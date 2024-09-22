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Зеленський (22456) ООН (3273) США (21036)

Зеленський прибув до США для участі в заходах Генасамблеї ООН. ФОТО

22 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів для участі в заходах  Генеральної Асамблеї ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що починаючи з неділі, заплановано низку двосторонніх зустрічей Президента з лідерами держав та міжнародних організацій, а також керівниками американських компаній щодо забезпечення енергетичних потреб України.

Так в понеділок глава держави виступить на Саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН, у вівторок візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з українського питання, в середу очікується його виступ на загальних дебатах у Генасамблеї ООН.

Згодом сам Зеленський підтвердив свій візит.

"Прибули до Сполучених Штатів Америки. Головне завдання – зміцнення України, захисту всіх наших людей. Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. Кожен, хто цінує життя, може допомогти. І найбільш дієва допомога – це рішучість. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників", - написав він.

Володимир Зеленський, Олена Зеленсьька, посол України в США Діана Маркарова та постпред України в ООН Сергій Кислиця під час візиту президента в США

Нагадаємо раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.

Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп  також говорив що може зустрітись з Володимиром Зеленським вже цього тижня.

Також читайте: Зеленський про можливу відмову Байдена від Плану перемоги: Україна опиниться у дуже довгій війні

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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/iv.sim007/posts/pfbid09DG12EkZodVUN7gVVBtLtsVGzLRWoyX8iaFZ9SoYTJNos1EQmrpb5oTK8iWCwxM4l?__cft__[0]=AZXSrLE80hmkW13conFQTiEr9JadkatSzPsUkJVZ9bTxp8g1sD-CEJz81yqzN0y6svU5zAgrfU9ylauxmM-I5yYvoZVI7phWHIG0KSxY-6_YAhcX1Zt3kzSR5WWrslDGjL1kWSbEaysm383XoYwg-8EGZ6GeltDl36X4JquUpE6tlA&__tn__=%2CO%2CP-R 1h В коментах якась пані написала абсолютно слушну думку, що якщо сприймати всі дії Зеленського як усвідомлені дії ворога, то від усієї "нелогічності" не залишається і сліда, все стає абсолютно послідовним.

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Власне, я про це кажу з 2019 року і ось що ще до цього хотів додати:

До речі, і про "невдалість" і "некомпетентність" одразу стане смішно. Зруйнувати все, що тільки можна уявити, в першу чергу - оборону і армію під час війни! Зруйнувати вщент, розгромити розграбувати економіку - відкрито, нахабно, у всіх на очах. Вкрасти ВЕСЬ КОВІДНИЙ ФОНД - і залишити подихати сотні тисяч, вивести країну за смертністю від ковіду на друге місце у світі. Відкрити дорогу орді, здати під знищення десятки населених пунктів і сотні тисяч людей.

І все це БЕЗ ЖОДНОГО СПРОТИВУ, навіть без натяку на спротив! І навіть завзяті критики типа Ігоря Лапіна кожен день розповідають "яку велику користь країні приніс Зеленський на початку вторгнення".

Вони його ХВАЛЯТЬ! Оцього виродка! Це ппц, я не можу в цій психлікарні знаходитися.

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22.09.2024 22:09
+10
Щоб ти подох. Падло зелене.

Я навіть вже нк кажу прозагиблих, щоб ти подохло.

Але тривоги задовбали. Щоб твої *****@ки здохли. Будь де.
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22.09.2024 22:02
+9
Ви про того зе який побудував дороги для кацапів і розмінував чонгар? Чи є ще якісь шаблезубий зе?
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22.09.2024 23:09
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Який потужний призедент
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22.09.2024 21:52 Відповісти
Який нарід -такий і преЗЕдент...
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22.09.2024 22:45 Відповісти
А чого Х@йло не приїхало ?
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23.09.2024 02:28 Відповісти
Сівохо воскрес в образі Сибіги ? Ото Єрмак дайот , ото ПРевоплощєнія
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23.09.2024 03:00 Відповісти

Єрмак це ти?
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23.09.2024 03:05 Відповісти
Молимося за Україну.....🙏
Аби цей стратег щось не ляпнув.
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22.09.2024 22:00 Відповісти
Знову ж - як довго й на чому у залежно ще й від кількості готував його ПРодсер Козир , залежить бикування чині, якщо бикування то на якому рівні ...
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22.09.2024 22:04 Відповісти
СБУ змусило арештованого блогера хвалити ЗЕ Єрмака і сварити Байдена-ютуб

Ростислав Шапрошнікові-СБУ арештувало блогера Дмитра Корнейчука і шантажуючи кримінальною справою вимагає записуваті відео про "хорошего" Зеленського і Єрмака і "плохого" президента США Байдена.
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22.09.2024 22:06 Відповісти
Щоб ти подох. Падло зелене.

Я навіть вже нк кажу прозагиблих, щоб ти подохло.

