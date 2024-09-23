Зеленский встретился с губернатором Пенсильвании Шапиро. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с губернатором штата Пенсильвания Джошем Шапиро.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Также он провел встречу с сенатором от этого штата Бобом Кейси и конгрессменом Мэттом Картрайтом.
"Благодарен за всю поддержку. Договорились работать еще активнее, чтобы наша общая сила - Украины и Америки - увеличивалась. И отдельно хочу поблагодарить всех, кто приветствовал нас в Скрентоне с сине-желтыми цветами нашего флага", - добавил он.
Топ комментарии
+7 Герхард
показать весь комментарий23.09.2024 10:27
+4 Hrysha Hlyba #582024
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+4 Ан Мур
показать весь комментарий23.09.2024 11:00
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Мабуть у музей незламності здали.
зе!поц вже кітель приміряє, як у корейського пельменя.
Если он хотел ПОДНАСРАТЬ ГАРРИС - получилось прекрасно!!!
Начинается мега-важный визит Зеленского в США. Так как начинается время, которое может и должно переломить ход войны. И от главного союзника зависит критически много.
Вначале визита Зеленский дал большое програмное интервью The New Yorker
Я просмотрел украинские СМИ - каждое дает какой-то небольшой, разный кусок интервью. Но я хочу, для вашего удобства, чтобы вы прочитали его в одном месте и целиком.
Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех.
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Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
Кста, Пономарь - також єврей, до слова до цієї інфи.
де його проекти "Анаконда" та "Вітрина"? вже ніхто не згадує?
на підорашку був спрямований проект "Анаконда"
і той і інший проекти мали б показати вагомі результати до 2022-2024 року зі слів самого Пономаря... але, схоже, ці проекти - лише у його хворій уяві, або його куратори з піндосії не інформують його про реальний план подій... або й взагалі самі не мають чіткого плану
Ще ця фсбешна, жирна Маркарова............................
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