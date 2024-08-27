Зеленський підписав указ про створення МВА у Василівському та Пологівському районах Запорізької області
Володимир Зеленський підписав указ про утворення міських військових адміністрацій у Василівському та Пологівськму районах Запорізької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ.
"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області; Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області", - йдеться в указі.
Генштаб ЗСУ та Запорізька ОВА мають здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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Дан Корвин
показати весь коментар27.08.2024 21:35 Відповісти Мені подобається 0
Kravchenko Igor
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Wlad West
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