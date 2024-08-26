Россияне попали по объекту энергетической инфраструктуры в Запорожской области, последствия уточняются
Сегодня, 26 августа, армия РФ нанесла удар по Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Россияне массированно атаковали Украину. В Запорожской области попали по объекту энергетической инфраструктуры.
Там начался пожар.
Информация о последствиях уточняется", - говорится в сообщении.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий26.08.2024 10:44 Ответить Мне нравится 0
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