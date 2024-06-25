С начала года на создание контента для телемарафона "Единые новости" потратили 790 млн грн, - нардеп Железняк
С начала 2024 года расходы государственного бюждета на создание контента для телемарафона "Единые новости" составили более 790 млн гривен.
Об этом в телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Решили посмотреть, во сколько государству обходится пиар власти. Так вот, с начала 2024 года это уже более 790 млн грн. Это общая сумма 10 контрактов для создания контента марафона "Единые новости" и FREEDOM.
В июне госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания в Украине" в очередной раз заказало контент для "Единого марафона" на 20,78 млн грн", - отметил нардеп.
По словам Железняка, сериалы отдельно уже не закупают - "сразу по 80 млн грн сливают на контракт, а там уже и сериалы и развлекательные программы в середине".
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сухпайкомгрошима видати?
Питання: а де дрони? Чи, хоча б, гроші? Бо "злі язики" кжуть, що 70% дронів на фронті - то від волонтерів....
"Шмавік" (український аналог "Мавіка") всьго 5к (здається).... І?