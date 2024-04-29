УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10404 відвідувача онлайн
Новини
21 621 255

Якщо не буде телемарафону, то виникне медіахаос, - радник Єрмака Лещенко

лещенко

Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що без телемарафону "Єдині новини" виникне медіахаос.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Телемарафон створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. Зрозуміло, що один з методів боротьби Росії проти України - це дискредитація джерел, які надають верифіковану інформацію, інформацію без хайпу. Власне кажучи, частина інформаційної війни Росії проти України ведеться шляхом дискредитації марафону. Розуміючи, що якщо не буде марафону, то виникне медіахаос, а в таких умовах значно легше послабити суспільство внутрішньо перед російською агресією. Це треба усвідомлювати", - зазначив він.

На його думку, коли лунають "подібні вкиди від українських політиків, то треба розуміти, що вони повністю співзвучні з російською пропагандою і займаються тим самим".

"Тут уже питання до спецслужб, чому українські політики повторюють цей вкид? Вони є частиною російської пропаганди чи корисними ідіотами – людьми, яких опоненти використовують у своїх цілях", - додав Лещенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переспрямування коштів від телемарафону та "FreeДом" на ЗСУ є недоцільним, - Шмигаль відповів на петицію

Автор: 

Лещенко Сергій (505) марафон (115) телемарафон (28)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+98
Медіашльондра
показати весь коментар
29.04.2024 14:42
+75
тобто в Європі і США медіахаос, а на росіі і в Україні - порядок
показати весь коментар
29.04.2024 14:43
+67
Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік щодо порушень прав людини в України. У ньому, зокрема, фігурує телемарафон "Єдині новини" як приклад порушення свободи висловлення поглядів.
показати весь коментар
29.04.2024 14:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
очуметь! запустили в комменты кто подскажет как узнать с чьей ,,лёгкой руки" меня на отдых запустили? спасибо
показати весь коментар
29.04.2024 18:34 Відповісти
Хотите закончить свои мучения на этом сайте? Спросите сколько палестинских детей погибло во время ЖИ.. ой простите еврейского наступу!
показати весь коментар
29.04.2024 18:44 Відповісти
я написал выше что меня интересует,а вы о чём для меня совсем не понятно??
показати весь коментар
29.04.2024 22:41 Відповісти
Чому він не призваний за мобілізацією?
показати весь коментар
29.04.2024 18:37 Відповісти
Мабуть інвалід. Все шапіто інваліди , їм ніззя.

А за марахвон вони тримаються як вош за кожуха.

Вони ж готуються до виборів і з марахвона всім будуть заливати у вуха помиї, щоб малороси зробили себе ще раз
показати весь коментар
29.04.2024 18:46 Відповісти
Якщо серожа захищає марафон це значить, що телемарафон 100% потрібно закривати!
показати весь коментар
29.04.2024 18:47 Відповісти
сірожене морожене
показати весь коментар
29.04.2024 18:47 Відповісти
прочитал всю ветку и никто ничего хорошего не сказав про цю падлюку.
показати весь коментар
29.04.2024 18:48 Відповісти
DIE WELT (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році.

Нічого особливо сенсаційного в цьому немає

крім факту підтвердження наявності

КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ

ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,

які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
показати весь коментар
29.04.2024 18:48 Відповісти
Щоб не було хаосу створюють "уряд єдності",як це зробив Нетаньяху та Черчіль. Все просто, а "марафон" це вибухівка сповільненої дії.
показати весь коментар
29.04.2024 18:54 Відповісти
як цю тварюку будуть лупцювати,коли закінчиться війна,яке ж лайно
показати весь коментар
29.04.2024 19:22 Відповісти
а чому саме "коли закінчитсья війна"? зєльоні ***** це чудово розуміють, і зроблять все, щоб віна ніколи не закінчилася!
показати весь коментар
29.04.2024 22:05 Відповісти
Розмовляюча песда вилізла,
показати весь коментар
29.04.2024 18:56 Відповісти
А хто такий лещенко? Ще одна повія банкової, від нього такаж користь як і від марафону, бреше як дихає та щей за грощі платнеків податків🤢🤢🤢🤢
показати весь коментар
29.04.2024 18:57 Відповісти
Але як не дивно,він все каже вірно.Але навпаки.Медіахаос створює маратон.Щоб не було хаосу потрібен офіціоз.Бріфінги уряду,парламенту,презіденту регулярно.Пресс-релізи.Мені не треба ВсертийЛещ,щоб правильно тєлік дивитися.Я подивлюсь якись каналы,блоги,потім офіціоз або навпаки.Та складу 2 та 2 самостійно.
показати весь коментар
29.04.2024 19:07 Відповісти
Именно так. Постоянные интервью с прессой. Ответы на вопросы. А не устроить цензуру, чтобы каждый говорил что ему вздумается
показати весь коментар
29.04.2024 20:22 Відповісти
***, сірьожа намалювався
показати весь коментар
29.04.2024 19:24 Відповісти
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО

- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ

https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html

Беспринципная мразь, журнаглист
показати весь коментар
29.04.2024 19:28 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ: ЛЕЩЕНКО ДОЛЖЕН "КВАРТАЛУ" МАГАРЫЧ. МЫ ОТВЛЕКЛИ ОТ ЕГО КВАРТИРЫ
Народному депутату Сергею Лещенко повезло, что выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой им дорогой квартиры, считает руководитель студии Владимир Зеленский.
Выступление студии "Квартал 95" в Юрмале отвлекло общество от скандала с покупкой дорогой квартиры нардепом от Блока Петра Порошенко Сергеем Лещенко.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель студии Владимир Зеленский.

