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Зеленский встретился с губернатором Пенсильвании Шапиро. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с губернатором штата Пенсильвания Джошем Шапиро.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Также он провел встречу с сенатором от этого штата Бобом Кейси и конгрессменом Мэттом Картрайтом.

"Благодарен за всю поддержку. Договорились работать еще активнее, чтобы наша общая сила - Украины и Америки - увеличивалась. И отдельно хочу поблагодарить всех, кто приветствовал нас в Скрентоне с сине-желтыми цветами нашего флага", - добавил он.

Также читайте: Курщина - один из элементов плана победы Украины, - The Times

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) США (26853)


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Топ комментарии
+7
Та була вже жовтим наперед, коричневим назад.
Мабуть у музей незламності здали.
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23.09.2024 10:27
+4
оу!
зе!поц вже кітель приміряє, як у корейського пельменя.
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23.09.2024 10:31
+4
два іудея
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23.09.2024 11:00
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А де футболка? Постірали?
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23.09.2024 10:24 Ответить
Та була вже жовтим наперед, коричневим назад.
Мабуть у музей незламності здали.
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23.09.2024 10:27 Ответить
Сказав шо підкине плану
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23.09.2024 10:27 Ответить
оу!
зе!поц вже кітель приміряє, як у корейського пельменя.
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23.09.2024 10:31 Ответить
Братан?
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23.09.2024 10:32 Ответить
два іудея
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23.09.2024 11:00 Ответить
Два хитрих Шапіро спіткалися)))
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23.09.2024 10:36 Ответить
Потужно обмінялися планами
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23.09.2024 10:42 Ответить
Класс!
Если он хотел ПОДНАСРАТЬ ГАРРИС - получилось прекрасно!!!
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23.09.2024 11:15 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь :
Начинается мега-важный визит Зеленского в США. Так как начинается время, которое может и должно переломить ход войны. И от главного союзника зависит критически много.

Вначале визита Зеленский дал большое програмное интервью The New Yorker
Я просмотрел украинские СМИ - каждое дает какой-то небольшой, разный кусок интервью. Но я хочу, для вашего удобства, чтобы вы прочитали его в одном месте и целиком.
Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех.
***************
Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
Кста, Пономарь - також єврей, до слова до цієї інфи.
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23.09.2024 11:19 Ответить
цих ********-експертів, включно Пономаря, розвелось щось забагато

де його проекти "Анаконда" та "Вітрина"? вже ніхто не згадує?
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23.09.2024 12:50 Ответить
не знаю за вітрину, але анаконда діє. Щоправда, не з тою швидкістю, з якою ми бажаємо; і навіть не з тою, яку малював Пономарь під час презентації винаходу власного тегу. З меншою... і в цьому великою мірою (якщо не вирішальною) посприяли 73/43%зебіли дебіли, які обрали чину українську владу зелених уродів з головкою ЕрЗе
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23.09.2024 13:43 Ответить
зебіли як раз поховали проект "Вітрина", в цілях якого Україна мала б стати цукеркою на противагу підорашці

на підорашку був спрямований проект "Анаконда"

і той і інший проекти мали б показати вагомі результати до 2022-2024 року зі слів самого Пономаря... але, схоже, ці проекти - лише у його хворій уяві, або його куратори з піндосії не інформують його про реальний план подій... або й взагалі самі не мають чіткого плану
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24.09.2024 10:56 Ответить
дякую за розшифровку "Вітрини". А з тим, що він агент з піндосії - категорично не згоден.
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24.09.2024 15:12 Ответить
ай ем хеппі вері мач
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23.09.2024 11:40 Ответить
Нє-нє - дякую, дуже дякую. До речі, в "Картковому будинку" Кевін Спейсі увесь час так дякує. Таке враження, що наш блазень з нього приклад взяв
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23.09.2024 12:28 Ответить
І шо? Брати по розуму обіцяють допомагати? Ой вей...
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23.09.2024 12:25 Ответить
Який же в нього бісячий штучний акцент, ну якшо ми не можемо це слухати, то американці тим більше. Немає спеціаліста по англійському акценту?
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23.09.2024 12:36 Ответить
Не брите, не голене, не одягнене........................
Ще ця фсбешна, жирна Маркарова............................
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23.09.2024 12:48 Ответить
залиште його там у себе
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23.09.2024 12:49 Ответить
Пенсільванія нам давно допомагає, при чому тут наш керманич?
https://www.bible-for-you.org/Propovedn/volunteer.php волонтери
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23.09.2024 12:53 Ответить
Два мира- два Шапиро!
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23.09.2024 14:03 Ответить
 
 