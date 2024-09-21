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Білий дім поки не знайомий з деталями плану перемоги Зеленського, - Карпентер

Карпентер каже, що Білий дім поки не знайомий з деталями плану перемоги Зеленського

Білий дім поки не знайомий з деталями плану перемоги України, який президент Володимир Зеленський планує представити своєму американському колезі Джо Байдену у Вашингтоні.

Про це в в інтерв’ю українській службі "Голосу Америки" заявив директор із питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Вашингтон перебуває у постійній комунікації з українськими партнерами з усіх питань. Однак наразі Білий дім не знайомий з деталями плану перемоги України.

"Однак у цьому конкретному випадку, я так розумію, президент Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план президента Байдена особисто. Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо", - заявив представник Радбезу США.

На запитання, чи варто Україні розраховувати на повну підтримку Білим домом цього плану, Карпентер відповів, що не може сказати, оскільки не знає змісту плану.

"Тому я не можу вам сказати, якою буде реакція. Але, звісно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді", - заявив посадовець.

Також, за його словами, Байден доручив "зрушити небо і землю", щоб надати Україні потрібну допомогу.

"Він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоб виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо в цю мить", - наголосив Карпентер.

Читайте також: План перемоги розрахований на швидкі рішення наших партнерів до грудня, - Зеленський

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Читайте також: Україна вже підготувала три пункти плану для того, щоб говорити з РФ у будь-якому форматі, - Зеленський (уточнено)
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Топ коментарі
+11
ну головне москва вже ознайомлена
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21.09.2024 19:35
+8
Значить довго сміялись від прочитаного
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21.09.2024 19:33
+7
На відміну від Зєлі, там план не курять...
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21.09.2024 19:34
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Значить довго сміялись від прочитаного
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21.09.2024 19:33 Відповісти
Три роки дєда не дає нам ні програти ні перемогти. Починати самим і менше звіздіти Партнєрам.
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21.09.2024 19:56 Відповісти
От клятий пуйло, не дає вам нічого 😀
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22.09.2024 08:18 Відповісти
На відміну від Зєлі, там план не курять...
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21.09.2024 19:34 Відповісти
ну головне москва вже ознайомлена
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21.09.2024 19:35 Відповісти
Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!

Тому що з якимось вони знайомі, виходить, планів зе! не менш ніж два? Посол США при ООН Томас-Грінфілд: Вашингтон вже ознайомився з мирним планом Зеленського Джерело:
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21.09.2024 19:36 Відповісти
Поки єрмак(козирь) на Банковій Білий Дім не Визначився.
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21.09.2024 19:36 Відповісти
А вам це до чого? Давайте в бюджет бабки- вова Україну до виборів Єрмака готує та Татарова
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21.09.2024 19:37 Відповісти
И кто обманывает?

Посол США при ООН Томас-Грінфілд: Вашингтон вже ознайомився з мирним планом Зеленського Джерело:

Блінкен ознайомився з елементами мирного плану Зеленського, чекаємо на зустріч президентів, - речник Держдепу Міллер Джерело:
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21.09.2024 19:39 Відповісти
Ніхто. Планів, їх багато, їх неможливо порахувати!
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21.09.2024 19:45 Відповісти
Звичайно ж узєлєнскі! У вас є сумніви? Поясрю простіше: якщо у вас є елементи танка, скажімо трак від гусениці і вихлопна, то це не значить, що у вас є танк. 😊 І Зєлєнскій вже всіх просвітлив, шо план буде готовий у листопаді. Розумієте? У листопаді!!! Отже до того його не було!!!
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21.09.2024 19:50 Відповісти
До речi...
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21.09.2024 20:02 Відповісти
- Берримор, що там з планом перемоги Зеленського, хоч хтось знає що у тому плані ?
- Єрмак, сер.
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21.09.2024 19:41 Відповісти
За голосною назвою черговий вихлоп кокаїну
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21.09.2024 19:43 Відповісти
вживає він там шось, чи з дитинства кретинькуватий - від цього, нажаль, на цю хвилину, не міняється нічого...
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21.09.2024 20:03 Відповісти
У зеленського просто талант: він вміє виглядати повним ідіотом в любій, навіть самій простій ситуації.
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21.09.2024 19:49 Відповісти
Зелен план перемоги лубянка пише?
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21.09.2024 19:52 Відповісти
дізнаєтесь? - будете приємно, чи неприємно здивовані, бо нічого нового там не буде.
надайте, дозвольте, посильте - і спробуйте тільки не виконати!
зірвете план бубінський Перемоги і будете винні і тоді в буби будуть всі підстави
і він з легким серцем заспіває свою наулюбленішу пісню про зазирнути ***** в очі і зійтися песередині...
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21.09.2024 19:57 Відповісти
Вот же скотиняки, Зельц сидел пыхтел дни на пролёт писал план, а они даже не удосужились ознакомиться с шедевром!
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21.09.2024 20:00 Відповісти
Може союзників (особливо тих, хто найбільше допомагає) варто було б ознайомити зі своїм забористим планом? Чи це зайве?
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21.09.2024 20:01 Відповісти
Так они на его план и не сбрасывались Раз косяк, два косяк и граница на замке. Там только такой план, скоро раскурят
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21.09.2024 20:02 Відповісти
Починає походити на історію з контрнаступом - аби у москалів цього плану для ознайомлення не було вже
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21.09.2024 20:03 Відповісти
В нього після чергової ''доріжки'' новий план, і воно вже незнає на якому зупинитися
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21.09.2024 20:06 Відповісти
Шо там знакомиться
1) заглянуть путину в шоколадный глаз
2) сдать Донбасс
3) вместе поехать на шашлыки в Крым под песни Киркорова
План прост и гениален как и наш верховный ********** Зе
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21.09.2024 20:07 Відповісти
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21.09.2024 20:16 Відповісти
Есть подозрение, что план победы будет такой же потужный, как и прошлый саммит мира, о котором Зеля все уши прожужжал
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21.09.2024 20:27 Відповісти
Чим би дитина не балувалась ,тільки б від нас відї@алась.
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21.09.2024 21:01 Відповісти
та і зеленський також ще не знайомий з цім планом
єрмак його ще пишить..
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21.09.2024 22:27 Відповісти
Запитайте у своєї послиці ООН. Вона вже декілька днів як в курсі
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21.09.2024 22:59 Відповісти
Зрозумілою мовою: Білий Дім це про політику а не про роботу психіатрів та наркологів
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22.09.2024 00:43 Відповісти
Интересно, Белый Дом знаком с решением Конгресса, о предоставлении Украине 61 млрд. доллаоров?
Через неделю заканчивается финансовый год США, все недоплаты возвращаются в бюджет США.
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22.09.2024 04:21 Відповісти
 
 