Голова Наглядової ради Суспільного Остапа про телемарафон: Представники влади неодноразово заявляли, що він працюватиме до кінця воєнного стану

Голова Наглядової ради Суспільного мовлення Світлана Остапа зазначила, що представники влади неодноразово заявляли про те, що національний телемарафон "Єдині новини" працюватиме до кінця воєнного стану.

Про це вона розповіла в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"Я так розумію, що телемарафон буде точно ще тривати до кінця цього року. Також я неодноразово чула від представників влади, що телемарафон буде тривати до закінчення воєнного стану", - повідомила медіаекспертка.

Також вона прокоментувала ситуацію навколо Суспільного, яке хочуть виключити з вечірніх слотів телемарафону. За словами Остапи, тиск на Суспільне може бути зумовлений тим, що влада не може втручатись в редакційну політику каналу.

"Як вирішиться ситуація з Суспільним поки невідомо, я маю надію переможе здоровий глузд. Завтра в нас буде онлайн-зустріч з керівниками каналів телемарафону. Лише хочу додати, що дехто з опозиції розповідає про те, що ми отримуємо листи з інформацією про спікерів. В нас такого немає й можливо це і турбує представників влади, що вони не можуть втручатися в редакційну політику нашого каналу", - заявила Остапа.

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Крім цього, медіаекспертка додала, що народна депутатка Мар’яна Безугла раніше поширила неправдиві відомості про бюджет мовника.

"Ми нічого не отримуємо з виділених додаткових коштів на телемарафон. Працюємо лише з тим бюджетом, який виділений нам окремим звʼязком. Тому і в цій ситуації Марʼяна Безуглої теж перекрутила інформацію. Вона стверджує, що отримуємо додаткові кошти, але це не так", - зазначила Остапа.

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Нагадаємо, нещодавно Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України. У ньому стверджується, що телемарафон дотримується урядової лінії під час висвітлення російсько-української війни.