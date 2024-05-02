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В телемарафоне "Єдині новини" планируют запустить коммерческую рекламу

У телемарафоні «Єдині новини» планують запустити комерційну рекламу

В телемарафоне "Єдині новини" появится коммерческая реклама. Раньше в эфире телемарафона выходила только социальная реклама.

Об этом сообщает "Детектор медіа", информирует Цензор.НЕТ.

О том, что такая дискуссия ведется между производителями телемарафона, сказал председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий, отвечая на вопрос народного депутата Владимира Вятровича.

Народный избранник при обсуждении ситуации вокруг "Суспільного" на заседании парламентского комитета гуманитарной и информационной политики спросил представителей НОТУ, правда ли, что в телемарафоне хотят возобновить коммерческую рекламу. На что Чернотицкий сказал, что такие разговоры ведутся.

Также читайте: Председатель Наблюдательного совета "Суспільного" Остапа о телемарафоне: Представители власти неоднократно заявляли, что он будет работать до конца военного положения

По мнению главы Наблюдательного совета "Суспільного" Светланы Остапы, это может быть одной из причин, почему "Суспільне" хотят исключить из вечерних слотов телемарафона.

По информации источников "Детектор медіа", коммерческая реклама может появиться в эфире телемарафона уже в этом месяце.

Читайте также: Если не будет телемарафона, то возникнет медиахаос, – советник Ермака Лещенко

Ранее Председатель Наблюдательного совета "Суспільного" Остапа напомнила, что представители власти неоднократно заявляли, что телемарафон будет работать до конца военного положения.

Автор: 

общественное вещание (126) марафон (120)


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Топ комментарии
+6
Є один плюс от гівеофону - він відучить людей жерти інфлайно, відірве від зомбоящика. Настільки халтурно, скучно і непрофесійно зістряпана пропаганда навіть тупому набридає.
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02.05.2024 12:49
+6
Ну так тоді забирайте бюджетне фінансування! Нєфіг спонсорувати олігархічні канали!
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02.05.2024 12:49
+5
Шо ім 2.5 лярди з дежави мало?
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02.05.2024 12:48
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Реклама герпіди та його менеджерів?
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02.05.2024 12:46 Ответить
Треба ж якось пропаганду і піар розбавляти.
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02.05.2024 12:47 Ответить
Шо ім 2.5 лярди з дежави мало?
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02.05.2024 12:48 Ответить
Державних мільярдів не вистачає?
Вирішили "підщурячити" бабла на власну кішеню.
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02.05.2024 12:48 Ответить
Є один плюс от гівеофону - він відучить людей жерти інфлайно, відірве від зомбоящика. Настільки халтурно, скучно і непрофесійно зістряпана пропаганда навіть тупому набридає.
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02.05.2024 12:49 Ответить
Ну так тоді забирайте бюджетне фінансування! Нєфіг спонсорувати олігархічні канали!
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02.05.2024 12:49 Ответить
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02.05.2024 12:50 Ответить
У телемарафоні "Єдина реклама" планують запустити розділ з "новинами".....
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02.05.2024 12:53 Ответить
Так віддайте весь ефір під рекламу, що тут обговорювати?
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02.05.2024 12:54 Ответить
наступний логічний крок - обрізати фінансування з бюджету. нда... аж самому смішно (
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02.05.2024 13:02 Ответить
спроба замаскуватись під комерційне телебачення?ню-ню
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02.05.2024 13:09 Ответить
згодом, за ****** телелайнофон на Зеленського мАє бути окрЕма кримінальна справа, як і за ув'язнення Червінського "по-бєсрєдєлу".. на дермаків, звісно, також...
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02.05.2024 13:15 Ответить
Зеленскі знову буде рекламувати шорагу "Золотий век" з дешевим дешманскім золотом.Який в на всеж таки крутий припіздент.Ні то що барига Порошенко.
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02.05.2024 13:20 Ответить
тобі личить моє кохання.....ЙТМ !!!
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02.05.2024 13:26 Ответить
Невже у бізнесі такі дурні, що будуть вкладатися у рекламу, яку майже ніхто не побачить.
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02.05.2024 13:30 Ответить
я б в рекламу на МАРАфоні і цента не вложив.який долбойоб його дивиться ?
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02.05.2024 13:25 Ответить
...комедійну
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02.05.2024 14:01 Ответить
Колись індикатором відстійних каналів був телемагазин, де реклама галімої дрочі замість 30 секунд займала 30 хвилин. Не сильно здивуюсь, коли між "достовірними" новинами на телемарафоні почнуть продавати супер-мега-шмега пилосмок чи пояс для корекції фігури.
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02.05.2024 14:49 Ответить
Отрубить конкурентов и монополизировать телерекламу - ****, даже януковощ до такого не додумался.
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02.05.2024 15:41 Ответить
Засуньте ту рекламу Єрмаку та Шмигалю в задниці, там їй саме місце! А засовує хай Лещенко, він на таке здатний...
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13.05.2024 19:48 Ответить
 
 