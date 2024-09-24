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Зеленский (19064) Трамп (4020)

Зеленский является "лучшим продавцом в истории", - Трамп. ВИДЕО

Трамп офіційно став кандидатом в президенти США від Республіканської партії

Во время митинга в Пенсильвании 23 сентября перед Генеральной Ассамблеей ООН кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал президента Владимира Зеленского "самым великим продавцом в истории".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский - самый большой продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.

Трамп добавил, что, по его мнению, украинский лидер "сильно хотел, чтобы его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис победила на выборах", и сказал, что в случае его победы на выборах он будет пытаться подтолкнуть Украину и Россию сесть за стол переговоров.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому, позвоню президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", - подчеркнул Трамп.

Также читайте: Зеленский о завершении войны: Мы ближе к миру, чем многие думают
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Топ комментарии
+32
Вообще-то даже американцы еще не знают кто выиграет. А Зеля уже много чего "знал". Знал что и большой войны не будет. Только вот реальность никак не коррелирует с его мозгами.
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24.09.2024 09:00
+29
Рудий кнур ще раз заявив що він -підорас.левова частина тих мільярдів йде на оновлення американської зброї.
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24.09.2024 08:57
+28
Зеля найбільший продавець лапші в Україні.
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24.09.2024 08:57
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Трамп https://x.com/KamalaHQ/status/1831761042830991775?t=DEIjVLSTsxtkluRWVWCLMA&s=19 оголосив , що якщо переможе, то зніме санкції з рашистської пітьми та Ірану. Ось чому ***** платило мільйони $ найвпливовішим особам-республіканцям. Воно купило контроль за партією Трампа.
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24.09.2024 09:45 Ответить
А хто ху@ло Трамп не хоче сказати?
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24.09.2024 09:46 Ответить
стільки вже коментарів. і жодного коменту від упоротих магашистів - секондів фірстів. що, язика в сраку Рудому засунули? ) ну так виймайте і коментуйте. сьогоднішню заяву Рудого, заяву Дональда молодшого і Роберта Кенеді, заяву Венса. всі ці заяви в один логічний ряд потрібно ставити. і в тому ряду немає ніякого місця заявам Майка Помпео про план "миру через силу". бо ві ці заяви від Рудого і членів його команди - це не мир через силу, це заморозка війни і злиття України.
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24.09.2024 09:58 Ответить
Мабуть правда, торгує ж своїм небритим мурлом по всьому світу! Ще й золоті тарілки отримує за це
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24.09.2024 10:08 Ответить
До речі рудий з Зелею дуже схожі і один і інший є авантюристи , зовсім далекі від політики і міжнародного права для яких гроші понад усе.
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24.09.2024 10:17 Ответить
Якщо переможе Харріс, вона буде з Україною до кінця...
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24.09.2024 10:24 Ответить
до конца пaPaши
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24.09.2024 11:29 Ответить
З дивана воно, звичайно, видніше.
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24.09.2024 11:53 Ответить
Еще как видно. А ты откуда, из окопа пишешь?
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24.09.2024 12:10 Ответить
Гарріс, а не "Харріс". Будь ласка, не поширюйте кацапський "правопис".
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24.09.2024 12:19 Ответить
Не якщо, а переможе без жодного сумніву. Американці не оберуть собі у президенти засудженого злочинця і рашистського агента замість законника прокурора.
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24.09.2024 13:15 Ответить
Найкращий продавець повітря та пахощів травневих шашликів.
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24.09.2024 10:27 Ответить
По перше, діду, щось ви плутаєте "позичальника" з "продавцем". Мабуть Ви самі так все життя "продавали".
По друге, френд Ваш на прізвисько }{yйло, сказав що підтримує Гарріс. Ну і як Ви тепер збираєтесь йому телефонувати?
