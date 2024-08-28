Зеленский встретился с представителями Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Вселенского Патриархата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства встретился с митрополитом Украинской православной церкви Канады, архиепископом Виннипегским Иларионом, митрополитом Писидийским Иовом, патриаршим диаконом Епифанием и экзархом Вселенского Патриарха в Украине епископом Михаилом.
Зеленский отметил, что Украина делает все возможное для преодоления вызовов, которые встали перед церковью в стране.
"Понятно, что это вызовы не однодневные и не сегодня они появились. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы в этом направлении действительно также была стабильность и был мир. Для нас это очень важно", - отметил он.
Представители Вселенского Патриархата заверили, что Церковь и Вселенский Патриарх Варфоломей и в дальнейшем будут молиться за Украину и поддерживать ее.
"Чтобы на украинской земле воцарился справедливый мир. И чтобы также воцарился мир и в украинском православии. Наша миссия здесь - засвидетельствовать любовь и поддержку. И что мы вместе с вами, что мы будем сотрудничать во всех этих вопросах для добра украинского народа", - добавил архиепископ Иларион.
Зеленский отметил, что в Украине ожидают визит Вселенского патриарха Варфоломея и подчеркнул, что это очень важно для нашего государства.
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а от покаятись в гріхах - не виходить поки що
а жаль...
Грошей не привезли, піару нуль. Нащо це все...
Сам він совковий єврей-атеїст, передвиборчий слоган "какая разніца", до останнього захищав РПЦ в Україні.
(А. Бушков, "Рыцарь из ниоткуда")
От якби з представниками Вселенського Пархату!
Чуваки в чорних скафандрах сидять
Сильно
А главное- так быстро подсуетились....
(Откр.17)