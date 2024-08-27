УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10350 відвідувачів онлайн
Новини
2 680 4

Зеленський підписав указ про створення МВА у Василівському та Пологівському районах Запорізької області

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підписав указ про утворення міських військових адміністрацій у Василівському та Пологівськму районах Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області; Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області", - йдеться в указі.

Генштаб ЗСУ та Запорізька ОВА мають здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте: Росіяни поцілили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Запорізькій області, наслідки уточнюються

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Запорізька область (3580)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оба района в оккупации (для интересующихся).
показати весь коментар
27.08.2024 21:35 Відповісти
Пологівський не зовсім, але всі чинші з тих районів і так сидять у Запоріжжі і отримують зарплати та інші плюшки. Тепер штат дармоїдів ще розширюється
показати весь коментар
27.08.2024 21:42 Відповісти
А нах она в оккупированных нас.пунктах, дармоедов опять насобирали, из ***********?
показати весь коментар
27.08.2024 21:41 Відповісти
Патпольний райком дєйствуєт!
показати весь коментар
27.08.2024 22:24 Відповісти
 
 