По третє. Як заробляти трильйони доларів на бізнесі з орками і китайцями так це Ви, а як вони зміцніли і поперли проти "вас і партнерів", так зупиняти має Україна, бо вона "невдало" проголосувала в 2019? Ні, діду, так справи не робляться. Заробили сотні трильйонів, то 100 мільярдів на приборкання "знахабнілих партнерів" руками українців це не така вже і велика сума. Ви все одно в плюсах.
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24.09.2024 10:34 Ответить
Кацфюреру немає жодного сенсу підтримувати Гаріс замість свого агента трампона, вона всіма руками й ногами за Україну. Аналогічно кацфюрер критикував публічно свого агента зельца з метою збільшити його суспільну підтримку серед розумово обмежених споживачів його пропаганди. Якщо ви вірите пропаганді кацфюрера, то у вас проблеми з адекватністю.
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24.09.2024 13:20 Ответить
Трамп может предвыборно п%здеть что угодно.
Но после вступления в должность ему дадут прочесть
статью 5 резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН
и он будет вынужден подчинится американским законам.
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24.09.2024 10:40 Ответить
Трамп задушить росію низькими цінами на нафту, а з Харріс ви воюватимете ще 4 роки до останнього українця.
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24.09.2024 10:55 Ответить
Сланцевая нефть (64% от добычи в США) рентабельна при цене от 45-50$, так что сильное снижение цены невыгодно. А значит слова трампа - это его обычный пустой трёп.
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24.09.2024 11:33 Ответить
Более того, рыжий пyтинococ делал всё, чтобы поднять цены на нефть. 2 апреля 2020: "Только поговорил со своим другом, [наследным принцем Саудовской Аравии] Мохаммедом бен Салманом, который в свою очередь поговорил с президентом России Путиным. Я рассчитываю и надеюсь, что они сократят добычу примерно на 10 млн баррелей [в сутки] или возможно больше. Если это случится, то это будет прекрасно для нефтегазовой отрасли", - написал Трамп." Сразу после его твита цены на нефть и начали расти.
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24.09.2024 11:38 Ответить
У вас коротка пам'ять. Згадуйте, яка була ціна за барель нафти при Трампі, і яка вона сьогодні.
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24.09.2024 11:51 Ответить
Она была низкой не "при трампе", а при Ковиде-19. Вы еще 6оты запишите в заслугу рыжему пyтинососу, что на Землю не упал большой метеорит при его президентстве. Вы это умеете.
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24.09.2024 12:04 Ответить
Задушить путінського піструна хіба шо.
Вже "душив" з 16 по 20 - і як результат? Рашка розвалилась, з Донбасу пішла чи на армію грошей не мала?
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24.09.2024 12:26 Ответить
Ціни на нафту впали під час правління трампона не завдяки йому, а через різке зниження споживання через сповільнення світової економіки як наслідок коронавірусних обмежень. Те що трампон приписує собі фантастичні надбання немає нічого спільного з реальністю.
Досить лизати причинне місце кацапського агента
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24.09.2024 13:25 Ответить
Зеленський отримує 60 мільярдів, з яких 45 залишається в США, 10 дають в борг, з 5 дають 3 пакети допомоги по 300 мільйонів, решта згорає у зв'язку з закінченням фінансового року.
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24.09.2024 10:56 Ответить
Ще частина пішла на переозброєння союзників в рамках так званої "допомоги іншим союзникам" яка закладається в кожному пакеті що нам передають.

Але в чомусь він правий, ця шалена корупція коли Україна під час війни в топі серед країн по купівлі престижних автомобілів а родичі прокурорів, чиновників несподівано обростають елітною нерухомістю за мілони, продаючи мед, це не продажа держави в великих маштабах
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24.09.2024 11:05 Ответить
"Пентагон - Очікується, що цього тижня американські військові оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 375 мільйонів доларів, що є найбільшою допомогою, надісланою Києву з травня.

За словами кількох офіційних осіб США, які поговорили з Голосом Америки на умовах анонімності, щоб обговорити пакет перед оголошенням, очікується, що допомогу Києву буде оголошено вже в середу."

