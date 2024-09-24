Зеленский о завершении войны: Мы ближе к миру, чем многие думают

Война с Россией "ближе к завершению", чем многие думают. Союзникам следует активнее поддерживать украинскую армию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу ABC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"План победы - это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к окончанию войны", - отметил он.

Кроме того, президент Украины также отметил, что российский диктатор Владимир Путин боится операции ВСУ в Курской области.

"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить - что он не может защитить всю свою территорию", - добавил он.

Зеленский убежден, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть российского диктатора Путина к прекращению войны".

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