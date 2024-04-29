Если не будет телемарафона, то возникнет медиахаос, – советник Ермака Лещенко
Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что без телемарафона "Єдині новини" возникнет медиахаос.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Телемарафон создан для того, чтобы быть источником верифицированной информации, а не фейков. Понятно, что один из методов борьбы России против Украины - это дискредитация источников, которые предоставляют верифицированную информацию, информацию без хайпа. Собственно говоря, часть информационной войны России против Украины ведется путем дискредитации марафона. Понимая, что если не будет марафона, то возникнет медиахаос, а в таких условиях значительно легче ослабить общество внутренне перед российской агрессией. Это надо осознавать", - отметил он.
По его мнению, когда звучат "подобные вбросы от украинских политиков, то надо понимать, что они полностью созвучны с российской пропагандой и занимаются тем же".
"Здесь уже вопрос к спецслужбам, почему украинские политики повторяют этот вброс? Они являются частью российской пропаганды или полезными идиотами - людьми, которых оппоненты используют в своих целях", - добавил Лещенко.
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А за марахвон вони тримаються як вош за кожуха.
Вони ж готуються до виборів і з марахвона всім будуть заливати у вуха помиї, щоб малороси зробили себе ще раз
Нічого особливо сенсаційного в цьому немає
крім факту підтвердження наявності
КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ
ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,
які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
Беспринципная мразь, журнаглист
Народному депутату Сергею Лещенко повезло, что выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой им дорогой квартиры, считает руководитель студии Владимир Зеленский.
Выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой дорогой квартиры нардепом от Блока Петра Порошенко Сергеем Лещенко.
Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель студии Владимир Зеленский.
"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале... Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам. А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - сказал Зеленский.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
Так и запишем в словарь украинского новояза.
P.S. треба подільників, небрита піська гроші має, заплатить за барбер по бандерівськи,🫣