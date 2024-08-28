Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Вселенського Патріархату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави зустрівся із митрополитом Української православної церкви Канади, архієпископом Вінніпезьким Іларіоном, митрополитом Пісідійським Іовом, патріаршим дияконом Епіфанієм та екзархом Вселенського Патріарха в Україні єпископом Михаїлом.

Зеленський зазначив, що Україна робить все можливе для подолання викликів, які постали перед церквою в країні.

"Зрозуміло, що це виклики не одноденні й не сьогодні вони з'явилися. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб у цьому напрямі справді також була стабільність і був мир. Для нас це дуже важливо", - зазначив він.

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Представники Вселенського Патріархату запевнили, що Церква та Вселенський Патріарх Варфоломій і надалі молитимуться за Україну та підтримуватимуть її.

"Щоб на українській землі запанував справедливий мир. І щоб також запанував мир і в українському православ’ї. Наша місія тут – засвідчити любов і підтримку. І що ми разом із вами, що ми будемо співпрацювати в усіх цих питаннях для добра українського народу", - додав архієпископ Іларіон.

Зеленський зазначив, що в Україні очікують на візит Вселенського патріарха Варфоломія та наголосив, що це дуже важливо для нашої держави.

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