РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11269 посетителей онлайн
Новости Война
3 938 39
Зеленский (19056) США (24852)

Курщина - один из элементов плана победы Украины, - The Times

Що відомо про план перемоги Зеленського?

План победы Украины, который президент Владимир Зеленский представит в США, предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.

Так, в план Зеленского входят гарантии безопасности для Украины со стороны западных стран, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО".

Также в плане говорится о продолжении операции на территории Курщины, "чтобы обеспечить территориальный козырь для переговоров".

В плане победы содержится также запрос на "конкретное" передовое оружие и международная финансовая помощь разрушенной экономике Украины.

Читайте: Зеленский о телемарафоне: Он показывает правду среди дезинформации

"Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк, а затем в Вашингтон, чтобы представить "план победы", направленный на то, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной", - пишет The Times.

Также, по данным издания, Зеленский потребует гарантий безопасности, чтобы предотвратить принуждение Украины к невыгодному мирному соглашению будущей администрацией Трампа.

Также смотрите: Зеленский в США посетил завод, где производят 155-мм снаряды для Украины: Предприятие будет сотрудничать с Запорожьем. ФОТОРЕПОРТАЖ

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Также читайте: Зеленский: Украине нужен свой патриархат
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
а навіщо їм спішити, там стоять наші кращі десантно-штурмові бригади, які просто методично закидають кабами. У той час на донеччині кацапи просуваються небачиними темпами.
показать весь комментарий
23.09.2024 09:56
+4
Чому у нас така реакція на слово "переговори".
Тому що ми знаємо: росія не згодиться ні на які умови, що не ведуть її до задовільнення їх інтересу - знищення і захоплення України.
Отже, якщо "переговори" відбудуться, значить, вони враховують вищезазначений інтерес росії.
Нам потрібні такі "переговори"?
показать весь комментарий
23.09.2024 09:37
+4
Про Кринки те саме говорили і шибко гордились цим
показать весь комментарий
23.09.2024 09:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так розумію наш, надьожний як швейцарські часи, план війни опублікували всі газети. Це просто прекрасно...
показать весь комментарий
23.09.2024 09:37 Ответить
Чому у нас така реакція на слово "переговори".
Тому що ми знаємо: росія не згодиться ні на які умови, що не ведуть її до задовільнення їх інтересу - знищення і захоплення України.
Отже, якщо "переговори" відбудуться, значить, вони враховують вищезазначений інтерес росії.
Нам потрібні такі "переговори"?
показать весь комментарий
23.09.2024 09:37 Ответить
Зона 30 на 40 кілометрів це козир ? В грі в шахмати ? Тобі ставлять мат - а ти їм блін козирну шєстьорку....
показать весь комментарий
23.09.2024 09:42 Ответить
А нічого, що русня вже другий місяць не може вибити ЗСУ з цієї зони, хоча на Донбасі за цей час захопила майже стільки ж?
показать весь комментарий
23.09.2024 09:46 Ответить
А нахіба їм та глухомань ? Навідміну від Видатного військового козирного генія ********** - який радіє захопленню десятків глухих сіл в дєбрях курщини - москалі методично підбираються до Покровська - шверпункту оборони на Донбасі ....
показать весь комментарий
23.09.2024 09:50 Ответить
Що буде, якщо пахану на зоні при всій братві дати ляпаса?
показать весь комментарий
23.09.2024 09:51 Ответить
Нічого А вночі приріжуть . Наприклад захопивши Покровськ ,і вийшовши в тил до Дніпра .
показать весь комментарий
23.09.2024 10:04 Ответить
Вночі? Тобто пахан, який утерся ляпасом перед братвою, і тільки вночі тихесенько помстився - збереже свій авторитет?
показать весь комментарий
23.09.2024 10:11 Ответить
історію з Пригожиним памятаєте?
показать весь комментарий
23.09.2024 10:17 Ответить
Про Кринки те саме говорили і шибко гордились цим
показать весь комментарий
23.09.2024 09:54 Ответить
Кринки в межах міжнародно визнаних кордонів рф?
показать весь комментарий
23.09.2024 09:55 Ответить
Цим авжеж можна козиряти і розказувати про знищені коричневі лінії, але добре козиряє той, хто козиряє без наслідків.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:07 Ответить
Наслідки для росії - щонайменше довелось проводити перший обмін "азовскіх фошьіздов".
Важкувато буде пояснити таке "патріотічєскі настроєнним елємєнтам".
