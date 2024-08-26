Росіяни поцілили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Запорізькій області, наслідки уточнюються
Сьогодні, 26 серпня, армія РФ завдала удару по Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни масовано атакували Україну. У Запорізькій області поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури.
Там здійнялася пожежа.
Інформація щодо наслідків уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар26.08.2024 10:44 Відповісти Мені подобається 0
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