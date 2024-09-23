УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9947 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 882 53
Зеленський (22456)

Наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні, - Зеленський

Зеленський заявив, що найближчі місяці будуть вирішальними у війні

Найближчі кілька місяців будуть вирішальними у війні Росії проти України. 

Про це президент Володимир Зеленський заявив у виступі з нагоди отримання The Golden Plate Award, яку йому вручила Американська академія досягнень, інформує Цензор.НЕТ.

У нас немає багато часу. Наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні, війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат", - зазначив глава держави. 

Зеленський закликав до швидких дій та наголосив на необхідності не втрачати час у конфлікті, щоб не ризикувати майбутніми десятиліттями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський отримав нагороду "The Golden Plate Award" від Американської академії досягнень. ВIДЕО

"Ми повинні його визначити. Ні Росія, ні їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидкими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття", - наголосив президент.

Читайте: Наступні кілька місяців війни в Україні будуть вирішальними, - директор ЦРУ Бернс

Виступаючи перед учасниками церемонії, він також заявив, що "сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям".

"Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому", - резюмував президент України.

Дивіться також: Зеленський зустрівся із губернатором Пенсильванії Шапіро. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
В тебе, *******, кожен місяць вирішальний. Тільки люди гинуть, країна руйнується, а фронти просідають все більше. Ти - нездара, імпотент і брехло, вали на хрін з влади зі своєю клікою зелених дебілів!
показати весь коментар
23.09.2024 13:31
+14
"У нас мало часу, щоб визначити яким буде її (війни) результат..." ???? А як сказано у твоєму "плані перемоги", аморале обдолбаний? Не знаючи результату, не маючи сил і засобів до т.з. "перемоги", ти трубиш на весь світ про "п е р е м о г у"?
Браття-Українці, нами керує психічно неадекватна істота!
показати весь коментар
23.09.2024 13:29
+13
як завжди пафосна і запутана промова
показати весь коментар
23.09.2024 13:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як завжди пафосна і запутана промова
показати весь коментар
23.09.2024 13:22 Відповісти
Це, щоб не нести відповідальність за конкретні рішення
показати весь коментар
23.09.2024 13:33 Відповісти
"Путає" сліди! Щоб не знайшли....
показати весь коментар
23.09.2024 15:09 Відповісти
Тут або Зеленський знає те, чого ми не знаємо, або фуй його знає
показати весь коментар
23.09.2024 17:31 Відповісти
проаналізувавши його заяви-прогнози пафосні за крайні 5р напрошується висновок що він просто створює шум.
показати весь коментар
23.09.2024 17:34 Відповісти
На кшталт попереднього «контрнаступу в лоб кацапам по мінних полях» і «мирної конференції у Швейцарії», про яку говорили більше, ніж вона тривала?

Цілком можливо. Але, тут за кожну хвилину цього «шуму» розплачуємося кров'ю - це без жодного пафосу я кажу, це реальність
показати весь коментар
23.09.2024 17:46 Відповісти
о так!За все платиться кровю!Сухі звіти про бої на сході не передають ціну "шуму" і пустої трати часу.Але нарід хаває,і це для мене саме страшне.
показати весь коментар
23.09.2024 17:56 Відповісти
Шапіто вибралося в світ. Зараз піде потужня дипломатія ******** та його план перемоги.
показати весь коментар
23.09.2024 13:23 Відповісти
Щодо дипломатії:
Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку...

показати весь коментар
23.09.2024 13:54 Відповісти
Дипломатка - професіаналка...
показати весь коментар
23.09.2024 14:27 Відповісти
Жах. Країна -наша страдала, прямує в прірву.
Зе було завербоване знищити Україну зсередини. І для цього було складене купа грошей. Куплені були всі, навіть ті які опозіцінували себе патріотами.
Ну от досі не можу зрозуміти як, ну от як народ повівся на голобородька? І чому досі править єрмак, пропутінський холуй і фсбшная консерва і холуй єрмаківский Зе, які знищують український народ?
То де поділися " Патріоти", які життя президенту Порошенко не давали?
То де всі ті, які п'ять років бігали і встраювали хз що?
Проплачене бидло.
Тільки не пишіть, що всі вони воюють.
показати весь коментар
23.09.2024 15:58 Відповісти
норм.Прикинь,я такий бовдур що не повірив тобі і поліз в нет перевіряти.І окуїв.Зупиніть планету,я зійду.
показати весь коментар
23.09.2024 17:36 Відповісти
То таке, там і посада така формальна «офіційний представник української культури в Нью-Йорку» і плюс вона там уже живе кілька років
показати весь коментар
23.09.2024 17:43 Відповісти
Що симпатична румунка знає про Українську Культуру, її тяглість, її окремішність?? Як можна представляти те, чого ти не знаєш взагалі?
показати весь коментар
23.09.2024 17:57 Відповісти
Від неї це й не вимагається, там чисто, щоб у вишиванці на кілька зустрічей на місяць сходила.
І коли це Чернівці ви Румунії передали, я щось пропустив у цьому житті?
показати весь коментар
23.09.2024 18:02 Відповісти
https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83_%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0.html Гросу Аліна Михайлівна.
показати весь коментар
23.09.2024 18:13 Відповісти
Ого, чесно кажу, що не знав)

