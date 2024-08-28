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Зеленский встретился с представителями Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Вселенского Патриархата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства встретился с митрополитом Украинской православной церкви Канады, архиепископом Виннипегским Иларионом, митрополитом Писидийским Иовом, патриаршим диаконом Епифанием и экзархом Вселенского Патриарха в Украине епископом Михаилом.

Зеленский отметил, что Украина делает все возможное для преодоления вызовов, которые встали перед церковью в стране.

"Понятно, что это вызовы не однодневные и не сегодня они появились. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы в этом направлении действительно также была стабильность и был мир. Для нас это очень важно", - отметил он.

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Представители Вселенского Патриархата заверили, что Церковь и Вселенский Патриарх Варфоломей и в дальнейшем будут молиться за Украину и поддерживать ее.

"Чтобы на украинской земле воцарился справедливый мир. И чтобы также воцарился мир и в украинском православии. Наша миссия здесь - засвидетельствовать любовь и поддержку. И что мы вместе с вами, что мы будем сотрудничать во всех этих вопросах для добра украинского народа", - добавил архиепископ Иларион.

Зеленский отметил, что в Украине ожидают визит Вселенского патриарха Варфоломея и подчеркнул, что это очень важно для нашего государства.

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Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату
Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату
Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату
Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Константинопольский патриархат (141)


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Топ комментарии
+19
розказав їм хохму про "термос"?
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28.08.2024 17:16
+13
Він їм росказав, як Татаров вбивав попів РПЦ на початку 2022 року? 😁
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28.08.2024 17:17
+8
і що ??? напевно розповів всятішим отцям як виданий ПЦУ Томос зі сцени називав термосом, розказував який поганий Порошенко і що "томос" треба видати також кацапській філії кацапської так званої "церкви" - "упц мп - рпц" !!!
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28.08.2024 17:22
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розказав їм хохму про "термос"?
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28.08.2024 17:16 Ответить
він просто артист на іншій посаді, думає як би використати
а от покаятись в гріхах - не виходить поки що
а жаль...
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28.08.2024 20:49 Ответить
Треба просити, вимагати патріарший статус для об'єднаної ПЦУ-бажано з назвою Українська Православна Церква , так як у всіх церков світу, де назва держави на першому місці!
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28.08.2024 21:22 Ответить
Він їм росказав, як Татаров вбивав попів РПЦ на початку 2022 року? 😁
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28.08.2024 17:17 Ответить
Это шо, буба, тя отпустили одного?
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28.08.2024 17:21 Ответить
і що ??? напевно розповів всятішим отцям як виданий ПЦУ Томос зі сцени називав термосом, розказував який поганий Порошенко і що "томос" треба видати також кацапській філії кацапської так званої "церкви" - "упц мп - рпц" !!!
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28.08.2024 17:22 Ответить
Шось наша Вава сидить з кислою пикою.

Грошей не привезли, піару нуль. Нащо це все...
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28.08.2024 17:22 Ответить
Это всегда работает. Защитник веры.
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28.08.2024 17:34 Ответить
Чиєї саме віри? 😁

Сам він совковий єврей-атеїст, передвиборчий слоган "какая разніца", до останнього захищав РПЦ в Україні.
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28.08.2024 17:43 Ответить
Главное достоинство политика вовремя переобуться.
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28.08.2024 17:53 Ответить
Он даже не политика.
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28.08.2024 18:49 Ответить
Гроші, то могла дати РПЦ за Томос. А йому вдруге сказали - і не надійся на Томос для РПЦ при свідках і медіа. Як кажуть контрольний постріл. Але попи РПЦ і КГБ все продовжують нести службу КГБ на російській мові без Томоса. Звичайні агенти КГБ.
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28.08.2024 21:02 Ответить
- Есть огромный остров. Посреди острова - огромный лес. Посреди леса - огромное болото. А посреди болота сидит на крохотной кочке маленький зеленый крокодильчик и печально думает: «Ну и зачем мне все это нужно?»

(А. Бушков, "Рыцарь из ниоткуда")
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28.08.2024 17:31 Ответить
Судячи з фото,Потужний на зустріч з попами Єрмака не взяв? Це щось в лісі здохло
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28.08.2024 17:35 Ответить
Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату.

От якби з представниками Вселенського Пархату!
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28.08.2024 17:36 Ответить
Це все не серйозно, Єрмабарісича ніде нема.
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28.08.2024 17:44 Ответить
Завхоз поїхав в США з Умєровим...
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29.08.2024 18:30 Ответить
Вова, де термос?!
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28.08.2024 18:39 Ответить
Вселенський ...а чому не Міжгалактичний
Чуваки в чорних скафандрах сидять
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28.08.2024 18:42 Ответить
А чому кіпу не одягнув?
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28.08.2024 19:17 Ответить
Приехали ГРЕХИ ТАТАРОВУ ОТПУСТИТЬ?
Сильно
А главное- так быстро подсуетились....
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28.08.2024 19:17 Ответить
И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле
(Откр.17)
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28.08.2024 20:46 Ответить
Там, де торгують посадами й термосами, нема місця для істинної віри, яка дійсно допомагає в скрутну хвилину. Жаль, що ніхто з батюшок не запропонував царю в гріхах покаятись
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29.08.2024 07:49 Ответить
Прислали своїх представників. Сам Варфоломій погидував приймати оце...
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29.08.2024 08:14 Ответить
Зеленський дрібний зростом. Навіть дрібнійший за жінок. Такий собі пародія Пуйла.
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30.08.2024 10:36 Ответить
я знав кілька чоловік не більших за нього зростом. але ті були надзвичайно сильні. А ще два з них добре знали фізику і математику і один з них женився на видатній нашій вченій-астроному (вона тоді ще не була видатною, але була досить привабливою). Зараз за словами знайомих втекли в Ізраїль від вйни в Україні. А тепер там теж війна. І хтось скаже, що ті гравітаціоністи розумні - втекти від війни в Ізраїль. Коли їх із задоволенням і у Франції прийняли б.
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30.08.2024 12:27 Ответить
 
 