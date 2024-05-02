У телемарафоні «Єдині новини» планують запустити комерційну рекламу

У телемарафоні "Єдині новини" може з’явитися комерційна реклама. Раніше в етері телемарафону виходила лише соціальна реклама.

Про це повідомляє "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.

Про те, що така дискусія ведеться між виробниками телемарафону, сказав голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький, відповідаючи на запитання народного депутата Володимира В’ятровича.

Народний обранець під час обговорення ситуації навколо Суспільного на засіданні парламентського комітету гуманітарної та інформаційної політики запитав представників НСТУ, чи правда, що в телемарафоні хочуть відновити комерційну рекламу. На що Чернотицький сказав, що такі розмови ведуться.

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На думку голови Наглядової ради Суспільного мовника Світлани Остапи, це може бути однією з причин, чому Суспільне хочуть виключити з вечірніх слотів телемарафону.

За інформацією джерел "Детектор медіа", комерційна реклама може з'явитись в етері телемарафону вже цього місяця.

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Раніше Голова Наглядової ради Суспільного Остапа нагадала, що представники влади неодноразово заявляли, що телемарафон працюватиме до кінця воєнного стану.