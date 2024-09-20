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План перемоги розрахований на швидкі рішення наших партнерів до грудня, - Зеленський

Зеленський про план перемоги України

План перемоги України, який буде представлений чинному президенту США Джо Байдену, повинен спрацювати до грудня цього року. Процес не слід затягувати.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо плану перемоги. Хотілося все ж таки бути послідовною людиною. І всі деталі я буду обговорювати насамперед з президентом США. Тому що в більшості рішення щодо плану залежать саме від нього", - зазначив глава держави. 

Також це залежить від інших союзників, однак є пункти, які мають підтримати США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: План перемоги уже повністю готовий

Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися починаючи з жовтня до грудня місяця і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює", - наголосив Зеленський.

Також президент заявив, що Україна вже живе за "планом Б", оскільки вона ніколи не мала "плану А". 

"Мене запитали: що буде, якщо Байден не підтримає ваш мирний план, чи є у вас "план Б"? Я скажу чесно, ми вже у "плані Б". Ми у ньому живемо, боремося. У нас ніколи не було "плану А". Тому що "план А" був у тому, щоб не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю та запровадити санкції проти Росії", - додав Зеленський.

Читайте також: У плані перемоги України є 4 основні пункти та один додатковий щодо післявоєнного майбутнього, - Зеленський 

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Гарріс зустрінуться із Зеленським 26 вересня, - Білий дім

