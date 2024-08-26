Росіяни поцілили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Запорізькій області, наслідки уточнюються

Сьогодні, 26 серпня, армія РФ завдала удару по Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни масовано атакували Україну. У Запорізькій області поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури.

Там здійнялася пожежа.

Інформація щодо наслідків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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