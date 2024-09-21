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Зеленский (19029) Константинопольский патриархат (141) церковь (1321) ПЦУ (788)

Зеленский: Украине нужен свой патриархат

Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с экзархами (послами. - Ред.) Константинополя, которая состоялась в Киеве 28 августа, сказал им, что Украине нужен свой патриархат.

Об этом пишет издание LB, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я сказал, что наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был возведен в патриархат. Экзархи приняли информацию и донесут ее до Вселенского Патриарха Варфоломея, будут советоваться", - сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов вечером 20 сентября.

Зеленский отметил, что экзархи имеют возможное видение плана действий по подъему украинской митрополии до статуса патриархата, но он должен пройти обсуждение, прежде всего - в Константинополе.

"Они на контакте с Виктором Еленским (главой Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести. - Ред.) по этому вопросу. Должны вернуться с конкретными предложениями", - сказал Зеленский.

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Издание отмечает, что Православная церковь Украины, которая получила Томос об автокефалии в 2019 году, имеет статус митрополии, и, согласно канонам, возведение в патриархат должно происходить только в рамках действующего Томоса, а предоставление еще одного исключается.

Также для этого должны объединиться все православные церкви Украины.

Lb добавляет, что, хотя формально диалог между ПЦУ и УПЦ МП ведется, говорить о хотя бы частичном их объединении пока не приходится.

Напомним, что 28 августа президент Зеленский провел встречу с делегацией Вселенского Патриархата.

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Топ комментарии
+45
папа Варфоломій - єдиний світовий лідер з ким він ще не срався
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21.09.2024 20:31
+32
І з термосом від хрінпіду. Воно ще хоче в релігію встромити своє рило щоб там все похєрити.
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21.09.2024 20:33
+31
про патріархат говорить поц який на сцені скакав і говорив "термос"...
73% довбойобів Ви цілком заслуговуєта на такого царя.
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21.09.2024 20:36
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Курчат!
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23.09.2024 21:08 Ответить
суржик, умніку
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24.09.2024 22:37 Ответить
То це він для самостійності розмінував Чонгар і запустив окупанта на південь? Добре "додав"
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23.09.2024 07:17 Ответить
Та ти шо? Я як ти стібався над гтриманням Українською церкваю Томоса? Малорос, недорозвинений.
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21.09.2024 20:54 Ответить
Да-да, это капец как важно в Украине, где 9 человек из 10 о боге вспоминают, тллько когда бухают на Пасху. Патриархат.. ****, средневековье. Вова, пусть попы сами свой бизнес разруливают. Тебе больше нечем заняться?
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21.09.2024 20:54 Ответить
Так зеля хоче свій "томос" дати.
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21.09.2024 20:55 Ответить
Довбень. Зовсім не на тих проблемах зосередився.
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21.09.2024 20:59 Ответить
тобто не треба?
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21.09.2024 21:39 Ответить
Тобто, не з гандоном, якому насрати і на віру, і на мову, і на армію.

Воно добре мімікрує, але залишаєттся тим же ватним уйобком, яким було завжди.
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21.09.2024 23:13 Ответить
інколи і уйобки шось хороше роблять. зійшла благодать на убогого, тимчасово. може богу саме так угодно. а в цілому ціплчт по осені рахують.
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21.09.2024 23:16 Ответить
Про наш окремий патріархат думати дуже рано. До цих пір ще не всі православні церкви визнали нашу ПЦУ, але процес йде. Оголошення прагнення про окремий патріархат нам лише нашкодить і затягне процес визнання.
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23.09.2024 07:46 Ответить
Укрaїні потрібен реaльний президент, a не мaлорос, який грaє роль президентa і зaхищaє московську церкву і "кaкую рaзніцу". Невже ніхто не може пояснити мaлоросу, що другий Томос ніхто дaвaти не буде, щоб отримaти пaтріaрхію потрібно об'єднувтися всім нaвколо ПЦУ, якa мaє Томос. a тaк ми можемо отримти рельний термос, aбо другу Тору.
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21.09.2024 21:00 Ответить
Патріархат Зеленського
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21.09.2024 21:03 Ответить
То Зеля перепутав Патриархат и Паханат. А, впрочем, какая разница? (c)
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21.09.2024 21:07 Ответить
а екзархи (посли) то паханат і Україгі свій патріархат не потрібний?
тебе ще 6 довбнів лайкнуло, капец, баби базарні.
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21.09.2024 22:20 Ответить
Зеля, роби паханат із 95кагалу , висвячуй себе в пахани, а неофіти в тебе у вигляді 73% вже є.
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21.09.2024 21:14 Ответить
Поздно пить Боржоми, уже нет 73%
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21.09.2024 21:29 Ответить
а екзархи - пахани вселенского патріархату?
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21.09.2024 22:21 Ответить
Шапіто...
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21.09.2024 21:20 Ответить
в чому? Порох теж постійно зустрічався з церковниками.
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21.09.2024 22:16 Ответить
У тому, що клоун не Порох.

