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Росіяни поцілили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Запорізькій області, наслідки уточнюються

вибух

Сьогодні, 26 серпня, армія РФ завдала удару по Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни масовано атакували Україну. У Запорізькій області поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури.
Там здійнялася пожежа.

Інформація щодо наслідків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Запоріжжя (2260) обстріл (28274) Запорізька область (3574)


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треба вже робити копії об'єктів інфраструктури, я розумію, що це дорого, але це питання виживання...
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26.08.2024 10:44 Відповісти
 
 