Зеленський: Україні потрібен свій патріархат
Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі із екзархами (послами, - ред.) Константинополя, яка відбулася у Києві 28 серпня, сказав їм, що Україні потрібен свій патріархат.
Про це пише видання LB, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я сказав, що наші люди, українці, зрозуміли б, якби наш статус було піднесено до патріархату. Екзархи прийняли інформацію і донесуть її до Вселенського Патріарха Варфоломія, будуть радитися", - сказав очільник держави, відповідаючи на відповідне питання журналістів ввечері 20 вересня.
Зеленський зазначив, що екзархи мають можливе бачення плану дій щодо піднесення української митрополії до статусу патріархату, але він має пройти обговорення, передусім - в Константинополі.
"Вони на контакті з Віктором Єленським (головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті, - ред.) з цього питання. Мають повернутися з конкретними пропозиціями", - сказав Зеленський.
Видання зазначає, що Православна церква України, яка отримала Томос про автокефалію у 2019 році, має статус митрополії, і, згідно з канонами, піднесення до патріархату має відбуватись лише в межах діючого Томосу, а надання ще одного виключається.
Також для цього мають об'єднатись всі православні церкви України.
Lb додає, що, хоча формально діалог між ПЦУ та УПЦ МП ведеться, говорити про бодай часткове їх об'єднання наразі не доводиться.
Нагадаємо, що 28 серпня президент Зеленський провів зустріч із делегацією Вселенського Патріархату.
Будь ласка, зачекайте...
Воно добре мімікрує, але залишаєттся тим же ватним уйобком, яким було завжди.
тебе ще 6 довбнів лайкнуло, капец, баби базарні.
Що дозволено Юпітеру, то не дозволено бичью. 😁
Во-вторых: у Германии нет своего патриархата, зато есть налог на веру.
В-третьих: церковь - это последнее, о чем думает критическимыслящий человек во время войны, если его цель не задурить головы окружающим.
твої коменти на Ви не тягнуть.
Присвоение российской церкви патриашества, кажется в 16 веке - незаконно и было отменено Петром, подчинившим церкву государству, созданием священного синода.
В Киеве всегда были митрополиты, главой церкви. Я не вижу смысла менять название, ведь митрополиты полностью финансово самостоятельны в православии... Что даёт церкви патриархия? Переписывание договорняков с вселенским (константинопольским) патриархом?
Йо##не зелене чудрило, не ламай те, в чому ти дупля не ріжеш! Виконуй ***уй те, що зроблено до тебе, та подякуй, що ці напрауювання зроблені до тебе, найвеличнівшого лідора зеленої Галактики гамадрілав!
Цей з самого початку був лайном.
А зараз це ще й прострочене лайно.
Гадаєш, твоїй пиці забули "термос" і інше блюзнірство проти України...
Презедент Українець по національності !!!!