Було в понеділок, тепер в середу
Якщо підпишуть, то залишок PDA 2024року, котрий згорає в кінці місяця буде складати 5.45млрд
Проте президент все таки буде мати 5.8млрд за рахунок 2022-2023 років, котрі не згорають, тому що були підписані, а зброї було поставлено на 8.3млрд менше.

Не зрозуміло, у кого не вистачає волі поставити підпис, та хто заважає...
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24.09.2024 11:11 Ответить
Божевільний кремлівський вилупок , якого потрібно зупинити ,
а не Україна 😡
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24.09.2024 11:19 Ответить
Намаханий
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24.09.2024 11:22 Ответить
Тампакс все ще на себе дрочить на публіці, і публіка хаває.
О часи, о Данія Америка нещасна!
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24.09.2024 11:22 Ответить
Що зєля не робить - усе на шкоду Україні. Навіщо він лізе у внутрішні справи Америки?

Це "неначасі" давно вже на часі скасувати.
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24.09.2024 11:39 Ответить
Вы там поосторожней со своими выражевываниями, а то баб Юльку раздраконите.
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24.09.2024 15:36 Ответить
Угу, і продає він Україну, її народ і майбутнє наших дітей.
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24.09.2024 11:42 Ответить
Він дійсно "кращий продавець" ...( своєї) нашої Батьківщини.
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24.09.2024 13:49 Ответить
Трамп, коли став президентом, дав доручення Пентагону розробити план щодо прийому України та Грузії до НАТО. Коли Байден став президентом, він наказав скасувати цей план. Думай...те.
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24.09.2024 11:49 Ответить
І де можна ознайомитись із тим планом зараз? 🤡
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24.09.2024 12:37 Ответить
лінк даси, чи підтвердиш, що москаль завжди бреше?
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24.09.2024 13:46 Ответить
та не мокаль він, а типовий трампіст.
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24.09.2024 13:54 Ответить
"скажу: "Ви повинні укласти угоду, це божевілля"

Отак все просто, егеж.
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24.09.2024 11:53 Ответить
Трампу ще вчитись і вчитись.
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24.09.2024 12:05 Ответить
усе в Божих руках насправді
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24.09.2024 12:39 Ответить
Трампу нужно срочно в "95 квартал".

Может тогда он сможет стать президентом?!
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24.09.2024 13:04 Ответить
Це кацфюреру потрібно прихватизувати весь держапарат у США, як він це успішно зробив в Україні, щоб трампон дорвався до президентства.
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24.09.2024 13:29 Ответить
Причому в кварталі грати самого себе.
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24.09.2024 16:43 Ответить
Харріс хре нам допоможе, як і сцикливий Байден, який просрав Афганістан, і не допомагає Україні.
Але походу Трамп мудак ще більший.
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24.09.2024 13:43 Ответить
де оці трампісти (в ) та (в ) які заперечують, що Трамп є ворогом України і де-факто вимагає нашої капітуляції у війні з касапами?
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24.09.2024 13:47 Ответить
https://news.liga.net/ua/politics/news/reuters-vstrecha-zelenskogo-i-trampa-o-kotoroy-govorili-oba-eshte-ne-zaplanirovana Зустріч президента Володимира Зеленського та кандидата у Президенти США Дональда Трампа ще не запланована . Про це повідомляє https://www.reuters.com/world/trump-says-zelenskiy-wants-democrats-win-us-elections-2024-09-24/ Reuters з посиланням на оточення республіканця (Трампа).
**********
В 2016-му Трамп в цю пору перебігу виборчої кампанії так само проігнорував зустріч з Президентом України Порошенком; а потім його адепти опосередковано звинувачували Україну в тому, що наша влада підтримали Клінтон... Не виключено, що таке станеться і в цьому році.
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24.09.2024 13:53 Ответить
Тут трампіст мене звинувачкє в брехні, мовляв, Порох в 2016-му з Хіларі зустрічався тоді, коли вона ще не була офіційним кандидатом. Насправді бреше він. Тому що навіть перший же клік-пошук в гуглі слів "Порошенко зустрівся Гілларі Клінтон" дає інфу
https://lb.ua/news/2016/09/20/345617_poroshenko_vstretilsya_hillari.html Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон від 20/09.2016р.
Президент Петро Порошенко провів зустріч з кандидатом у президенти США від Демократичної партії https://rus.lb.ua/file/person/2027_klinton_hillari_.html Гілларі Клінтон . Про це повідомляється на http://www.president.gov.ua/news/petro-poroshenko-zustrivsya-z-gillari-klinton-38211 сайті президента.
Порошенко обговорив з Клінтон ситуацію на Донбасі й наголосив, що сьогодні Україна бореться за свободу і демократичні цінності, які об'єднують весь цивілізований світ.
Співрозмовники погодилися, що в протистоянні російській агресії важливим є зміцнення трансатлантичної єдності й солідарності з Україною. Було також відзначено дієвість санкцій політики щодо Росії.
Порошенко подякував Клінтон за постійну і тверду підтримку України. Своєю чергою, Клінтон відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні й висловила свою підтримку щодо їхнього продовження.
Нагадаємо, раніше Порошенко https://lb.ua/news/2016/09/19/345602_poroshenko_zustrivsya_iz_klintonom.html зустрівся з 42-м президентом США (1993 -2001 рр.) Біллом Клінтоном.
**********
Те ж саме на цензорі: ""
Я його за цю чергову брехню послав за корабльом. Адміни, щоправда, повидаляли...
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24.09.2024 16:06 Ответить
Я спитав про посилання
Що було у відповідь?

