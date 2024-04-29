РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10128 посетителей онлайн
Новости
21 621 255

Если не будет телемарафона, то возникнет медиахаос, – советник Ермака Лещенко

лещенко

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что без телемарафона "Єдині новини" возникнет медиахаос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Телемарафон создан для того, чтобы быть источником верифицированной информации, а не фейков. Понятно, что один из методов борьбы России против Украины - это дискредитация источников, которые предоставляют верифицированную информацию, информацию без хайпа. Собственно говоря, часть информационной войны России против Украины ведется путем дискредитации марафона. Понимая, что если не будет марафона, то возникнет медиахаос, а в таких условиях значительно легче ослабить общество внутренне перед российской агрессией. Это надо осознавать", - отметил он.

По его мнению, когда звучат "подобные вбросы от украинских политиков, то надо понимать, что они полностью созвучны с российской пропагандой и занимаются тем же".

"Здесь уже вопрос к спецслужбам, почему украинские политики повторяют этот вброс? Они являются частью российской пропаганды или полезными идиотами - людьми, которых оппоненты используют в своих целях", - добавил Лещенко.

Также читайте: Перенаправление средств от телемарафона и "FreeДом" на ВСУ нецелесообразно, - Шмыгаль ответил на петицию

Автор: 

Лещенко Сергей (697) марафон (120)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+98
Медіашльондра
показать весь комментарий
29.04.2024 14:42
+75
тобто в Європі і США медіахаос, а на росіі і в Україні - порядок
показать весь комментарий
29.04.2024 14:43
+67
Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік щодо порушень прав людини в України. У ньому, зокрема, фігурує телемарафон "Єдині новини" як приклад порушення свободи висловлення поглядів.
показать весь комментарий
29.04.2024 14:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
очуметь! запустили в комменты кто подскажет как узнать с чьей ,,лёгкой руки" меня на отдых запустили? спасибо
показать весь комментарий
29.04.2024 18:34 Ответить
Хотите закончить свои мучения на этом сайте? Спросите сколько палестинских детей погибло во время ЖИ.. ой простите еврейского наступу!
показать весь комментарий
29.04.2024 18:44 Ответить
я написал выше что меня интересует,а вы о чём для меня совсем не понятно??
показать весь комментарий
29.04.2024 22:41 Ответить
Чому він не призваний за мобілізацією?
показать весь комментарий
29.04.2024 18:37 Ответить
Мабуть інвалід. Все шапіто інваліди , їм ніззя.

А за марахвон вони тримаються як вош за кожуха.

Вони ж готуються до виборів і з марахвона всім будуть заливати у вуха помиї, щоб малороси зробили себе ще раз
показать весь комментарий
29.04.2024 18:46 Ответить
Якщо серожа захищає марафон це значить, що телемарафон 100% потрібно закривати!
показать весь комментарий
29.04.2024 18:47 Ответить
сірожене морожене
показать весь комментарий
29.04.2024 18:47 Ответить
прочитал всю ветку и никто ничего хорошего не сказав про цю падлюку.
показать весь комментарий
29.04.2024 18:48 Ответить
DIE WELT (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році.

Нічого особливо сенсаційного в цьому немає

крім факту підтвердження наявності

КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ

ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,

які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
показать весь комментарий
29.04.2024 18:48 Ответить
Щоб не було хаосу створюють "уряд єдності",як це зробив Нетаньяху та Черчіль. Все просто, а "марафон" це вибухівка сповільненої дії.
показать весь комментарий
29.04.2024 18:54 Ответить
як цю тварюку будуть лупцювати,коли закінчиться війна,яке ж лайно
показать весь комментарий
29.04.2024 19:22 Ответить
а чому саме "коли закінчитсья війна"? зєльоні ***** це чудово розуміють, і зроблять все, щоб віна ніколи не закінчилася!
показать весь комментарий
29.04.2024 22:05 Ответить
Розмовляюча песда вилізла,
показать весь комментарий
29.04.2024 18:56 Ответить
А хто такий лещенко? Ще одна повія банкової, від нього такаж користь як і від марафону, бреше як дихає та щей за грощі платнеків податків🤢🤢🤢🤢
показать весь комментарий
29.04.2024 18:57 Ответить
Але як не дивно,він все каже вірно.Але навпаки.Медіахаос створює маратон.Щоб не було хаосу потрібен офіціоз.Бріфінги уряду,парламенту,презіденту регулярно.Пресс-релізи.Мені не треба ВсертийЛещ,щоб правильно тєлік дивитися.Я подивлюсь якись каналы,блоги,потім офіціоз або навпаки.Та складу 2 та 2 самостійно.
показать весь комментарий
29.04.2024 19:07 Ответить
Именно так. Постоянные интервью с прессой. Ответы на вопросы. А не устроить цензуру, чтобы каждый говорил что ему вздумается
показать весь комментарий
29.04.2024 20:22 Ответить
***, сірьожа намалювався
показать весь комментарий
29.04.2024 19:24 Ответить
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО

- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ

https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html

Беспринципная мразь, журнаглист
показать весь комментарий
29.04.2024 19:28 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ: ЛЕЩЕНКО ДОЛЖЕН "КВАРТАЛУ" МАГАРЫЧ. МЫ ОТВЛЕКЛИ ОТ ЕГО КВАРТИРЫ
Народному депутату Сергею Лещенко повезло, что выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой им дорогой квартиры, считает руководитель студии Владимир Зеленский.
Выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой дорогой квартиры нардепом от Блока Петра Порошенко Сергеем Лещенко.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель студии Владимир Зеленский.

