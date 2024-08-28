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Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Вселенського Патріархату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави зустрівся із митрополитом Української православної церкви Канади, архієпископом Вінніпезьким Іларіоном, митрополитом Пісідійським Іовом, патріаршим дияконом Епіфанієм та екзархом Вселенського Патріарха в Україні єпископом Михаїлом.

Зеленський зазначив, що Україна робить все можливе для подолання викликів, які постали перед церквою в країні.

"Зрозуміло, що це виклики не одноденні й не сьогодні вони з'явилися. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб у цьому напрямі справді також була стабільність і був мир. Для нас це дуже важливо", - зазначив він.

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Представники Вселенського Патріархату запевнили, що Церква та Вселенський Патріарх Варфоломій і надалі молитимуться за Україну та підтримуватимуть її.

"Щоб на українській землі запанував справедливий мир. І щоб також запанував мир і в українському православ’ї. Наша місія тут – засвідчити любов і підтримку. І що ми разом із вами, що ми будемо співпрацювати в усіх цих питаннях для добра українського народу", - додав архієпископ Іларіон.

Зеленський зазначив, що в Україні очікують на візит Вселенського патріарха Варфоломія та наголосив, що це дуже важливо для нашої держави.

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Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату
Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату
Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату
Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Константинопольський патріархат (129)


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Топ коментарі
+19
розказав їм хохму про "термос"?
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28.08.2024 17:16
+13
Він їм росказав, як Татаров вбивав попів РПЦ на початку 2022 року? 😁
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28.08.2024 17:17
+8
і що ??? напевно розповів всятішим отцям як виданий ПЦУ Томос зі сцени називав термосом, розказував який поганий Порошенко і що "томос" треба видати також кацапській філії кацапської так званої "церкви" - "упц мп - рпц" !!!
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28.08.2024 17:22
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розказав їм хохму про "термос"?
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28.08.2024 17:16 Відповісти
він просто артист на іншій посаді, думає як би використати
а от покаятись в гріхах - не виходить поки що
а жаль...
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28.08.2024 20:49 Відповісти
Треба просити, вимагати патріарший статус для об'єднаної ПЦУ-бажано з назвою Українська Православна Церква , так як у всіх церков світу, де назва держави на першому місці!
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28.08.2024 21:22 Відповісти
Він їм росказав, як Татаров вбивав попів РПЦ на початку 2022 року? 😁
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28.08.2024 17:17 Відповісти
Это шо, буба, тя отпустили одного?
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28.08.2024 17:21 Відповісти
і що ??? напевно розповів всятішим отцям як виданий ПЦУ Томос зі сцени називав термосом, розказував який поганий Порошенко і що "томос" треба видати також кацапській філії кацапської так званої "церкви" - "упц мп - рпц" !!!
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28.08.2024 17:22 Відповісти
Шось наша Вава сидить з кислою пикою.

Грошей не привезли, піару нуль. Нащо це все...
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28.08.2024 17:22 Відповісти
Это всегда работает. Защитник веры.
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28.08.2024 17:34 Відповісти
Чиєї саме віри? 😁

Сам він совковий єврей-атеїст, передвиборчий слоган "какая разніца", до останнього захищав РПЦ в Україні.
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28.08.2024 17:43 Відповісти
Главное достоинство политика вовремя переобуться.
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28.08.2024 17:53 Відповісти
Он даже не политика.
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28.08.2024 18:49 Відповісти
Гроші, то могла дати РПЦ за Томос. А йому вдруге сказали - і не надійся на Томос для РПЦ при свідках і медіа. Як кажуть контрольний постріл. Але попи РПЦ і КГБ все продовжують нести службу КГБ на російській мові без Томоса. Звичайні агенти КГБ.
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28.08.2024 21:02 Відповісти
- Есть огромный остров. Посреди острова - огромный лес. Посреди леса - огромное болото. А посреди болота сидит на крохотной кочке маленький зеленый крокодильчик и печально думает: «Ну и зачем мне все это нужно?»

(А. Бушков, "Рыцарь из ниоткуда")
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28.08.2024 17:31 Відповісти
Судячи з фото,Потужний на зустріч з попами Єрмака не взяв? Це щось в лісі здохло
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28.08.2024 17:35 Відповісти
Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату.

От якби з представниками Вселенського Пархату!
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28.08.2024 17:36 Відповісти
Це все не серйозно, Єрмабарісича ніде нема.
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28.08.2024 17:44 Відповісти
Завхоз поїхав в США з Умєровим...
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29.08.2024 18:30 Відповісти
Вова, де термос?!
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28.08.2024 18:39 Відповісти
Вселенський ...а чому не Міжгалактичний
Чуваки в чорних скафандрах сидять
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28.08.2024 18:42 Відповісти
А чому кіпу не одягнув?
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28.08.2024 19:17 Відповісти
Приехали ГРЕХИ ТАТАРОВУ ОТПУСТИТЬ?
Сильно
А главное- так быстро подсуетились....
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28.08.2024 19:17 Відповісти
И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле
(Откр.17)
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28.08.2024 20:46 Відповісти
Там, де торгують посадами й термосами, нема місця для істинної віри, яка дійсно допомагає в скрутну хвилину. Жаль, що ніхто з батюшок не запропонував царю в гріхах покаятись
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29.08.2024 07:49 Відповісти
Прислали своїх представників. Сам Варфоломій погидував приймати оце...
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29.08.2024 08:14 Відповісти
Зеленський дрібний зростом. Навіть дрібнійший за жінок. Такий собі пародія Пуйла.
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30.08.2024 10:36 Відповісти
я знав кілька чоловік не більших за нього зростом. але ті були надзвичайно сильні. А ще два з них добре знали фізику і математику і один з них женився на видатній нашій вченій-астроному (вона тоді ще не була видатною, але була досить привабливою). Зараз за словами знайомих втекли в Ізраїль від вйни в Україні. А тепер там теж війна. І хтось скаже, що ті гравітаціоністи розумні - втекти від війни в Ізраїль. Коли їх із задоволенням і у Франції прийняли б.
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30.08.2024 12:27 Відповісти
 
 