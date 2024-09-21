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Зеленський (22429) Константинопольський патріархат (129) церква (697) ПЦУ (793)

Зеленський: Україні потрібен свій патріархат

Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі із екзархами (послами, - ред.) Константинополя, яка відбулася у Києві 28 серпня, сказав їм, що Україні потрібен свій патріархат.

Про це пише видання LB, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я сказав, що наші люди, українці, зрозуміли б, якби наш статус було піднесено до патріархату. Екзархи прийняли інформацію і донесуть її до Вселенського Патріарха Варфоломія, будуть радитися", - сказав очільник держави, відповідаючи на відповідне питання журналістів ввечері 20 вересня.

Зеленський зазначив, що екзархи мають можливе бачення плану дій щодо піднесення української митрополії до статусу патріархату, але він має пройти обговорення, передусім - в Константинополі.

"Вони на контакті з Віктором Єленським (головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті, - ред.) з цього питання. Мають повернутися з конкретними пропозиціями", - сказав Зеленський.

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Видання зазначає, що Православна церква України, яка отримала Томос про автокефалію у 2019 році, має статус митрополії, і, згідно з канонами, піднесення до патріархату має відбуватись лише в межах діючого Томосу, а надання ще одного виключається. 

Також для цього мають об'єднатись всі православні церкви України.

Lb додає, що, хоча формально діалог між ПЦУ та УПЦ МП ведеться, говорити про бодай часткове їх об'єднання наразі не доводиться.

Нагадаємо, що 28 серпня президент Зеленський провів зустріч із делегацією Вселенського Патріархату.

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Топ коментарі
+45
папа Варфоломій - єдиний світовий лідер з ким він ще не срався
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21.09.2024 20:31
+32
І з термосом від хрінпіду. Воно ще хоче в релігію встромити своє рило щоб там все похєрити.
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21.09.2024 20:33
+31
про патріархат говорить поц який на сцені скакав і говорив "термос"...
73% довбойобів Ви цілком заслуговуєта на такого царя.
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21.09.2024 20:36
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Курчат!
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23.09.2024 21:08 Відповісти
суржик, умніку
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24.09.2024 22:37 Відповісти
То це він для самостійності розмінував Чонгар і запустив окупанта на південь? Добре "додав"
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23.09.2024 07:17 Відповісти
Та ти шо? Я як ти стібався над гтриманням Українською церкваю Томоса? Малорос, недорозвинений.
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21.09.2024 20:54 Відповісти
Да-да, это капец как важно в Украине, где 9 человек из 10 о боге вспоминают, тллько когда бухают на Пасху. Патриархат.. ****, средневековье. Вова, пусть попы сами свой бизнес разруливают. Тебе больше нечем заняться?
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21.09.2024 20:54 Відповісти
Так зеля хоче свій "томос" дати.
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21.09.2024 20:55 Відповісти
Довбень. Зовсім не на тих проблемах зосередився.
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21.09.2024 20:59 Відповісти
тобто не треба?
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21.09.2024 21:39 Відповісти
Тобто, не з гандоном, якому насрати і на віру, і на мову, і на армію.

Воно добре мімікрує, але залишаєттся тим же ватним уйобком, яким було завжди.
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21.09.2024 23:13 Відповісти
інколи і уйобки шось хороше роблять. зійшла благодать на убогого, тимчасово. може богу саме так угодно. а в цілому ціплчт по осені рахують.
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21.09.2024 23:16 Відповісти
Про наш окремий патріархат думати дуже рано. До цих пір ще не всі православні церкви визнали нашу ПЦУ, але процес йде. Оголошення прагнення про окремий патріархат нам лише нашкодить і затягне процес визнання.
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23.09.2024 07:46 Відповісти
Укрaїні потрібен реaльний президент, a не мaлорос, який грaє роль президентa і зaхищaє московську церкву і "кaкую рaзніцу". Невже ніхто не може пояснити мaлоросу, що другий Томос ніхто дaвaти не буде, щоб отримaти пaтріaрхію потрібно об'єднувтися всім нaвколо ПЦУ, якa мaє Томос. a тaк ми можемо отримти рельний термос, aбо другу Тору.
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21.09.2024 21:00 Відповісти
Патріархат Зеленського
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21.09.2024 21:03 Відповісти
То Зеля перепутав Патриархат и Паханат. А, впрочем, какая разница? (c)
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21.09.2024 21:07 Відповісти
а екзархи (посли) то паханат і Україгі свій патріархат не потрібний?
тебе ще 6 довбнів лайкнуло, капец, баби базарні.
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21.09.2024 22:20 Відповісти
Зеля, роби паханат із 95кагалу , висвячуй себе в пахани, а неофіти в тебе у вигляді 73% вже є.
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21.09.2024 21:14 Відповісти
Поздно пить Боржоми, уже нет 73%
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21.09.2024 21:29 Відповісти
а екзархи - пахани вселенского патріархату?
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21.09.2024 22:21 Відповісти
Шапіто...
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21.09.2024 21:20 Відповісти
в чому? Порох теж постійно зустрічався з церковниками.
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21.09.2024 22:16 Відповісти
У тому, що клоун не Порох.