Чесно кажучи, я взагалі ту Гросу тільки одну пісню знаю, коли вона з Білик про бджілку співала. Дуже позитивна пісня і вона така собі позитивна дитина там була.
показати весь коментар
23.09.2024 18:43 Відповісти
заявив у https://youtu.be/***********?si=02kXPVMD9DtiLC3t виступі з нагоди отримання The Golden Plate Award, яку йому вручила Американська академія досягнень
Виступ другорядного клована на другорядному заході.
Не звертайте уваги.
Є інші речі.
показати весь коментар
23.09.2024 13:24 Відповісти
Інші речі ще гірші
показати весь коментар
23.09.2024 13:44 Відповісти
"У нас мало часу, щоб визначити яким буде її (війни) результат..." ???? А як сказано у твоєму "плані перемоги", аморале обдолбаний? Не знаючи результату, не маючи сил і засобів до т.з. "перемоги", ти трубиш на весь світ про "п е р е м о г у"?
Браття-Українці, нами керує психічно неадекватна істота!
показати весь коментар
23.09.2024 13:29 Відповісти
Та ні, ворог він адекватний, дурнів з українців робить професійно
показати весь коментар
23.09.2024 13:35 Відповісти
Та це вже видно по його "плану перемоги", де основний рефрен - "візьміть нас в НАТО негайно!" Таке придумати міг тільки повний ідіот, або зрадник., для того щоб в усьому звинуватити партнерів.
показати весь коментар
23.09.2024 13:36 Відповісти
ніфіга!
на дурку не треба косити.
від тюряги не відмажеться.
показати весь коментар
23.09.2024 13:38 Відповісти
відмажиться - в дурку діагноз 100 відсотковий...
показати весь коментар
23.09.2024 15:11 Відповісти
Вирішальним був перший тиждень після 24.02.2022р, гадьониш ти цапський
показати весь коментар
23.09.2024 13:31 Відповісти
В тебе, *******, кожен місяць вирішальний. Тільки люди гинуть, країна руйнується, а фронти просідають все більше. Ти - нездара, імпотент і брехло, вали на хрін з влади зі своєю клікою зелених дебілів!
показати весь коментар
23.09.2024 13:31 Відповісти
Чому імпотент?..можливо ти його не збуджуеш?
показати весь коментар
23.09.2024 16:55 Відповісти
Все вирішить зброя і іі кількість
показати весь коментар
23.09.2024 13:32 Відповісти
-Хлопчик, як тебе звати?
- Не знаю
-А скільки тобі рочків?
-Не знаю
- А який зараз рік?
- Вирішальний!
показати весь коментар
23.09.2024 13:32 Відповісти
+ +
показати весь коментар
23.09.2024 15:12 Відповісти
Зеля, як запіляна платівка. З початку війни постійно це зачитує.
показати весь коментар
23.09.2024 13:33 Відповісти
А потім кілька наступних, а потім ще кілька наступних, а потім кілька в томаті і тд
показати весь коментар
23.09.2024 13:33 Відповісти
Йому треба дати нагороду Shitty Dick Urort...
показати весь коментар
23.09.2024 13:39 Відповісти
Панове, а где ему еще повыделываться?
Только на выездных спектаклях
Дома только ленивый его не матюкает...
показати весь коментар
23.09.2024 13:40 Відповісти
Його уже ніхто навіть на виїздних гастролях не чекає: ні оплесків, ні публіки. Так - просто прогулятися зі своєю першою (б)леді. З такими ніхто не хоче і не буде мати справи.
показати весь коментар
23.09.2024 13:59 Відповісти
Прессекретарь при Ермаке
показати весь коментар
23.09.2024 13:40 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2024 15:13 Відповісти
такое впечатление, что мы протестировали ядерный запас, или Сатану про крайней мере)))
показати весь коментар
23.09.2024 13:43 Відповісти
Десь я це вже чув, і в 2022, і в 2023 =(
показати весь коментар
23.09.2024 13:46 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2024 13:48 Відповісти
"У нас немає часу на війну, бо нам потрібно будувати дороги і красти" - саме так потрібно розуміти слова Зеленського. Що за міфічні 2-3 місяці. Москалі нікуди не дінуться, війна з ними перейде у спадок ф нашим дітям і внукам. Що стане за ці 2-3 місяці? Ми розіб'ємо основні сили підарів?
показати весь коментар
23.09.2024 13:58 Відповісти
Володя, досить тягнути котів за яйця.
показати весь коментар
23.09.2024 14:39 Відповісти
Кац прєлагаєт сдаться?
показати весь коментар
23.09.2024 14:43 Відповісти
скільки вже тих вирішальних днів, тижнів, місяців було, не надоїло їм ото триндіти, замість потрібними речами займатись.
показати весь коментар
23.09.2024 14:53 Відповісти
А що каже шеф козирь,"говори.що хочеш,а рішення приймаю я"?
показати весь коментар
23.09.2024 15:15 Відповісти
Ці тези Зеленсього нагадують мені анекдот про бар, хитрожопого клієнта і його фразу "наливай поки не почалось". І заодно чомусь Арестович згадався - ця війна на два-три тижні
показати весь коментар
23.09.2024 15:27 Відповісти
Ці слова Народ України вже чує мабуть в 34 раз, а ніяких вирішальних рішень і їх результатів досі не видко!!! Балаболка квартальна! Повірти тобі, себе обманути!
показати весь коментар
23.09.2024 15:37 Відповісти
Не тянет на вождя.
показати весь коментар
23.09.2024 16:10 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2024 17:51 Відповісти
Тупий віслюк!
показати весь коментар
23.09.2024 18:02 Відповісти
Вирішальними буде той день, коли це чмо накиває копитами з Банкової.
показати весь коментар
23.09.2024 20:40 Відповісти
Третий год одна итаже фраза каждый сезон.
показати весь коментар
24.09.2024 02:20 Відповісти
 
 