Та хто потім видалив образливу відповідь, та питання?
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24.09.2024 16:19 Ответить
якщо я тебе бл... пошлю вдруге, відчуваю, мене забанять Надалі буду ігнорити
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24.09.2024 16:45 Ответить
краще писати правду та без матюків

от якщо опублікувати висновок чанжпт, то також видалять
хоча там без образ

просто висновок не популярний...
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24.09.2024 17:03 Ответить
Про причини можна почитати в новинах, того часу
https://www.politico.eu/article/ukrainian-efforts-to-sabotage-trump-backfire/

chatGPT з цих новин, зробив висновок, котрий краще не публікувати
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24.09.2024 16:38 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20572 Олег Шарп :
The Times з посиланням на західних експертів та дипломатів:
«Для путіна результат виборів у США буде найважливішим елементом у його власних розрахунках.
Якщо в Росії дійдуть висновку, що у Вашингтоні є уряд, який має намір продовжувати підтримувати Україну, то це безперечно змінить ставлення Кремля до переговорів та умов закінчення війни.
Але якщо у Москві виникне відчуття, що президентом стане Трамп, який пропонує їм дешевий вихід, то путін йтиме до кінця.»
Що ж - капітан Очевидність сказав те, що й так було зрозуміло, але зайвий раз прочитати це тим, хто досі не зрозумів головного, точно не завадить.
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24.09.2024 15:14 Ответить
мудак, нас уничтожают.....
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24.09.2024 15:34 Ответить
Оце Трамп БРЕХУН!!!
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24.09.2024 16:38 Ответить
Характерно, що в виступі не сказав президенту Зеленському, а вжив просто Зеленському, зате по відношенню до Путлера вже й президент прозвучало. Очевидно, такі його пріоритети та ставлення.
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24.09.2024 18:54 Ответить
Ладно б просто намагався підняти свій рейтинг перед виборцями, але ж він намагається (причому брехливою інформацію) налаштувати своїх виборців проти України і проти подальшої допомоги нашій державі
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24.09.2024 19:02 Ответить
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25.09.2024 02:26 Ответить
Зеленський великий торгаш- сказав Оранжевий Донні. От торгаша слишу-відповів Бубон. Два холєрики обмінялись любєзностями.
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25.09.2024 03:37 Ответить
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