Але тривоги задовбали. Щоб твої *****@ки здохли. Будь де.
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22.09.2024 22:02 Відповісти
Ордер про арешт на Зе ще не виписали? Питання часу!
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22.09.2024 22:05 Відповісти
https://www.facebook.com/iv.sim007?__cft__[0]=AZXSrLE80hmkW13conFQTiEr9JadkatSzPsUkJVZ9bTxp8g1sD-CEJz81yqzN0y6svU5zAgrfU9ylauxmM-I5yYvoZVI7phWHIG0KSxY-6_YAhcX1Zt3kzSR5WWrslDGjL1kWSbEaysm383XoYwg-8EGZ6GeltDl36X4JquUpE6tlA&__tn__=-UC%2CP-R Іван Сімочкін

https://www.facebook.com/iv.sim007/posts/pfbid09DG12EkZodVUN7gVVBtLtsVGzLRWoyX8iaFZ9SoYTJNos1EQmrpb5oTK8iWCwxM4l?__cft__[0]=AZXSrLE80hmkW13conFQTiEr9JadkatSzPsUkJVZ9bTxp8g1sD-CEJz81yqzN0y6svU5zAgrfU9ylauxmM-I5yYvoZVI7phWHIG0KSxY-6_YAhcX1Zt3kzSR5WWrslDGjL1kWSbEaysm383XoYwg-8EGZ6GeltDl36X4JquUpE6tlA&__tn__=%2CO%2CP-R 1h В коментах якась пані написала абсолютно слушну думку, що якщо сприймати всі дії Зеленського як усвідомлені дії ворога, то від усієї "нелогічності" не залишається і сліда, все стає абсолютно послідовним.

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Власне, я про це кажу з 2019 року і ось що ще до цього хотів додати:

До речі, і про "невдалість" і "некомпетентність" одразу стане смішно. Зруйнувати все, що тільки можна уявити, в першу чергу - оборону і армію під час війни! Зруйнувати вщент, розгромити розграбувати економіку - відкрито, нахабно, у всіх на очах. Вкрасти ВЕСЬ КОВІДНИЙ ФОНД - і залишити подихати сотні тисяч, вивести країну за смертністю від ковіду на друге місце у світі. Відкрити дорогу орді, здати під знищення десятки населених пунктів і сотні тисяч людей.

І все це БЕЗ ЖОДНОГО СПРОТИВУ, навіть без натяку на спротив! І навіть завзяті критики типа Ігоря Лапіна кожен день розповідають "яку велику користь країні приніс Зеленський на початку вторгнення".

Вони його ХВАЛЯТЬ! Оцього виродка! Це ппц, я не можу в цій психлікарні знаходитися.

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22.09.2024 22:09 Відповісти
Нажаль вже запізно робити висновки, час пожинати плоди
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22.09.2024 22:14 Відповісти
Причому підозріваю, що плоди жрать прийдеться ще дуже довго.
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22.09.2024 22:53 Відповісти
підозрюєте Ольга та не дарма.
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23.09.2024 11:10 Відповісти
як що, дадуть добро на удари, то це буде впарюватися, як особисте досягнення потужного зе!гундоса.
як що, пішлють нахер, а саме так і буде, то будуть співати всі утюги, що нас примушують до перемовин/капітуляції і іншого виходу нема.
всьо! приїхали! кіна більше не буде.
грошей, зе!шоблє, більше не дадуть.
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22.09.2024 22:11 Відповісти
Захід не дасть ЗЄ стати переможцем.
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22.09.2024 22:24 Відповісти
це, вже давно зрозуміло. всі чекали його рішення в травні.
рішення було прийнято не вірне.
дали час до осені.
все! термін вичерпано.
тепер, вся дурість і тупість, зе!утирка, поллється на українців. зе!гандон, буде упиратися та чіплятися за будь що.
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22.09.2024 22:30 Відповісти
всі стали на ку...
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22.09.2024 22:11 Відповісти
В антрактах виступати буде з комічними номерами.
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22.09.2024 22:23 Відповісти
в зеленого жлоба немає гроші на костьюм?
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22.09.2024 22:33 Відповісти
спільнота скинеться і буде, шлепер, як огучік - але це мозок - і тут спільнота недійова...
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22.09.2024 22:42 Відповісти
Так в костюме, он не будет выглядеть таким "потужним і незламним лідером"...
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22.09.2024 22:49 Відповісти
part of the show...
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22.09.2024 22:51 Відповісти
може в новому році - там заплановано 10 млн грн в день на опу! може тоді виділять трохи на бритву щоб поголити хрипате їюало і костюм?
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23.09.2024 09:03 Відповісти
Тупой ублюдок-полная характеристика ЗЕ
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22.09.2024 22:46 Відповісти
А він забув побритися, зневажає цивілізовану Америку.
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22.09.2024 22:49 Відповісти
якщо без єрмака, то значить нічого там не вирішується, так, переливання з пустого в поржнє
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22.09.2024 22:52 Відповісти
Попереднього разу ЗЄ в ООН розповідав, як стріляли у Шефіра.

