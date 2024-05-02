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Новини
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У телемарафоні "Єдині новини" планують запустити комерційну рекламу

У телемарафоні «Єдині новини» планують запустити комерційну рекламу

У телемарафоні "Єдині новини" може з’явитися комерційна реклама. Раніше в етері телемарафону виходила лише соціальна реклама.

Про це повідомляє "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.

Про те, що така дискусія ведеться між виробниками телемарафону, сказав голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький, відповідаючи на запитання народного депутата Володимира В’ятровича.

Народний обранець під час обговорення ситуації навколо Суспільного на засіданні парламентського комітету гуманітарної та інформаційної політики запитав представників НСТУ, чи правда, що в телемарафоні хочуть відновити комерційну рекламу. На що Чернотицький сказав, що такі розмови ведуться.

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На думку голови Наглядової ради Суспільного мовника Світлани Остапи, це може бути однією з причин, чому Суспільне хочуть виключити з вечірніх слотів телемарафону.

За інформацією джерел "Детектор медіа", комерційна реклама може з'явитись в етері телемарафону вже цього місяця.

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Раніше Голова Наглядової ради Суспільного Остапа нагадала, що представники влади неодноразово заявляли, що телемарафон працюватиме до кінця воєнного стану.

Автор: 

суспільне мовлення (125) марафон (115)


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Топ коментарі
+6
Є один плюс от гівеофону - він відучить людей жерти інфлайно, відірве від зомбоящика. Настільки халтурно, скучно і непрофесійно зістряпана пропаганда навіть тупому набридає.
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02.05.2024 12:49
+6
Ну так тоді забирайте бюджетне фінансування! Нєфіг спонсорувати олігархічні канали!
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02.05.2024 12:49
+5
Шо ім 2.5 лярди з дежави мало?
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02.05.2024 12:48
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Реклама герпіди та його менеджерів?
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02.05.2024 12:46 Відповісти
Треба ж якось пропаганду і піар розбавляти.
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02.05.2024 12:47 Відповісти
Шо ім 2.5 лярди з дежави мало?
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02.05.2024 12:48 Відповісти
Державних мільярдів не вистачає?
Вирішили "підщурячити" бабла на власну кішеню.
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02.05.2024 12:48 Відповісти
Є один плюс от гівеофону - він відучить людей жерти інфлайно, відірве від зомбоящика. Настільки халтурно, скучно і непрофесійно зістряпана пропаганда навіть тупому набридає.
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02.05.2024 12:49 Відповісти
Ну так тоді забирайте бюджетне фінансування! Нєфіг спонсорувати олігархічні канали!
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02.05.2024 12:49 Відповісти
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02.05.2024 12:50 Відповісти
У телемарафоні "Єдина реклама" планують запустити розділ з "новинами".....
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02.05.2024 12:53 Відповісти
Так віддайте весь ефір під рекламу, що тут обговорювати?
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02.05.2024 12:54 Відповісти
наступний логічний крок - обрізати фінансування з бюджету. нда... аж самому смішно (
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02.05.2024 13:02 Відповісти
спроба замаскуватись під комерційне телебачення?ню-ню
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02.05.2024 13:09 Відповісти
згодом, за ****** телелайнофон на Зеленського мАє бути окрЕма кримінальна справа, як і за ув'язнення Червінського "по-бєсрєдєлу".. на дермаків, звісно, також...
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02.05.2024 13:15 Відповісти
Зеленскі знову буде рекламувати шорагу "Золотий век" з дешевим дешманскім золотом.Який в на всеж таки крутий припіздент.Ні то що барига Порошенко.
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02.05.2024 13:20 Відповісти
тобі личить моє кохання.....ЙТМ !!!
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02.05.2024 13:26 Відповісти
Невже у бізнесі такі дурні, що будуть вкладатися у рекламу, яку майже ніхто не побачить.
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02.05.2024 13:30 Відповісти
я б в рекламу на МАРАфоні і цента не вложив.який долбойоб його дивиться ?
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02.05.2024 13:25 Відповісти
...комедійну
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02.05.2024 14:01 Відповісти
Колись індикатором відстійних каналів був телемагазин, де реклама галімої дрочі замість 30 секунд займала 30 хвилин. Не сильно здивуюсь, коли між "достовірними" новинами на телемарафоні почнуть продавати супер-мега-шмега пилосмок чи пояс для корекції фігури.
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02.05.2024 14:49 Відповісти
Отрубить конкурентов и монополизировать телерекламу - ****, даже януковощ до такого не додумался.
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02.05.2024 15:41 Відповісти
Засуньте ту рекламу Єрмаку та Шмигалю в задниці, там їй саме місце! А засовує хай Лещенко, він на таке здатний...
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13.05.2024 19:48 Відповісти
 
 