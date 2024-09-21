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Зеленский (19029) оружие (10028) план (188) членство в НАТО (1434)

План победы Зеленского предусматривает приглашение Украины в НАТО и гарантии поставок оружия, - Bloomberg

НАТО

План победы, который президент Владимир Зеленский должен представить Джо Байдену на следующей неделе, предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой нас "Европейскую правду".

По информации Bloomberg, кроме приглашения к членству в НАТО и поставок оружия, "план победы" также предусматривает четкий путь к членству Украины в Европейском Союзе и "другие экономические и безопасностные договоренности".

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Ожидается, что Зеленский представит подробную версию плана Байдену во время их встречи в Вашингтоне 26 сентября. Также он хочет ознакомить с ним кандидатов в президенты - Камалу Харрис и Дональда Трампа.
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Топ комментарии
+13
ні, це дешеве фентезі
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21.09.2024 20:22
+8
План перемоги Зеленського

капець, Наполеон Боунапарте, запам'ятайте ці слова та згадайте, коли буде зливати Україну
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21.09.2024 20:17
+8
Мій план перемоги. Ви нас в НАТО, і все НАТО воює замість мене. С прівєтом, Зєлєнскій.
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21.09.2024 20:20
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Це план перемоги Байдена
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21.09.2024 20:16 Ответить
щас, кульгавого качура сватати на вєлікіє дєла

ідіоти ЗЄльоні !
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21.09.2024 20:21 Ответить
Це фантастика...
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21.09.2024 20:17 Ответить
ні, це дешеве фентезі
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21.09.2024 20:22 Ответить
Не думаю,що це фентазі.Для початку хай відкажуть.
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21.09.2024 20:27 Ответить
вони ввічливо промовчать, як виховані та культурні люди
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21.09.2024 20:32 Ответить
Ні.Вони повінни бубуть дати відповідь.Дорєчи,непогана задумка.Чия ідея? Не зеленського точно.
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21.09.2024 20:36 Ответить
Та скіки вони ще будуть повторювать - поки йдє війна - ніякого вступу до альянсу.
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21.09.2024 21:36 Ответить
Ідея хороша.

Але ключове питання -- а що, якщо Захід (США, ЄС, Британія etc.) не погодяться реалізовувати такий план?

Який тоді запасний варіант?
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21.09.2024 20:17 Ответить
Тоди хай дають згоду на ядерну зброю.
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21.09.2024 20:25 Ответить
за які коврижки ?

після Будапешту вже ніхто нікому не винен, дурачки
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21.09.2024 20:34 Ответить
Ім наша перемога потрибна не менш,чим нам. Вони цього не розуміють. Нашою поразкою вони втрачають важель у світі.Вони стають нікім.
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21.09.2024 20:39 Ответить
ти ще не зрозумів чи що ?

Україна для НАТО - передпілля, де можна воювати з рашкою нашими руками і самим залишатись поза війною.
їм потрібна НЕ перемога України, і НЕ поразка рашки, Заходу потрібна котрольована війна для контролю над рашкою
після війни рашка стане знесиленою дешевою шльондрою, яку будуть "пользовать" і Захід, і Китай
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21.09.2024 20:47 Ответить
Все так.Згодна на всі 100.Знаючи це,ми повінни щось робити.І це не поганий крок. Почекаемо.За цей час свой пятак вснуть краіни Балтіі,шведи,румуни,ннідерланди,може ,поляки,болгари ,англійци.Подивимось.
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21.09.2024 20:51 Ответить
Якщо після підписання Будапештського меморандуму підписанти виявилися не здатними забезпечити Україні збереження територіальної цілісності та безпеку, хай повернуть Україні ядерну зброю стримування для відновлення здатності забезпечення гарантій безпеки власними силами.
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22.09.2024 12:42 Ответить
А запасного варіанту, як завжди, нема
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22.09.2024 07:44 Ответить
План перемоги Зеленського

капець, Наполеон Боунапарте, запам'ятайте ці слова та згадайте, коли буде зливати Україну
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21.09.2024 20:17 Ответить
Вступу не буде, вже казали.
Зброї більше не дадуть, аніж зараз.
Нам *****, вітаю 73%, ви зробили це разом, знищили країну в центрі Європи
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21.09.2024 20:18 Ответить
Байден, гад гадський - де українська зборя і чому Україна не в НАТО?
десь так і думав...
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21.09.2024 20:18 Ответить
а Байден йому у відповідь: "Де мій асвалт ? ти, курва ЗЄльона чому не ділився зі мною откатами на Крадівництві...."

