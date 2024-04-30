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Председатель Наблюдательного совета "Суспільного" Остапа о телемарафоне: Представители власти неоднократно заявляли, что он будет работать до конца военного положения

Телемарафон буде тривати до закінчення воєнного стану,- голова Наглядової ради Суспільного

Председатель Наблюдательного совета "Суспільного" Светлана Остапа отметила, что представители власти неоднократно заявляли о том, что национальный телемарафон "Єдині новини" будет работать до конца военного положения.

Об этом она рассказала в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

"Я так понимаю, что телемарафон точно будет продолжаться до конца этого года. Также я неоднократно слышала от представителей власти, что телемарафон будет продолжаться до окончания военного положения", - сообщила медиаэксперт.

Также она прокомментировала ситуацию вокруг "Суспільного", которое хотят исключить из вечерних слотов телемарафона. По словам Остапы, давление на "Суспільне" может быть обусловлено тем, что власть не может вмешиваться в редакционную политику канала.

"Как разрешится ситуация с "Суспільним" пока неизвестно, я надеюсь победит здравый смысл. Завтра у нас будет онлайн-встреча с руководителями каналов телемарафона. Только хочу добавить, что кто-то из оппозиции рассказывает о том, что мы получаем письма с информацией о спикерах. У нас такого нет и, возможно, это и беспокоит представителей власти, что они не могут вмешиваться в редакционную политику нашего канала", - заявила Остапа.

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Кроме этого, медиаэксперт добавила, что народный депутат Марьяна Безуглая ранее распространила ложные сведения о бюджете вещателя.

"Мы ничего не получаем из выделенных дополнительных средств на телемарафон. Работаем только с тем бюджетом, который выделен нам отдельной связью. Поэтому и в этой ситуации Марьяна Безуглая тоже исказила информацию. Она утверждает, что мы получаем дополнительные средства, но это не так", - отметила Остапа.

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Напомним, недавно Государственный департамент США опубликовал отчет за 2023 год, который касается нарушения прав человека в Украине. В нем утверждается, что телемарафон придерживается правительственной линии в ходе освещения российско-украинской войны.

Автор: 

общественное вещание (126) марафон (120)


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Топ комментарии
+7
Тоді єдиний вихід людям - бойкотувати це смердюче брехливе зелене лайно.
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30.04.2024 12:57
+7
та їм байдуже, головне бабло шоб капало
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30.04.2024 13:05
+4
як просрати усе- спитати у суспільного
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30.04.2024 12:56
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як просрати усе- спитати у суспільного
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30.04.2024 12:56 Ответить
Тоді єдиний вихід людям - бойкотувати це смердюче брехливе зелене лайно.
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30.04.2024 12:57 Ответить
та їм байдуже, головне бабло шоб капало
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30.04.2024 13:05 Ответить
Його вже давно майже ніхто не дивиться, крім невеликої кількості пенсіонерів у яких немає альтернативи. Але для влади це не привід для того, щоб його закрити, адже там розкрадається чимало бабла, крім того забезпечені теплими місцями з бронюванням свої люди. Вони фінансуватимуть цей непотріб, навіть якщо у нього не буде жодного глядача.
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30.04.2024 13:18 Ответить
У цих каналів є хазяі -- Пінчуки Ахметови - хаи платять - для чого тягнути лярди з держави
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30.04.2024 13:01 Ответить
Зеленський теж заявляв, що у разі порушення ним особисто норм Конституції, він піде з посади!

Ось так, і вирішує він, коли ж йому йти з посади, сидячи та гадячи, ще з 2019 року…
Оманські, тримають його за бейці…, а єрмак, на контролі…
Як у кучми, був Бакай … той, до речі, теж утік на московію… Кучма з деркачем та сівковичем можуть поділитися, власними «хвилюваннями»…
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30.04.2024 13:08 Ответить
вже, сам факт суспільного в марафоні, каже про багато, шо!
все інше, пусте патякання!
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30.04.2024 13:08 Ответить
Телемарофон - то один з видів тортур. Крутіть його полоненим. Занафіга над нами знущатись??
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30.04.2024 13:09 Ответить
то є наслідки вибору 73% зеідіотів.
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30.04.2024 13:40 Ответить
Так военное положение закончилось 2 года назад. Оно не подлежит продлению.
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30.04.2024 13:42 Ответить
Кому война, а кому по миллиарду на рыло/студию
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30.04.2024 13:56 Ответить
А где же еще они харчеваться будут?
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30.04.2024 13:58 Ответить
 
 