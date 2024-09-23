Зеленський зустрівся з генсеком Організації американських держав Альмагро на полях Генасамблеї ООН. ВIДЕО

На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Зеленський подякував Генсеку за участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

"Дуже дякую і за вашу допомогу в залученні інших наших партнерів до участі. Це дуже важливо", – сказав Президент.

Сторони також обговорили, як зберігати єдність світової спільноти заради миру та ефективність глобальних зусиль.

Окрему увагу приділили реалізації Формули миру.

Крім того, Зеленський поділився з Альмагро планами щодо другого Саміту миру.

Нагадуємо, 22-23 вересня у Нью-Йорку відбувається Саміт майбутнього в рамках заходів високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

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Довідка

Організація американських держав (ОАД) – міжнародна організація Західної півкулі, яка була створена 30 квітня 1948 року на IX Міжамериканській конференції у Боготі (Колумбія) на основі Панамериканського союзу, який існував з 1890 року.

Сьогодні ОАД об'єднує 35 держав: Антигуа і Барбуду, Аргентину, Багамські Острови, Барбадос, Беліз, Болівію, Бразилію, Венесуелу, Гаїті, Гайану, Гватемалу, Гондурас, Гренаду, Домініку, Домініканську Республіку, Еквадор, Канаду, Колумбію, Коста-Ріку, Мексику, Нікарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсію, США, Суринам, Тринідад і Тобаго, Уругвай, Чилі і Ямайку. До 1962 року у роботі ОАД брала участь Республіка Куба.

Інститут постійних спостерігачів при ОАД було запроваджено у 1971 році. Спостерігачами при Організації є 72 держави Європи, Америки та Азії, у тому числі Україна (з травня 1994 року).

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