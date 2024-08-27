Зеленский подписал указ о создании ГВА в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области
Владимир Зеленский подписал указ о создании городских военных администраций в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий документ.
"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области; Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области", - говорится в указе.
Генштаб ВСУ и Запорожская ОВА должны осуществить соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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