Що дозволено Юпітеру, то не дозволено бичью. 😁
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21.09.2024 23:14 Ответить
а ти клонувати Пороха? який вже. подивмося, як доведе до кінця.
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21.09.2024 23:18 Ответить
Нікчемний паяц повторює все, що робив Порошенко, тільки в результаті отримуємо фарс
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21.09.2024 21:20 Ответить
невже наш ПАЛКАВОДЕЦ на майбутні вибори вирішив на свій бік перетягнути прихожан секти імені сталіна?
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21.09.2024 21:23 Ответить
Нам потрібен свій Президент. Решта - маячня зеленоригівської кацапні.
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21.09.2024 21:42 Ответить
Буба,уходи.
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21.09.2024 22:20 Ответить
Ну хрен его знает... Дичь...
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21.09.2024 22:21 Ответить
і у чому? дічь - що ти з таким прапорцем ще досі тупий. по коментам - базарна баба. невже нічому не навчився у німців ще?
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21.09.2024 22:30 Ответить
Тыкайте своей маме. Она не научила вас вести диалог - это во-первых.
Во-вторых: у Германии нет своего патриархата, зато есть налог на веру.
В-третьих: церковь - это последнее, о чем думает критическимыслящий человек во время войны, если его цель не задурить головы окружающим.
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23.09.2024 07:45 Ответить
тю, ти ото такий старий совок! такі як ти ще дипломами махають, як доказ, зо вони заслужили на Ви.
твої коменти на Ви не тягнуть.
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24.09.2024 22:48 Ответить
Патриархат - верховная, оперативная власть пяти. В православии. Римская, Антиохская, Александрийская, Ерусалимская, Константинопольская. Где последняя - высшая, среди равных.
Присвоение российской церкви патриашества, кажется в 16 веке - незаконно и было отменено Петром, подчинившим церкву государству, созданием священного синода.
В Киеве всегда были митрополиты, главой церкви. Я не вижу смысла менять название, ведь митрополиты полностью финансово самостоятельны в православии... Что даёт церкви патриархия? Переписывание договорняков с вселенским (константинопольским) патриархом?
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21.09.2024 22:22 Ответить
Да ти шо, а як з томосем? Невже прозрів? Бозі бозі, так звиртаюсь до домашніх тварин.
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21.09.2024 22:33 Ответить
Так вони з Дерьмаком нехрещені, коротше.нехристі. То про що дурне меле.
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21.09.2024 22:43 Ответить
Він уже є - Томос для ПЦУ.
Йо##не зелене чудрило, не ламай те, в чому ти дупля не ріжеш! Виконуй ***уй те, що зроблено до тебе, та подякуй, що ці напрауювання зроблені до тебе, найвеличнівшого лідора зеленої Галактики гамадрілав!
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21.09.2024 22:46 Ответить
Яка потужна потужність !!!
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21.09.2024 22:48 Ответить
Взагалі то нам потрібен інший президент у першу чергу.

Цей з самого початку був лайном.
А зараз це ще й прострочене лайно.
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21.09.2024 23:33 Ответить
А я не хочу ніякого
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21.09.2024 23:45 Ответить
GUN don! (Оружейный дон)
Гадаєш, твоїй пиці забули "термос" і інше блюзнірство проти України...
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22.09.2024 00:38 Ответить
Пропонувати Єрмака на патріарха, це вже занадто навіть для 95 кварталу
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22.09.2024 01:57 Ответить
Ага, мало в Україні "ловців ЛЮДЕЙ"=АФЕРИСТИ Сатани, та його поплічників типу апостоли? Краще нехай вияснить спочатку як вони тут закінчили життя в дні сьогодняшнім, та цілує в сраку Лука-В. Путіна, або просто: "лукавого". Знаете чому в триголовому гербі рашки(Даніїл) ніхто не бачить третю голову? Тому, що під короною довбойоби бачать царя, а не злочинця, про якого попереджали пророки.
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22.09.2024 05:13 Ответить
Это когда ж в Украине были патриархи, напомните мне, я запамятовал. Из истории только митрополитов помню.
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22.09.2024 06:39 Ответить
Президенторхат уже есть, давай еще патриархат
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22.09.2024 06:43 Ответить
Впершу чергу Україні порібен
Презедент Українець по національності !!!!
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22.09.2024 06:57 Ответить
І християнин.
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22.09.2024 13:21 Ответить
залужному заздрив бо в нього рейтинг більший . пристайка зняв з посади бо той мав необачність прокоментувати чергову блєвотіну вовіка --- ПОРОШЕНКО поперек горла з ТОМОСОМ . придумали з єрмаком патріархат . у нас 8097 пріходов і 9111 попов *********-гундяєвського патріархата ХТО НЕБУДЬ ПОКАЖІТЬ ЦІ ЦИФРИ ДВОМ ..рехформаторам.. заібали своєю зеленою піною
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22.09.2024 07:11 Ответить
каганат
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22.09.2024 07:12 Ответить
Пархатриат!
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22.09.2024 07:48 Ответить
Це шо , безмозглая так зашугала ваву своим матриархатом в госделах, шо он даже в церкви бажае от нее отмежеваться патриархатом
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22.09.2024 07:22 Ответить
Клоун руйнує (доводе до абсурду)все до чого торкається.
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22.09.2024 08:14 Ответить
зелена--армія, мова, віра?
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22.09.2024 09:12 Ответить
.... видно термос загубився.
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22.09.2024 09:42 Ответить
мислитель
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22.09.2024 10:12 Ответить
Звідки він знає слово "патріархат"? Юзік підказав?
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22.09.2024 11:23 Ответить
Іуда про патріарх!
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22.09.2024 15:40 Ответить
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