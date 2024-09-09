51% украинцев выступили против телемарафона, всего 8% – поддерживают

Более половины украинцев считает, что единый телемарафон пока неактуален. В то же время только 7,7% считают, что телемарафон не потерял актуальности.

Таковы результаты социологического опроса, который провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕСНО.

Результаты исследования показывают, что зрителей телемарафона становится все меньше, а значит и целесообразность его существования под вопросом. Абсолютно согласны с тезисом о потере актуальности формата телемарафона 35% украинцев. Еще около 16% граждан скорее поддерживают такую позицию.

В региональном разрезе опрос зафиксировал определенные различия. Южные регионы Украины имеют менее негативное отношение к телемарафону, тогда как показатели других регионов почти не отличаются.

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