Білий дім поки не знайомий з деталями плану перемоги Зеленського, - Карпентер
Білий дім поки не знайомий з деталями плану перемоги України, який президент Володимир Зеленський планує представити своєму американському колезі Джо Байдену у Вашингтоні.
Про це в в інтерв’ю українській службі "Голосу Америки" заявив директор із питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Вашингтон перебуває у постійній комунікації з українськими партнерами з усіх питань. Однак наразі Білий дім не знайомий з деталями плану перемоги України.
"Однак у цьому конкретному випадку, я так розумію, президент Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план президента Байдена особисто. Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо", - заявив представник Радбезу США.
На запитання, чи варто Україні розраховувати на повну підтримку Білим домом цього плану, Карпентер відповів, що не може сказати, оскільки не знає змісту плану.
"Тому я не можу вам сказати, якою буде реакція. Але, звісно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді", - заявив посадовець.
Також, за його словами, Байден доручив "зрушити небо і землю", щоб надати Україні потрібну допомогу.
"Він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоб виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо в цю мить", - наголосив Карпентер.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
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Тому що з якимось вони знайомі, виходить, планів зе! не менш ніж два? Посол США при ООН Томас-Грінфілд: Вашингтон вже ознайомився з мирним планом Зеленського Джерело:
Посол США при ООН Томас-Грінфілд: Вашингтон вже ознайомився з мирним планом Зеленського Джерело:
Блінкен ознайомився з елементами мирного плану Зеленського, чекаємо на зустріч президентів, - речник Держдепу Міллер Джерело:
- Єрмак, сер.
надайте, дозвольте, посильте - і спробуйте тільки не виконати!
зірвете план бубінський Перемоги і будете винні і тоді в буби будуть всі підстави
і він з легким серцем заспіває свою наулюбленішу пісню про зазирнути ***** в очі і зійтися песередині...
1) заглянуть путину в шоколадный глаз
2) сдать Донбасс
3) вместе поехать на шашлыки в Крым под песни Киркорова
План прост и гениален как и наш верховный ********** Зе
єрмак його ще пишить..
Через неделю заканчивается финансовый год США, все недоплаты возвращаются в бюджет США.