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Топ коментарі
+13
Україна живе планом Б оскільки ніколи не мала плану А. Ну хоч тут він чесний. Мені немає часу думати стратегічно. Це ж його слова чи не так?
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20.09.2024 14:30
+12
Наволоч,ти перекладаєш відповідальність на байдена?То якщо він тобі зірку смерті не надасть ти,с..ка капітулюєш?І винним буде байден?Ні,зе не с..ка,**** нарід що його з бандою до влади привів!!!
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20.09.2024 14:41
+12
Україна живе на плані Ze. І план у нього забористий. Вийшло поржать, 73?
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20.09.2024 14:50
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Та як же ти заграв!
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20.09.2024 14:28 Відповісти
Україна живе планом Б оскільки ніколи не мала плану А. Ну хоч тут він чесний. Мені немає часу думати стратегічно. Це ж його слова чи не так?
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20.09.2024 14:30 Відповісти
Україна живе на плані Ze. І план у нього забористий. Вийшло поржать, 73?
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20.09.2024 14:50 Відповісти
Мені воно ніколи не подобалося навіть коли воно було ще в клубі веселих і кмітливих.
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20.09.2024 14:51 Відповісти
Я риторично до 73 звертався, не мав конкретно вас на увазі.
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20.09.2024 14:55 Відповісти
Народ поржав так само як у 2014, 2010 та в інших роках на виборах президента.
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20.09.2024 18:33 Відповісти
Останнє слово в цитаті зайве. А так, все вірно.
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20.09.2024 14:50 Відповісти
ще ржемо.Кровю харкаємо але ржемо
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20.09.2024 16:16 Відповісти
ну так це і був мабуть план А.
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20.09.2024 14:33 Відповісти
Уже червоні лінії встановлює, до грудня, а потім що? Погано коли комік управляє країною по сценарію не України, а по приколу
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20.09.2024 14:31 Відповісти
Погано коли комік управляє країною по сценарію не України, а по приколу а росіі
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20.09.2024 14:34 Відповісти
Коли це жалюгідний кривляка, тупий блазень, став коміком? Наприклад, у мене слово "комік" асоціюється з гумором. Де у 95 кагалі гумор? Де гумор у тупих хрипатих висерах під тупе кривляння?
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20.09.2024 16:39 Відповісти
Що Вам сказати... На кожний товар є свій купець. Так і тут - невибагливий/нерозумний користувач гумором вважає саме те, що Ви описали. І таких користувачів у нас все ще немало - земля наша не збідніла на вар'ятів.
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20.09.2024 19:40 Відповісти
У США бюджет це бюджет від жовтня до жовтня. Сподівають , далі не треба пояснювати,чому це неможливо. Хрипатий нетряпка готує капітуляцію. А винне буде США.
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20.09.2024 14:33 Відповісти
Та вони мабуть не будуть зараз приймати бюджет на весь наступний фінансовий рік. інакше вже давно би про це писали би у змі. швидше за все вони будуть приймати бюджет пакетами, щоб запобігти шатдауну, як робили це у цьому році.
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20.09.2024 14:38 Відповісти
Саме так. Його "план" - це просто перекласти відповідальність на партнерів, а потім нити, що вони не дали йому перемогти. Гундосе лайно нічого (!) не зробило і не робить для перемоги, і вже вимагає, щоб партнери йому війну виграли! Абзац!
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20.09.2024 14:50 Відповісти
Що сталося з великим наступом у 2023р під керівництвом голобородьки?
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20.09.2024 14:33 Відповісти
voobšem - ņijakovo plana ņemae - vi prosto nam dolžni oružije i ešo i v natu...
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20.09.2024 14:33 Відповісти
Ну, загалом, мені вже зрозуміли "результати" плану:
"У всьому винні партнери".
А особливо колишній Президент Байден.
Якому у грудні вже буде на все начхати.
На Байдена можливо буде спихнути навіть "розійдемся десь посередине".
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20.09.2024 14:35 Відповісти
То якій же це план, Кращебвтік?
"План" реалізація якого залежить геть не від тебе та не від України - це план?
"План", вірогідність реалізації якого десь 3%?
Може це план "замирення" з ******, а винними заплановано зробити Захід - "ото не дали те що ми просили"?
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20.09.2024 14:36 Відповісти
"десь 3%" Та ви оптиміст!
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20.09.2024 16:40 Відповісти
Це у межах статистичної похибки, тобто - що 0% що 3%, десь воно там...
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20.09.2024 17:06 Відповісти
всі дії зе призводять лише до втрат
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20.09.2024 14:36 Відповісти
Знову на когось свої про***и переводить! Де ко****а зелена наше озброєння??? В асфальт закатало!
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20.09.2024 14:37 Відповісти
Наволоч,ти перекладаєш відповідальність на байдена?То якщо він тобі зірку смерті не надасть ти,с..ка капітулюєш?І винним буде байден?Ні,зе не с..ка,**** нарід що його з бандою до влади привів!!!
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20.09.2024 14:41 Відповісти
ненавиджу нарід....стадо...тупе,жадібне,боягузливе і покірне стадо....
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20.09.2024 14:42 Відповісти
*уйло і його під*уйовники теж мають такі погляди чмобіки московської террористичної федераціїне дадуть збрехати
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20.09.2024 15:00 Відповісти
З квітня 2019 року вся країна в режимі плану "Б" вимушена перебувати. Мудрий нарід, він такий
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20.09.2024 14:44 Відповісти
план А був, не пи...ди, і це були шашлики
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20.09.2024 14:44 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3510918/uryad_proponuye_zaklasty_43_milyardy_na_dorojniyi_fond_na_nastupnyyi_rik
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20.09.2024 14:45 Відповісти
А у зелених від такоі суми в дупі не залипнеи?
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20.09.2024 14:54 Відповісти
Треба визнати - Зєля спеціаліст по ''плану''...
Але від швидкого застосування може виникнути передоз - а для нього це в кайф.
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20.09.2024 14:46 Відповісти
Ти або імбецил, або зрадник, який свідомо хоче програти війну і перекласти відповідальність за програш на партнерів.
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20.09.2024 14:48 Відповісти
Два в одному 🙁
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20.09.2024 14:59 Відповісти
План, скільки б туману актор не напускав, давно відомий. Основа - негайно прийняти Україну в НАТО. І Байдену ультиматум - вирішити це поки він президент. Потім Зеля і риги з його оточення почнуть компанію з криками Захід не хоче нашої перемоги!
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20.09.2024 14:50 Відповісти
ну, хоть виновные уже заранее определены
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20.09.2024 14:51 Відповісти
Зеленський вже відверто звинувачує наших партнерів у програші
цієі війни ( якще не дай Бог так станеться )
тільки себе і свою банду він не винить 😡
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20.09.2024 14:52 Відповісти
- Я вам не скажу про свій план перемоги, бо ви будете сміятись. Я скажу його Байдену. Він профі. Сміятись не буде.
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20.09.2024 15:01 Відповісти
План перемоги НАД Україною?
https://x.com/BabelUkr
Бабель

Головний інспектор Міноборони Ігор Вороченко на Ставці у президента розкритикував рівень підготовки новобранців, того ж дня його звільнили. Співпадіння?

