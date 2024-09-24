Зеленский является "лучшим продавцом в истории", - Трамп. ВИДЕО
Во время митинга в Пенсильвании 23 сентября перед Генеральной Ассамблеей ООН кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал президента Владимира Зеленского "самым великим продавцом в истории".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский - самый большой продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.
Трамп добавил, что, по его мнению, украинский лидер "сильно хотел, чтобы его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис победила на выборах", и сказал, что в случае его победы на выборах он будет пытаться подтолкнуть Украину и Россию сесть за стол переговоров.
"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому, позвоню президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", - подчеркнул Трамп.
Пожалуйста, подождите...
По друге, френд Ваш на прізвисько }{yйло, сказав що підтримує Гарріс. Ну і як Ви тепер збираєтесь йому телефонувати?
По третє. Як заробляти трильйони доларів на бізнесі з орками і китайцями так це Ви, а як вони зміцніли і поперли проти "вас і партнерів", так зупиняти має Україна, бо вона "невдало" проголосувала в 2019? Ні, діду, так справи не робляться. Заробили сотні трильйонів, то 100 мільярдів на приборкання "знахабнілих партнерів" руками українців це не така вже і велика сума. Ви все одно в плюсах.
Но после вступления в должность ему дадут прочесть
статью 5 резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН
и он будет вынужден подчинится американским законам.
Вже "душив" з 16 по 20 - і як результат? Рашка розвалилась, з Донбасу пішла чи на армію грошей не мала?
Досить лизати причинне місце кацапського агента
Але в чомусь він правий, ця шалена корупція коли Україна під час війни в топі серед країн по купівлі престижних автомобілів а родичі прокурорів, чиновників несподівано обростають елітною нерухомістю за мілони, продаючи мед, це не продажа держави в великих маштабах
За словами кількох офіційних осіб США, які поговорили з Голосом Америки на умовах анонімності, щоб обговорити пакет перед оголошенням, очікується, що допомогу Києву буде оголошено вже в середу."
Було в понеділок, тепер в середу
Якщо підпишуть, то залишок PDA 2024року, котрий згорає в кінці місяця буде складати 5.45млрд
Проте президент все таки буде мати 5.8млрд за рахунок 2022-2023 років, котрі не згорають, тому що були підписані, а зброї було поставлено на 8.3млрд менше.
Не зрозуміло, у кого не вистачає волі поставити підпис, та хто заважає...
а не Україна 😡
О часи, о
ДаніяАмерика нещасна!
Це "неначасі" давно вже на часі скасувати.
.( своєї)нашої Батьківщини.
Отак все просто, егеж.
Может тогда он сможет стать президентом?!
Але походу Трамп мудак ще більший.
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В 2016-му Трамп в цю пору перебігу виборчої кампанії так само проігнорував зустріч з Президентом України Порошенком; а потім його адепти опосередковано звинувачували Україну в тому, що наша влада підтримали Клінтон... Не виключено, що таке станеться і в цьому році.
https://lb.ua/news/2016/09/20/345617_poroshenko_vstretilsya_hillari.html Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон від 20/09.2016р.
Президент Петро Порошенко провів зустріч з кандидатом у президенти США від Демократичної партії https://rus.lb.ua/file/person/2027_klinton_hillari_.html Гілларі Клінтон . Про це повідомляється на http://www.president.gov.ua/news/petro-poroshenko-zustrivsya-z-gillari-klinton-38211 сайті президента.
Порошенко обговорив з Клінтон ситуацію на Донбасі й наголосив, що сьогодні Україна бореться за свободу і демократичні цінності, які об'єднують весь цивілізований світ.
Співрозмовники погодилися, що в протистоянні російській агресії важливим є зміцнення трансатлантичної єдності й солідарності з Україною. Було також відзначено дієвість санкцій політики щодо Росії.
Порошенко подякував Клінтон за постійну і тверду підтримку України. Своєю чергою, Клінтон відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні й висловила свою підтримку щодо їхнього продовження.
Нагадаємо, раніше Порошенко https://lb.ua/news/2016/09/19/345602_poroshenko_zustrivsya_iz_klintonom.html зустрівся з 42-м президентом США (1993 -2001 рр.) Біллом Клінтоном.
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Те ж саме на цензорі: ""
Я його за цю чергову брехню послав за корабльом. Адміни, щоправда, повидаляли...
Що було у відповідь?
Та хто потім видалив образливу відповідь, та питання?
от якщо опублікувати висновок чанжпт, то також видалять
хоча там без образ
просто висновок не популярний...
https://www.politico.eu/article/ukrainian-efforts-to-sabotage-trump-backfire/
chatGPT з цих новин, зробив висновок, котрий краще не публікувати
The Times з посиланням на західних експертів та дипломатів:
«Для путіна результат виборів у США буде найважливішим елементом у його власних розрахунках.
Якщо в Росії дійдуть висновку, що у Вашингтоні є уряд, який має намір продовжувати підтримувати Україну, то це безперечно змінить ставлення Кремля до переговорів та умов закінчення війни.
Але якщо у Москві виникне відчуття, що президентом стане Трамп, який пропонує їм дешевий вихід, то путін йтиме до кінця.»
Що ж - капітан Очевидність сказав те, що й так було зрозуміло, але зайвий раз прочитати це тим, хто досі не зрозумів головного, точно не завадить.