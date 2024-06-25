УКР
З початку року на створення контенту для телемарафону "Єдині новини" витратили 790 млн грн, - нардеп Железняк

З початку 2024 року витрати державного бюджету на створення контенту для телемарафону "Єдині новини"  становлять понад 790 млн гривень.

Про це в телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вирішили подивитися, у скільки державі обходиться піар влади. Так от з початку 2024 року це вже більше 790 млн грн. Це загальна сума 10 контрактів для створення контенту марафону "Єдині новини" та FREEDOM.

У червні держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення в Україні" вкотре замовило контент для Єдиного марафону на 20,78 млн грн", - зазначив нардеп.

За словами Железняка, серіали окремо вже не закуповують - "одразу по 80 млн грн зливають на контракт, а там вже і серіали, і розважальні програми всередині)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телемарафон триватиме: Уряд виділив 1,7 млрд грн на фінансування в 2024 році іномовлення, каналу "Рада" та "Голосу України"

+24
Ці гроші Українців, просто украдені, з потреб ОБОРОНИ України…
А Українці, продовжують донатити для ЗАХИСТУ УКРАЇНИ!
А привладні КРАСТИ…
25.06.2024 20:11
25.06.2024 20:11 Відповісти
+9
Оператор, який це знімає. Але це не точно
25.06.2024 20:19
25.06.2024 20:19 Відповісти
+9
Скількома життями оплачено цей сморід пропагандистських ротів!
25.06.2024 21:07
25.06.2024 21:07 Відповісти
25.06.2024 20:09
25.06.2024 20:09 Відповісти
Канал ПРЯМЫЙ за 4млн дивляться а Марафон усіх ПРкоритних ПіНЧУКіВ - 2 млн ... За гроші партнерів
25.06.2024 22:56
25.06.2024 22:56 Відповісти
Це треш... обʼєдінялка ******
26.06.2024 10:53
26.06.2024 10:53 Відповісти
Та яка там думка? Худоба не думає - вона жує.
25.06.2024 21:34
25.06.2024 21:34 Відповісти
25.06.2024 20:11 Відповісти
25.06.2024 20:12
25.06.2024 20:12 Відповісти
$100000 в день! Они в Голливуде с Ди Каприо новости снимают?
26.06.2024 00:38
26.06.2024 00:38 Відповісти
ЗЕПІТОРИ НАХАБНО пилять , харькаючи в очі ЕС і США Якими дегенератми потрібно бути , щоб довіряти ЗЕ&ЕРМАКАМ , які брешуть безкінечно , МАРОДЕРЯЧІ не відходя від каси
26.06.2024 08:00
26.06.2024 08:00 Відповісти
Викінула в пропасть...
25.06.2024 20:12
25.06.2024 20:12 Відповісти
Я в телеграмі новини читаю, можна мені замість телемарофона сухпайком грошима видати?
25.06.2024 20:13
25.06.2024 20:13 Відповісти
І скільки % цю .уйню дивиться?..
25.06.2024 20:16
25.06.2024 20:16 Відповісти
25.06.2024 20:19 Відповісти
Я, (П.І.Б), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю.
25.06.2024 20:24
25.06.2024 20:24 Відповісти
Тому нема обіцяних дронів.Складається враження,що влада вже знає результат війни,тому воювати не варто на повну,а ось себе хвалити треба(
25.06.2024 20:26
25.06.2024 20:26 Відповісти
Що хотять те і чубучать. ці пропагандони руйнують країну. Вони відчули себе володарями життя, а всі інші для цих тіпажів просто сміття.... Хіба то лише з тєлємарахвєтом так..???
25.06.2024 20:32
25.06.2024 20:32 Відповісти
Кому війна, а кому мати рідна...
25.06.2024 20:33
25.06.2024 20:33 Відповісти
А ви всією країною на дрони посилаєте послідні гроші
25.06.2024 20:35
25.06.2024 20:35 Відповісти
останні
25.06.2024 20:58
25.06.2024 20:58 Відповісти
А повинні вас, кацапів, з квітами зустрічати?
26.06.2024 09:31
26.06.2024 09:31 Відповісти
за мародерство ******** телегівнофоном Зєлєнскаму має бути окремий термін відсидки..
25.06.2024 20:45
25.06.2024 20:45 Відповісти
На дрони було виділено 40млрд ще при золотояйцевому Рєзнікову. Потім туди ж забрали 70млрд ПДФО з місцевих бюджетів, а потім ГУР зібрав за донати ще 200+млн...
Питання: а де дрони? Чи, хоча б, гроші? Бо "злі язики" кжуть, що 70% дронів на фронті - то від волонтерів....
"Шмавік" (український аналог "Мавіка") всьго 5к (здається).... І?
25.06.2024 20:52
25.06.2024 20:52 Відповісти
25.06.2024 21:07 Відповісти
Телемарафон - одна з форм зеленого мародерства! Ці кошти украдені з оборони!
25.06.2024 21:30
25.06.2024 21:30 Відповісти
Нахрін він потрібен, якщо лять у всіх світла немає???
25.06.2024 23:16
25.06.2024 23:16 Відповісти
Газовая камера для сжигания миллиардов
26.06.2024 01:33
26.06.2024 01:33 Відповісти
Майже мільярд на тупу говорільню.
26.06.2024 09:17
26.06.2024 09:17 Відповісти
Тим часом кацап гетманцев приготував холопам підвищення податків🤣
26.06.2024 09:37
26.06.2024 09:37 Відповісти
У Вікіпедії національність не вказана.
26.06.2024 10:34
26.06.2024 10:34 Відповісти
Сказати ,що при владі ІДІОТИ,значить нічого не сказати.
26.06.2024 12:20
26.06.2024 12:20 Відповісти
 
 