Зеленский о телемарафоне: Он показывает правду среди дезинформации
Президент Владимир Зеленский заявил, что телемарафон "Единые новости" показывает правдивую информацию. А телеканалы, которые привлечены к эфиру, свободны транслировать то, что хотят.
Об этом глава государства сказал в интервью New Yorker, информирует Цензор.НЕТ.
Журналист спросил Зеленского о возможном конфликте между демократическими ценностями и реалиями военного времени в связи с тем, что телемарафон транслирует новости "очень скоординированным образом".
По словам президента, "журналисты объединились, потому что в первые дни войны, когда люди боялись полной оккупации страны, никто не знал, что делать".
"Ходили даже истории о том, что президент куда-то сбежал. Это был хаос", - сказал Зеленский.
Он отметил, что журналисты в Украине решили объединить усилия для борьбы с российской дезинформацией.
"Я хочу объяснить, что то, что новостные отделы этих телеканалов объединились, не означает, что сами каналы уничтожены. Они существуют так же, как и раньше. Они сохранили свои места в сетке вещания. Они вольны показывать то, что хотят. Но этот телемарафон стал ресурсом для людей, которые, скажем, не имеют электричества или видят беспилотники, летающие над головой. Было много периодов, когда вокруг была всякая дезинформация, а телемарафон предоставлял правду. А вы говорите, что это плохо. Ладно, если это так, я не настаиваю", - заявил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Такі неупереджені цифри...
А узурпація всіх гілок влади - це прояв демократії. 😁
Політична репрезентація «Слуги народу» в ефірі «Єдиних новин» дещо постраждала в серпні. Депутатів владної партії показали всього 103 рази за 31 день, порівняно зі 122 ввімкненнями в липні. Представники інших фракцій і груп у сумі відвідали національний марафон 12 разів за місяць. Це вдев'ятеро менше!
Представники Офісу президента тим часом випередили в ефірі представників цілого Кабінету міністрів.
А от «Європейську солідарність» начебто національний марафон, до якого входить п'ять телеканалів, продовжує синхронно ігнорувати. Представницю «Голосу» покликали одну за місяць.
З кожним місяцем «Єдині новини» все більше закріплюють за собою звання одного з найцензурованіших явищ в історії українського телебачення.
Тільки приїхав і одразу збрехав.
Є брехня, на яку виникає бажання розсміятися.
А є брехня, на яку є тільки одне бажання - зі всієї сили просто ВДАРИТИ У ПИКУ!!!
Але тут на форумі ми можемо хіба що ***** послати.
Хрипавий через ручну СБУ йому навіть мордокнигу зніс, не допомогло. Феєричні довбойоби.
По щучьему велению...
Я стал поэтом-
Позапрошлым летом...
Теперь пишу куплеты...
Печатают в газетах...
И ставлю на колени-
Я поколения...
Звістно, пропаганда має бути правдивою.Але чи можна вважати вибрані теми важливими для трансляції.
Можна показати як поливають дерева, а можна показати що річки забруднені.
Чи показати як ліси підпалюють і як забруднюється повітря, або показати людину яка рекомендує не гуляти чи носити маски.
Мільон дронів - ніііі.
Мільон марафонів - таааак!
Десь так, хто не погоджується, той ворог народу.
https://www.youtube.com/watch?v=Cxm5kSt0oUA
-продовження "відгуків" на цю маячню на цій гілці на чотири-п'ять сторінок, а, може, і всі десять... і таке бувало в практиці цензорівського форуму;
-купу нових глузливих (якщо не матюкливих) мемів, особливо як в селах дивляться марафет з-за відсутності електроенергії.
Модерація в ефірі, під час війни, потрібна. Якщо хтось каже що ні то він, або ще тупіший бубосі, або вепеенний кацап...
"Правда" - орган Єрмака і керуючої партії бойових буратін "Слуга Народу"! А Зеленський - засіб контрацепції Єрмака от нападок опозиції і можливого протоколювання його дій за межами Конситуції і Кримінального.
По-простому: Телемарафон - це рекламні матеріали на упаковці презерватива Єрмака!
Начинается мега-важный визит Зеленского в США. Так как начинается время, которое может и должно переломить ход войны. И от главного союзника зависит критически много.
Вначале визита Зеленский дал большое програмное интервью The New Yorker
Я просмотрел украинские СМИ - каждое дает какой-то небольшой, разный кусок интервью. Но я хочу, для вашего удобства, чтобы вы прочитали его в одном месте и целиком.
Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех.
***************
Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
Я ежедневно смотрю the-марафон!
У меня на кухне старый телевизор, на нём стоят вазончики и заменить его нельзя. Каждый ужин я его включаю, там одна программа. Очень помогает снижению веса, особенно Мосейчучка!