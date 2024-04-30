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Новини
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Голова Наглядової ради Суспільного Остапа про телемарафон: Представники влади неодноразово заявляли, що він працюватиме до кінця воєнного стану

Телемарафон буде тривати до закінчення воєнного стану,- голова Наглядової ради Суспільного

Голова Наглядової ради Суспільного мовлення Світлана Остапа зазначила, що представники влади неодноразово заявляли про те, що національний телемарафон "Єдині новини" працюватиме до кінця воєнного стану.

Про це вона розповіла в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"Я так розумію, що телемарафон буде точно ще тривати до кінця цього року. Також я неодноразово чула від представників влади, що телемарафон буде тривати до закінчення воєнного стану", - повідомила медіаекспертка.

Також вона прокоментувала ситуацію навколо Суспільного, яке хочуть виключити з вечірніх слотів телемарафону. За словами Остапи, тиск на Суспільне може бути зумовлений тим, що влада не може втручатись в редакційну політику каналу.

"Як вирішиться ситуація з Суспільним поки невідомо, я маю надію переможе здоровий глузд. Завтра в нас буде онлайн-зустріч з керівниками каналів телемарафону. Лише хочу додати, що дехто з опозиції розповідає про те, що ми отримуємо листи з інформацією про спікерів. В нас такого немає й можливо це і турбує представників влади, що вони не можуть втручатися в редакційну політику нашого каналу", - заявила Остапа.

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Крім цього, медіаекспертка додала, що народна депутатка Мар’яна Безугла раніше поширила неправдиві відомості про бюджет мовника.

"Ми нічого не отримуємо з виділених додаткових коштів на телемарафон. Працюємо лише з тим бюджетом, який виділений нам окремим звʼязком. Тому і в цій ситуації Марʼяна Безуглої теж перекрутила інформацію. Вона стверджує, що отримуємо додаткові кошти, але це не так", - зазначила Остапа.

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Нагадаємо, нещодавно Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України. У ньому стверджується, що телемарафон дотримується урядової лінії під час висвітлення російсько-української війни.

Автор: 

суспільне мовлення (125) марафон (115) телемарафон (28)


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Топ коментарі
+7
Тоді єдиний вихід людям - бойкотувати це смердюче брехливе зелене лайно.
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30.04.2024 12:57
+7
та їм байдуже, головне бабло шоб капало
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30.04.2024 13:05
+4
як просрати усе- спитати у суспільного
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30.04.2024 12:56
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як просрати усе- спитати у суспільного
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30.04.2024 12:56 Відповісти
Тоді єдиний вихід людям - бойкотувати це смердюче брехливе зелене лайно.
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30.04.2024 12:57 Відповісти
та їм байдуже, головне бабло шоб капало
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30.04.2024 13:05 Відповісти
Його вже давно майже ніхто не дивиться, крім невеликої кількості пенсіонерів у яких немає альтернативи. Але для влади це не привід для того, щоб його закрити, адже там розкрадається чимало бабла, крім того забезпечені теплими місцями з бронюванням свої люди. Вони фінансуватимуть цей непотріб, навіть якщо у нього не буде жодного глядача.
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30.04.2024 13:18 Відповісти
У цих каналів є хазяі -- Пінчуки Ахметови - хаи платять - для чого тягнути лярди з держави
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30.04.2024 13:01 Відповісти
Зеленський теж заявляв, що у разі порушення ним особисто норм Конституції, він піде з посади!

Ось так, і вирішує він, коли ж йому йти з посади, сидячи та гадячи, ще з 2019 року…
Оманські, тримають його за бейці…, а єрмак, на контролі…
Як у кучми, був Бакай … той, до речі, теж утік на московію… Кучма з деркачем та сівковичем можуть поділитися, власними «хвилюваннями»…
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30.04.2024 13:08 Відповісти
вже, сам факт суспільного в марафоні, каже про багато, шо!
все інше, пусте патякання!
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30.04.2024 13:08 Відповісти
Телемарофон - то один з видів тортур. Крутіть його полоненим. Занафіга над нами знущатись??
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30.04.2024 13:09 Відповісти
то є наслідки вибору 73% зеідіотів.
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30.04.2024 13:40 Відповісти
Так военное положение закончилось 2 года назад. Оно не подлежит продлению.
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30.04.2024 13:42 Відповісти
Кому война, а кому по миллиарду на рыло/студию
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30.04.2024 13:56 Відповісти
А где же еще они харчеваться будут?
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30.04.2024 13:58 Відповісти
 
 