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С начала года на создание контента для телемарафона "Единые новости" потратили 790 млн грн, - нардеп Железняк

марафон,телемарафон,новини,єдині

С начала 2024 года расходы государственного бюждета на создание контента для телемарафона "Единые новости" составили более 790 млн гривен.

Об этом в телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Решили посмотреть, во сколько государству обходится пиар власти. Так вот, с начала 2024 года это уже более 790 млн грн. Это общая сумма 10 контрактов для создания контента марафона "Единые новости" и FREEDOM.

В июне госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания в Украине" в очередной раз заказало контент для "Единого марафона" на 20,78 млн грн", - отметил нардеп.

По словам Железняка, сериалы отдельно уже не закупают - "сразу по 80 млн грн сливают на контракт, а там уже и сериалы и развлекательные программы в середине".

Читайте также: В телемарафоне "Єдині новини" планируют запустить коммерческую рекламу

Автор: 

телевидение (900) марафон (120) Железняк Ярослав (431) телеканал Рада (19)


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Топ комментарии
+24
Ці гроші Українців, просто украдені, з потреб ОБОРОНИ України…
А Українці, продовжують донатити для ЗАХИСТУ УКРАЇНИ!
А привладні КРАСТИ…
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25.06.2024 20:11
+9
Оператор, який це знімає. Але це не точно
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25.06.2024 20:19
+9
Скількома життями оплачено цей сморід пропагандистських ротів!
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25.06.2024 21:07
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25.06.2024 20:09 Ответить
Канал ПРЯМЫЙ за 4млн дивляться а Марафон усіх ПРкоритних ПіНЧУКіВ - 2 млн ... За гроші партнерів
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25.06.2024 22:56 Ответить
Це треш... обʼєдінялка ******
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26.06.2024 10:53 Ответить
Та яка там думка? Худоба не думає - вона жує.
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25.06.2024 21:34 Ответить
Ці гроші Українців, просто украдені, з потреб ОБОРОНИ України…
А Українці, продовжують донатити для ЗАХИСТУ УКРАЇНИ!
А привладні КРАСТИ…
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25.06.2024 20:11 Ответить
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25.06.2024 20:12 Ответить
$100000 в день! Они в Голливуде с Ди Каприо новости снимают?
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26.06.2024 00:38 Ответить
ЗЕПІТОРИ НАХАБНО пилять , харькаючи в очі ЕС і США Якими дегенератми потрібно бути , щоб довіряти ЗЕ&ЕРМАКАМ , які брешуть безкінечно , МАРОДЕРЯЧІ не відходя від каси
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26.06.2024 08:00 Ответить
Викінула в пропасть...
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25.06.2024 20:12 Ответить
Я в телеграмі новини читаю, можна мені замість телемарофона сухпайком грошима видати?
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25.06.2024 20:13 Ответить
І скільки % цю .уйню дивиться?..
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25.06.2024 20:16 Ответить
Оператор, який це знімає. Але це не точно
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25.06.2024 20:19 Ответить
Я, (П.І.Б), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю.
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25.06.2024 20:24 Ответить
Тому нема обіцяних дронів.Складається враження,що влада вже знає результат війни,тому воювати не варто на повну,а ось себе хвалити треба(
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25.06.2024 20:26 Ответить
Що хотять те і чубучать. ці пропагандони руйнують країну. Вони відчули себе володарями життя, а всі інші для цих тіпажів просто сміття.... Хіба то лише з тєлємарахвєтом так..???
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25.06.2024 20:32 Ответить
Кому війна, а кому мати рідна...
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25.06.2024 20:33 Ответить
А ви всією країною на дрони посилаєте послідні гроші
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25.06.2024 20:35 Ответить
останні
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25.06.2024 20:58 Ответить
А повинні вас, кацапів, з квітами зустрічати?
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26.06.2024 09:31 Ответить
за мародерство ******** телегівнофоном Зєлєнскаму має бути окремий термін відсидки..
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25.06.2024 20:45 Ответить
На дрони було виділено 40млрд ще при золотояйцевому Рєзнікову. Потім туди ж забрали 70млрд ПДФО з місцевих бюджетів, а потім ГУР зібрав за донати ще 200+млн...
Питання: а де дрони? Чи, хоча б, гроші? Бо "злі язики" кжуть, що 70% дронів на фронті - то від волонтерів....
"Шмавік" (український аналог "Мавіка") всьго 5к (здається).... І?
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25.06.2024 20:52 Ответить
Скількома життями оплачено цей сморід пропагандистських ротів!
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25.06.2024 21:07 Ответить
Телемарафон - одна з форм зеленого мародерства! Ці кошти украдені з оборони!
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25.06.2024 21:30 Ответить
Нахрін він потрібен, якщо лять у всіх світла немає???
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25.06.2024 23:16 Ответить
Газовая камера для сжигания миллиардов
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26.06.2024 01:33 Ответить
Майже мільярд на тупу говорільню.
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26.06.2024 09:17 Ответить
Тим часом кацап гетманцев приготував холопам підвищення податків🤣
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26.06.2024 09:37 Ответить
У Вікіпедії національність не вказана.
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26.06.2024 10:34 Ответить
Сказати ,що при владі ІДІОТИ,значить нічого не сказати.
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26.06.2024 12:20 Ответить
 
 