у нього забористий. Вийшло поржать, 73?
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20.09.2024 14:50
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Та як же ти заграв!
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20.09.2024 14:28 Ответить
Україна живе планом Б оскільки ніколи не мала плану А. Ну хоч тут він чесний. Мені немає часу думати стратегічно. Це ж його слова чи не так?
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20.09.2024 14:30 Ответить
Україна живе на плані Ze. І план у нього забористий. Вийшло поржать, 73?
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20.09.2024 14:50 Ответить
Мені воно ніколи не подобалося навіть коли воно було ще в клубі веселих і кмітливих.
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20.09.2024 14:51 Ответить
Я риторично до 73 звертався, не мав конкретно вас на увазі.
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20.09.2024 14:55 Ответить
Народ поржав так само як у 2014, 2010 та в інших роках на виборах президента.
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20.09.2024 18:33 Ответить
Останнє слово в цитаті зайве. А так, все вірно.
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20.09.2024 14:50 Ответить
ще ржемо.Кровю харкаємо але ржемо
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20.09.2024 16:16 Ответить
ну так це і був мабуть план А.
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20.09.2024 14:33 Ответить
Уже червоні лінії встановлює, до грудня, а потім що? Погано коли комік управляє країною по сценарію не України, а по приколу
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20.09.2024 14:31 Ответить
Погано коли комік управляє країною по сценарію не України, а по приколу а росіі
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20.09.2024 14:34 Ответить
Коли це жалюгідний кривляка, тупий блазень, став коміком? Наприклад, у мене слово "комік" асоціюється з гумором. Де у 95 кагалі гумор? Де гумор у тупих хрипатих висерах під тупе кривляння?
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20.09.2024 16:39 Ответить
Що Вам сказати... На кожний товар є свій купець. Так і тут - невибагливий/нерозумний користувач гумором вважає саме те, що Ви описали. І таких користувачів у нас все ще немало - земля наша не збідніла на вар'ятів.
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20.09.2024 19:40 Ответить
У США бюджет це бюджет від жовтня до жовтня. Сподівають , далі не треба пояснювати,чому це неможливо. Хрипатий нетряпка готує капітуляцію. А винне буде США.
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20.09.2024 14:33 Ответить
Та вони мабуть не будуть зараз приймати бюджет на весь наступний фінансовий рік. інакше вже давно би про це писали би у змі. швидше за все вони будуть приймати бюджет пакетами, щоб запобігти шатдауну, як робили це у цьому році.
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20.09.2024 14:38 Ответить
Саме так. Його "план" - це просто перекласти відповідальність на партнерів, а потім нити, що вони не дали йому перемогти. Гундосе лайно нічого (!) не зробило і не робить для перемоги, і вже вимагає, щоб партнери йому війну виграли! Абзац!
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20.09.2024 14:50 Ответить
Що сталося з великим наступом у 2023р під керівництвом голобородьки?
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20.09.2024 14:33 Ответить
voobšem - ņijakovo plana ņemae - vi prosto nam dolžni oružije i ešo i v natu...
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20.09.2024 14:33 Ответить
Ну, загалом, мені вже зрозуміли "результати" плану:
"У всьому винні партнери".
А особливо колишній Президент Байден.
Якому у грудні вже буде на все начхати.
На Байдена можливо буде спихнути навіть "розійдемся десь посередине".
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20.09.2024 14:35 Ответить
То якій же це план, Кращебвтік?
"План" реалізація якого залежить геть не від тебе та не від України - це план?
"План", вірогідність реалізації якого десь 3%?
Може це план "замирення" з ******, а винними заплановано зробити Захід - "ото не дали те що ми просили"?
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20.09.2024 14:36 Ответить
"десь 3%" Та ви оптиміст!
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20.09.2024 16:40 Ответить
Це у межах статистичної похибки, тобто - що 0% що 3%, десь воно там...
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20.09.2024 17:06 Ответить
всі дії зе призводять лише до втрат
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20.09.2024 14:36 Ответить
Знову на когось свої про***и переводить! Де ко****а зелена наше озброєння??? В асфальт закатало!
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20.09.2024 14:37 Ответить
Наволоч,ти перекладаєш відповідальність на байдена?То якщо він тобі зірку смерті не надасть ти,с..ка капітулюєш?І винним буде байден?Ні,зе не с..ка,**** нарід що його з бандою до влади привів!!!
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20.09.2024 14:41 Ответить
ненавиджу нарід....стадо...тупе,жадібне,боягузливе і покірне стадо....
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20.09.2024 14:42 Ответить
*уйло і його під*уйовники теж мають такі погляди чмобіки московської террористичної федераціїне дадуть збрехати
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20.09.2024 15:00 Ответить
З квітня 2019 року вся країна в режимі плану "Б" вимушена перебувати. Мудрий нарід, він такий
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20.09.2024 14:44 Ответить
план А був, не пи...ди, і це були шашлики
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20.09.2024 14:44 Ответить
https://biz.censor.net/news/3510918/uryad_proponuye_zaklasty_43_milyardy_na_dorojniyi_fond_na_nastupnyyi_rik
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20.09.2024 14:45 Ответить
А у зелених від такоі суми в дупі не залипнеи?
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20.09.2024 14:54 Ответить
Треба визнати - Зєля спеціаліст по ''плану''...
Але від швидкого застосування може виникнути передоз - а для нього це в кайф.
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20.09.2024 14:46 Ответить
Ти або імбецил, або зрадник, який свідомо хоче програти війну і перекласти відповідальність за програш на партнерів.
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20.09.2024 14:48 Ответить
Два в одному 🙁
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20.09.2024 14:59 Ответить
План, скільки б туману актор не напускав, давно відомий. Основа - негайно прийняти Україну в НАТО. І Байдену ультиматум - вирішити це поки він президент. Потім Зеля і риги з його оточення почнуть компанію з криками Захід не хоче нашої перемоги!
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20.09.2024 14:50 Ответить
ну, хоть виновные уже заранее определены
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20.09.2024 14:51 Ответить
Зеленський вже відверто звинувачує наших партнерів у програші
цієі війни ( якще не дай Бог так станеться )
тільки себе і свою банду він не винить 😡
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20.09.2024 14:52 Ответить
- Я вам не скажу про свій план перемоги, бо ви будете сміятись. Я скажу його Байдену. Він профі. Сміятись не буде.
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20.09.2024 15:01 Ответить
План перемоги НАД Україною?
https://x.com/BabelUkr
Бабель

