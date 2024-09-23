УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12101 відвідувач онлайн
Новини Відео
3 991 22

Зеленський зустрівся із губернатором Пенсильванії Шапіро. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Також він провів зустріч із сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

"Вдячний за всю підтримку. Домовилися працювати ще активніше, щоб наша спільна сила – України та Америки – збільшувалася. І окремо хочу подякувати всім, хто вітав нас у Скрентоні із синьо-жовтими кольорами нашого прапора", - додав він.

Читайте: Курщина є одним із елементів плану перемоги України, - The Times

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) США (23054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Та була вже жовтим наперед, коричневим назад.
Мабуть у музей незламності здали.
показати весь коментар
23.09.2024 10:27
+4
оу!
зе!поц вже кітель приміряє, як у корейського пельменя.
показати весь коментар
23.09.2024 10:31
+4
два іудея
показати весь коментар
23.09.2024 11:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де футболка? Постірали?
показати весь коментар
23.09.2024 10:24 Відповісти
Та була вже жовтим наперед, коричневим назад.
Мабуть у музей незламності здали.
показати весь коментар
23.09.2024 10:27 Відповісти
Сказав шо підкине плану
показати весь коментар
23.09.2024 10:27 Відповісти
оу!
зе!поц вже кітель приміряє, як у корейського пельменя.
показати весь коментар
23.09.2024 10:31 Відповісти
Братан?
показати весь коментар
23.09.2024 10:32 Відповісти
два іудея
показати весь коментар
23.09.2024 11:00 Відповісти
Два хитрих Шапіро спіткалися)))
показати весь коментар
23.09.2024 10:36 Відповісти
Потужно обмінялися планами
показати весь коментар
23.09.2024 10:42 Відповісти
Класс!
Если он хотел ПОДНАСРАТЬ ГАРРИС - получилось прекрасно!!!
показати весь коментар
23.09.2024 11:15 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь :
Начинается мега-важный визит Зеленского в США. Так как начинается время, которое может и должно переломить ход войны. И от главного союзника зависит критически много.

Вначале визита Зеленский дал большое програмное интервью The New Yorker
Я просмотрел украинские СМИ - каждое дает какой-то небольшой, разный кусок интервью. Но я хочу, для вашего удобства, чтобы вы прочитали его в одном месте и целиком.
Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех.
***************
Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
Кста, Пономарь - також єврей, до слова до цієї інфи.
показати весь коментар
23.09.2024 11:19 Відповісти
цих ********-експертів, включно Пономаря, розвелось щось забагато

де його проекти "Анаконда" та "Вітрина"? вже ніхто не згадує?
показати весь коментар
23.09.2024 12:50 Відповісти
не знаю за вітрину, але анаконда діє. Щоправда, не з тою швидкістю, з якою ми бажаємо; і навіть не з тою, яку малював Пономарь під час презентації винаходу власного тегу. З меншою... і в цьому великою мірою (якщо не вирішальною) посприяли 73/43%зебіли дебіли, які обрали чину українську владу зелених уродів з головкою ЕрЗе
показати весь коментар
23.09.2024 13:43 Відповісти
зебіли як раз поховали проект "Вітрина", в цілях якого Україна мала б стати цукеркою на противагу підорашці

на підорашку був спрямований проект "Анаконда"

і той і інший проекти мали б показати вагомі результати до 2022-2024 року зі слів самого Пономаря... але, схоже, ці проекти - лише у його хворій уяві, або його куратори з піндосії не інформують його про реальний план подій... або й взагалі самі не мають чіткого плану
показати весь коментар
24.09.2024 10:56 Відповісти
дякую за розшифровку "Вітрини". А з тим, що він агент з піндосії - категорично не згоден.
показати весь коментар
24.09.2024 15:12 Відповісти
ай ем хеппі вері мач
показати весь коментар
23.09.2024 11:40 Відповісти
Нє-нє - дякую, дуже дякую. До речі, в "Картковому будинку" Кевін Спейсі увесь час так дякує. Таке враження, що наш блазень з нього приклад взяв
показати весь коментар
23.09.2024 12:28 Відповісти
І шо? Брати по розуму обіцяють допомагати? Ой вей...
показати весь коментар
23.09.2024 12:25 Відповісти
Який же в нього бісячий штучний акцент, ну якшо ми не можемо це слухати, то американці тим більше. Немає спеціаліста по англійському акценту?
показати весь коментар
23.09.2024 12:36 Відповісти
Не брите, не голене, не одягнене........................
Ще ця фсбешна, жирна Маркарова............................
показати весь коментар
23.09.2024 12:48 Відповісти
залиште його там у себе
показати весь коментар
23.09.2024 12:49 Відповісти
Пенсільванія нам давно допомагає, при чому тут наш керманич?
https://www.bible-for-you.org/Propovedn/volunteer.php волонтери
показати весь коментар
23.09.2024 12:53 Відповісти
Два мира- два Шапиро!
показати весь коментар
23.09.2024 14:03 Відповісти
 
 