Россияне попали по объекту энергетической инфраструктуры в Запорожской области, последствия уточняются

Сегодня, 26 августа, армия РФ нанесла удар по Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Россияне массированно атаковали Украину. В Запорожской области попали по объекту энергетической инфраструктуры.

Там начался пожар.

Информация о последствиях уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб в результате обстрела Запорожского района: РФ ударила рядом с частным домом