"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале... Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам. А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - сказал Зеленский.

https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
показать весь комментарий
29.04.2024 19:39 Ответить
А що сталося? Якби ми знали що сталося, тоді ми і знали , що сталося...А так ми не знаєм що сталося.... А що сталося? А ....а..а ....
показать весь комментарий
29.04.2024 19:55 Ответить
Свобода слова = медіахаос
Так и запишем в словарь украинского новояза.
показать весь комментарий
29.04.2024 20:02 Ответить
Радник Єрмака? Советник советника президента. А у советника советника президента есть советник. А у советника советника советника президента советник есть?
показать весь комментарий
29.04.2024 20:07 Ответить
Скажи, хто твій радник і я скажу, хто ти
показать весь комментарий
29.04.2024 20:15 Ответить
Как будто сейчас не медиахаос, когда три разных чела говорят противоположное, А Зеленский вообще говорит сегодня одно, а завтра другое.
показать весь комментарий
29.04.2024 20:19 Ответить
Из моих знакомых, родственников не смотрит никто. Почему на эти деньги нельзя например производить минометы, ведь эффект в 1000 больше?
показать весь комментарий
29.04.2024 21:16 Ответить
Телемарафон никто не смотрит, этот проект давно мертв
показать весь комментарий
29.04.2024 21:27 Ответить
Підстілка ... для партій. Бігає з однієї партії в іншу, і *****....ть, що скажуть, бомж по життю.
показать весь комментарий
29.04.2024 21:28 Ответить
чорнорота Сі Рожа
показать весь комментарий
29.04.2024 21:36 Ответить
Боже ж мій ...на серьожу гірко дивитися ,обійняти та плакати ...😫
показать весь комментарий
29.04.2024 22:00 Ответить
Цього серожу треба дуже довго піз.....ти. Коротко та ясно.
показать весь комментарий
29.04.2024 22:08 Ответить
Не знаю чего все так парятся. Сейчас у каждого есть девайс с выходом в интернет, кому не нравиться марафон, в интернете есть куча других проукраинских, антируснявых но в тоже время оппозиционных материалов, которые власть уже не в состоянии забанить.
показать весь комментарий
29.04.2024 22:12 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2024 23:44 Ответить
А "парятся" по одной причине: эта кормушка оплачивается из наших налогов, в то время когда эти бездарно растрачиваемые средства остро необходимы для ВСУ, для защиты страны ...
показать весь комментарий
29.04.2024 23:58 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2024 00:11 Ответить
П*здец такой омерзительный задрот, особенно в этой жёлтой водолазке.
показать весь комментарий
29.04.2024 22:15 Ответить
А можна адресу тої небритої піськи, його треба побрити вафельним рушником.
P.S. треба подільників, небрита піська гроші має, заплатить за барбер по бандерівськи,🫣
показать весь комментарий
29.04.2024 22:39 Ответить
От, цікаво, що воно буде говорити, якщо його підловити без камер🤔
показать весь комментарий
29.04.2024 22:40 Ответить
А що секретурки ще мають радників , чи не занадто .
показать весь комментарий
29.04.2024 22:46 Ответить
АХАХАХАХАХАХА!!!!!! Цей покруч і вправду думає, шо всі поголовно українці тупі. Господи, ми варті того, шо понаобирали. У ВІДСТАВКУ!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.04.2024 22:52 Ответить
лещенко в пеклі буде
показать весь комментарий
29.04.2024 22:57 Ответить
.. хаос, а так все ок, наш вождь і партія веде до світлого майбутнього), ще є куди рости ,срср проіснував 70 років зі своїм "телемарафоном"
показать весь комментарий
29.04.2024 23:21 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2024 23:23 Ответить
Що з марафоном, що без нього а результат один ... Але до чого тут наші гроші?!
показать весь комментарий
29.04.2024 23:37 Ответить
Яке воно кончене, називало себе журналістом, гнида
показать весь комментарий
30.04.2024 00:18 Ответить
Блажений, ти скажи ще, що за найшашличнішого голосував
показать весь комментарий
30.04.2024 08:23 Ответить
Це сарказм
показать весь комментарий
30.04.2024 20:54 Ответить
Підар ти кончений
показать весь комментарий
30.04.2024 05:27 Ответить
Серьоза, хаос це твоя безтижа башка, шкура продажна.
показать весь комментарий
30.04.2024 08:13 Ответить
Дивлячись на фейс серьожі, розумієш, що природа ще та фантазерка - присобачила йому один орган жінки прям на рожу, та ще і в поперек
показать весь комментарий
30.04.2024 08:22 Ответить
Що за дичь несе це недолуге лайно !!!
показать весь комментарий
30.04.2024 09:58 Ответить
Страница 3 из 3
 
 