"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале... Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам. А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - сказал Зеленский.

https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html
показати весь коментар
29.04.2024 19:39 Відповісти
А що сталося? Якби ми знали що сталося, тоді ми і знали , що сталося...А так ми не знаєм що сталося.... А що сталося? А ....а..а ....
показати весь коментар
29.04.2024 19:55 Відповісти
Свобода слова = медіахаос
Так и запишем в словарь украинского новояза.
показати весь коментар
29.04.2024 20:02 Відповісти
Радник Єрмака? Советник советника президента. А у советника советника президента есть советник. А у советника советника советника президента советник есть?
показати весь коментар
29.04.2024 20:07 Відповісти
Скажи, хто твій радник і я скажу, хто ти
показати весь коментар
29.04.2024 20:15 Відповісти
Как будто сейчас не медиахаос, когда три разных чела говорят противоположное, А Зеленский вообще говорит сегодня одно, а завтра другое.
показати весь коментар
29.04.2024 20:19 Відповісти
Из моих знакомых, родственников не смотрит никто. Почему на эти деньги нельзя например производить минометы, ведь эффект в 1000 больше?
показати весь коментар
29.04.2024 21:16 Відповісти
Телемарафон никто не смотрит, этот проект давно мертв
показати весь коментар
29.04.2024 21:27 Відповісти
Підстілка ... для партій. Бігає з однієї партії в іншу, і *****....ть, що скажуть, бомж по життю.
показати весь коментар
29.04.2024 21:28 Відповісти
чорнорота Сі Рожа
показати весь коментар
29.04.2024 21:36 Відповісти
Боже ж мій ...на серьожу гірко дивитися ,обійняти та плакати ...😫
показати весь коментар
29.04.2024 22:00 Відповісти
Цього серожу треба дуже довго піз.....ти. Коротко та ясно.
показати весь коментар
29.04.2024 22:08 Відповісти
Не знаю чего все так парятся. Сейчас у каждого есть девайс с выходом в интернет, кому не нравиться марафон, в интернете есть куча других проукраинских, антируснявых но в тоже время оппозиционных материалов, которые власть уже не в состоянии забанить.
показати весь коментар
29.04.2024 22:12 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2024 23:44 Відповісти
А "парятся" по одной причине: эта кормушка оплачивается из наших налогов, в то время когда эти бездарно растрачиваемые средства остро необходимы для ВСУ, для защиты страны ...
показати весь коментар
29.04.2024 23:58 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2024 00:11 Відповісти
П*здец такой омерзительный задрот, особенно в этой жёлтой водолазке.
показати весь коментар
29.04.2024 22:15 Відповісти
А можна адресу тої небритої піськи, його треба побрити вафельним рушником.
P.S. треба подільників, небрита піська гроші має, заплатить за барбер по бандерівськи,🫣
показати весь коментар
29.04.2024 22:39 Відповісти
От, цікаво, що воно буде говорити, якщо його підловити без камер🤔
показати весь коментар
29.04.2024 22:40 Відповісти
А що секретурки ще мають радників , чи не занадто .
показати весь коментар
29.04.2024 22:46 Відповісти
АХАХАХАХАХАХА!!!!!! Цей покруч і вправду думає, шо всі поголовно українці тупі. Господи, ми варті того, шо понаобирали. У ВІДСТАВКУ!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.04.2024 22:52 Відповісти
лещенко в пеклі буде
показати весь коментар
29.04.2024 22:57 Відповісти
.. хаос, а так все ок, наш вождь і партія веде до світлого майбутнього), ще є куди рости ,срср проіснував 70 років зі своїм "телемарафоном"
показати весь коментар
29.04.2024 23:21 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2024 23:23 Відповісти
Що з марафоном, що без нього а результат один ... Але до чого тут наші гроші?!
показати весь коментар
29.04.2024 23:37 Відповісти
Яке воно кончене, називало себе журналістом, гнида
показати весь коментар
30.04.2024 00:18 Відповісти
Блажений, ти скажи ще, що за найшашличнішого голосував
показати весь коментар
30.04.2024 08:23 Відповісти
Це сарказм
показати весь коментар
30.04.2024 20:54 Відповісти
Підар ти кончений
показати весь коментар
30.04.2024 05:27 Відповісти
Серьоза, хаос це твоя безтижа башка, шкура продажна.
показати весь коментар
30.04.2024 08:13 Відповісти
Дивлячись на фейс серьожі, розумієш, що природа ще та фантазерка - присобачила йому один орган жінки прям на рожу, та ще і в поперек
показати весь коментар
30.04.2024 08:22 Відповісти
Що за дичь несе це недолуге лайно !!!
показати весь коментар
30.04.2024 09:58 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 