Зеленский встретился с губернатором Пенсильвании Шапиро. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с губернатором штата Пенсильвания Джошем Шапиро.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Также он провел встречу с сенатором от этого штата Бобом Кейси и конгрессменом Мэттом Картрайтом.

"Благодарен за всю поддержку. Договорились работать еще активнее, чтобы наша общая сила - Украины и Америки - увеличивалась. И отдельно хочу поблагодарить всех, кто приветствовал нас в Скрентоне с сине-желтыми цветами нашего флага", - добавил он.

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