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Зеленський (22456) США (21036)

Курщина є одним із елементів плану перемоги України, - The Times

Що відомо про план перемоги Зеленського?

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський представить у США, передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.

Так, до плану Зеленського входять гарантії безпеки для України з боку західних країн, "аналогічні пакту про взаємну оборону при вступі до НАТО".

Також у плані йдеться про продовження операції на території Курщини, "щоб забезпечити територіальний козир для переговорів".

У плані перемоги міститься також запит на "конкретну" передову зброю та міжнародна фінансова допомога зруйнованій економіці України.

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"Зеленський їде на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорк, а потім до Вашингтона, щоб представити "план перемоги", спрямований на те, щоб підштовхнути Росію до переговорів з Україною", - пише The Times.

Також, за даними видання, Зеленський вимагатиме гарантій безпеки, щоб запобігти примушенню України до невигідної ​​мирної угоди майбутньою адміністрацією Трампа.

Читайте: Зеленський у США відвідав завод, де виробляють 155-мм снаряди для України: Підприємство співпрацюватиме із Запоріжжям. ФОТОрепортаж

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Читайте: Зеленський: Україні потрібен свій патріархат

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Топ коментарі
+5
а навіщо їм спішити, там стоять наші кращі десантно-штурмові бригади, які просто методично закидають кабами. У той час на донеччині кацапи просуваються небачиними темпами.
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23.09.2024 09:56
+4
Чому у нас така реакція на слово "переговори".
Тому що ми знаємо: росія не згодиться ні на які умови, що не ведуть її до задовільнення їх інтересу - знищення і захоплення України.
Отже, якщо "переговори" відбудуться, значить, вони враховують вищезазначений інтерес росії.
Нам потрібні такі "переговори"?
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23.09.2024 09:37
+4
Про Кринки те саме говорили і шибко гордились цим
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23.09.2024 09:54
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Так розумію наш, надьожний як швейцарські часи, план війни опублікували всі газети. Це просто прекрасно...
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23.09.2024 09:37 Відповісти
Чому у нас така реакція на слово "переговори".
Тому що ми знаємо: росія не згодиться ні на які умови, що не ведуть її до задовільнення їх інтересу - знищення і захоплення України.
Отже, якщо "переговори" відбудуться, значить, вони враховують вищезазначений інтерес росії.
Нам потрібні такі "переговори"?
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23.09.2024 09:37 Відповісти
Зона 30 на 40 кілометрів це козир ? В грі в шахмати ? Тобі ставлять мат - а ти їм блін козирну шєстьорку....
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23.09.2024 09:42 Відповісти
А нічого, що русня вже другий місяць не може вибити ЗСУ з цієї зони, хоча на Донбасі за цей час захопила майже стільки ж?
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23.09.2024 09:46 Відповісти
А нахіба їм та глухомань ? Навідміну від Видатного військового козирного генія ********** - який радіє захопленню десятків глухих сіл в дєбрях курщини - москалі методично підбираються до Покровська - шверпункту оборони на Донбасі ....
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23.09.2024 09:50 Відповісти
Що буде, якщо пахану на зоні при всій братві дати ляпаса?
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23.09.2024 09:51 Відповісти
Нічого А вночі приріжуть . Наприклад захопивши Покровськ ,і вийшовши в тил до Дніпра .
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23.09.2024 10:04 Відповісти
Вночі? Тобто пахан, який утерся ляпасом перед братвою, і тільки вночі тихесенько помстився - збереже свій авторитет?
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23.09.2024 10:11 Відповісти
історію з Пригожиним памятаєте?
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23.09.2024 10:17 Відповісти
Про Кринки те саме говорили і шибко гордились цим
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23.09.2024 09:54 Відповісти
Кринки в межах міжнародно визнаних кордонів рф?
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23.09.2024 09:55 Відповісти
Цим авжеж можна козиряти і розказувати про знищені коричневі лінії, але добре козиряє той, хто козиряє без наслідків.
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23.09.2024 10:07 Відповісти
Наслідки для росії - щонайменше довелось проводити перший обмін "азовскіх фошьіздов".
Важкувато буде пояснити таке "патріотічєскі настроєнним елємєнтам".
Ну і "друзі" росії теж дивляться та висновки роблять. Що росію, виявляється, таки можна ставити рачки.
