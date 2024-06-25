З початку року на створення контенту для телемарафону "Єдині новини" витратили 790 млн грн, - нардеп Железняк
З початку 2024 року витрати державного бюджету на створення контенту для телемарафону "Єдині новини" становлять понад 790 млн гривень.
Про це в телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Вирішили подивитися, у скільки державі обходиться піар влади. Так от з початку 2024 року це вже більше 790 млн грн. Це загальна сума 10 контрактів для створення контенту марафону "Єдині новини" та FREEDOM.
У червні держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення в Україні" вкотре замовило контент для Єдиного марафону на 20,78 млн грн", - зазначив нардеп.
За словами Железняка, серіали окремо вже не закуповують - "одразу по 80 млн грн зливають на контракт, а там вже і серіали, і розважальні програми всередині)".
А Українці, продовжують донатити для ЗАХИСТУ УКРАЇНИ!
А привладні КРАСТИ…
сухпайкомгрошима видати?
Питання: а де дрони? Чи, хоча б, гроші? Бо "злі язики" кжуть, що 70% дронів на фронті - то від волонтерів....
"Шмавік" (український аналог "Мавіка") всьго 5к (здається).... І?