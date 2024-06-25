С начала года на создание контента для телемарафона "Единые новости" потратили 790 млн грн, - нардеп Железняк

С начала 2024 года расходы государственного бюждета на создание контента для телемарафона "Единые новости" составили более 790 млн гривен.

Об этом в телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Решили посмотреть, во сколько государству обходится пиар власти. Так вот, с начала 2024 года это уже более 790 млн грн. Это общая сумма 10 контрактов для создания контента марафона "Единые новости" и FREEDOM.

В июне госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания в Украине" в очередной раз заказало контент для "Единого марафона" на 20,78 млн грн", - отметил нардеп.

По словам Железняка, сериалы отдельно уже не закупают - "сразу по 80 млн грн сливают на контракт, а там уже и сериалы и развлекательные программы в середине".

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