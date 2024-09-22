Зеленський прибув до США для участі в заходах Генасамблеї ООН. ФОТО
22 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів для участі в заходах Генеральної Асамблеї ООН.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що починаючи з неділі, заплановано низку двосторонніх зустрічей Президента з лідерами держав та міжнародних організацій, а також керівниками американських компаній щодо забезпечення енергетичних потреб України.
Так в понеділок глава держави виступить на Саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН, у вівторок візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з українського питання, в середу очікується його виступ на загальних дебатах у Генасамблеї ООН.
Згодом сам Зеленський підтвердив свій візит.
"Прибули до Сполучених Штатів Америки. Головне завдання – зміцнення України, захисту всіх наших людей. Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. Кожен, хто цінує життя, може допомогти. І найбільш дієва допомога – це рішучість. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників", - написав він.
Нагадаємо раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.
Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп також говорив що може зустрітись з Володимиром Зеленським вже цього тижня.
Будь ласка, зачекайте...
Єрмак це ти?
Аби цей стратег щось не ляпнув.
Ростислав Шапрошнікові-СБУ арештувало блогера Дмитра Корнейчука і шантажуючи кримінальною справою вимагає записуваті відео про "хорошего" Зеленського і Єрмака і "плохого" президента США Байдена.
Я навіть вже нк кажу прозагиблих, щоб ти подохло.
Але тривоги задовбали. Щоб твої *****@ки здохли. Будь де.
https://www.facebook.com/iv.sim007/posts/pfbid09DG12EkZodVUN7gVVBtLtsVGzLRWoyX8iaFZ9SoYTJNos1EQmrpb5oTK8iWCwxM4l?__cft__[0]=AZXSrLE80hmkW13conFQTiEr9JadkatSzPsUkJVZ9bTxp8g1sD-CEJz81yqzN0y6svU5zAgrfU9ylauxmM-I5yYvoZVI7phWHIG0KSxY-6_YAhcX1Zt3kzSR5WWrslDGjL1kWSbEaysm383XoYwg-8EGZ6GeltDl36X4JquUpE6tlA&__tn__=%2CO%2CP-R 1h В коментах якась пані написала абсолютно слушну думку, що якщо сприймати всі дії Зеленського як усвідомлені дії ворога, то від усієї "нелогічності" не залишається і сліда, все стає абсолютно послідовним.
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA
Власне, я про це кажу з 2019 року і ось що ще до цього хотів додати:
До речі, і про "невдалість" і "некомпетентність" одразу стане смішно. Зруйнувати все, що тільки можна уявити, в першу чергу - оборону і армію під час війни! Зруйнувати вщент, розгромити розграбувати економіку - відкрито, нахабно, у всіх на очах. Вкрасти ВЕСЬ КОВІДНИЙ ФОНД - і залишити подихати сотні тисяч, вивести країну за смертністю від ковіду на друге місце у світі. Відкрити дорогу орді, здати під знищення десятки населених пунктів і сотні тисяч людей.
І все це БЕЗ ЖОДНОГО СПРОТИВУ, навіть без натяку на спротив! І навіть завзяті критики типа Ігоря Лапіна кожен день розповідають "яку велику користь країні приніс Зеленський на початку вторгнення".
Вони його ХВАЛЯТЬ! Оцього виродка! Це ппц, я не можу в цій психлікарні знаходитися.
як що, пішлють нахер, а саме так і буде, то будуть співати всі утюги, що нас примушують до перемовин/капітуляції і іншого виходу нема.
всьо! приїхали! кіна більше не буде.
грошей, зе!шоблє, більше не дадуть.
рішення було прийнято не вірне.
дали час до осені.
все! термін вичерпано.
тепер, вся дурість і тупість, зе!утирка, поллється на українців. зе!гандон, буде упиратися та чіплятися за будь що.
Може і цього разу він щось підготував цікавеньке.
А от, якщо розглядати ЗЄ, як зрадника, що діє навмисно, то всі його дії логічні та послідовні.
Територія навколо заводу з виробництва *********** була ізольована з самого ранку, через кілька блокпостів стояли муніципальні сміттєвози, а поліція міста була дуже інтенсивною, включаючи солдатів на конях.
так і Бубон - ну шас я ім всєм дам, ох дам.....
Тобто чи ти просто палєзний путлєру ідіот, чи дешева шавка як оті маргіналии, що підпалюють автомобілі ЗСУ.
Подивийся на думку людей про твого "шаблезубого героя", знайди хоч одне добре слово і запитайся - нахюя воно поперлося в президенти? Щоб збаламутити народ і угробити Україну?