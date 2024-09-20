План перемоги розрахований на швидкі рішення наших партнерів до грудня, - Зеленський
План перемоги України, який буде представлений чинному президенту США Джо Байдену, повинен спрацювати до грудня цього року. Процес не слід затягувати.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо плану перемоги. Хотілося все ж таки бути послідовною людиною. І всі деталі я буду обговорювати насамперед з президентом США. Тому що в більшості рішення щодо плану залежать саме від нього", - зазначив глава держави.
Також це залежить від інших союзників, однак є пункти, які мають підтримати США.
Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися починаючи з жовтня до грудня місяця і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює", - наголосив Зеленський.
Також президент заявив, що Україна вже живе за "планом Б", оскільки вона ніколи не мала "плану А".
"Мене запитали: що буде, якщо Байден не підтримає ваш мирний план, чи є у вас "план Б"? Я скажу чесно, ми вже у "плані Б". Ми у ньому живемо, боремося. У нас ніколи не було "плану А". Тому що "план А" був у тому, щоб не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю та запровадити санкції проти Росії", - додав Зеленський.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
Будь ласка, зачекайте...
а по приколуа росіі
"У всьому винні партнери".
А особливо колишній Президент Байден.
Якому у грудні вже буде на все начхати.
На Байдена можливо буде спихнути навіть "розійдемся десь посередине".
"План" реалізація якого залежить геть не від тебе та не від України - це план?
"План", вірогідність реалізації якого десь 3%?
Може це план "замирення" з ******, а винними заплановано зробити Захід - "ото не дали те що ми просили"?
Але від швидкого застосування може виникнути передоз - а для нього це в кайф.
цієі війни ( якще не дай Бог так станеться )
тільки себе і свою банду він не винить 😡
https://x.com/BabelUkr
Бабель
Головний інспектор Міноборони Ігор Вороченко на Ставці у президента розкритикував рівень підготовки новобранців, того ж дня його звільнили. Співпадіння?
Пояснюємо. Шістнадцятого вересня на Ставці верховного головнокомандувача головний інспектор Міністерства оборони Ігор Воронченко зробив важливу доповідь - розказав президенту про якість роботи центрів бойової підготовки ЗСУ.
Деталі доповіді засекречені, однак джерела «Бабеля», які були на Ставці, розказують, що виступ був критичним - Воронченко багато говорив про помилки й недоліки.
У відповідь президент доручив Генеральному штабу підготувати план, як ситуацію можна покращити. Самого ж Воронченка, каже депутатка від «слуг» Марʼяна Безугла, після цієї доповіді звільнили.
За її версією, зробив це голова Міноборони Рустем Умєров на вимогу головкома Олександра Сирського.
пс *****, все ж хотілося сподіватися, що зеленому підару це так просто не подарують!!
План "Б" потрібно щоби Америка за місяць ( до листопада ) надала зброї на 6 млрд $ . Навчила та доставила.
А якщо ні - то влада зробила все що могла. І ніяких запитань та відповідальності буди не може.
Де інша наша зброя?
Чому досі оборонні кошти методично закатують в асфальт?
Чому Данія фінансує виробництво нашої артилерії, а в Україні на це грошей нема?
Типу,зараз же зайдіть в НАТО і негайно.
І нікому не показав в країні,що за план,лише закордоном,вищим офіційним особам.
Чи можна звангувати,чим закінчиться його план,відірваний від реальності?
Напевно,що можна і з більшою вірогідністю,як у бунади.
Kurt Wootz:
Це передвиборний план ЗЕленського.
Хтось реально думає, що він виконає план справжньої перемоги?https://uk.tgstat.com/channel/@dmitriy_chekalkyn
, в " плані" понарізали завдань союзникам. І ще терміни виконання їм встановили.
А якщо щось, " я ж наувіноватий, це союзнікі нє віканалі мій план "