що, нє ждалі ?
ото ж на всякого хитрожо.. ЗЄльоного є свій аргумент
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21.09.2024 20:28 Ответить
На це і було схоже:
- мільярд F16,
- мільярд Атакамс,
- мільярд Бредлі,
- ядерна зброя,
- негайний вступ в ЄС,
- негайний вступ в НАТО!
Ніт?!! А, так ви такі?!!
- путін, ввєді вайска!!!
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21.09.2024 20:46 Ответить
Ми так усталі ат вайни,
Ат вашей "мови, армії і віри".
А нам би проста снять штани
І раком встрєтіть прібліженьє міра!
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21.09.2024 20:48 Ответить
саме так: Байден дай корабля з матросами, інакше я буду істєріть
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21.09.2024 20:49 Ответить
В той же час, коли була заява Макрона, по суті, пропозиція
(хоч і з уточненням, що ще тіьки обговорюється дане питання )
допомоги військом:

"26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади, скликаного в найкоротші терміни у Парижі для обговорення допомоги Україні, Макрон заявив: "Ми робитимемо все можливе і доти, допоки це буде потрібно".

Журналісти запитали у Макрона, що означають його слова про те, що партнери готові робити задля підтримки Києва "все можливе". На це французький президент відповів, що нічого не виключено, навіть https://www.dw.com/uk/makron-ne-vikluciv-rozgortanna-nazemnih-vijsk-nato-v-ukraini/a-68381340 розгортання наземних військ, зокрема французьких солдатів . "

https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914

у відповідь було :

"Французькі військові не гинутимуть в Україні у війні проти Росії, а доки тримається Україна, їм навряд чи доведеться відбивати російські атаки в якійсь із країн НАТО. Про це заявив президент України https://www.dw.com/uk/volodymyr-zelensky/t-45709470 Володимир Зеленський в ефірі французського телеканалу BFMTV, коментуючи заяву президента Франції https://www.dw.com/uk/emmanuel-macron/t-19230345 Еммануеля Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну."

"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території.."

https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914

Тобто, от так от, виходить що "війська достатньо", не дивлячись на часті скандали з мобілізаційним процесом, на які (скандали) , на мій погляд, або якась слабка реакція зі сторони теперішньої влади, або взагалі відсутня, або інформаційна політика скоріше на пониження


(чого тільки вартує діяльність безуглої, коли в тому числі

(в тому числі, бо звільнення Залужного, на мій погляд, має деякі признаки того, що планувалось і так
(без, в основному безуспішних спроб безуглої, очорнити ім'я Залужного, бо те що намагалась "клеїти" до Залужного, безугла, воно не "клеїлось" по ряду причин.)
, причому бюрократичним методом
(тобто в законі так прописано, що не дивлячись на те, що підстав серйозних ніяких нема, Міністр Оборони України, може зробити подання, про звільнення будь якого військового з його посади, а президент може підписати подання. )
, бо наприклад, перша (успішна) спроба, задіяти бюрократію для звільнення військового високого рангу, це було звільнення
( "Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій" 03.11.2023 https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3782310-zelenskij-zminiv-komanduvaca-sil-specoperacij.html )
генерал-майора Віктора Хоренка
(без пояснення причин, без будь якої перед тим розмови з ним з цього приводу, і про своє звільнення він дізнався через ЗМІ. «Не розумію, що сталося»: Хоренко каже, що про своє звільнення з ССО дізнався з медіа" 03 листопада 2023 https://www.radiosvoboda.org/a/news-khorenko-vidstavka-sso/32670244.html )
, "просто" взято і звільнено, командувача
(тобто "обезголовлено" було раптово, цілий рід військ, без будь-якої заявленої причини, навіть йому особисто, ніяк перед цим не повідомлено.)
ССО.)

, завдяки інформаційній кампанії якої (безуглої )
 , було звільнено Залужного.)

статусу ЗСУ, а не підвищення.
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21.09.2024 22:06 Ответить
Мій план перемоги. Ви нас в НАТО, і все НАТО воює замість мене. С прівєтом, Зєлєнскій.
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21.09.2024 20:20 Ответить
шедеврально !!!!
а якби на його місці був якийсь дурачок Байден
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21.09.2024 20:24 Ответить
цей зелений шлепер таки неперевершений!
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21.09.2024 20:21 Ответить
дурінь думкой багатіє
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21.09.2024 20:21 Ответить
Столтенберг недавно казав,що Україна можливо вступить в НАТО,протягом 10 років.
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21.09.2024 20:22 Ответить
ще ніц ніхто не знає, а тут вже всім все відомо, як і завжди тут. 😂
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21.09.2024 20:22 Ответить
слава про героя має летіти перед ним
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21.09.2024 20:25 Ответить
Логічно. Але тоді доведеться в будь-якому разі заморожувати на поточних кордонах, тому що в стані війни ніхто в НАТО приймати не буде.
Втім, такі глобальні питання все-одно вирішуватимуться на рівні переговорів США і кацапів
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21.09.2024 20:25 Ответить
"...вирішуватимуться на рівні переговорів США і кацапів..."

