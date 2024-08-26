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Россияне попали по объекту энергетической инфраструктуры в Запорожской области, последствия уточняются

вибух

Сегодня, 26 августа, армия РФ нанесла удар по Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Россияне массированно атаковали Украину. В Запорожской области попали по объекту энергетической инфраструктуры.
Там начался пожар.

Информация о последствиях уточняется", - говорится в сообщении.

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Запорожье (2647) обстрел (26951) Запорожская область (3052)


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треба вже робити копії об'єктів інфраструктури, я розумію, що це дорого, але це питання виживання...
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26.08.2024 10:44 Ответить
 
 