Зеленский встретился с генсеком Организации американских государств Альмагро на полях Генассамблеи ООН. ВИДЕО

На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский поблагодарил генсека за участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.

"Большое спасибо и за вашу помощь в привлечении других наших партнеров к участию. Это очень важно", - сказал президент.

Стороны также обсудили, как сохранять единство мирового сообщества ради мира и эффективность глобальных усилий.

Отдельное внимание уделили реализации Формулы мира.

Кроме того, Зеленский поделился с Альмагро планами относительно второго Саммита мира.

Напоминаем, 22-23 сентября в Нью-Йорке проходит Саммит будущего в рамках мероприятий высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Смотрите также: Зеленский встретился с губернатором Пенсильвании Шапиро. ВИДЕО

Справка

Организация американских государств (ОАГ) - международная организация Западного полушария, которая была создана 30 апреля 1948 года на IX Межамериканской конференции в Боготе (Колумбия) на основе Панамериканского союза, который существовал с 1890 года.

Сегодня ОАГ объединяет 35 государств: Антигуа и Барбуду, Аргентину, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, Гаити, Гайану, Гватемалу, Гондурас, Гренаду, Доминику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Канаду, Венесуэлу, Колумбию, Коста-Рику, Мексику, Никарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, США, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили и Ямайку. До 1962 года в работе ОАГ участвовала Республика Куба.

Институт постоянных наблюдателей при ОАГ был введен в 1971 году. Наблюдателями при Организации являются 72 государства Европы, Америки и Азии, в том числе Украина (с мая 1994 года).

Читайте также: Следующие несколько месяцев станут решающими в войне, - Зеленский