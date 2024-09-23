Зеленський зустрівся із губернатором Пенсильванії Шапіро. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Також він провів зустріч із сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

"Вдячний за всю підтримку. Домовилися працювати ще активніше, щоб наша спільна сила – України та Америки – збільшувалася. І окремо хочу подякувати всім, хто вітав нас у Скрентоні із синьо-жовтими кольорами нашого прапора", - додав він.

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