Пояснюємо. Шістнадцятого вересня на Ставці верховного головнокомандувача головний інспектор Міністерства оборони Ігор Воронченко зробив важливу доповідь - розказав президенту про якість роботи центрів бойової підготовки ЗСУ.
Деталі доповіді засекречені, однак джерела «Бабеля», які були на Ставці, розказують, що виступ був критичним - Воронченко багато говорив про помилки й недоліки.
У відповідь президент доручив Генеральному штабу підготувати план, як ситуацію можна покращити. Самого ж Воронченка, каже депутатка від «слуг» Марʼяна Безугла, після цієї доповіді звільнили.
За її версією, зробив це голова Міноборони Рустем Умєров на вимогу головкома Олександра Сирського.
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20.09.2024 15:15 Відповісти
тобто іще раз повільно - зелений ******** переклав провину за майбутню поразку - й важкі поступки, які будуть зроблені кацапам!! - на західних партнерів!! не на тотальну корупцію, не на тотальну неспроможність державного адміністрування, словом - не на тотальну дєрматізацію країни(!!), а виключно на захід!!

пс *****, все ж хотілося сподіватися, що зеленому підару це так просто не подарують!!
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20.09.2024 15:19 Відповісти
План "А" був озброїти країну асфальтом. Було виділено 67 млрд. грн. тобто 2 млрд $ за тодішнім курсом.
План "Б" потрібно щоби Америка за місяць ( до листопада ) надала зброї на 6 млрд $ . Навчила та доставила.
А якщо ні - то влада зробила все що могла. І ніяких запитань та відповідальності буди не може.
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20.09.2024 15:24 Відповісти
Спершу треба дізнатись, що то за план, а вже потім робити висновки. Але слабо віриться, що це щось реальне.
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20.09.2024 15:25 Відповісти
Ще намає Перемоги..але вже є план
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20.09.2024 15:52 Відповісти
Де наши ракети?
Де інша наша зброя?
Чому досі оборонні кошти методично закатують в асфальт?
Чому Данія фінансує виробництво нашої артилерії, а в Україні на це грошей нема?
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20.09.2024 15:52 Відповісти
Як сам сказав,його план залежить від рішень "наших партнерів",до того ж,швидких.
Типу,зараз же зайдіть в НАТО і негайно.
І нікому не показав в країні,що за план,лише закордоном,вищим офіційним особам.
Чи можна звангувати,чим закінчиться його план,відірваний від реальності?
Напевно,що можна і з більшою вірогідністю,як у бунади.
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20.09.2024 15:57 Відповісти
За что нам "это"?
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20.09.2024 16:05 Відповісти
,,Тому що "план А" був у тому, щоб не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю......"- Забув мабуть членограй що всі його намагання заглянути в очі путіну. здача теріторій. скорочення арміі та іі бюджету, закриття усіх ракетніх програм і військових реформ, розмінування Чонгару та відведення військ - все це якраз в підсумку і призвело до тоі катастрофи яку ми зараз маємо вже третій рік, Цинічна та брехлива потвора.....
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20.09.2024 17:04 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@dmitriy_chekalkyn Дмитро Чекалкин :
Kurt Wootz:
Це передвиборний план ЗЕленського.
Хтось реально думає, що він виконає план справжньої перемоги?https://uk.tgstat.com/channel/@dmitriy_chekalkyn

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20.09.2024 17:10 Відповісти
Ну,а як! Ішак намалював, сидячи на очку, "план", а партнери мають нічний брєд сивої кобили втілити в життя.
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20.09.2024 22:03 Відповісти
Клас! Посіпаки клоуна - боунапарта
, в " плані" понарізали завдань союзникам. І ще терміни виконання їм встановили.
А якщо щось, " я ж наувіноватий, це союзнікі нє віканалі мій план "
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20.09.2024 22:14 Відповісти
 
 