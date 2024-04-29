Якщо не буде телемарафону, то виникне медіахаос, - радник Єрмака Лещенко

Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що без телемарафону "Єдині новини" виникне медіахаос.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Телемарафон створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. Зрозуміло, що один з методів боротьби Росії проти України - це дискредитація джерел, які надають верифіковану інформацію, інформацію без хайпу. Власне кажучи, частина інформаційної війни Росії проти України ведеться шляхом дискредитації марафону. Розуміючи, що якщо не буде марафону, то виникне медіахаос, а в таких умовах значно легше послабити суспільство внутрішньо перед російською агресією. Це треба усвідомлювати", - зазначив він.

На його думку, коли лунають "подібні вкиди від українських політиків, то треба розуміти, що вони повністю співзвучні з російською пропагандою і займаються тим самим".

"Тут уже питання до спецслужб, чому українські політики повторюють цей вкид? Вони є частиною російської пропаганди чи корисними ідіотами – людьми, яких опоненти використовують у своїх цілях", - додав Лещенко.

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