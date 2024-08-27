Зеленський підписав указ про створення МВА у Василівському та Пологівському районах Запорізької області

Володимир Зеленський підписав указ про утворення міських військових адміністрацій у Василівському та Пологівськму районах Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області; Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області", - йдеться в указі.

Генштаб ЗСУ та Запорізька ОВА мають здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте: Росіяни поцілили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Запорізькій області, наслідки уточнюються