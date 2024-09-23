Курщина - один из элементов плана победы Украины, - The Times
План победы Украины, который президент Владимир Зеленский представит в США, предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.
Так, в план Зеленского входят гарантии безопасности для Украины со стороны западных стран, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО".
Также в плане говорится о продолжении операции на территории Курщины, "чтобы обеспечить территориальный козырь для переговоров".
В плане победы содержится также запрос на "конкретное" передовое оружие и международная финансовая помощь разрушенной экономике Украины.
"Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк, а затем в Вашингтон, чтобы представить "план победы", направленный на то, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной", - пишет The Times.
Также, по данным издания, Зеленский потребует гарантий безопасности, чтобы предотвратить принуждение Украины к невыгодному мирному соглашению будущей администрацией Трампа.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
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Тому що ми знаємо: росія не згодиться ні на які умови, що не ведуть її до задовільнення їх інтересу - знищення і захоплення України.
Отже, якщо "переговори" відбудуться, значить, вони враховують вищезазначений інтерес росії.
Нам потрібні такі "переговори"?
Важкувато буде пояснити таке "патріотічєскі настроєнним елємєнтам".
Ну і "друзі" росії теж дивляться та висновки роблять. Що росію, виявляється, таки можна ставити рачки.
зараз же там бойові бригади, а проти них 50-60 тис кацапів, причому ***** їх там назбирав і не збавив обертів на Донбасі.
Те саме, що і на курвщині: сиплються бомби на наші ДШВ. Але - в нашу землю, не в курвську.