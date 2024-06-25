З початку року на створення контенту для телемарафону "Єдині новини" витратили 790 млн грн, - нардеп Железняк

З початку 2024 року витрати державного бюджету на створення контенту для телемарафону "Єдині новини" становлять понад 790 млн гривень.

"Вирішили подивитися, у скільки державі обходиться піар влади. Так от з початку 2024 року це вже більше 790 млн грн. Це загальна сума 10 контрактів для створення контенту марафону "Єдині новини" та FREEDOM.

У червні держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення в Україні" вкотре замовило контент для Єдиного марафону на 20,78 млн грн", - зазначив нардеп.

За словами Железняка, серіали окремо вже не закуповують - "одразу по 80 млн грн зливають на контракт, а там вже і серіали, і розважальні програми всередині)".

