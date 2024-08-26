РФ обстріляла передмістя Запоріжжя: Загинув чоловік, поранено жінку. ФОТО

Російські загарбники вдарили по Запорізькому району, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік", - йдеться в повідомленні.

За даними Офісу Генпрокурора, війська РФ здійснили обстріл населених пунктів Запорізького району Запорізької області.



Внаслідок ворожого удару загинув місцевий мешканець, поранено жінку. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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