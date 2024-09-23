Зеленский встретился с генсеком Организации американских государств Альмагро на полях Генассамблеи ООН. ВИДЕО
На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Зеленский поблагодарил генсека за участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.
"Большое спасибо и за вашу помощь в привлечении других наших партнеров к участию. Это очень важно", - сказал президент.
Стороны также обсудили, как сохранять единство мирового сообщества ради мира и эффективность глобальных усилий.
Отдельное внимание уделили реализации Формулы мира.
Кроме того, Зеленский поделился с Альмагро планами относительно второго Саммита мира.
Напоминаем, 22-23 сентября в Нью-Йорке проходит Саммит будущего в рамках мероприятий высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Справка
Организация американских государств (ОАГ) - международная организация Западного полушария, которая была создана 30 апреля 1948 года на IX Межамериканской конференции в Боготе (Колумбия) на основе Панамериканского союза, который существовал с 1890 года.
Сегодня ОАГ объединяет 35 государств: Антигуа и Барбуду, Аргентину, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, Гаити, Гайану, Гватемалу, Гондурас, Гренаду, Доминику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Канаду, Венесуэлу, Колумбию, Коста-Рику, Мексику, Никарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, США, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили и Ямайку. До 1962 года в работе ОАГ участвовала Республика Куба.
Институт постоянных наблюдателей при ОАГ был введен в 1971 году. Наблюдателями при Организации являются 72 государства Европы, Америки и Азии, в том числе Украина (с мая 1994 года).
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