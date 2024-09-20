План перемоги розрахований на швидкі рішення наших партнерів до грудня, - Зеленський

План перемоги України, який буде представлений чинному президенту США Джо Байдену, повинен спрацювати до грудня цього року. Процес не слід затягувати.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо плану перемоги. Хотілося все ж таки бути послідовною людиною. І всі деталі я буду обговорювати насамперед з президентом США. Тому що в більшості рішення щодо плану залежать саме від нього", - зазначив глава держави.

Також це залежить від інших союзників, однак є пункти, які мають підтримати США.

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Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися починаючи з жовтня до грудня місяця і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює", - наголосив Зеленський.

Також президент заявив, що Україна вже живе за "планом Б", оскільки вона ніколи не мала "плану А".

"Мене запитали: що буде, якщо Байден не підтримає ваш мирний план, чи є у вас "план Б"? Я скажу чесно, ми вже у "плані Б". Ми у ньому живемо, боремося. У нас ніколи не було "плану А". Тому що "план А" був у тому, щоб не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю та запровадити санкції проти Росії", - додав Зеленський.

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План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

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