І кєтаю.
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21.09.2024 20:53 Ответить
З того всього вийде пшик і ще одне посміховисько. Для верхівки США і впливових американців.
Але відповідь буде ввічлива і дипломатична - ніяка.
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21.09.2024 20:28 Ответить
В НАТО поки ні - а от зброі нам потрібно до безкінечності
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21.09.2024 20:30 Ответить
Акуенный план. Давайте его выкурим. Осталось только ***** уговорить чтобы он самоубился. Как дитя 5-ти летнее.
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21.09.2024 20:30 Ответить
Тільки членство в НАТО і Це єдино правильний! вихід із ситуації, і якщо на заході не повні ідіоти, вони вчинять саме так.
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21.09.2024 20:33 Ответить
тобто, зе!гундос, повністю, десь загубився у теплій ванні від єрмачини.
а плєшивий крємлєбздун, погодив, той план миру?
за тим планом, кордони 1991 в якому статусі?
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21.09.2024 20:33 Ответить
Кінець епохи бідності, е...війни.
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21.09.2024 20:33 Ответить
Ну тобто план невиконаний, а отже біжимо домовлятись з москалями. (с) зеля.
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21.09.2024 20:37 Ответить
Ну ні дібіл?
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21.09.2024 20:39 Ответить
Яке дурко! Можна ще такий план перемоги: США дають нам ядерну бомбу, ми скидаємо її на Москву, а потім очолюємо Євросоюз і 20 років перераховуємо усі його кошти на рахунки в Києві. При цьому ООН переноситься в Бердичів. Приблизно однакові плани за реальністю.
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21.09.2024 20:42 Ответить
План победы по еврейски: просилки и хотелки.
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21.09.2024 20:43 Ответить
Етат план пабєєдии...
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21.09.2024 20:44 Ответить
Якщо його план не пройде,то негайно у відставку.
Хоча,яка відставка,якщо термін службових повноважень давно закінчився: заява в КС про вихід з посади в.о. президента.
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21.09.2024 20:46 Ответить
хахахаха.
вже розігнався.
медіа узурповані, влада узурпована, тцка ще має кого ловити в бусики, партнери готові і далі давати міліарди баксів на утримання буджетників та "відновлення".
Ця війна закіньчиться тільки коли ***** зупиниться, а поки війна не закіньчиться зефілітик буде на троні.
Хоча вангую його переоберуть, бо довбойобів у нашій країні більшість.
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21.09.2024 20:50 Ответить
Ну,да. І їх чимало з вищою освітою,як це не дивно.
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21.09.2024 20:58 Ответить
А ну ясно, план із самого початку складається з нереальних пунктів, таких як вступ в НАТу, куди країни з територіальними конфліктами не приймають.
Краще б там була прописана пара авіаносців та зірка смерті, з такого плану Зелебоби хоч посміятись можна було.
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21.09.2024 20:46 Ответить
В народі кажуть: плани,як у гітлера.
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21.09.2024 20:47 Ответить
,,....лечу это я лечу---якоря болтаются,, .Сильно пёрднуть я хочу---но не получается!
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21.09.2024 20:48 Ответить
так, Заходе, план такий:

- берете Україну в НАТО, ЄС і даєте всю зброю

- А ще - десять мільярдів доларів готівкою, без мічених купюр і десяток вантажних вертольотів

- Захід, поспішайте, умови плану перемоги сьогодні - вигідніші ніж будуть завтра!
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21.09.2024 21:12 Ответить
Это список пожеланий для золотой рыбки, а не план.
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21.09.2024 21:25 Ответить
Проблема в тому на Заході не чекають план перемоги України. Чекають план мирного врегулювання в якому будуть враховані інтереси московії. Доречі Зеля в одних інтерв'ю говорить просто про мирний план, а в інших про план перемоги. Таке враження що цих документів буде два.
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21.09.2024 21:28 Ответить
У НАТО не беруть тому шо "янєлох" я так хачу.... хачу, хачу, хачу!!!
Та ще й кротячим кублом московії у ОПі.
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21.09.2024 22:45 Ответить
Вешание лапши- это не для ушей Запада...
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22.09.2024 04:17 Ответить
Доки це чмо буде називатись президентом- не буде жодних позитивів в цих питаннях. Вологі мрії безтолкового ішака, а не план.
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22.09.2024 08:29 Ответить
 
 