Ну і "друзі" росії теж дивляться та висновки роблять. Що росію, виявляється, таки можна ставити рачки.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:10 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_21_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_2022_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Перший обмін. Ага ага. А які ж висновки зробили "друзі" росії? Передали ракети, але не передали пускових установок? А що ж наші друзі? Забились в куток і віддали право удару путіну(власне, як завжди це й робили).
показать весь комментарий
23.09.2024 11:05 Ответить
Кринки кринками, тут піздос вимальовуєтсья на харківщині, адже кацапи знищили всі мости через оскіл і фактивно відрізали від нормального постачання все наше угрупування від Сеньківки до Сенькове.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:02 Ответить
а навіщо їм спішити, там стоять наші кращі десантно-штурмові бригади, які просто методично закидають кабами. У той час на донеччині кацапи просуваються небачиними темпами.
показать весь комментарий
23.09.2024 09:56 Ответить
Хіба держкордон КАБам перешкода?
показать весь комментарий
23.09.2024 09:57 Ответить
ні не перещкода, просто до курської операції на кордоні стояли трошники на погранці.
зараз же там бойові бригади, а проти них 50-60 тис кацапів, причому ***** їх там назбирав і не збавив обертів на Донбасі.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:05 Ответить
А тепер уявіть, оте все казіно їде під Покровськ/Вугледар.
Те саме, що і на курвщині: сиплються бомби на наші ДШВ. Але - в нашу землю, не в курвську.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:07 Ответить
знаєте що, для мене дуже дивно що кацапи знали що ми будемо атакувати курщину ще задовго до атаки але нічого не зробили, план кротів спрацював, кращі бригади які можна було кинути на закриття проривів, як зараз біля Вугледару де замість них кидають в бій або новоналовлених бусиками незламності або трошників, і всі бачать результат, Вугледар буде оточено та втрачено за тижні, якщо не раніше. Потім так же само впаде Селидове і весь карман від Українська до Гострого.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:16 Ответить
Якщо ті 50-60 тисяч кацапів пойдуть на Донбас, то буде те ж саме: наші резерви, що зараз у Круській, повбивають КАБами під Покровськом, а русня продовжить наступ.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:19 Ответить
То тобі пан Залужний - теж гівна накидував ? Коли не погоджувався з планом Найвеличнішого ? Але ще з вас зелених сраколизів -космонавтів взяти, окрім аналізів ?
показать весь комментарий
23.09.2024 09:55 Ответить
Ти тільки , що обісрав думку Залужного , підтримуєш дії зеленого блазня , через афери якого загинуло тисячі воїнів. Твої руки так само в їхній крові ,як і твого зеленого боса.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:06 Ответить
Не розумію. Курщина це територія на обмін ? Але ж вона не така багата, як Донеччина, щоб рівноцінно їх поміняти, рашка не погодиться, буде видавлювати ЗСУ звідти. Куршина плацдарм для витіснення орків з захоплених територій ? Можливо. Але для цього ЗСУ має значно переважати рашистів в озброєнні.
показать весь комментарий
23.09.2024 09:48 Ответить
І чисельно, бо мокши м'ясом закидають..
показать весь комментарий
23.09.2024 09:50 Ответить
який обмін Ви про що, кацапи навіть захоплені землі харківщини не будуть обмінювати на болота курщини.
показать весь комментарий
23.09.2024 11:28 Ответить
Самии перед потрібно Донбас захистити - бо там шахти з коксом - без якого сталь хер виплавиш
показать весь комментарий
23.09.2024 09:50 Ответить
план цей провальний, адже не вдалось захопити єдиний реальний козир це АЕС.
показать весь комментарий
23.09.2024 09:51 Ответить
план потужний і незламний, якщо переможе ЗСУ то це план зеленського, якщо ні - то винен Байден і західні союзники
показать весь комментарий
23.09.2024 09:54 Ответить
І без цієї публікації було відолмо, що Зеленській ідіот.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:02 Ответить
Всі про той ''план'' щось пишуть, всі про нього щось знають, тільки українці про нього лише щось читають а не сам план.
показать весь комментарий
23.09.2024 10:06 Ответить
У вас є план містер Фокс... Шапіто...
показать весь комментарий
23.09.2024 10:37 Ответить
Ну і як, "перемога" стала ближче?
показать весь комментарий
23.09.2024 10:55 Ответить
Ну якщо у Гундоса "план перемоги" - здати Донбас а потім звалити з цієї самої Курщини, втративши там кращі війська, то він, схоже, працює.
показать весь комментарий
23.09.2024 11:24 Ответить
 
 