Головний інспектор Міноборони Ігор Вороченко на Ставці у президента розкритикував рівень підготовки новобранців, того ж дня його звільнили. Співпадіння?

Пояснюємо. Шістнадцятого вересня на Ставці верховного головнокомандувача головний інспектор Міністерства оборони Ігор Воронченко зробив важливу доповідь - розказав президенту про якість роботи центрів бойової підготовки ЗСУ.
Деталі доповіді засекречені, однак джерела «Бабеля», які були на Ставці, розказують, що виступ був критичним - Воронченко багато говорив про помилки й недоліки.
У відповідь президент доручив Генеральному штабу підготувати план, як ситуацію можна покращити. Самого ж Воронченка, каже депутатка від «слуг» Марʼяна Безугла, після цієї доповіді звільнили.
За її версією, зробив це голова Міноборони Рустем Умєров на вимогу головкома Олександра Сирського.
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20.09.2024 15:15 Ответить
тобто іще раз повільно - зелений ******** переклав провину за майбутню поразку - й важкі поступки, які будуть зроблені кацапам!! - на західних партнерів!! не на тотальну корупцію, не на тотальну неспроможність державного адміністрування, словом - не на тотальну дєрматізацію країни(!!), а виключно на захід!!

пс *****, все ж хотілося сподіватися, що зеленому підару це так просто не подарують!!
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20.09.2024 15:19 Ответить
План "А" був озброїти країну асфальтом. Було виділено 67 млрд. грн. тобто 2 млрд $ за тодішнім курсом.
План "Б" потрібно щоби Америка за місяць ( до листопада ) надала зброї на 6 млрд $ . Навчила та доставила.
А якщо ні - то влада зробила все що могла. І ніяких запитань та відповідальності буди не може.
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20.09.2024 15:24 Ответить
Спершу треба дізнатись, що то за план, а вже потім робити висновки. Але слабо віриться, що це щось реальне.
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20.09.2024 15:25 Ответить
Ще намає Перемоги..але вже є план
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20.09.2024 15:52 Ответить
Де наши ракети?
Де інша наша зброя?
Чому досі оборонні кошти методично закатують в асфальт?
Чому Данія фінансує виробництво нашої артилерії, а в Україні на це грошей нема?
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20.09.2024 15:52 Ответить
Як сам сказав,його план залежить від рішень "наших партнерів",до того ж,швидких.
Типу,зараз же зайдіть в НАТО і негайно.
І нікому не показав в країні,що за план,лише закордоном,вищим офіційним особам.
Чи можна звангувати,чим закінчиться його план,відірваний від реальності?
Напевно,що можна і з більшою вірогідністю,як у бунади.
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20.09.2024 15:57 Ответить
За что нам "это"?
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20.09.2024 16:05 Ответить
,,Тому що "план А" був у тому, щоб не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю......"- Забув мабуть членограй що всі його намагання заглянути в очі путіну. здача теріторій. скорочення арміі та іі бюджету, закриття усіх ракетніх програм і військових реформ, розмінування Чонгару та відведення військ - все це якраз в підсумку і призвело до тоі катастрофи яку ми зараз маємо вже третій рік, Цинічна та брехлива потвора.....
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20.09.2024 17:04 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@dmitriy_chekalkyn Дмитро Чекалкин :
Kurt Wootz:
Це передвиборний план ЗЕленського.
Хтось реально думає, що він виконає план справжньої перемоги?https://uk.tgstat.com/channel/@dmitriy_chekalkyn

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20.09.2024 17:10 Ответить
Ну,а як! Ішак намалював, сидячи на очку, "план", а партнери мають нічний брєд сивої кобили втілити в життя.
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20.09.2024 22:03 Ответить
Клас! Посіпаки клоуна - боунапарта
, в " плані" понарізали завдань союзникам. І ще терміни виконання їм встановили.
А якщо щось, " я ж наувіноватий, це союзнікі нє віканалі мій план "
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20.09.2024 22:14 Ответить
 
 