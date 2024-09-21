План победы Зеленского предусматривает приглашение Украины в НАТО и гарантии поставок оружия, - Bloomberg
План победы, который президент Владимир Зеленский должен представить Джо Байдену на следующей неделе, предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой нас "Европейскую правду".
По информации Bloomberg, кроме приглашения к членству в НАТО и поставок оружия, "план победы" также предусматривает четкий путь к членству Украины в Европейском Союзе и "другие экономические и безопасностные договоренности".
Ожидается, что Зеленский представит подробную версию плана Байдену во время их встречи в Вашингтоне 26 сентября. Также он хочет ознакомить с ним кандидатов в президенты - Камалу Харрис и Дональда Трампа.
Пожалуйста, подождите...
ідіоти ЗЄльоні !
Але ключове питання -- а що, якщо Захід (США, ЄС, Британія etc.) не погодяться реалізовувати такий план?
Який тоді запасний варіант?
після Будапешту вже ніхто нікому не винен, дурачки
Україна для НАТО - передпілля, де можна воювати з рашкою нашими руками і самим залишатись поза війною.
їм потрібна НЕ перемога України, і НЕ поразка рашки, Заходу потрібна котрольована війна для контролю над рашкою
після війни рашка стане знесиленою дешевою шльондрою, яку будуть "пользовать" і Захід, і Китай
капець, Наполеон Боунапарте, запам'ятайте ці слова та згадайте, коли буде зливати Україну
Зброї більше не дадуть, аніж зараз.
Нам *****, вітаю 73%, ви зробили це разом, знищили країну в центрі Європи
десь так і думав...
що, нє ждалі ?
ото ж на всякого хитрожо.. ЗЄльоного є свій аргумент
- мільярд F16,
- мільярд Атакамс,
- мільярд Бредлі,
- ядерна зброя,
- негайний вступ в ЄС,
- негайний вступ в НАТО!
Ніт?!! А, так ви такі?!!
- путін, ввєді вайска!!!
Ат вашей "мови, армії і віри".
А нам би проста снять штани
І раком встрєтіть прібліженьє міра!
(хоч і з уточненням, що ще тіьки обговорюється дане питання )
допомоги військом:
"26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади, скликаного в найкоротші терміни у Парижі для обговорення допомоги Україні, Макрон заявив: "Ми робитимемо все можливе і доти, допоки це буде потрібно".
Журналісти запитали у Макрона, що означають його слова про те, що партнери готові робити задля підтримки Києва "все можливе". На це французький президент відповів, що нічого не виключено, навіть https://www.dw.com/uk/makron-ne-vikluciv-rozgortanna-nazemnih-vijsk-nato-v-ukraini/a-68381340 розгортання наземних військ, зокрема французьких солдатів . "
https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914
у відповідь було :
"Французькі військові не гинутимуть в Україні у війні проти Росії, а доки тримається Україна, їм навряд чи доведеться відбивати російські атаки в якійсь із країн НАТО. Про це заявив президент України https://www.dw.com/uk/volodymyr-zelensky/t-45709470 Володимир Зеленський в ефірі французського телеканалу BFMTV, коментуючи заяву президента Франції https://www.dw.com/uk/emmanuel-macron/t-19230345 Еммануеля Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну."
"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території.."
https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914
Тобто, от так от, виходить що "війська достатньо", не дивлячись на часті скандали з мобілізаційним процесом, на які (скандали) , на мій погляд, або якась слабка реакція зі сторони теперішньої влади, або взагалі відсутня, або інформаційна політика скоріше на пониження
(чого тільки вартує діяльність безуглої, коли в тому числі
(в тому числі, бо звільнення Залужного, на мій погляд, має деякі признаки того, що планувалось і так
(без, в основному безуспішних спроб безуглої, очорнити ім'я Залужного, бо те що намагалась "клеїти" до Залужного, безугла, воно не "клеїлось" по ряду причин.)
, причому бюрократичним методом
(тобто в законі так прописано, що не дивлячись на те, що підстав серйозних ніяких нема, Міністр Оборони України, може зробити подання, про звільнення будь якого військового з його посади, а президент може підписати подання. )
, бо наприклад, перша (успішна) спроба, задіяти бюрократію для звільнення військового високого рангу, це було звільнення
( "Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій" 03.11.2023 https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3782310-zelenskij-zminiv-komanduvaca-sil-specoperacij.html )
генерал-майора Віктора Хоренка
(без пояснення причин, без будь якої перед тим розмови з ним з цього приводу, і про своє звільнення він дізнався через ЗМІ. «Не розумію, що сталося»: Хоренко каже, що про своє звільнення з ССО дізнався з медіа" 03 листопада 2023 https://www.radiosvoboda.org/a/news-khorenko-vidstavka-sso/32670244.html )
, "просто" взято і звільнено, командувача
(тобто "обезголовлено" було раптово, цілий рід військ, без будь-якої заявленої причини, навіть йому особисто, ніяк перед цим не повідомлено.)
ССО.)
, завдяки інформаційній кампанії якої (безуглої )
, було звільнено Залужного.)
статусу ЗСУ, а не підвищення.
а якби на його місці був якийсь дурачок Байден
Втім, такі глобальні питання все-одно вирішуватимуться на рівні переговорів США і кацапів
І кєтаю.
Але відповідь буде ввічлива і дипломатична - ніяка.
а плєшивий крємлєбздун, погодив, той план миру?
за тим планом, кордони 1991 в якому статусі?
Хоча,яка відставка,якщо термін службових повноважень давно закінчився: заява в КС про вихід з посади в.о. президента.
вже розігнався.
медіа узурповані, влада узурпована, тцка ще має кого ловити в бусики, партнери готові і далі давати міліарди баксів на утримання буджетників та "відновлення".
Ця війна закіньчиться тільки коли ***** зупиниться, а поки війна не закіньчиться зефілітик буде на троні.
Хоча вангую його переоберуть, бо довбойобів у нашій країні більшість.
Краще б там була прописана пара авіаносців та зірка смерті, з такого плану Зелебоби хоч посміятись можна було.
- берете Україну в НАТО, ЄС і даєте всю зброю
- А ще - десять мільярдів доларів готівкою, без мічених купюр і десяток вантажних вертольотів
- Захід, поспішайте, умови плану перемоги сьогодні - вигідніші ніж будуть завтра!
Та ще й кротячим кублом московії у ОПі.