Може і цього разу він щось підготував цікавеньке.
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22.09.2024 23:02 Відповісти
.... повинні скоро десь кудись стрєльнути....
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23.09.2024 11:01 Відповісти
Паржать , па пріколу, яжнєлох!
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22.09.2024 22:53 Відповісти
якщо ми почнемо думати за зе не як за президента України, а як за криворагульного клована? - тут же всі пазли складаються!
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22.09.2024 22:59 Відповісти
Теж не складається.

А от, якщо розглядати ЗЄ, як зрадника, що діє навмисно, то всі його дії логічні та послідовні.
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22.09.2024 23:03 Відповісти
Може воно навмисно позорить Україну своїм лахміттям і небритим рилом?
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22.09.2024 22:59 Відповісти
Ви про того зе який побудував дороги для кацапів і розмінував чонгар? Чи є ще якісь шаблезубий зе?
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22.09.2024 23:09 Відповісти
Це такий тонкий жарт? Чи ти насправді такий тупий?
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23.09.2024 00:44 Відповісти
Шаблезубого тигра, кажете...? - десь такого?
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23.09.2024 08:36 Відповісти
квітень 2019 го - день позора України
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22.09.2024 23:11 Відповісти
Ганьби.
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22.09.2024 23:14 Відповісти
Модi у бiлих кальсонах приiзжав, i нiчого.
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22.09.2024 23:23 Відповісти
Найприпотужніший лідор Зе-зеденте
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22.09.2024 23:24 Відповісти
Коли кортеж Зеленського прямував до заводу з виробництва *********** у неділю вдень, невеликий контингент прихильників, які розмахували українськими прапорами, зібрався неподалік.

Територія навколо заводу з виробництва *********** була ізольована з самого ранку, через кілька блокпостів стояли муніципальні сміттєвози, а поліція міста була дуже інтенсивною, включаючи солдатів на конях.

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22.09.2024 23:38 Відповісти
Чудово, так і має бути.
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22.09.2024 23:51 Відповісти
Як не крути , а він є символом України
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23.09.2024 02:32 Відповісти
ага, а його скумбрія- мати героїна.
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23.09.2024 11:14 Відповісти
vote how you feel i will do the same.!
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22.09.2024 23:41 Відповісти
Шашлики з собою захопив щоб не голодати, чи прихватив свій постійний сухпайок?
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22.09.2024 23:45 Відповісти
Взяв з собою до США ? са мной будєт мальчік ?
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23.09.2024 02:34 Відповісти
буаба в плавках!
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22.09.2024 23:52 Відповісти
так і мав на увазі - ...
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23.09.2024 00:04 Відповісти
Алені - олені, небриті-неголені...
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23.09.2024 00:38 Відповісти
Хрипате ще й скумбрію с собою прихватило, мабуть грошиків в Україні забагато
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23.09.2024 01:39 Відповісти
Обсос і Скумбрія в Америці...Знову будуть соромити собою Україну 🤬🤬🤬
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23.09.2024 01:56 Відповісти
Бубон як і х..... від слова глобальний впадає в ейфорію.
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23.09.2024 04:40 Відповісти
Один мій знайомий служив строкову на крейсері Аврора в екіпажі забезпечення (потім закінчив ВМУ). Якось приїхав у Пітер Голова Президії Підгорний і по традиції відвідав крейсер і залишив запис в книзі почесних гостей (такий був обовязок). Задля ціковості , українець все таки, подивився запис. Він був короткий - посєтіл крейсер Аврора оставіл глубокоє впєчатлєніє.

так і Бубон - ну шас я ім всєм дам, ох дам.....
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23.09.2024 04:48 Відповісти
цікаво а що він буде робити як положать на стіл оригінали з кацапстанського штабу про курську аферу , про яку вони знали в деталях за пів року , а союзники ні ,то сьогоднішній план також з пуйлом узгоджений ?
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23.09.2024 07:50 Відповісти
Хоч би костюм надів , а то прямо із спортзалу.
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23.09.2024 08:08 Відповісти
Чергова екскурсія - гастролі за державний кошт. Разом з першою (б)леді. Ніхто у світі його вже не слухає і не бажає мати справу.
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23.09.2024 08:15 Відповісти
Це такий грубий жарт? Чи ти насправді такий тупий?
Тобто чи ти просто палєзний путлєру ідіот, чи дешева шавка як оті маргіналии, що підпалюють автомобілі ЗСУ.
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23.09.2024 10:34 Відповісти
приїзди вполяче, насолодись правлінням тупого віслюка із дозволу охлосу 73%, а якщо не вставить, подаруємо тобі збірку урочистих промов зедебіла Взесвіту, щоб проблювався.
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23.09.2024 11:18 Відповісти
Грубо пожартував твій папаша, свого часу забувши нап"ялити нацюцюрника.
Подивийся на думку людей про твого "шаблезубого героя", знайди хоч одне добре слово і запитайся - нахюя воно поперлося в президенти? Щоб збаламутити народ і угробити Україну?
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23.09.2024 11:37 Відповісти
Без слів. Всьо!
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23.09.2024 10:38 Відповісти
 
 