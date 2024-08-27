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Зеленский подписал указ о создании ГВА в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области

Володимир Зеленський

Владимир Зеленский подписал указ о создании городских военных администраций в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий документ.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области; Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области", - говорится в указе.

Генштаб ВСУ и Запорожская ОВА должны осуществить соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Запорожская область (3058)


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Оба района в оккупации (для интересующихся).
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27.08.2024 21:35 Ответить
Пологівський не зовсім, але всі чинші з тих районів і так сидять у Запоріжжі і отримують зарплати та інші плюшки. Тепер штат дармоїдів ще розширюється
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27.08.2024 21:42 Ответить
А нах она в оккупированных нас.пунктах, дармоедов опять насобирали, из ***********?
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27.08.2024 21:41 Ответить
Патпольний райком дєйствуєт!
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27.08.2024 22:24 Ответить
 
 