Що дозволено Юпітеру, то не дозволено бичью. 😁
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21.09.2024 23:14 Відповісти
а ти клонувати Пороха? який вже. подивмося, як доведе до кінця.
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21.09.2024 23:18 Відповісти
Нікчемний паяц повторює все, що робив Порошенко, тільки в результаті отримуємо фарс
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21.09.2024 21:20 Відповісти
невже наш ПАЛКАВОДЕЦ на майбутні вибори вирішив на свій бік перетягнути прихожан секти імені сталіна?
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21.09.2024 21:23 Відповісти
Нам потрібен свій Президент. Решта - маячня зеленоригівської кацапні.
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21.09.2024 21:42 Відповісти
Буба,уходи.
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21.09.2024 22:20 Відповісти
Ну хрен его знает... Дичь...
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21.09.2024 22:21 Відповісти
і у чому? дічь - що ти з таким прапорцем ще досі тупий. по коментам - базарна баба. невже нічому не навчився у німців ще?
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21.09.2024 22:30 Відповісти
Тыкайте своей маме. Она не научила вас вести диалог - это во-первых.
Во-вторых: у Германии нет своего патриархата, зато есть налог на веру.
В-третьих: церковь - это последнее, о чем думает критическимыслящий человек во время войны, если его цель не задурить головы окружающим.
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23.09.2024 07:45 Відповісти
тю, ти ото такий старий совок! такі як ти ще дипломами махають, як доказ, зо вони заслужили на Ви.
твої коменти на Ви не тягнуть.
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24.09.2024 22:48 Відповісти
Патриархат - верховная, оперативная власть пяти. В православии. Римская, Антиохская, Александрийская, Ерусалимская, Константинопольская. Где последняя - высшая, среди равных.
Присвоение российской церкви патриашества, кажется в 16 веке - незаконно и было отменено Петром, подчинившим церкву государству, созданием священного синода.
В Киеве всегда были митрополиты, главой церкви. Я не вижу смысла менять название, ведь митрополиты полностью финансово самостоятельны в православии... Что даёт церкви патриархия? Переписывание договорняков с вселенским (константинопольским) патриархом?
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21.09.2024 22:22 Відповісти
Да ти шо, а як з томосем? Невже прозрів? Бозі бозі, так звиртаюсь до домашніх тварин.
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21.09.2024 22:33 Відповісти
Так вони з Дерьмаком нехрещені, коротше.нехристі. То про що дурне меле.
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21.09.2024 22:43 Відповісти
Він уже є - Томос для ПЦУ.
Йо##не зелене чудрило, не ламай те, в чому ти дупля не ріжеш! Виконуй ***уй те, що зроблено до тебе, та подякуй, що ці напрауювання зроблені до тебе, найвеличнівшого лідора зеленої Галактики гамадрілав!
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21.09.2024 22:46 Відповісти
Яка потужна потужність !!!
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21.09.2024 22:48 Відповісти
Взагалі то нам потрібен інший президент у першу чергу.

Цей з самого початку був лайном.
А зараз це ще й прострочене лайно.
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21.09.2024 23:33 Відповісти
А я не хочу ніякого
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21.09.2024 23:45 Відповісти
GUN don! (Оружейный дон)
Гадаєш, твоїй пиці забули "термос" і інше блюзнірство проти України...
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22.09.2024 00:38 Відповісти
Пропонувати Єрмака на патріарха, це вже занадто навіть для 95 кварталу
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22.09.2024 01:57 Відповісти
Ага, мало в Україні "ловців ЛЮДЕЙ"=АФЕРИСТИ Сатани, та його поплічників типу апостоли? Краще нехай вияснить спочатку як вони тут закінчили життя в дні сьогодняшнім, та цілує в сраку Лука-В. Путіна, або просто: "лукавого". Знаете чому в триголовому гербі рашки(Даніїл) ніхто не бачить третю голову? Тому, що під короною довбойоби бачать царя, а не злочинця, про якого попереджали пророки.
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22.09.2024 05:13 Відповісти
Это когда ж в Украине были патриархи, напомните мне, я запамятовал. Из истории только митрополитов помню.
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22.09.2024 06:39 Відповісти
Президенторхат уже есть, давай еще патриархат
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22.09.2024 06:43 Відповісти
Впершу чергу Україні порібен
Презедент Українець по національності !!!!
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22.09.2024 06:57 Відповісти
І християнин.
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22.09.2024 13:21 Відповісти
залужному заздрив бо в нього рейтинг більший . пристайка зняв з посади бо той мав необачність прокоментувати чергову блєвотіну вовіка --- ПОРОШЕНКО поперек горла з ТОМОСОМ . придумали з єрмаком патріархат . у нас 8097 пріходов і 9111 попов *********-гундяєвського патріархата ХТО НЕБУДЬ ПОКАЖІТЬ ЦІ ЦИФРИ ДВОМ ..рехформаторам.. заібали своєю зеленою піною
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22.09.2024 07:11 Відповісти
каганат
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22.09.2024 07:12 Відповісти
Пархатриат!
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22.09.2024 07:48 Відповісти
Це шо , безмозглая так зашугала ваву своим матриархатом в госделах, шо он даже в церкви бажае от нее отмежеваться патриархатом
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22.09.2024 07:22 Відповісти
Клоун руйнує (доводе до абсурду)все до чого торкається.
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22.09.2024 08:14 Відповісти
зелена--армія, мова, віра?
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22.09.2024 09:12 Відповісти
.... видно термос загубився.
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22.09.2024 09:42 Відповісти
мислитель
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22.09.2024 10:12 Відповісти
Звідки він знає слово "патріархат"? Юзік підказав?
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22.09.2024 11:23 Відповісти
Іуда про патріарх!
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22.09.2024 15:40 Відповісти
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