Зеленский о завершении войны: Мы ближе к миру, чем многие думают
Война с Россией "ближе к завершению", чем многие думают. Союзникам следует активнее поддерживать украинскую армию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу ABC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"План победы - это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к окончанию войны", - отметил он.
Кроме того, президент Украины также отметил, что российский диктатор Владимир Путин боится операции ВСУ в Курской области.
"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить - что он не может защитить всю свою территорию", - добавил он.
Зеленский убежден, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть российского диктатора Путина к прекращению войны".
Пожалуйста, подождите...
Пам'ятаєте, як на стадіоні він сказав Петру Порошенку, що найбільше боїться, що його виборці скажуть йому, що він гірший ніж "Порох"? Так тепер я аплодую стоячи та кричу чаєчкою, що він гірший не тільки за пороха, він гірший за Яника, прибацаного Ющенка, двуликого Януса Кучми. Та гірший за бомжа Васю на нашому смітнику! Вася хоч країну не здає, тільки пляшки.
Ще раз -- мені просто цікаво.
он прав
"План перемоги А" від Зеленського: всі українці мобілізовуються, йдуть на фронт, ввалюють росіянам ціною неймовірної кількості життів українців, а Зеленський стає батьком перемоги якому пробачають зраду України протягом трьох років 2019-2022, перед повномасштабним вторгненням, та саботаж і епічні крадівництва під час.
"План перемоги Б" від Зеленського: більшість українців налякані бусифікацією Зеленського, а також виплатами 600 грн/місяць виведеним поза штат після поранення, не бажають мобілізації, путін дознищує електрику (що озвучив нещодавно Єрмак), і залишає українців без світла, а Зеленський йому допомагає, не звільняючи російських кротів з Енергоатому, та не готуючись до захисту об'єктів. Потім Зеленський підписує з путіним Стамбульські угоди, і на якісь незгоди та протести українців відповідає: "позакривали пи..даки ! Ви ж мобілізовуватись не хочете, а світло хочете - от тому і мовчіть. Буде так, як ми з путіним запланували ще з самого початку".
Зеленський скаже, що він не винен, це все українці самі не хочуть воювати.
І звісно ще додасть, що: "Захід - поганий, нас злив, бо не хоче давати нам мільон ракет, відправляти свої війська, та починати третю світову".
Всі винні, окрім Зеленського.
Тобто, або Зеленський герой та переможець за рахунок українців та допомоги Заходу, або Зеленський не винен - це все винні самі українці та Захід.
А те, що Зеленський сам до цього довів, відкрив двері путіну, та створив такі умови при яких українці не хочуть мобілізовуватись (звільнення Залужного та 16 генералів, виплата 600 грн/місяць при виводі поза штат після поранення, крадівництва сотнями мільярдів і т.д.) - це звісно опуститься.
Я зараз бачу втручання Зеленського у вибори в США проти демократів на стороні Трампа.
президента -це вирішує американський виборець .
Для мене важлива стратегія США відносно
війни в Україні .
На сьогодні ми ще не знаємо ,яку саме стратегію
у своєму листі до Конгресу США направив Байден ,
яку саме в деталях пропонує Трамп ,не знаємо ,
навідь головні пункти плану перемоги свого президента .
Тому не потрібно мені вказувати ,кого підтримувати ,
тримайте себе в рамках дискусії .
Це стара мапа - вже 26 % окуповані кацапами
Зеленський у США заявив, що «ми близькі до кінця війни». "Я думаю, що ми ближчі до миру, ніж думаємо", - сказав він в інтерв'ю ABC News. Для цього він закликав союзників зміцнити армію України, бо лише із «сильної позиції» Україна може «підштовхнути Путіна до того, щоб зупинити війну».
Конец войны близко. Надо просто посмотреть в очи Шольцу. И Трампу. И Ле Пенше. Просто постройте за нас нашу армию, которую я *********, гнобил, высмеивал, издевался, разваливал и как мог уничтожал три года до войны и еще примерно год после начала.
А еще дайте нам все ваши истребители, все ваши танки, примите нас в НАТО и в ЕС - полюби меня такой, какая я есть - сбивайте их дроны, их ракеты, начните третью мировую за райцентр Покровск Луганской области и вообще выиграйте войну с Россией.
Ну и ядерную бонбу не помешало бы. Верните взад, это вы у нас её отобрали, когда мы штаны на лямках подтягивали.
В принципе, очертания мирного плана, который он повез, в целом понятны.
В принципе, в целом понятен уже и ответ.
Но это все *****.
В своей-то голове он войну уже закончил!
Всех победил, Курск на Донбасс поменял, литаки прилетели, всех разбомбили.
И это главное.
Плохо, когда человек живет в своей бульбашцi.
Еще хуже - когда этот человек Верховный Главнокомандующий.
Совсем беда - когда во время войны.
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