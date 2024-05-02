В телемарафоне "Єдині новини" планируют запустить коммерческую рекламу

В телемарафоне "Єдині новини" появится коммерческая реклама. Раньше в эфире телемарафона выходила только социальная реклама.

Об этом сообщает "Детектор медіа", информирует Цензор.НЕТ.

О том, что такая дискуссия ведется между производителями телемарафона, сказал председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий, отвечая на вопрос народного депутата Владимира Вятровича.

Народный избранник при обсуждении ситуации вокруг "Суспільного" на заседании парламентского комитета гуманитарной и информационной политики спросил представителей НОТУ, правда ли, что в телемарафоне хотят возобновить коммерческую рекламу. На что Чернотицкий сказал, что такие разговоры ведутся.

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По мнению главы Наблюдательного совета "Суспільного" Светланы Остапы, это может быть одной из причин, почему "Суспільне" хотят исключить из вечерних слотов телемарафона.

По информации источников "Детектор медіа", коммерческая реклама может появиться в эфире телемарафона уже в этом месяце.

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Ранее Председатель Наблюдательного совета "Суспільного" Остапа напомнила, что представители власти неоднократно заявляли, что телемарафон будет работать до конца военного положения.