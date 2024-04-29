Якщо не буде телемарафону, то виникне медіахаос, - радник Єрмака Лещенко
Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що без телемарафону "Єдині новини" виникне медіахаос.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Телемарафон створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. Зрозуміло, що один з методів боротьби Росії проти України - це дискредитація джерел, які надають верифіковану інформацію, інформацію без хайпу. Власне кажучи, частина інформаційної війни Росії проти України ведеться шляхом дискредитації марафону. Розуміючи, що якщо не буде марафону, то виникне медіахаос, а в таких умовах значно легше послабити суспільство внутрішньо перед російською агресією. Це треба усвідомлювати", - зазначив він.
На його думку, коли лунають "подібні вкиди від українських політиків, то треба розуміти, що вони повністю співзвучні з російською пропагандою і займаються тим самим".
"Тут уже питання до спецслужб, чому українські політики повторюють цей вкид? Вони є частиною російської пропаганди чи корисними ідіотами – людьми, яких опоненти використовують у своїх цілях", - додав Лещенко.
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А за марахвон вони тримаються як вош за кожуха.
Вони ж готуються до виборів і з марахвона всім будуть заливати у вуха помиї, щоб малороси зробили себе ще раз
Нічого особливо сенсаційного в цьому немає
крім факту підтвердження наявності
КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ
ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,
які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
Беспринципная мразь, журнаглист
Народному депутату Сергею Лещенко повезло, что выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой им дорогой квартиры, считает руководитель студии Владимир Зеленский.
Выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой дорогой квартиры нардепом от Блока Петра Порошенко Сергеем Лещенко.
Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель студии Владимир Зеленский.
"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале... Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам. А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - сказал Зеленский.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
Так и запишем в словарь украинского новояза.
P.S. треба подільників, небрита піська гроші має, заплатить за барбер по бандерівськи,🫣