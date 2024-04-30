Председатель Наблюдательного совета "Суспільного" Остапа о телемарафоне: Представители власти неоднократно заявляли, что он будет работать до конца военного положения

Председатель Наблюдательного совета "Суспільного" Светлана Остапа отметила, что представители власти неоднократно заявляли о том, что национальный телемарафон "Єдині новини" будет работать до конца военного положения.

Об этом она рассказала в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

"Я так понимаю, что телемарафон точно будет продолжаться до конца этого года. Также я неоднократно слышала от представителей власти, что телемарафон будет продолжаться до окончания военного положения", - сообщила медиаэксперт.

Также она прокомментировала ситуацию вокруг "Суспільного", которое хотят исключить из вечерних слотов телемарафона. По словам Остапы, давление на "Суспільне" может быть обусловлено тем, что власть не может вмешиваться в редакционную политику канала.

"Как разрешится ситуация с "Суспільним" пока неизвестно, я надеюсь победит здравый смысл. Завтра у нас будет онлайн-встреча с руководителями каналов телемарафона. Только хочу добавить, что кто-то из оппозиции рассказывает о том, что мы получаем письма с информацией о спикерах. У нас такого нет и, возможно, это и беспокоит представителей власти, что они не могут вмешиваться в редакционную политику нашего канала", - заявила Остапа.

Также читайте: Публикация Безуглой - сплошная ложь. Наблюдательный совет "Суспільного" работает все годы бесплатно, - журналист Лигачева

Кроме этого, медиаэксперт добавила, что народный депутат Марьяна Безуглая ранее распространила ложные сведения о бюджете вещателя.

"Мы ничего не получаем из выделенных дополнительных средств на телемарафон. Работаем только с тем бюджетом, который выделен нам отдельной связью. Поэтому и в этой ситуации Марьяна Безуглая тоже исказила информацию. Она утверждает, что мы получаем дополнительные средства, но это не так", - отметила Остапа.

Также читайте: Если не будет телемарафона, то возникнет медиахаос, – советник Ермака Лещенко

Напомним, недавно Государственный департамент США опубликовал отчет за 2023 год, который касается нарушения прав человека в Украине. В нем утверждается, что телемарафон придерживается правительственной линии в ходе освещения российско-украинской войны.