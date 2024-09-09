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опрос (2651) телевидение (891) марафон (116)

51% украинцев выступили против телемарафона, всего 8% – поддерживают

опитування щодо ставлення до телемарафону

Более половины украинцев считает, что единый телемарафон пока неактуален. В то же время только 7,7% считают, что телемарафон не потерял актуальности.

Таковы результаты социологического опроса, который провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕСНО.

опитування щодо ставлення до телемарафону

Результаты исследования показывают, что зрителей телемарафона становится все меньше, а значит и целесообразность его существования под вопросом. Абсолютно согласны с тезисом о потере актуальности формата телемарафона 35% украинцев. Еще около 16% граждан скорее поддерживают такую позицию.

В региональном разрезе опрос зафиксировал определенные различия. Южные регионы Украины имеют менее негативное отношение к телемарафону, тогда как показатели других регионов почти не отличаются.

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Топ комментарии
+57
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09.09.2024 19:32
+50
Приберіть вже те лайно!! Я хз, що то за упороті 8%, чи то примусово голосували..

Всі кошти перерозподілити на ЗСУ!!
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09.09.2024 19:37
+42
ви забули ще одну категорію, і вона не пов'язана з віком. Це - довбойоби.
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09.09.2024 19:57
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Мій голос також врахуйте, проти марафону.
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09.09.2024 22:02 Ответить
В чергу... !!!!! 😂👍
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09.09.2024 23:30 Ответить
!!
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10.09.2024 05:35 Ответить
Міністр культури, новопризначений, вже встиг вляпатись у марафон його зеленєйшества з заявою, що він існував, і буде існувати
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09.09.2024 22:14 Ответить
Тоді прильніше казати «новопризначений міністр культури встиг влизатися..».
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09.09.2024 22:37 Ответить
Язиком у гузно. ЗЕлене.
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10.09.2024 12:03 Ответить
це той тупий із пикою інструктора райкома партії ?

я такий старий, що навіть пам'ятаю як виглядає інструктор райкома КПСС
😂👍
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09.09.2024 23:33 Ответить
Результати опитування щодо підтримки найгундоснішого
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09.09.2024 22:41 Ответить
казніть нєльзя поміловать 😂👍
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09.09.2024 23:34 Ответить
Кому після казніть!!!
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10.09.2024 04:25 Ответить
пажалейте масейчук-каломойскую . мазур-каломойскую . плинского -каломойского . островскую-каломойскую . ***** сидит и если зел***** марахвон закрыть то де будуть харчуватися вищепереліковані істоти а зараз вони всі харчуються з державного бюджету --- для початку потрібно вигнати всраною ганчіркою герасим.юк яка заявила в зел*****марахвоні що ПРЯМИЙ 5Й ЕСПРЕССО ..не захотіли.. туди приєднатися . мабуть герасимючка так запрошувала з подачі опи
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10.09.2024 07:39 Ответить
Ти сматрі марфа чево захатєлі раби еті, забрати у нас кармушку на мільярди.

Да каливан , проста нєблагаларниє тварі. А давай я как дєпутана внєсу законапраект чтоби штрафавать і кілаит в тюрму тєх кто нєдаволєн тем что ми дєлаєм, а ти как спікєр паставіш ета на галасаваніє.

Давай, толька в ета раз піши на украІнскам, ілі наймі пєрєводчіка єслі сложна.
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10.09.2024 08:41 Ответить
Что, устали от войны? Хотите фильмы и сериалы по телевизору как раньше? А вот фиг вам - будете смотреть телемарафет и страдать
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10.09.2024 08:44 Ответить
Вава, брось(те) кривляться - не смешно.
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10.09.2024 08:54 Ответить
"Я тєбє папєрєключяю!"
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10.09.2024 09:44 Ответить
Кто бы чьо ни впарывал здесь, но главная причина появления на всех каналах одной программы - це с.ыкливость клоуна. Тока с.ыкун может попытаться так щепетильно себя обезопасить в эфире. Но тем не менее, спасибо ему, паатаму чта благодаря ему, всплыли протухшие консервы... ЗЫ... стесняюсь спросить, мол, то не доця дурепы мосейчучки, иногда появляется в эфире под такой же фамилией. И истчьо меня интересует, типо, почему тока мосейчучка сидит, когда ведет программу, а все остальные ведут новости по стойке смирно... Менi по-людськи шкода ведучу, не пам`ятаю прiзвища, котра мае хворi ноги i переминаеться бiдолаха з ноги на ногу , коли навстоячки веде програму новин, на марафонi клоуна... Я так вважаю, що начальство единих новин - форменные садюги, но тока не в отношении, извиняюсь за выражение... даже запамятовал это тошнотворное имя, где моя записная книжка? -йцукен-м, ога на М, мосейчучка.
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10.09.2024 08:46 Ответить
Одно шо успокаивает, шо после клоуна, на ТV, у а-ля мосейчучек не будет будущего... Там и иудушка-мазурша подтянется, тихоня, приходила в зал суда поддержать жида КоломойскАГА.
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10.09.2024 08:58 Ответить
https://youtu.be/N6faxWVn_Eo Ну и харя...
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10.09.2024 09:02 Ответить
Це найбільша проблема в Україні.те що крадуть безбожно не цікавить 😏
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10.09.2024 09:13 Ответить
Наоборот, единi новини, в этом плане и врут, мол, у нас все чики-пуки и танки наши быстры.
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10.09.2024 09:15 Ответить
Телемарафон - це іржа, яка з'їдає гроші платників податків. Україні, яка бореться за свою свободу, потрібні вільні медіа, а не зомбоящик, керований Єрмаком, якому так довіряє головний керманич, не довіряючи суспільству і прагнучи перетворити його у послушне стадо.
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10.09.2024 09:26 Ответить
Для мене особисто є користь від цьго дристалово з назвою марафон. Я всі новини отримую від свого друга, цого зовуть Гугл. А коли йду їсти, то включаю ТВ, шоб не було скучно. Але всі ТВанали домовились, що о 10 і 50 хвилині кожного часу йде реклама. По майже всім каналам. І щоб не дивитись цю муйню, на 5 хвилин перемикаю на марафвон. Ось і вся для мене користь від цього рупору, який хвалить блазня і його ж.ОПу.
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10.09.2024 12:11 Ответить
Як взагалі можна було допустити щоб нашому народу впарювала - як жити, за кого голосувати і т.п. через власний телеканал людина, яка має декілька громадянств крім українського. Це демократія?
Таким має бути недопустимим мати телеканали.
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10.09.2024 13:41 Ответить
І ще. Люди, які мають декілька громадянств, повинні мати обмежені в чомусь права. Люди, які скривають ще якісь громадянства, повинні нести кримінальну відповідальність.
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10.09.2024 14:49 Ответить
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