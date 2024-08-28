Зеленский встретился с представителями Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Вселенского Патриархата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства встретился с митрополитом Украинской православной церкви Канады, архиепископом Виннипегским Иларионом, митрополитом Писидийским Иовом, патриаршим диаконом Епифанием и экзархом Вселенского Патриарха в Украине епископом Михаилом.

Зеленский отметил, что Украина делает все возможное для преодоления вызовов, которые встали перед церковью в стране.

"Понятно, что это вызовы не однодневные и не сегодня они появились. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы в этом направлении действительно также была стабильность и был мир. Для нас это очень важно", - отметил он.

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Представители Вселенского Патриархата заверили, что Церковь и Вселенский Патриарх Варфоломей и в дальнейшем будут молиться за Украину и поддерживать ее.

"Чтобы на украинской земле воцарился справедливый мир. И чтобы также воцарился мир и в украинском православии. Наша миссия здесь - засвидетельствовать любовь и поддержку. И что мы вместе с вами, что мы будем сотрудничать во всех этих вопросах для добра украинского народа", - добавил архиепископ Иларион.

Зеленский отметил, что в Украине ожидают визит Вселенского патриарха Варфоломея и подчеркнул, что это очень важно для нашего государства.

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