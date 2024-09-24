Зеленский является "лучшим продавцом в истории", - Трамп. ВИДЕО

Во время митинга в Пенсильвании 23 сентября перед Генеральной Ассамблеей ООН кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал президента Владимира Зеленского "самым великим продавцом в истории".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский - самый большой продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.

Трамп добавил, что, по его мнению, украинский лидер "сильно хотел, чтобы его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис победила на выборах", и сказал, что в случае его победы на выборах он будет пытаться подтолкнуть Украину и Россию сесть за стол переговоров.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому, позвоню президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", - подчеркнул Трамп.

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