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23.09.2024 10:10 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_21_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_2022_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Перший обмін. Ага ага. А які ж висновки зробили "друзі" росії? Передали ракети, але не передали пускових установок? А що ж наші друзі? Забились в куток і віддали право удару путіну(власне, як завжди це й робили).
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23.09.2024 11:05 Відповісти
Кринки кринками, тут піздос вимальовуєтсья на харківщині, адже кацапи знищили всі мости через оскіл і фактивно відрізали від нормального постачання все наше угрупування від Сеньківки до Сенькове.
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23.09.2024 10:02 Відповісти
а навіщо їм спішити, там стоять наші кращі десантно-штурмові бригади, які просто методично закидають кабами. У той час на донеччині кацапи просуваються небачиними темпами.
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23.09.2024 09:56 Відповісти
Хіба держкордон КАБам перешкода?
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23.09.2024 09:57 Відповісти
ні не перещкода, просто до курської операції на кордоні стояли трошники на погранці.
зараз же там бойові бригади, а проти них 50-60 тис кацапів, причому ***** їх там назбирав і не збавив обертів на Донбасі.
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23.09.2024 10:05 Відповісти
А тепер уявіть, оте все казіно їде під Покровськ/Вугледар.
Те саме, що і на курвщині: сиплються бомби на наші ДШВ. Але - в нашу землю, не в курвську.
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23.09.2024 10:07 Відповісти
знаєте що, для мене дуже дивно що кацапи знали що ми будемо атакувати курщину ще задовго до атаки але нічого не зробили, план кротів спрацював, кращі бригади які можна було кинути на закриття проривів, як зараз біля Вугледару де замість них кидають в бій або новоналовлених бусиками незламності або трошників, і всі бачать результат, Вугледар буде оточено та втрачено за тижні, якщо не раніше. Потім так же само впаде Селидове і весь карман від Українська до Гострого.
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23.09.2024 10:16 Відповісти
Якщо ті 50-60 тисяч кацапів пойдуть на Донбас, то буде те ж саме: наші резерви, що зараз у Круській, повбивають КАБами під Покровськом, а русня продовжить наступ.
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23.09.2024 10:19 Відповісти
То тобі пан Залужний - теж гівна накидував ? Коли не погоджувався з планом Найвеличнішого ? Але ще з вас зелених сраколизів -космонавтів взяти, окрім аналізів ?
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23.09.2024 09:55 Відповісти
Ти тільки , що обісрав думку Залужного , підтримуєш дії зеленого блазня , через афери якого загинуло тисячі воїнів. Твої руки так само в їхній крові ,як і твого зеленого боса.
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23.09.2024 10:06 Відповісти
Не розумію. Курщина це територія на обмін ? Але ж вона не така багата, як Донеччина, щоб рівноцінно їх поміняти, рашка не погодиться, буде видавлювати ЗСУ звідти. Куршина плацдарм для витіснення орків з захоплених територій ? Можливо. Але для цього ЗСУ має значно переважати рашистів в озброєнні.
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23.09.2024 09:48 Відповісти
І чисельно, бо мокши м'ясом закидають..
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23.09.2024 09:50 Відповісти
який обмін Ви про що, кацапи навіть захоплені землі харківщини не будуть обмінювати на болота курщини.
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23.09.2024 11:28 Відповісти
Самии перед потрібно Донбас захистити - бо там шахти з коксом - без якого сталь хер виплавиш
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23.09.2024 09:50 Відповісти
план цей провальний, адже не вдалось захопити єдиний реальний козир це АЕС.
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23.09.2024 09:51 Відповісти
план потужний і незламний, якщо переможе ЗСУ то це план зеленського, якщо ні - то винен Байден і західні союзники
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23.09.2024 09:54 Відповісти
І без цієї публікації було відолмо, що Зеленській ідіот.
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23.09.2024 10:02 Відповісти
Всі про той ''план'' щось пишуть, всі про нього щось знають, тільки українці про нього лише щось читають а не сам план.
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23.09.2024 10:06 Відповісти
У вас є план містер Фокс... Шапіто...
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23.09.2024 10:37 Відповісти
Ну і як, "перемога" стала ближче?
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23.09.2024 10:55 Відповісти
Ну якщо у Гундоса "план перемоги" - здати Донбас а потім звалити з цієї самої Курщини, втративши там кращі війська, то він, схоже, працює.
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23.09.2024 11:24 Відповісти
 
 